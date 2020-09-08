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Ольга Щербинина
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Показ фильма «Беслан» на YouTube-канале «Россия 1» ограничили из-за сцен жестокости. Роскомнадзор считает это цензурой Материал редакции

А в Google говорят, что наложили ограничения из-за жалоб пользователей.

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Роскомнадзор заявил о цензуре со стороны администрации YouTube из-за ограничения показа документального фильма о теракте в Беслане на YouTube-канале «России 1». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Роскомнадзор направил письмо в корпорацию Google, которой принадлежит сервис, и потребовал от компании строгого соблюдения законодательства по распространению информации. В ведомстве подчеркнули, что фильм «Беслан» транслировался в эфире общедоступного телеканала «Россия 1» и не содержит запрещённой информации.

Фильм Рогаткина вышел в эфир 3 сентября, на следующий день его опубликовали на YouTube. Сервис ограничил показ ленты, добавив предупреждение о том, что её не рекомендуется смотреть детям и людям с неустойчивой психикой. При этом на YouTube-канале самого Рогаткина «Беслан» можно смотреть без ограничений.

В Google подтвердили наложение ограничений объяснили это жалобами пользователей. «Если пользователи находят то, что нарушает правила нашего сообщества, они могут сообщить об этом. Однако если контент содержит сцены насилия или неприятные изображения и дает при этом достаточно контекста, мы можем оставить видео, но наложить на него возрастные ограничения», — пояснили в компании.

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#новости #роскомнадзор #youtube

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4 комментария
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alexferman

3

Роскомнадзор заявил о цензуре

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Скорый лолипоп

1

О, борцы с цензурой. Твист года.

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Коричневый вентилятор

0

. В ведомстве подчеркнули, что фильм «Беслан» транслировался в эфире общедоступного телеканала «Россия 1»

как будто что-то хорошее

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Экспериментальный кран

0

Заебали пиарить этого русофоба дудя

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