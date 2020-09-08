В тиктоке стал распространяться ролик с самоубийством мужчины. Пользователи начали предупреждать друг друга о видео Материал редакции
TikTok заверил, что блокирует видео, однако пользователи продолжают перезаливать его и маскировать в безобидные ролики.
В тиктоке стал распространяться ролик, в котором мужчина стреляет в себя из ружья. Представители соцсети в разговоре с The Verge заверили, что блокируют его, а пользователи сервиса стали предупреждать друг друга об опасном контенте.
В видео, снятом 31 августа, мужчина сидит за столом, разговаривает, несколько раз называя себя «хорошим человеком», потом стреляет в себя. TJ намеренно не даёт ссылку на видео. Ролик появился во время стрима в Фейсбуке, рассказал представитель TikTok The Verge. Погибшего звали Рональд Макнатт, таблоид The Sun сообщил, что он потерял работу и расстался с девушкой, но эта информация не подтверждена.
Запись стала распространяться в тиктоке в первые выходные сентября, утверждает The Verge. Сервис рассказал, что его системы автоматически определяют видео, которые отображают, восхваляют или продвигают тему самоубийств, а модераторы блокируют аккаунты, распространяющие такие материалы.
Тем не менее некоторые пользователи после удаления видео пробуют перезалить его на платформу или маскируют его в безобидные ролики на другие темы. The Verge отметил, что видео с самоубийством стало появляться и в других соцсетях — Твиттере и Инстаграме.
Пользователи сети на фоне распространения ролика самоорганизовались и стали предупреждать друг друга об опасном контенте.
«Если вы смотрите видео, в начале которого длинноволосый мужчина с бородой сидит на стуле и скроллит телефон, уходите к чёрту от него как можно скорее».
Ну и где видео?
Прямой файл
TJ намеренно не даёт ссылку на видео.
Добрый тж заботится о твоём психическом здоровье. Хоть уже и поздно.
Я видел, там ему пол-головы снесло, не стоит углубляться в эту тему