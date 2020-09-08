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Ольга Щербинина
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Минтруд опубликовал проект календаря праздничных дней в 2021 году. 31 декабря хотят сделать выходным Материал редакции

«Новогодние каникулы» продлятся десять дней.

49 комментариев
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Министерство труда и социальной защиты РФ опубликовало проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году. Ведомство предложило перенести выходной день с субботы, 2 января, на пятницу, 5 ноября, выходной с воскресенья, 3 января, — на пятницу, 31 декабря, а с субботы, 20 февраля, — на понедельник, 22 февраля.

Если проект одобрят, в 2021 году будут следующие выходные дни:

  • с 1 по 10 января;
  • с 21 по 23 февраля;
  • с 6 по 8 марта;
  • с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая;
  • 12 по 14 июня;
  • 4 по 7 ноября;
  • 31 декабря.

В 2019 году депутаты предлагали рассмотреть законопроект, по которому рабочий день с 31 декабря переносился на предшествующую субботу. В Госдуме идею не поддержали.

#новости #работа #выходные

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но есть и хорошие новости?
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49 комментариев
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Входной паук например

–8

Ещё бы 10 дней безделья убрать в начале января.

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Peters Wolfgang

Входной
21

не нравится - не отдыхайте

Ответить

Андрей Рядькин

Peters
0

За новогодние праздники экономика теряет больше триллиона

Ответить

Владимир Климов

Андрей
18

на чиновниках страна теряет гораздо больше

Ответить

Андрей Рядькин

Владимир
1

Логика Обосрать штаны, а раз грязные, то можно ещё насать

Ответить

rossoshmap

Андрей
1

чего?

Ответить

Андрей Рядькин

rossoshmap
2

Солдат капитализма

Ответить

rossoshmap

rossoshmap
1

гос долга США?

Ответить

Sloy Pyli

Андрей
0

А сколько зарабатывает на налогах с продаж подарков, продуктов и прочего на праздниках?

Ответить

Андрей Рядькин

Sloy
0

Столько же, сколько теряют от падения этих продаж в феврале

Ответить

Входной паук например

Peters
6

Мне не нравится, что я не могу до середины января воспользоваться многими услугами. Каждый год что-нибудь да находится.

Ответить

Неожиданный блик

Входной
1

Если ты будешь работать до середины января, у тебя не будет времени пользоваться этими услугами.

Ответить

Входной паук например

Неожиданный
0

Эти услуги нередко связаны с работой

Ответить

Ольга Щербинина

Входной
4

заплакала по-новостничьи

Ответить

Какой Кошмар

8

До кого-то стало доходить, что 31-го по факту никто не работает, просиживая жопочасы

Ответить

Павел Макров

Какой
10

Теперь можно будет наконец-то начинать просиживать жопу 30 декабря

Ответить

Emil

Какой
0

как был студентом меда мы в этот день учились, ну а щас работаю в поликлинике и 31 тоже работаем и народ все равно приходит на прием)

Ответить

Пушкинский файл

6

Давно пора тупо добавить ещё 3-4 выходных, чтобы сделать 1-10 мая тоже единым периодом отдыха.

Ответить

Alexandr Panasyuk

Пушкинский
4

Я бы ещё летние каникулы замутил, как в школе. Ну а чё, народу радостно, а бизнес как-нибудь переживёт

Ответить

Владимир Климов

Alexandr
2

ага, словно бизнес прям работает на полную в последние дни декабря и в начале января ( это касается и тот бизнес, который реально работает)

Ответить

Владимир Климов

2

Наивные. 2020 год ещё как бы в самом разгаре.

Ответить

rossoshmap

Владимир
0

Чем 2020 в России отличается от других годов?

Ответить

Пушкинский файл

rossoshmap
1

2021 может не наступить.

Ответить

rossoshmap

Пушкинский
0

Это в гороскопе написали?

Ответить

Владимир Климов

rossoshmap
1

сколько занудства 

Ответить

rossoshmap

Владимир
0

надоело нытье про 2020, такой ужасный, скоро пришельцы прилетят

Ответить

Владимир Климов

rossosh…
0

Кроме тебя вроде никто не ноет здесь

Ответить

Владимир Климов

rossoshmap
0

да так совсем ничем 

Ответить

Игорь Валерьевич

Владимир
0

Да в целом ничем. Ну дали в апреле месяц халявного отпуска, круто. Остальное все было где-то там далеко.

Ответить

Владимир Климов

Игорь
0

знаете, многие по всей стране до сих пор не могут выйти на работу из-за режима "самоизоляции".

Ответить

Игорь Валерьевич

Владимир
0

Да вроде давно все открылось же. Кроме границ разве что.

Ответить

Владимир Климов

Игорь
1

много всего развлекательного закрыто. Регионы практически все до сих пор не сняли ограничения на некоторые сферы.

Ответить

[Unknown]

Игорь
0

у нас кинотеатры до сих пор закрыты( довод хотелось посмотреть

Ответить

Игорь Валерьевич

[Unknow…
0

У нас с 15 июля открыли. Я туда правда и так уже лет 5 не ходил.

Ответить

Игорь Валерьевич

–3

Сделали бы хотя бы по 14 чтоб старый новый год спокойно отметить.

Ответить

Сережа Кадильников

Игорь
3

что вообще за манера отмечать всякую хуйню и обязательно чтобы это было нерабочим днем? не слишком ли много праздников

Ответить

Игорь Валерьевич

Сережа
1

Праздников много не бывает. Платят все равно в месяц одинаково. А какой там повод в принципе не важно. Хоть день рождения Путина пусть неделю выходных делают.

Ответить

Александр Ярви

Сережа
1

Много не много, но то, что на 2019 год РФ держит четвертое место в мире по числу рабочих часов в год — это факт
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=ANHRS

Ответить

Игорь Валерьевич

Игорь
0

Интересно кто минусует? огромное желание выходить лишний раз на работу распирает?

Ответить

Капитальный утюг

1

https://www.youtube.com/watch?v=uyRPxVz-zrw

Ответить

Антон Лисин

1

Охуенчик. Ещё бы с января по июнь с оплатой дней отдыхать .

Ответить

Антон Пострунин

0

А с 12 по 14 июня и с 4 по 7 ноября мы что празднуем? Не Октябрьскую революцию же. 

Ответить

Неожиданный блик

Антон
1

12 июня - день России
13 июня - день учреждения Государственного банка России
14 июня - международный день русского языка

4 ноября - день народного единства
5 ноября - день военного разведчика
6 ноября - день упразднения КПСС и КП РСФСР
7 ноября - день открытия первого в Российской империи вытрезвителя

Ответить

Александр Ярви

Неожиданный
1

7 ноября - день открытия первого в Российской империи вытрезвителя

И открыт он был в моём городе, значит, здесь будут праздновать особенно широко)

Ответить

Владимир Климов

Антон
0

можно три раза день победы отметить

Ответить

Соколов Андрей

0

Десять дней...

Ответить

Капитальный утюг

0

https://www.youtube.com/watch?v=dF7ZfbNOqII

Ответить

Антон Пострунин

0

Все вспоминаю, как лет десять назад хотели уменьшить количество праздников, и улыбаюсь. 

Ответить

[Unknown]

–1

раньше праздник был 1-2 января и хватит, зачем эти каникулы для нищего населения?

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