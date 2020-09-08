И обязали выплатить сыну погибшего компенсацию в 800 тысяч рублей.

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Ефремов и его адвокат на оглашении приговора

Пресненский суд Москвы признал актёра Михаила Ефремова виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения). Вина Ефремова «полностью подтверждается доказательствами, несмотря на непризнание вины», заявила судья. Также вина подсудимого подтверждается исследованными в суде письменными доказательствами.

Обновлено в 12:53 Суд приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Актёра также обязали выплатить сыну погибшего Сергея Захарова 800 тысяч рублей и лишили прав на три года. До вступления приговора в силу меру пресечения изменят с домашнего ареста на заключение под стражу. Потерпевшие решили не обжаловать приговор Ефремову, сообщает РИА «Новости».

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Он в нетрезвом состоянии выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон, которым управлял Сергей Захаров. Утром 9 июня Захаров умер в больнице.

3 сентября Ефремов признал вину в смертельном ДТП, хотя раньше неоднократно отрицал её. Он объяснил признание вины желанием общественности. Прокурор запрашивала для актёр 11 лет колонии общего режима. Он говорил, что «отмазываться не будет». На время судебного процесса актёр находился под домашним арестом.