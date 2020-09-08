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Алексей Боржонов
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Лукашенко даст большое интервью с «ответами на острые вопросы» российским журналистам. Среди них – Маргарита Симоньян Материал редакции

Также в разговоре будут участвовать журналисты Первого канала, «России 1» и главред «Говорит Москва».

52 комментария
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Фото телеграм-канала «Пул первого»

Александр Лукашенко 8 сентября даст интервью российским журналистам. Анонс появился в связанном с пресс-службой президента Белоруссии телеграм-канале «Пул первого», сообщения репостнули государственные СМИ «Белта» и ОНТ.

В анонсе сказано, что Лукашенко ответит на «самые острые» вопросы «как всегда откровенно». Интервью будут брать ведущий программы «Вести» на «России 1» Евгений Рожков, корреспондент Первого канала Антон Верницкий, главный редактор радио «Говорит Москва» Роман Бабаян и главред RT Маргарита Симоньян.

С 9 августа в Белоруссии продолжаются протесты из-за выборов президента страны. По данным ЦИК, действующий президент Лукашенко набрал 80% голосов, его главный соперник Светлана Тихановская — 10%. Выборы вызвали международную реакцию, Евросоюз не признал их результаты, а несколько стран ЕС ввели персональные санкции против Лукашенко и ещё 29 белорусских чиновников.

#белоруссия #новости

Алексей Боржонов PLUS
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52 комментария
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Sakari Sauso

21

острые вопросы типа, что вы чувствуете, когда пытаетесь спасти страну, а люди этого не понимают?

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Никита Сухов

Sakari
5

Что вы чувствуете, когда не можете найти трусов под свой крепкий орешек, здоровый хуй и ахуенные яйца?

Ответить

Капитальный утюг

Никита
0

А вы знаете, я вообще трусов не ношу, я трусов ненавижу.

Ответить

Верхний чувак

14

Симоньян, Бабаян, Рожков и Верницкий

Президент будет отвечать «на самые острые» вопросы

Чот орнул

Ответить

Erika Erka

10

Уже предвкушаю очередной позор.

Ответить

Капитальный утюг

Erika
0

Покажет фото тех, чьи переговоры перехватил лично Бацька

Ответить

Электронный Макс

4

Его возьмут Симоньян

Гарант посредственного говна в помесь с испанским стыдом

Ответить

Вольный танк88

Электронный
3

это артхаус

Ответить

пепси

Вольный
2

это грайндхаус

Ответить

Атлант поправил плечи

3

Спецопреция "Давайте впишемся за Лукашенко, а там как пойдет" продолжает набирать обороты 

Ответить

Автономный шар

2

Почему без галочки??? Тебя уволили???

Ответить

Вольный танк88

Автономный
0

кстати, твоя фантазия на никнеймы уже закончилась?)

Ответить

Автономный шар

Вольный
1

Да, + всех заебал

Ответить

Вольный танк88

Автономный
0

да пофиг! Главное что бы тебе нравилось

Ответить

Dinis Freeman

2

Анонс испанского стыда. 

Ответить

Алексей Дудырев

1

Как же его ВВП из говна достаёт, это просто нечто. Чем хоть заплатит он за эту помощь, вот что больше интересует. Что он там наобещал Вовке, или ради чего Вовка ему так помогает...

Ответить

Буржуазный кот

Алексей
1

Да хуй вообще знает, как вовка ему доверяет, после всего его тупого пиздежа

Ответить

Алексей Дудырев

Буржуазный
0

может просто люди из своего окружения которые занимаются такими вопросами, подсказали ему что он психически больной, и он даёт ему поблажки из-за этого

Ответить

Dmitry Korotchik

Алексей
0

я бы не был так уверен, возможно задание совершенно противоположное. и интервью мы никогда не увидим. лишь отрывки

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Алексей Дудырев

Dmitry
0

мне кажется ты единственный человек который так подумал
но не отрицаю этого, хоть это и крайне маловероятно 

Ответить

Dmitry Korotchik

Алексей
0

по нашим чатам уже несколько дней гуляет мысль, что пу сливает лу. 10 числа лу должен был лететь к пу. перенесли на 13е, потом сразу же не 14е. потом появилась мысль, что пу давит на лу начинать переговоры с кс. на крайнем митинге силовики попытались спровоцировать беспорядки для картинки. на следующий день начались эти акции побегом в Украину - нет совета - нет переговоров. и как итог это интервью с пропагондонами.
но конечно, эти размышления - та ещё клюква )

Ответить

Дмитрий Дмитриев

Dmitry
0

на крайнем митинге

Фу блять.

