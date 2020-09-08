TikTok заверил, что блокирует видео, однако пользователи продолжают перезаливать его и маскировать в безобидные ролики.

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Скриншот из видео

В тиктоке стал распространяться ролик, в котором мужчина стреляет в себя из ружья. Представители соцсети в разговоре с The Verge заверили, что блокируют его, а пользователи сервиса стали предупреждать друг друга об опасном контенте.

В видео, снятом 31 августа, мужчина сидит за столом, разговаривает, несколько раз называя себя «хорошим человеком», потом стреляет в себя. TJ намеренно не даёт ссылку на видео. Ролик появился во время стрима в Фейсбуке, рассказал представитель TikTok The Verge. Погибшего звали Рональд Макнатт, таблоид The Sun сообщил, что он потерял работу и расстался с девушкой, но эта информация не подтверждена.

Фото из инстаграма Макнатта

Запись стала распространяться в тиктоке в первые выходные сентября, утверждает The Verge. Сервис рассказал, что его системы автоматически определяют видео, которые отображают, восхваляют или продвигают тему самоубийств, а модераторы блокируют аккаунты, распространяющие такие материалы.

Тем не менее некоторые пользователи после удаления видео пробуют перезалить его на платформу или маскируют его в безобидные ролики на другие темы. The Verge отметил, что видео с самоубийством стало появляться и в других соцсетях — Твиттере и Инстаграме.

Пользователи сети на фоне распространения ролика самоорганизовались и стали предупреждать друг друга об опасном контенте.

«Если вы смотрите видео, в начале которого длинноволосый мужчина с бородой сидит на стуле и скроллит телефон, уходите к чёрту от него как можно скорее».

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There’s a video going around on tiktok (and here) of a man, Ronnie Mcnutt, committing suicide on a live stream. It’svery graphic and really traumatizing. This is what it starts off as, please scroll past it. Please don’t look for it. I hope his family is doing well:( Tw SuicideThere’s a video going around on tiktok (and here) of a man, Ronnie Mcnutt, committing suicide on a live stream. It’svery graphic and really traumatizing. This is what it starts off as, please scroll past it. Please don’t look for it. I hope his family is doing well:( https://t.co/6BI9JIb8Eo В Тиктоке (и здесь) есть видео, на котором мужчина, Ронни Макнатт, совершает самоубийство в прямом эфире. Это действительно травмирует. Вот с чего ролик начинается, пожалуйста, пролистайте мимо. Пожалуйста, не ищите это. Надеюсь, у его семьи все хорошо.

stephanie loves zak🐤 || #weloveyouzak @cute_skeppy

if you see this guy on your fyp PLS SCROLL PAST IT!! its a vid of a guy committing su*c*de on camera!! it just popped up on my fyp and i didnt know what it was and i watched it and i almost had a panic attack from it. pls rt and spread this!! tw // mention of suicideif you see this guy on your fyp PLS SCROLL PAST IT!! its a vid of a guy committing su*c*de on camera!! it just popped up on my fyp and i didnt know what it was and i watched it and i almost had a panic attack from it. pls rt and spread this!! https://t.co/8uTqF9TB1k Если вы видите этого парня на «Странице для вас» листайте дальше! [...]