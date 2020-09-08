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Алексей Боржонов
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В тиктоке стал распространяться ролик с самоубийством мужчины. Пользователи начали предупреждать друг друга о видео Материал редакции

TikTok заверил, что блокирует видео, однако пользователи продолжают перезаливать его и маскировать в безобидные ролики.

11 комментариев
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Скриншот из видео

В тиктоке стал распространяться ролик, в котором мужчина стреляет в себя из ружья. Представители соцсети в разговоре с The Verge заверили, что блокируют его, а пользователи сервиса стали предупреждать друг друга об опасном контенте.

В видео, снятом 31 августа, мужчина сидит за столом, разговаривает, несколько раз называя себя «хорошим человеком», потом стреляет в себя. TJ намеренно не даёт ссылку на видео. Ролик появился во время стрима в Фейсбуке, рассказал представитель TikTok The Verge. Погибшего звали Рональд Макнатт, таблоид The Sun сообщил, что он потерял работу и расстался с девушкой, но эта информация не подтверждена.

Фото из инстаграма Макнатта

Запись стала распространяться в тиктоке в первые выходные сентября, утверждает The Verge. Сервис рассказал, что его системы автоматически определяют видео, которые отображают, восхваляют или продвигают тему самоубийств, а модераторы блокируют аккаунты, распространяющие такие материалы.

Тем не менее некоторые пользователи после удаления видео пробуют перезалить его на платформу или маскируют его в безобидные ролики на другие темы. The Verge отметил, что видео с самоубийством стало появляться и в других соцсетях — Твиттере и Инстаграме.

Пользователи сети на фоне распространения ролика самоорганизовались и стали предупреждать друг друга об опасном контенте.

@aesthetically_80s

Signal boost for others to see please this is very IMPORTANT!!!! ##fyp ##foryoupage ##TikTokFashionMonth ##AdultMoney ##foryourpage ##fy ##alt ##anime ##lgbtq

♬ Silence - Silent

«Если вы смотрите видео, в начале которого длинноволосый мужчина с бородой сидит на стуле и скроллит телефон, уходите к чёрту от него как можно скорее».

🍀 !Lucky! 🍀 A.C COMING SOON! @iixLuckyiix
Tw Suicide

There’s a video going around on tiktok (and here) of a man, Ronnie Mcnutt, committing suicide on a live stream. It’svery graphic and really traumatizing. This is what it starts off as, please scroll past it. Please don’t look for it. I hope his family is doing well:( https://t.co/6BI9JIb8Eo
В Тиктоке (и здесь) есть видео, на котором мужчина, Ронни Макнатт, совершает самоубийство в прямом эфире. Это действительно травмирует. Вот с чего ролик начинается, пожалуйста, пролистайте мимо. Пожалуйста, не ищите это. Надеюсь, у его семьи все хорошо.
stephanie loves zak🐤 || #weloveyouzak @cute_skeppy
tw // mention of suicide
if you see this guy on your fyp PLS SCROLL PAST IT!! its a vid of a guy committing su*c*de on camera!! it just popped up on my fyp and i didnt know what it was and i watched it and i almost had a panic attack from it. pls rt and spread this!! https://t.co/8uTqF9TB1k
Если вы видите этого парня на «Странице для вас» листайте дальше! [...]
[...] Это превью видео, пока мужчина всё ещё общается по телефону. Если вы видите, кадр, листайте так быстро, как только можете! [...]

#новости #tiktok

Алексей Боржонов PLUS
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11 комментариев
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Владимир Филатов

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Ну и где видео?

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Прямой файл

Владимир
0

TJ намеренно не даёт ссылку на видео.

Добрый тж заботится о твоём психическом здоровье. Хоть уже и поздно.

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Тео Брех Великий и Ужасный

Владимир
0

Я видел, там ему пол-головы снесло, не стоит углубляться в эту тему

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Космический калькулятор

2

Неплохая почва для челленджа

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Евгений Клочков

1

Руководство тиктока боится что его аудитория примет видео за челлндж?

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Автономный шар

1

Если "редакция тоже здесь" почему пишите не в соответсвующий подсайт?

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Евгений Клочков

Автономный
0

"Эльфов - в резервации" (с)

Ответить

Прямой файл

0

Хорошо, что во времена Кобейна не было такого говна, как инста и тикток

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dmzkrsk

Прямой
0

Может быть и не выпилился, если у него было бы 10000000 подписчиков

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Бесконечный чувак

0

Рикролл видео суицида?

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Коричневый вентилятор

0
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