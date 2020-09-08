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Артём Мазанов
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Лукашенко признался, что «немного пересидел» на посту президента Белоруссии Материал редакции

Но считает, что только он сейчас может «защитить» страну.

33 комментария
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Александр Лукашенко в интервью российским журналистам заявил, что он «немного пересидел» на посту президента Белоруссии. Об этом пишет «Говорит Москва», а также «Наша Нiва».

Лукашенко считает, что только он сейчас может «защитить» страну.

Да, возможно, я немного пересидел. Возможно, меня показывают не только из телевизора, но из утюга и чайника. Но только я сейчас могу защитить Беларусь.

Александр Лукашенко

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, их выиграл Александр Лукашенко. После объявления результатов в стране начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с силовиками.

#новости #белоруссия

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33 комментария
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Входной паук например

45

От кого защитить-то? Саня, ты там один.

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Научный Мурод

Входной
4

Он хотел сказать "зачистить".

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Ivan

Научный
0

Т9 проклятый

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ad unguem

21

Какой-то микс из стадий "принятие" и "отрицание".

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Вольный танк88

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2

танец на двух стульях

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Абстрактный велосипед

Вольный
2

И рыбку съесть, и на хуй сесть

Ответить

T:ema

Абстрактный
0

или хуй съесть, на рыбку сесть..
он опять таблетки забыл.

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Eugene Panfilov

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0

Ждем стадию торга, а со стадией депрессии пусть сам разбирается

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MayWillDie - Igor Shockov

9

Возможно я немного защитил , но только я могу пересидеть.

Ответить

Голый фонарь

7

1. Отрицание
2. Гнев
3. Торг
<— ВЫ СЕЙЧАС НАХОДИТЕСЬ ЗДЕСЬ —>
4. Депрессия
5. Принятие

Ответить

Bobby HaveFun

3

Зашычщыть

Ответить

Госпожа Дыня

Bobby
3

Жашчычшыть

Ответить

Научный Мурод

Госпожа
2

Ну ты на польский не переходи то

Ответить

Bobby HaveFun

Научный
1

Польшча перехаваривалас

Ответить

Научный Мурод

Bobby
0

Ник, это ты? Мы тебя давно ищем, там Майк дозвониться не может.

Ответить

Bobby HaveFun

Научный
0

Потому, что телефонная линия диалапом занята. 

Ответить

Владимир Филатов

2

Ну так и проваливай, старый шизофреник.

Ответить

Госпожа Дыня

1

Пусть заплачет

Ответить

Типичный украинец

Госпожа
1

Ыхныг ыхныг

Ответить

Предметный коктейль

Госпожа
1

Представь если он действительно заплачет и в прямом эфире будет просить поддержки у людей.

Ответить

Госпожа Дыня

Предметный
0

Жалкое зрэлышчше 

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Андрей Парусников

Предметный
0

скажет что плачет горючими слезами, но даже глаза не намокнут..

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Andrew Sychev

0

Не дотянул Коленьку до прихода на престол 

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N/a

Andrew
1

Так у него ж старшие сыновья есть, в чем проблема их продвинуть

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Дмитрий Григорьев

0

Хм, неужто принятие началось.

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Eugen T

0

Лукадуро

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Слышный Валера

0
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Слышный Валера

Слышный
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Semen Semenov

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Видно, что уже психика не в порядке. Слова говорит, смысла не понимает

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Бухой батя пиздит детей и говорит, что хочет для них лучшего смотреть без регистрации и смс

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Sakari Sauso

0
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Taktischer Corgi

0

«немного пересидел» на посту президента Белоруссии 

*Беларуси

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solawind

0

Лукашенко заявил что только он может защитить страну от Лукашенко.

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