Михаила Ефремова признали виновным в смертельном ДТП. Его приговорили к восьми годам колонии Материал редакции
И обязали выплатить сыну погибшего компенсацию в 800 тысяч рублей.
Пресненский суд Москвы признал актёра Михаила Ефремова виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения). Вина Ефремова «полностью подтверждается доказательствами, несмотря на непризнание вины», заявила судья. Также вина подсудимого подтверждается исследованными в суде письменными доказательствами.
Актёра также обязали выплатить сыну погибшего Сергея Захарова 800 тысяч рублей и лишили прав на три года. До вступления приговора в силу меру пресечения изменят с домашнего ареста на заключение под стражу. Потерпевшие решили не обжаловать приговор Ефремову, сообщает РИА «Новости».
ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Он в нетрезвом состоянии выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон, которым управлял Сергей Захаров. Утром 9 июня Захаров умер в больнице.
3 сентября Ефремов признал вину в смертельном ДТП, хотя раньше неоднократно отрицал её. Он объяснил признание вины желанием общественности. Прокурор запрашивала для актёр 11 лет колонии общего режима. Он говорил, что «отмазываться не будет». На время судебного процесса актёр находился под домашним арестом.
не поддерживаю этот милицейско-тюремный жаргон
Предметный коктейль
Тут был наброс, я его удалил
а где я получал ответку?
в пизде
очень приятно, Егор
"приятно" вам с девушкой должно быть.
Открываю тотализатор: 8 лет
4 дадут, выйдет по удо через 1.5-2.
месяца
Если бы хотели дать 4, то зачем было запрашивать 11? Зачем такой разброс?
Пффф. Через 3 месяца выйдет по амнистии за былые заслуги и за хорошее поведение.
Космический калькулятор
5
Капитальный утюг
условно
Космический калькулятор
Не будет условки. Статистика говорит о том, что в среднем за алкопоездки с призами в виде одного трупа дают почти всегда 4 года посидеть
Статистика по известным артистам? Так то его известность может повлиять на результат, как в ту, так и в другую сторону.
Вольный танк88
опередил, пока я гуглил минималку, но кажется она 8
Ставлю на 10 лет. Сотку ставлю
Оранжевый глобус
11, но либо сократят за хорошее поведение, либо будет в вип условиях
Наверное жалеешь, что не поставил на это все свои сбережения?
Это всё фальсификация. За рулём был водитель из Польши и Германии, Ефремов никого не сбивал,его в машине вообще не было. А Лукашенко ,между прочим,оказался крепким орешком
А мог бы просто признаться. А так окончательно показал себя конченым мудаком, отказываясь от ответственности, и восьмеру свою получил
Сколько адвокат получил за свои страдания и клоунские номера? На новый Порше хватит?
Сыну погибшего 800 т.р., а на адвоката который устраивал цирк потратил несколько миллионов.
Первый сезон закончился. Теперь начнётся второй сезон с обжалованием, нахождением диких пиздецом у Ефремова, совершенно несовместимых с поеданием тюремной баланды. Не мытьём так катаньем скостят до петёры.
Какой нахуй вахтёр? Чем тебе картинка мешает?
Экспериментальный кран
Подозрительная активность. Нужно проверить автора на обход блокировок
Есть два типа адвокатов:
1) Профи с опытом, которые реально помогают. Которые если видят, что есть железобетонные доказательства и светит реальный срок, то пытаются его уменьшить всеми возможными способами. Их цель при наличии вины - уменьшить последствия для человека.
2) "Бизнесмены", которым плевать на клиента, они тупо зарабатывают деньги. Находят невнятных свидетелей, подают неадекватные ходатайства и совершают другие непонятные действия. Их цель - по максимуму затянуть дело, увеличив количество заседаний.
Пашаев относится ко второму типу.
Я не знаю, писали тут уже или нет, но вот это, на мой взгляд, любопытный факт про Пашаева:
"По словам Пашаева, в возрасте 15 лет вся его семья погибла в автокатастрофе. Пьяный водитель КамАЗа вылетел на встречку и столкнулся с автомобилем, в котором ехали отец адвоката, его мать, три брата и дядя. Все погибли. Пашаев отмечал, что не хотел наказания для виновника, поскольку его преступление было «неумышленным»"
А есть на TJ люди- которые статьи пишут? Хочу текст скинуть- чтобы выложили
Про что?? Могу у себя в блоге опубликовать
Опять политика. Ты можешь сам опубликовать. Есть кнопка «создать запись» и там редактор. Подсайт «разборы» или «истории»
800к за смерть? даже наше скупое государство платит больше миллиона компенсаций в случае ЧС
А кто то сомневался? Сколько дали то в итоге?
Скорее всего, Дадут лет 6 колонии-поселения, к сожалению
К сожалению мало/много/колония-поселение?
Мало и колония-поселение, надеюсь, дадут запрашиваемый срок
Из прекрасного (нет, правда, ну что у нас за государство...)
5-8 лет условно.
Здешний Женя
При назначении наказания свыше 5 лет крайне редко применяется условное осуждение
Компенсация, конечно, мизерная и только сыну, почему-то. Даже если просто посчитать, сколько недополучит семья из-за потери кормильца. Но хоть так, лучше, чем ничего.
Вирусный месяц
Остальные же рубль заявили, один сын настаивал на компенсации
Да я помню, просто смотрю в широком смысле. Это ведь эмоциональная очень история, люди скорее всего нерационально себя ведут, гордость, самоуважение, это важные вещи. Действительно раскаявшийся человек постарался бы хоть материально поддержать без унижений, спектаклей и громких заявлений. Понятно, что это не про фигуранта. По итогу останутся у могилы с пустым холодильником, печально.
Думаю проблем у него на зоне не будет. Старшие его уважают. А былинники всегда там нужны. Ну и в постановках в театре колонии будет участвовать. Не пропадёт.
Жаль конечно что все так затянулось, и показательной порки не получилось, а вышла какая-то клоунада от которой все устали.
там у здания суда какие-то дол&аебы скандируют "невиновен", ААААА??
он забрал у человека жизнь, а будь это обычный "человечешка", то осудили бы за пять минут на 11 лет и делов, а тут устроили цирк на пару месяцев, чивоблять?
Где то удивлена Квадрат Глассевича.
По факту же система есть система, не было никаких сигналов, что бы было по другому.
8 лет колонии и на 3 года лишение прав. Надеюсь лишение действует с момента освобождения?
К сожалению, по моему, Ефремов выйдет через 2 года или раньше из тюрьмы по УДО или по амнистии ¯\_(ツ)_/¯