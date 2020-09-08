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Ольга Щербинина
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Михаила Ефремова признали виновным в смертельном ДТП. Его приговорили к восьми годам колонии Материал редакции

И обязали выплатить сыну погибшего компенсацию в 800 тысяч рублей.

114 комментариев
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Ефремов и его адвокат на оглашении приговора

Пресненский суд Москвы признал актёра Михаила Ефремова виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения). Вина Ефремова «полностью подтверждается доказательствами, несмотря на непризнание вины», заявила судья. Также вина подсудимого подтверждается исследованными в суде письменными доказательствами.

Обновлено в 12:53 Суд приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Актёра также обязали выплатить сыну погибшего Сергея Захарова 800 тысяч рублей и лишили прав на три года. До вступления приговора в силу меру пресечения изменят с домашнего ареста на заключение под стражу. Потерпевшие решили не обжаловать приговор Ефремову, сообщает РИА «Новости».

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Он в нетрезвом состоянии выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон, которым управлял Сергей Захаров. Утром 9 июня Захаров умер в больнице.

3 сентября Ефремов признал вину в смертельном ДТП, хотя раньше неоднократно отрицал её. Он объяснил признание вины желанием общественности. Прокурор запрашивала для актёр 11 лет колонии общего режима. Он говорил, что «отмазываться не будет». На время судебного процесса актёр находился под домашним арестом.

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#новости #ефремовдтп

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114 комментариев
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Предметный коктейль

6

Заебала эта санта-барбара. Пусть уже сядет на бутылку.

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Вольный танк88

Предметный
88

не поддерживаю этот милицейско-тюремный жаргон

Ответить

Предметный коктейль

Вольный
–9

Тут был наброс, я его удалил

Ответить

Вольный танк88

Предметный
1

а где я получал ответку?

Ответить

NIKITA KOROLEV

Вольный
–23

в пизде

Ответить

Вольный танк88

NIKITA
6

очень приятно, Егор

Ответить

NIKITA KOROLEV

Вольный
–20

"приятно" вам с девушкой должно быть.

Ответить

Вольный танк88

NIKITA
28

мы на тж, мы тут таких не любим

Ответить

NIKITA KOROLEV

Вольный
3
Ответить

Дмитрий Григорьев

Предметный
6

Да он на ней годами сидит.

Ответить

Евгений Клочков

39

Открываю тотализатор: 8 лет

Ответить

Dinis Freeman

Евгений
18

4 дадут, выйдет по удо через 1.5-2.

Ответить

Владимир Филатов

Dinis
1

месяца

Ответить

Активный файл

Владимир
0

Дня

Ответить

Sloy Pyli

Dinis
0

+

Ответить

YeezySpace

Dinis
0

Если бы хотели дать 4, то зачем было запрашивать 11? Зачем такой разброс?

Ответить

Sloy Pyli

YeezySpace
0

А почему нет?

Ответить

Бесконечный чувак

YeezySpace
0

Просят максимум

Ответить

Алексей Панкратов

Dinis
0

Пффф. Через 3 месяца выйдет по амнистии за былые заслуги и за хорошее поведение. 

Ответить

Аркадий Иванов

Dinis
0

Проиграл.

Ответить

Космический калькулятор

Евгений
3

5

Ответить

Капитальный утюг

Космический
6

условно

Ответить

Космический калькулятор

Капитальный
7

Не будет условки. Статистика говорит о том, что в среднем за алкопоездки с призами в виде одного трупа дают почти всегда 4 года посидеть

Ответить

Дмитрий Григорьев

Космический
0

Статистика по известным артистам? Так то его известность может повлиять на результат, как в ту, так и в другую сторону.

Ответить

Космический

Дмитрий
1

За его известность и резонанс дела я в своем прогнозе и накинул ему годик.

Ответить

Дмитрий

Космиче…
0

Да я в целом почти согласен. Но всё равно довольно непредсказуемо выглядит. Думаю ставки норм качают в соответствующих заведениях.

Ответить

Dmitry Teplyakov

Капитальный
0

Удваиваю!

Ответить

Askar Gabdulatzyanov

Космический
3

6

Ответить

Вольный танк88

Космический
0

опередил, пока я гуглил минималку, но кажется она 8

Ответить

Антон Белый

Вольный
0

3

Ответить

Вова А.

Евгений
5

Товарищ судья, ну что за спойлеры!

Ответить

Акиф Гаджиев

Евгений
3

6 лет, выйдет по УДО

Ответить

Евгений Клочков

Евгений
3

Когда угадал сам у себя

Ответить

Gregory Galperin

Евгений
2

Победа

Ответить

Входной паук например

Евгений
2

Угадал

Ответить

Lofoten Forsake

Евгений
2

You win.

