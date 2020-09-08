Главный токсиколог Омской области заявил, что если бы Навального отравили фосфорорганическим соединением, он погиб бы в первые часы.

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Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев исключил отравление Алексея Навального «Новичком» и назвал диагноз медиков из Германии «фантастикой». Об это пишет РИА «Новости».

Сабаев рассказал, что российские медики не нашли следов «Новичка» в организме Навального.

Исследование проводилось в бюро судебно-медицинской экспертизы. Это экспертного класса оборудование, поэтому здесь не доверять ему невозможно. Это аппаратура производства Соединенных Штатов.

Александр Сабаев главный токсиколог Омской области

Омские врачи не проводили Навальному процедуру, без которой отравленный «Новичком» бы умер. Сабаев назвал поставленный основателю ФБК диагноз в Германии «фантастикой».

Без процедуры ультрагемодиафильтрации спасти человека невозможно. У нас эта процедура не использовалась, поскольку не было показаний. Если бы оно [отравление] было, он погиб бы в первые часы. Александр Сабаев главный токсиколог Омской области

Сабаев также заявил, что омские медики не получали никаких данных о состоянии Навального от коллег из Германии. Российские врачи не будут запрашивать немецких коллег о текущем состоянии основателя ФБК.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали в тяжёлом состоянии и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

22 августа Навального доставили в немецкую клинику, где считают, что оппозиционера отравили веществом из той же группы, что и «Новичок». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ заявил, что в Кремле не понимают спешки с озвучиванием версии об отравлении Навального. 2 сентября военные токсикологи Германии нашли в организме Навального следы яда из группы «Новичок». 4 сентября СМИ сообщили, что отправляющее вещество обнаружили на образцах кожи, крови и мочи Навального, а также на бутылке, из которой политик пил после отправления.