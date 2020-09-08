Также в разговоре будут участвовать журналисты Первого канала, «России 1» и главред «Говорит Москва».

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Фото телеграм-канала «Пул первого»

Александр Лукашенко 8 сентября даст интервью российским журналистам. Анонс появился в связанном с пресс-службой президента Белоруссии телеграм-канале «Пул первого», сообщения репостнули государственные СМИ «Белта» и ОНТ.

В анонсе сказано, что Лукашенко ответит на «самые острые» вопросы «как всегда откровенно». Интервью будут брать ведущий программы «Вести» на «России 1» Евгений Рожков, корреспондент Первого канала Антон Верницкий, главный редактор радио «Говорит Москва» Роман Бабаян и главред RT Маргарита Симоньян.