Ответить

Анатолий Польский

Евгений
0

Ставлю на 10 лет. Сотку ставлю

Ответить

Активный файл

Анатолий
3

кидай автору статьи донат в виде сотки

Ответить

Альтернативный Валера

Евгений
1

ставлю 5.5

Ответить

Оранжевый глобус

Евгений
0

11, но либо сократят за хорошее поведение, либо будет в вип условиях

Ответить

Закомплексованная Душа

Евгений
0

6-7

Ответить

Дима Демин

Евгений
0

7, этого варианта ещё не было.

Ответить

German Zarovniaev

Евгений
0

2

Ответить

Владимир Филатов

Евгений
0

ты победил

Ответить

Random Person

Евгений
0

Наверное жалеешь, что не поставил на это все свои сбережения?

Ответить

Дмитрий Григорьев

Random
0

Может поставил и уже празднует.

Ответить

Любовный Филипп

27
Ответить

Пушкинский файл

24

ООООООООООООО!

Ответить

Je suis je

13

Это всё фальсификация. За рулём был водитель из Польши и Германии, Ефремов никого не сбивал,его в машине вообще не было. А Лукашенко ,между прочим,оказался крепким орешком

Ответить

Давид Пупидзе

Je
5

Он крепкий картошек

Ответить

Denis Krivonosov

13

А мог бы просто признаться. А так окончательно показал себя конченым мудаком, отказываясь от ответственности, и восьмеру свою получил

Ответить

AZP

9

11 просили, 8 дали, через 4 выйдет.

Ответить

Semen Semenov

8

Сколько адвокат получил за свои страдания и клоунские номера? На новый Порше хватит?

Ответить

Max Payne

Semen
3
Ответить

Фёдор Крюков

Semen
1

наверное, больше 10 миллионов

Ответить

solawind

4

Сыну погибшего 800 т.р., а на адвоката который устраивал цирк потратил несколько миллионов.

Ответить

AZP

solawind
0

Потому что адвокатов много, а он выбрал мудака.

Ответить

Исторический вентилятор

0

поспорил на шавуху с женой, держу кулачки

Ответить

Провинциальный татарин

Исторический
8

Штош, время кормить свою женщину

Ответить

CommentBot

Исторический
3
Ответить

Роман Трусов

3

Первый сезон закончился. Теперь начнётся второй сезон с обжалованием, нахождением диких пиздецом у Ефремова, совершенно несовместимых с поеданием тюремной баланды. Не мытьём так катаньем скостят до петёры.

Ответить

Игорь Топал

1
Ответить

Экспериментальный кран

Игорь
2

@Вахтёр

Ответить

Алексей Петровский

Экспериментальн…
0

Какой нахуй вахтёр? Чем тебе картинка мешает?

Ответить

Yury Grinev

Алексей
10

Он просто хочет показать ему смешную картинку.

Ответить

Экспериментальный кран

Алексей
0

Подозрительная активность. Нужно проверить автора на обход блокировок

Ответить

Yury Grinev

Экспериментальн…
0

И обязательно заглянуть в анус, а то мало ли.

Ответить

Константин Лихачев

2

Есть два типа адвокатов:

1) Профи с опытом, которые реально помогают. Которые если видят, что есть железобетонные доказательства и светит реальный срок, то пытаются его уменьшить всеми возможными способами. Их цель при наличии вины - уменьшить последствия для человека.

2) "Бизнесмены", которым плевать на клиента, они тупо зарабатывают деньги. Находят невнятных свидетелей, подают неадекватные ходатайства и совершают другие непонятные действия. Их цель - по максимуму затянуть дело, увеличив количество заседаний.

Пашаев относится ко второму типу.

Ответить

Nadya Whatever

2

Я не знаю, писали тут уже или нет, но вот это, на мой взгляд, любопытный факт про Пашаева:

"По словам Пашаева, в возрасте 15 лет вся его семья погибла в автокатастрофе. Пьяный водитель КамАЗа вылетел на встречку и столкнулся с автомобилем, в котором ехали отец адвоката, его мать, три брата и дядя. Все погибли. Пашаев отмечал, что не хотел наказания для виновника, поскольку его преступление было «неумышленным»"

Ответить

Просто Хэнк

1

(Deleted)

Ответить

aliftin

1

Нужно было в конце писать "приговор дополняется". 

Ответить

Погибший якорь

1

Ответить

Стройный звук

1

Я реально не понимаю, зачем на протяжении всего процесса устраивали какой-то цирк.

Ответить

Vladimir Medvedev

Стройный
0

Хлеба и зрелищ. Хороший инфоповод, рейтинги.

Ответить

alexferman

Стройный
0

Адвокат верил что это сработает

Ответить

YeezySpace

–4

Радует, что всего 800к семье назначили, пусть получают за свой пафос.