Ответить

Dmitry Korotchik

Дмитрий
0

русский - не родной мне язык. извини ;)

Ответить

Глеб Савчик

1

Я так понимаю, белорусских журналистов найти вообще не удалось? 

Ответить

пепси

Глеб
1

они всё "поки... сбежали из страны"

Ответить

Берг

1

Бля, одни имена этих людей убивают любую интригу. Это как гарант качества. Хуёвого качества.

Ответить

j2me92 .

1

Свои, белорусские  могут не удобные вопросы начать задавать, приходится русским давать интервью, чисто у чела лозунг" Белоруссия без белорусов"

Ответить

Никита Сухов

1

Старый пиздабол не пиздел в таких размерах уже целый месяц со времен Гордона. Ломка.

Ответить

Буржуазный кот

1

Никакой интриги. Интервью отполируют так, что лукашенко будет в нем выглядеть достойным нобелевской премии мира

Ответить

Вирусный месяц

1

Симоньян, Бабаян, Рожков и Пирожков

Ответить

Виноватый фитиль

1

- Александр Григорич, вот вы такой сильный политик, крепкий хозяйственник. Как вам это удается? Даже западные спецслужбы признали, что вы сильный политик и вообще крепкий орешек

Ответить

Вольный танк88

0

А где настоящий президент?

Ответить

Litnikov Danil

0

как всегда откровенно

Пхах блять, это новый уровень метаюмора?

Ответить

Просто Тимуррр

0

Похоже на какой-то ход очка

Ответить

eNCake

0

самые "независимые" журналисты будут задавать самые "острые" вопросы

Ответить

Макс Бескоровайный

0

Это будет выглядеть как то так

Ответить

Вирусный месяц

Макс
0

Так это будет выглядеть, когда белорусам надоест цветочки дарить

Ответить

Публичный танк88

Макс
0

Да, разбирайте на мемы

Ответить

Dmitry Korotchik

0

Есть большая вероятность, что эта бригада приехала мочить лу.

Ответить

Вольный танк88

Dmitry
0

в смысле обоссать?

Ответить

Dmitry Korotchik

Вольный
0

ну типа того

Ответить

Алексей Дудырев

Dmitry
0

просто ты сам подумай как бы он согласился на такое? там же все вопросы заранее известны, и отрепетированы даже ответы на них

Ответить

Алексей Дудырев

Dmitry
0

это же тебе не настоящий прямой эфир, как в "Карточном домике" когда Фрэнк Андервуд вызвал министра образования на дебаты в прямом эфире, и сел в лужу 

Ответить

Dmitry Korotchik

Алексей
0

именно. поэтому я делаю вывод, что никто этого интервью в таком случае и не увидит. а будут мелкие ролики с речью лу и безобидными вопросиками, но не от российских телеканалов, а из ТГ "пул первого"

Ответить

Parry Hotter

0

На интервью тоже с автоматом придет? 

Ответить

Ваша Закладко

Parry
0

усатый по кличке без рожка

Ответить

Александр Антонов

0

У Черепашек Нинзя шансов больше удивить, чем у этой четверки

Ответить

Данила Романов

0

Пару месяцев назад я пошутил на тут.бай "Россия окажется между двух КНДР". Колхозной и Корейской НДР. Но мою шутку не оценили модеры.

Ответить

Имя Фамилия

0

Соловьёва не хватает. Большое интервью диктатора пропагандонам.

Ответить

Макс Бескоровайный

0

Симоньян такая: "Александр Грыгоровыч а мы вам чайкю привезли"

Ответить

Вирусный месяц

0

Самое забавное в этой ситуации, что эти говнопроизводители похоже действительно уверенны в своем невзъебенном таланте втереть с экрана любую дичь.

Ответить

1L1dan

0

Вот они, слева направо...

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