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Ольга Щербинина
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Михаила Ефремова признали виновным в смертельном ДТП Материал редакции

Приговора пока нет.

47 комментариев
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Ефремов и его адвокат на оглашении приговора

Пресненский суд Москвы признал актёра Михаила Ефремова виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения). Вина Ефремова «полностью подтверждается доказательствами, несмотря на непризнание вины», заявила судья.

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Он в нетрезвом состоянии выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон, которым управлял Сергей Захаров. Утром 9 июня Захаров умер в больнице.

3 сентября Ефремов признал вину в смертельном ДТП, хотя раньше неоднократно отрицал её. Он объяснил признание вины желанием общественности. Прокурор запрашивала для актёр 11 лет колонии общего режима. Он говорил, что «отмазываться не будет». На время судебного процесса актёр находился под домашним арестом.

#новости #ефремовдтп

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47 комментариев
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Предметный коктейль

–2

Заебала эта санта-барбара. Пусть уже сядет на бутылку.

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Вольный танк88

Предметный
28

не поддерживаю этот милицейско-тюремный жаргон

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Предметный коктейль

Вольный
–3

Тут был наброс, я его удалил

Ответить

Вольный танк88

Предметный
0

а где я получал ответку?

Ответить

NIKITA KOROLEV

Вольный
–5

в пизде

Ответить

Вольный танк88

NIKITA
1

очень приятно, Егор

Ответить

NIKITA KOROLEV

Вольный
–6

"приятно" вам с девушкой должно быть.

Ответить

Вольный танк88

NIKITA
6

мы на тж, мы тут таких не любим

Ответить

NIKITA KOROLEV

Вольный
0
Ответить

Дмитрий Григорьев

Предметный
5

Да он на ней годами сидит.

Ответить

Пушкинский файл

8

ООООООООООООО!

Ответить

Евгений Клочков

2

Открываю тотализатор: 8 лет

Ответить

Dinis Freeman

Евгений
4

4 дадут, выйдет по удо через 1.5-2.

Ответить

Sloy Pyli

Dinis
0

+

Ответить

YeezySpace

Dinis
0

Если бы хотели дать 4, то зачем было запрашивать 11? Зачем такой разброс?

Ответить

Sloy Pyli

YeezySpace
0

А почему нет?

Ответить

Бесконечный чувак

YeezySpace
0

Просят максимум

Ответить

Владимир Филатов

Dinis
0

месяца

Ответить

Космический калькулятор

Евгений
2

5

Ответить

Капитальный утюг

Космический
5

условно

Ответить

Космический калькулятор

Капитальный
4

Не будет условки. Статистика говорит о том, что в среднем за алкопоездки с призами в виде одного трупа дают почти всегда 4 года посидеть

Ответить

Дмитрий Григорьев

Космический
0

Статистика по известным артистам? Так то его известность может повлиять на результат, как в ту, так и в другую сторону.

Ответить

Космический

Дмитрий
0

За его известность и резонанс дела я в своем прогнозе и накинул ему годик.

Ответить

Дмитрий

Космиче…
0

Да я в целом почти согласен. Но всё равно довольно непредсказуемо выглядит. Думаю ставки норм качают в соответствующих заведениях.

Ответить

Dmitry Teplyakov

Капитальный
0

Удваиваю!

Ответить

Askar Gabdulatzyanov

Космический
2

6

Ответить

Вольный танк88

Космический
0

опередил, пока я гуглил минималку, но кажется она 8

Ответить

Антон Белый

Вольный
0

3

Ответить

Акиф Гаджиев

Евгений
2

6 лет, выйдет по УДО

Ответить

Анатолий Польский

Евгений
0

Ставлю на 10 лет. Сотку ставлю

Ответить

Оранжевый глобус

Евгений
0

11, но либо сократят за хорошее поведение, либо будет в вип условиях

Ответить

Закомплексованная Душа

Евгений
0

6-7

Ответить

Дима Демин

Евгений
0

7, этого варианта ещё не было.

Ответить

Игорь Топал

0
Ответить

Экспериментальный кран

Игорь
3

@Вахтёр

Ответить

Semen Semenov

1

Сколько адвокат получил за свои страдания и клоунские номера? На новый Порше хватит?

Ответить

Фёдор Крюков

Semen
0

наверное, больше 10 миллионов

Ответить

Магомед Шереметьев

0

А есть на TJ люди- которые статьи пишут? Хочу текст скинуть- чтобы выложили

Ответить

Космический калькулятор

Магомед
0

Про что?? Могу у себя в блоге опубликовать

Ответить

Магомед Шереметьев

Космический
0

https://bit.ly/2Vg68HY

«Езжайте в свое Сомали!» Почему Сомали не…
Сомали — уже давно не просто название страны в Африке, оно являет собой некий символ хаоса и…
bit.ly
Ответить

Космический калькулятор

Магомед
1

Опять политика. Ты можешь сам опубликовать. Есть кнопка «создать запись» и там редактор. Подсайт «разборы» или «истории»

Ответить

Александр Урваев

Магомед
0

Сам опубликуй

Ответить

Анальные трещины

0

А кто то сомневался? Сколько дали то в итоге?

Ответить

Капитальный утюг

Анальные
0

Soon (c)

Ответить

Пышный шмель

0

Дорога дальняя... 

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Антон Лисин

0

Да и хуй с этим пидаром наркошей

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Евгений Наумов

0

6 лет! 

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