Ответить

Магомед Шереметьев

0

А есть на TJ люди- которые статьи пишут? Хочу текст скинуть- чтобы выложили

Ответить

Александр Урваев

Магомед
1

Сам опубликуй

Ответить

Космический калькулятор

Магомед
0

Про что?? Могу у себя в блоге опубликовать

Ответить

Магомед Шереметьев

Космический
0

https://bit.ly/2Vg68HY

«Езжайте в свое Сомали!» Почему Сомали не…
Сомали — уже давно не просто название страны в Африке, оно являет собой некий символ хаоса и…
bit.ly
Ответить

Космический калькулятор

Магомед
3

Опять политика. Ты можешь сам опубликовать. Есть кнопка «создать запись» и там редактор. Подсайт «разборы» или «истории»

Ответить

sf

0

800к за смерть? даже наше скупое государство платит больше миллиона компенсаций в случае ЧС

Ответить

Здешний Женя

sf
1

Плюсом к сроку же

Ответить

Артём Дидык

sf
0

как раз отсанки от разбитого Чероки  покроют эту сумму

Ответить

Анальные трещины

0

А кто то сомневался? Сколько дали то в итоге?

Ответить

Капитальный утюг

Анальные
0

Soon (c)

Ответить

Пышный шмель

0

Дорога дальняя... 

Ответить

Антон Лисин

0

Да и хуй с этим пидаром наркошей

Ответить

Евгений Наумов

0

6 лет! 

Ответить

Тео Брех Великий и Ужасный

0

Скорее всего, Дадут лет 6 колонии-поселения, к сожалению

Ответить

Анальные трещины

Тео
0

К сожалению мало/много/колония-поселение?

Ответить

Тео Брех Великий и Ужасный

Анальные
0

Мало и колония-поселение, надеюсь, дадут запрашиваемый срок

Ответить

Романелло Кивогенс

0

Из прекрасного (нет, правда, ну что у нас за государство...)

Ответить

Vlad F

Романелло
0

Сумка с деньгами?

Ответить

Алексей Петровский

Vlad
0

@Вахтёр  

Ответить

Романелло Кивогенс

Vlad
0

Полагаю, что с вещами, ведь сам Ефремов покинул дом налегке.

Ответить

vvtwittep

0

5-8 лет условно. 

Ответить

Здешний Женя

vvtwittep
0

При назначении наказания свыше 5 лет крайне редко применяется условное осуждение

Ответить

Winterfire Monday

0

Мало

Ответить

Полноценный огонь

0

Справедливо. Но что-то мне кажется, выйдет он по следующей амнистии ко Дню Победы.

Ответить

Dra

0

Адвокат от бога

Ответить

Eugen T

0

Аварийщикам больше 4 вроде не дают, не? 

Ответить

Дмитрий Дубовик

0

Где пуш?

Ответить

Дмитрий Григорьев

0

Компенсация, конечно, мизерная и только сыну, почему-то. Даже если просто посчитать, сколько недополучит семья из-за потери кормильца. Но хоть так, лучше, чем ничего.

Ответить

Вирусный месяц

Дмитрий
0

Остальные же рубль заявили, один сын настаивал на компенсации

Ответить

Дмитрий Григорьев

Вирусный
0

Да я помню, просто смотрю в широком смысле. Это ведь эмоциональная очень история, люди скорее всего нерационально себя ведут, гордость, самоуважение, это важные вещи. Действительно раскаявшийся человек постарался бы хоть материально поддержать без унижений, спектаклей и громких заявлений. Понятно, что это не про фигуранта. По итогу останутся у могилы с пустым холодильником, печально.

Ответить

Ed Dream

0

Думаю проблем у него на зоне не будет. Старшие его уважают. А былинники всегда там нужны. Ну и  в постановках в театре колонии будет участвовать.  Не пропадёт. 

Ответить

Seon

0

Жаль конечно что все так затянулось, и показательной порки не получилось, а вышла какая-то клоунада от которой все устали.

Ответить

Andrew Sychev

0

9мая ж амнистия будет по случаю Дня Победы 

Ответить

Scary Lane

0

там у здания суда какие-то дол&аебы скандируют "невиновен", ААААА??

он забрал у человека жизнь, а будь это обычный "человечешка", то осудили бы за пять минут на 11 лет и делов, а тут устроили цирк на пару месяцев, чивоблять?

Ответить

Πетр Κудряшов

0

Где то удивлена Квадрат Глассевича.
По факту же система есть система, не было никаких сигналов, что бы было по другому.

Ответить

Аристарх Знаменский

0

8 лет колонии и на 3 года лишение прав. Надеюсь лишение действует с момента освобождения?

Ответить

Василий Суслов

0

К сожалению, по моему, Ефремов выйдет через 2 года или раньше из тюрьмы по УДО или по амнистии ¯\_(ツ)_/¯

Ответить

Алексей Петровский

–1

@Вахтёр 

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