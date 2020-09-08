Впереди решения по аналогичным искам к «Ситимобилу» и «Яндекс.Такси».

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Арбитражный суд Москвы отказал в иске Московской административной дорожной инспекции (МАДИ), которая требовала обязать сервис такси Gett проверять у водителей разрешения на перевозку пассажиров и багажа. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на картотеку суда. Аналогичные иски к «Ситимобилу» и «Яндекс.Такси» ещё рассматриваются.

Суд решил, что в российском законодательстве нет понятия агрегатора такси, поэтому нельзя обязать сервисы контролировать разрешения у водителей. Отмечается, что такие полномочия есть только у госорганов, включая саму МАДИ, ГИБДД и департамент транспорта.

При этом, по словам гендиректора Gett в России, все агрегаторы интегрировались с информационной системой департамента транспорта и добровольно проверяют таксистов с помощью «тайных покупателей». В Gett и «Ситимобиле» требования МАДИ считают необоснованными. В «Яндекс.Такси» не ответили на запрос «Коммерсанта».

Партнёр юридической группы «Гришин, Павлова и партнеры» Антон Гришин рассказал, что МАДИ уже обсуждала мировое соглашение с «Яндекс.Такси» и «Ситимобилом». По нему сервисы согласились бы добровольно не передавать заказы водителям без разрешений. Однако решение суда относительно Gett может завести переговоры в тупик.