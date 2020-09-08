И прервали трансляцию в инстаграме, когда ведущим турнира был знаток.

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Обвинённый в харассменте игрок «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский вёл игры, организованные мэрией Москвы в день города. Однако открыто его участие нигде не анонсировали. На это обратил внимание The Village.

Игры проходили 5 и 6 сентября в Таганском парке с 10:00 до 22:00. Клуб анонсировал, что игры будут вести знатоки Борис Белозёров, Елизавета Овдеенко, Елена Потанина, Борис Левин. The Village отметил, что Скипского упоминали в расписании, которое не выложили в открытый доступ. По данным издания, он вёл игры 6 сентября.

«Тогда весь день в аккаунте „Что? Где? Когда?“ в инстаграме велась прямая трансляция мероприятия, однако её прервали на два часа, когда ведущим турнира как раз был Михаил Скипский», — пишет The Village. «Медиазона» обнаружила пост москвички Анастасии Киндрук, из которого следует, что знаток действительно вёл игру.

Михаил Скипский на дне города @anastasia_kindr

22 июля журналистка The Bell Екатерина Аренина написала тред в Твиттере о том, что Скипский домогался её, когда она была школьницей. В комментариях к записям другие девушки также рассказали о домогательствах, некоторые из них прикрепили скриншоты переписки, в которых игрок ЧГК приглашает их к себе домой.

28 июля пять объединений, которые входят в Международную ассоциацию клубов «Что? Где? Когда?» (МАК), попросили отстранить Скипского от мероприятий с детьми. После этого он добровольно приостановил участие в работе комиссии.

В конце августа власти Петербурга пригласили Скипского провести игру на «Фестивале интеллектуальных игр среди работающей молодёжи Санкт-Петербурга». После публикаций в СМИ от этой идеи решили отказаться.