Михаила Ефремова признали виновным в смертельном ДТП Материал редакции
Приговора пока нет.
Пресненский суд Москвы признал актёра Михаила Ефремова виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения). Вина Ефремова «полностью подтверждается доказательствами, несмотря на непризнание вины», заявила судья.
ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Он в нетрезвом состоянии выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон, которым управлял Сергей Захаров. Утром 9 июня Захаров умер в больнице.
3 сентября Ефремов признал вину в смертельном ДТП, хотя раньше неоднократно отрицал её. Он объяснил признание вины желанием общественности. Прокурор запрашивала для актёр 11 лет колонии общего режима. Он говорил, что «отмазываться не будет». На время судебного процесса актёр находился под домашним арестом.
не поддерживаю этот милицейско-тюремный жаргон
Предметный коктейль
Тут был наброс, я его удалил
а где я получал ответку?
в пизде
очень приятно, Егор
"приятно" вам с девушкой должно быть.
Открываю тотализатор: 8 лет
4 дадут, выйдет по удо через 1.5-2.
Если бы хотели дать 4, то зачем было запрашивать 11? Зачем такой разброс?
Космический калькулятор
5
Капитальный утюг
условно
Космический калькулятор
Не будет условки. Статистика говорит о том, что в среднем за алкопоездки с призами в виде одного трупа дают почти всегда 4 года посидеть
Статистика по известным артистам? Так то его известность может повлиять на результат, как в ту, так и в другую сторону.
Вольный танк88
опередил, пока я гуглил минималку, но кажется она 8
Оранжевый глобус
11, но либо сократят за хорошее поведение, либо будет в вип условиях
Сколько адвокат получил за свои страдания и клоунские номера? На новый Порше хватит?
А есть на TJ люди- которые статьи пишут? Хочу текст скинуть- чтобы выложили
Про что?? Могу у себя в блоге опубликовать
Опять политика. Ты можешь сам опубликовать. Есть кнопка «создать запись» и там редактор. Подсайт «разборы» или «истории»
А кто то сомневался? Сколько дали то в итоге?