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Артём Мазанов
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Омские врачи исключили отравление Навального «Новичком» и назвали диагноз медиков из Германии «фантастикой» Материал редакции

Главный токсиколог Омской области заявил, что если бы Навального отравили фосфорорганическим соединением, он погиб бы в первые часы.

34 комментария
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Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев исключил отравление Алексея Навального «Новичком» и назвал диагноз медиков из Германии «фантастикой». Об это пишет РИА «Новости».

Сабаев рассказал, что российские медики не нашли следов «Новичка» в организме Навального.

Исследование проводилось в бюро судебно-медицинской экспертизы. Это экспертного класса оборудование, поэтому здесь не доверять ему невозможно. Это аппаратура производства Соединенных Штатов.

Александр Сабаев
главный токсиколог Омской области

Омские врачи не проводили Навальному процедуру, без которой отравленный «Новичком» бы умер. Сабаев назвал поставленный основателю ФБК диагноз в Германии «фантастикой».

Без процедуры ультрагемодиафильтрации спасти человека невозможно. У нас эта процедура не использовалась, поскольку не было показаний. Если бы оно [отравление] было, он погиб бы в первые часы.

Александр Сабаев
главный токсиколог Омской области

Сабаев также заявил, что омские медики не получали никаких данных о состоянии Навального от коллег из Германии. Российские врачи не будут запрашивать немецких коллег о текущем состоянии основателя ФБК.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали в тяжёлом состоянии и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

22 августа Навального доставили в немецкую клинику, где считают, что оппозиционера отравили веществом из той же группы, что и «Новичок». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ заявил, что в Кремле не понимают спешки с озвучиванием версии об отравлении Навального. 2 сентября военные токсикологи Германии нашли в организме Навального следы яда из группы «Новичок». 4 сентября СМИ сообщили, что отправляющее вещество обнаружили на образцах кожи, крови и мочи Навального, а также на бутылке, из которой политик пил после отправления.

#отравлениенавального #навальный #новости

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34 комментария
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Бесконечный чувак

22

он погиб бы в первые часы

но пидрила из скорой помощи успел ему что-то вколоть по незнанию

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Прямой файл

Бесконечный
4

Брал шприц наугад, думал там цианид, а оказался атропин. Не повезло.

Ответить

Tek Tak

Прямой
–7

Еще бы понять как атропин может помочь против Новичка, а то создатель Новичка Углев не в курсе. Один из один из разработчиков отравляющего вещества «Новичок» Углев в интервью Би-би-си: «Атропин не является антидотом для «Новичка», потому что он слишком слабый ингибитор. При попытке лечить жертв «Новичка» атропином, наоборот, картина ухудшается».

Ответить

Бесконечный чувак

Tek
0

Атропин является эффективным антидотом при отравлениях холиномиметическими и антихолинэстеразными веществами, в том числе ФОС.

Ответить

Tek Tak

Бесконечный
0

Один из один из разработчиков отравляющего вещества «Новичок» Углев в интервью Би-би-си: «Атропин не является антидотом для «Новичка», потому что он слишком слабый ингибитор. При попытке лечить жертв «Новичка» атропином, наоборот, картина ухудшается».

Ответить

Андрей Галицкий

Tek
2

Атропин является эффективным антидотом при отравлениях холиномиметическими и антихолинэстеразными веществами, в том числе ФОС.

Ответить

Бесконечный

Tek
0

Атропин не является антидотом для «Новичка», потому что он слишком слабый ингибитор.

А если доза рассчитана некорректно и слишком мала?

Ответить

Tek Tak

Бесконе…
0

Это у Углева надо спрашивать.

Ответить

Госпожа Дыня

Бесконечный
1

Вакцину отечественную мож тестил

Ответить

Eugen T

Бесконечный
0

Пилот ещё, госдеповец клятый, самолёт посадил с перепугу 

Ответить

Eldar

Бесконечный
0

не надо его пидрилой называть

Ответить

Денежный велосипед

15

Омские врачи могут теперь хоть срать, стоя на руках, достовернее их брехня от этого не станет.

Ответить

Здешний Женя

8

От создателей "нарушения обмена веществ"

Ответить

Вирусный месяц

8

Это аппаратура производства Соединенных Штатов

... а не отечественная хуйня какая-нибудь

Ответить

Бесконечный чувак

Вирусный
0

Подключаешь к ней навального и на весь экран сообщение NOVITCHOK

Ответить

Прямой файл

5

Вот бы все охерели, если бы омские сказали: "Мы тут покумекали - и там действительно отравление, сорян".

Ответить

Невероятный кран

Прямой
1

Их-то в Германию никто не увезёт, так что надо вертеться, чтоб не отравили в столовке

Ответить

Максим Шпилёв

5

Это экспертного класса оборудование, поэтому здесь не доверять ему невозможно

Мы не доверяем не оборудованию, а людям, использующим его

Ответить

Зелибоба

Максим
0

Еще возможно, что этому оборудованию лет 25.

Ответить

alexferman

4

Сорян, авторитарной системе доверия нет

Ответить

A big purple banana 🍆

alexferman
–1
Ответить

Центральный спрей

3

Это аппаратура производства Соединенных Штатов.

Клятий Госдеп поставил неточное оборудование, чтобы поднасрать великолепным омским врачам.

Ответить

Jabas

2

Обычно на одни и те же грабли не наступают, но омские врачи уже какой раз доказывают обратное

Ответить

Пушкинский файл

1

Омские врачи

Откуда там врачи, теперь же ясно видно, что там есть только пыневики и послушные холопы пыневиков.

Ответить

Безопасный файл

0

Сообщение удалено

Ответить

Скорый лолипоп

0

"Что русскому хорошо — немцу смерть" — прокомментировали в Омске.

Ответить

Данислав Жуков

0

Какие дороги в Омске - такие и врачи.

Ответить

Евгений Кочин

0

Скрипаль: нихера себе я бессмертный!

Ответить

Alex Nevi

0

А то что один из химиков, который проводил испытания с веществом новичка случайно траванулся, но не погиб в первые часы он типа не знает? -__-
Может цель и была как с Верзиловым - временно убрать.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Новичок_(отравляющие_вещества)#Первое_известное_отравление

Ответить

A big purple banana 🍆

0

Фантастика - это Навальный на ногах.

Ответить

Denis Denis

0

Если какая-то шавка за забором слишком громко и много лает, то или она тупая или ей хозяин дал команду голос.

Ответить

Страшный дебаркадер

0

Это экспертного класса оборудование, поэтому здесь не доверять ему невозможно. Это аппаратура производства Соединенных Штатов

А они его включать пробовали?

Ответить

Dmitry Teplyakov

Страшный
0

Нельзя, это же образцово-показательный экземпляр!

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sf

0

мне нравится как всякие администраторы типа "главный ХХХ" говорят за всех врачей Омска щас

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