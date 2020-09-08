Новости
Ольга Щербинина
957

Московский суд разрешил Gett не проверять у водителей разрешения на перевозку пассажиров Материал редакции

Впереди решения по аналогичным искам к «Ситимобилу» и «Яндекс.Такси».

4 комментария
В закладки

Арбитражный суд Москвы отказал в иске Московской административной дорожной инспекции (МАДИ), которая требовала обязать сервис такси Gett проверять у водителей разрешения на перевозку пассажиров и багажа. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на картотеку суда. Аналогичные иски к «Ситимобилу» и «Яндекс.Такси» ещё рассматриваются.

Суд решил, что в российском законодательстве нет понятия агрегатора такси, поэтому нельзя обязать сервисы контролировать разрешения у водителей. Отмечается, что такие полномочия есть только у госорганов, включая саму МАДИ, ГИБДД и департамент транспорта.

При этом, по словам гендиректора Gett в России, все агрегаторы интегрировались с информационной системой департамента транспорта и добровольно проверяют таксистов с помощью «тайных покупателей». В Gett и «Ситимобиле» требования МАДИ считают необоснованными. В «Яндекс.Такси» не ответили на запрос «Коммерсанта».

Партнёр юридической группы «Гришин, Павлова и партнеры» Антон Гришин рассказал, что МАДИ уже обсуждала мировое соглашение с «Яндекс.Такси» и «Ситимобилом». По нему сервисы согласились бы добровольно не передавать заказы водителям без разрешений. Однако решение суда относительно Gett может завести переговоры в тупик.

#новости #такси #gett #яндекс #ситимобил

Ольга Щербинина PLUS
+37 433
но есть и хорошие новости?
0
5
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441","\u0442\u0430\u043a\u0441\u0438","\u0441\u0438\u0442\u0438\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","gett"], "comments": 4, "likes": 5, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 209352, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 08 Sep 2020 09:58:52 +0300", "is_special": false }
Общение с психотерапевтом дома
Или в любом другом месте: более 200 специалистов доступны по видеосвязи
Узнать
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
4 комментария
Популярные
По порядку

anti kuzma

2

пассажиры  выяснят опытным путём

Ответить

Александр Королёв

1

А таксистов заставлять проверять у пассажиров пропуск на выход из дома можно

Ответить

Абстрактный дебаркадер

0

Жаба с гадюкой.
Пусть лобызаются

Ответить

Павел Соколов

0

Само собой, если обязать, то у ситимобила 90% водителей эконом класса лишатся работы

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
«Всю страну засрали»: в Зеленограде курьера Delivery Club уволили за нападение на подростка из-за крашеных волос
Курьер и ещё один мужчина оскорбляли группу подростков, а потом затеяли драку.
251
Новости
МИД Германии: «есть много признаков» причастности России к отравлению Навального
Там заявили, что отказ России расследовать отравление Навального будет свидетельством причастности к нему.
155
Новости
Немецкие врачи: Навального вывели из искусственной комы и отключили от ИВЛ
Его состояние улучшилось.
282
Популярное за три дня
Новости
МИД Германии: «есть много признаков» причастности России к отравлению Навального
Там заявили, что отказ России расследовать отравление Навального будет свидетельством причастности к нему.
155
Новости
«Мой муж — не ваша собственность»: жена Навального выступила против предложения Рошаля создать группу по лечению её мужа
Юлия Навальная напомнила, что российские врачи публиковали анализы Навального, разглашали его диагноз СМИ и не пускали к нему родственников.
216
Новости
Немецкие врачи: Навального вывели из искусственной комы и отключили от ИВЛ
Его состояние улучшилось.
282
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

YeezySpace

МВД Украины сообщило, что…

Victor Ganin

«Всю страну засрали»: в…

Евгений Глебов…

Пропавший член Координационного…

Marhal_New _Arleana

Лукашенко даст большое интервью…

Алексей Панкратов

Пропавший член Координационного…

листочек

Обвинённый в домогательствах…

Liquid Porcupine

Обвинённый в домогательствах…

Владимир Земсков

Пропавший член Координационного…

Marhal_New _Arleana

МВД Украины сообщило, что…

Александр Великий

МВД Украины сообщило, что…

Евгений Глебов…

Пропавший член Координационного…

Алексей Панкратов

МВД Украины сообщило, что…

Semyon Bochkaryov

Лукашенко даст большое интервью…

Дмитрий Беркут

Российская вакцина от…

Александр Антонов

МВД Украины сообщило, что…

Максим Шпилёв

Лукашенко даст большое интервью…

Marhal_New _Arleana

МВД Украины сообщило, что…

Маша Разумовская

Лукашенко даст большое интервью…

Олег Брюханов

В Рязанской области учителя…

Виталий Иванович…

Ответы на вопросы о депрессии…