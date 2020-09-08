Лукашенко признался, что «немного пересидел» на посту президента Белоруссии Материал редакции
Но считает, что только он сейчас может «защитить» страну.
Александр Лукашенко в интервью российским журналистам заявил, что он «немного пересидел» на посту президента Белоруссии. Об этом пишет «Говорит Москва», а также «Наша Нiва».
Лукашенко считает, что только он сейчас может «защитить» страну.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, их выиграл Александр Лукашенко. После объявления результатов в стране начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с силовиками.
Какой-то микс из стадий "принятие" и "отрицание".
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Научный Мурод
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