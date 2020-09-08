Минтруд опубликовал проект календаря праздничных дней в 2021 году. 31 декабря хотят сделать выходным Материал редакции
«Новогодние каникулы» продлятся десять дней.
Министерство труда и социальной защиты РФ опубликовало проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году. Ведомство предложило перенести выходной день с субботы, 2 января, на пятницу, 5 ноября, выходной с воскресенья, 3 января, — на пятницу, 31 декабря, а с субботы, 20 февраля, — на понедельник, 22 февраля.
Если проект одобрят, в 2021 году будут следующие выходные дни:
- с 1 по 10 января;
- с 21 по 23 февраля;
- с 6 по 8 марта;
- с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая;
- 12 по 14 июня;
- 4 по 7 ноября;
- 31 декабря.
В 2019 году депутаты предлагали рассмотреть законопроект, по которому рабочий день с 31 декабря переносился на предшествующую субботу. В Госдуме идею не поддержали.
не нравится - не отдыхайте
За новогодние праздники экономика теряет больше триллиона
на чиновниках страна теряет гораздо больше
чего?
Входной паук например
Мне не нравится, что я не могу до середины января воспользоваться многими услугами. Каждый год что-нибудь да находится.
Неожиданный блик
Если ты будешь работать до середины января, у тебя не будет времени пользоваться этими услугами.
До кого-то стало доходить, что 31-го по факту никто не работает, просиживая жопочасы
Я бы ещё летние каникулы замутил, как в школе. Ну а чё, народу радостно, а бизнес как-нибудь переживёт
ага, словно бизнес прям работает на полную в последние дни декабря и в начале января ( это касается и тот бизнес, который реально работает)
Наивные. 2020 год ещё как бы в самом разгаре.
Чем 2020 в России отличается от других годов?
Пушкинский файл
2021 может не наступить.
Это в гороскопе написали?
сколько занудства
надоело нытье про 2020, такой ужасный, скоро пришельцы прилетят
да так совсем ничем
Да в целом ничем. Ну дали в апреле месяц халявного отпуска, круто. Остальное все было где-то там далеко.
знаете, многие по всей стране до сих пор не могут выйти на работу из-за режима "самоизоляции".
Да вроде давно все открылось же. Кроме границ разве что.
много всего развлекательного закрыто. Регионы практически все до сих пор не сняли ограничения на некоторые сферы.
У нас с 15 июля открыли. Я туда правда и так уже лет 5 не ходил.
Сделали бы хотя бы по 14 чтоб старый новый год спокойно отметить.
что вообще за манера отмечать всякую хуйню и обязательно чтобы это было нерабочим днем? не слишком ли много праздников
Праздников много не бывает. Платят все равно в месяц одинаково. А какой там повод в принципе не важно. Хоть день рождения Путина пусть неделю выходных делают.
Много не много, но то, что на 2019 год РФ держит четвертое место в мире по числу рабочих часов в год — это факт
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=ANHRS
Интересно кто минусует? огромное желание выходить лишний раз на работу распирает?
А с 12 по 14 июня и с 4 по 7 ноября мы что празднуем? Не Октябрьскую революцию же.
Неожиданный блик
12 июня - день России
13 июня - день учреждения Государственного банка России
14 июня - международный день русского языка
4 ноября - день народного единства
5 ноября - день военного разведчика
6 ноября - день упразднения КПСС и КП РСФСР
7 ноября - день открытия первого в Российской империи вытрезвителя
7 ноября - день открытия первого в Российской империи вытрезвителя
И открыт он был в моём городе, значит, здесь будут праздновать особенно широко)
Все вспоминаю, как лет десять назад хотели уменьшить количество праздников, и улыбаюсь.
раньше праздник был 1-2 января и хватит, зачем эти каникулы для нищего населения?