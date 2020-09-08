Омские врачи исключили отравление Навального «Новичком» и назвали диагноз медиков из Германии «фантастикой» Материал редакции
Главный токсиколог Омской области заявил, что если бы Навального отравили фосфорорганическим соединением, он погиб бы в первые часы.
Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев исключил отравление Алексея Навального «Новичком» и назвал диагноз медиков из Германии «фантастикой». Об это пишет РИА «Новости».
Сабаев рассказал, что российские медики не нашли следов «Новичка» в организме Навального.
Омские врачи не проводили Навальному процедуру, без которой отравленный «Новичком» бы умер. Сабаев назвал поставленный основателю ФБК диагноз в Германии «фантастикой».
Сабаев также заявил, что омские медики не получали никаких данных о состоянии Навального от коллег из Германии. Российские врачи не будут запрашивать немецких коллег о текущем состоянии основателя ФБК.
Навальному стало плохо утром 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали в тяжёлом состоянии и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
22 августа Навального доставили в немецкую клинику, где считают, что оппозиционера отравили веществом из той же группы, что и «Новичок». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ заявил, что в Кремле не понимают спешки с озвучиванием версии об отравлении Навального. 2 сентября военные токсикологи Германии нашли в организме Навального следы яда из группы «Новичок». 4 сентября СМИ сообщили, что отправляющее вещество обнаружили на образцах кожи, крови и мочи Навального, а также на бутылке, из которой политик пил после отправления.
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Брал шприц наугад, думал там цианид, а оказался атропин. Не повезло.
Еще бы понять как атропин может помочь против Новичка, а то создатель Новичка Углев не в курсе. Один из один из разработчиков отравляющего вещества «Новичок» Углев в интервью Би-би-си: «Атропин не является антидотом для «Новичка», потому что он слишком слабый ингибитор. При попытке лечить жертв «Новичка» атропином, наоборот, картина ухудшается».
Бесконечный чувак
Атропин является эффективным антидотом при отравлениях холиномиметическими и антихолинэстеразными веществами, в том числе ФОС.
Один из один из разработчиков отравляющего вещества «Новичок» Углев в интервью Би-би-си: «Атропин не является антидотом для «Новичка», потому что он слишком слабый ингибитор. При попытке лечить жертв «Новичка» атропином, наоборот, картина ухудшается».
Атропин является эффективным антидотом при отравлениях холиномиметическими и антихолинэстеразными веществами, в том числе ФОС.
Бесконечный чувак
Подключаешь к ней навального и на весь экран сообщение NOVITCHOK
Невероятный кран
Их-то в Германию никто не увезёт, так что надо вертеться, чтоб не отравили в столовке
Это экспертного класса оборудование, поэтому здесь не доверять ему невозможно
Мы не доверяем не оборудованию, а людям, использующим его
Сорян, авторитарной системе доверия нет
Обычно на одни и те же грабли не наступают, но омские врачи уже какой раз доказывают обратное
А то что один из химиков, который проводил испытания с веществом новичка случайно траванулся, но не погиб в первые часы он типа не знает? -__-
Может цель и была как с Верзиловым - временно убрать.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Новичок_(отравляющие_вещества)#Первое_известное_отравление
Если какая-то шавка за забором слишком громко и много лает, то или она тупая или ей хозяин дал команду голос.
мне нравится как всякие администраторы типа "главный ХХХ" говорят за всех врачей Омска щас