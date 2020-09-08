Лукашенко даст большое интервью с «ответами на острые вопросы» российским журналистам. Среди них – Маргарита Симоньян Материал редакции
Также в разговоре будут участвовать журналисты Первого канала, «России 1» и главред «Говорит Москва».
Александр Лукашенко 8 сентября даст интервью российским журналистам. Анонс появился в связанном с пресс-службой президента Белоруссии телеграм-канале «Пул первого», сообщения репостнули государственные СМИ «Белта» и ОНТ.
В анонсе сказано, что Лукашенко ответит на «самые острые» вопросы «как всегда откровенно». Интервью будут брать ведущий программы «Вести» на «России 1» Евгений Рожков, корреспондент Первого канала Антон Верницкий, главный редактор радио «Говорит Москва» Роман Бабаян и главред RT Маргарита Симоньян.
С 9 августа в Белоруссии продолжаются протесты из-за выборов президента страны. По данным ЦИК, действующий президент Лукашенко набрал 80% голосов, его главный соперник Светлана Тихановская — 10%. Выборы вызвали международную реакцию, Евросоюз не признал их результаты, а несколько стран ЕС ввели персональные санкции против Лукашенко и ещё 29 белорусских чиновников.
острые вопросы типа, что вы чувствуете, когда пытаетесь спасти страну, а люди этого не понимают?
Что вы чувствуете, когда не можете найти трусов под свой крепкий орешек, здоровый хуй и ахуенные яйца?
Уже предвкушаю очередной позор.
Спецопреция "Давайте впишемся за Лукашенко, а там как пойдет" продолжает набирать обороты
кстати, твоя фантазия на никнеймы уже закончилась?)
Автономный шар
Да, + всех заебал
Как же его ВВП из говна достаёт, это просто нечто. Чем хоть заплатит он за эту помощь, вот что больше интересует. Что он там наобещал Вовке, или ради чего Вовка ему так помогает...
Буржуазный кот
Да хуй вообще знает, как вовка ему доверяет, после всего его тупого пиздежа
может просто люди из своего окружения которые занимаются такими вопросами, подсказали ему что он психически больной, и он даёт ему поблажки из-за этого
я бы не был так уверен, возможно задание совершенно противоположное. и интервью мы никогда не увидим. лишь отрывки
мне кажется ты единственный человек который так подумал
но не отрицаю этого, хоть это и крайне маловероятно
по нашим чатам уже несколько дней гуляет мысль, что пу сливает лу. 10 числа лу должен был лететь к пу. перенесли на 13е, потом сразу же не 14е. потом появилась мысль, что пу давит на лу начинать переговоры с кс. на крайнем митинге силовики попытались спровоцировать беспорядки для картинки. на следующий день начались эти акции побегом в Украину - нет совета - нет переговоров. и как итог это интервью с пропагондонами.
но конечно, эти размышления - та ещё клюква )
на крайнем митинге
Фу блять.
Я так понимаю, белорусских журналистов найти вообще не удалось?
Бля, одни имена этих людей убивают любую интригу. Это как гарант качества. Хуёвого качества.
Свои, белорусские могут не удобные вопросы начать задавать, приходится русским давать интервью, чисто у чела лозунг" Белоруссия без белорусов"
Старый пиздабол не пиздел в таких размерах уже целый месяц со времен Гордона. Ломка.
Это будет выглядеть как то так
Есть большая вероятность, что эта бригада приехала мочить лу.
Вольный танк88
в смысле обоссать?
просто ты сам подумай как бы он согласился на такое? там же все вопросы заранее известны, и отрепетированы даже ответы на них
это же тебе не настоящий прямой эфир, как в "Карточном домике" когда Фрэнк Андервуд вызвал министра образования на дебаты в прямом эфире, и сел в лужу
именно. поэтому я делаю вывод, что никто этого интервью в таком случае и не увидит. а будут мелкие ролики с речью лу и безобидными вопросиками, но не от российских телеканалов, а из ТГ "пул первого"
На интервью тоже с автоматом придет?
Пару месяцев назад я пошутил на тут.бай "Россия окажется между двух КНДР". Колхозной и Корейской НДР. Но мою шутку не оценили модеры.