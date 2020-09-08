«Я не знаю кто эти люди, они никакая не оппозиция» — Лукашенко о Координационном совете Материал редакции
По его словам, всё, что предлагает совет — «катастрофа» для белорусского народа.
Александр Лукашенко заявил, что не будет общаться с Координационным советом белорусской оппозиции, так как «не знает, кто эти люди». Его слова привёл журналист Роман Бабаян, который участвовал в интервью с президентом.
По словам Лукашенко, страна готова продолжать интеграцию с Россией, но вначале надо, «чтобы реально заработали» все институты и проекты, существующие в рамках Союзного государства.
Лукашенко также заявил, что члена Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову задержали на границе с Украиной, когда она пыталась «убежать» из страны. Корреспондент телеканала «Россия 1» Евгений Рожков отметил, что Лукашенко, «как пограничник, считает, что её задержали правильно».
Утром 7 сентября люди в масках посадили Колесникову в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении, с тех пор она не выходила на связь. На следущий день стало известно о её задержании.
По словам Лукашенко, страна готова продолжать интеграцию с Россией, но вначале надо, «чтобы реально заработали» все институты и проекты, существующие в рамках Союзного государства.
Помянем картофельных собратьев
Бляяя, впереди девальвация в разы, гиперинфляция и продажа вкусных активов России за копейки. И только из-за его сидения в кресле.
Вместе с двумя попутчиками минувшей ночью она пыталась выехать на Украину. На пограничном переходе они предъявили документы белорусским пограничникам, после чего были пропущены на территорию между Республикой Беларусь и Украиной. Здесь при повторной проверке Колесникову выбросили из машины, а её попутчики на авто прорвались на территорию Украины
Эта история ещё больше похоже на боевик)
Колесникова спутала карты силовикам, разорвал свой паспорт. Вот и пришлось придумывать бредовую историю про то, что женщину зачем-то выбросили из машины, а сама машина зачем-то прорывалась на территорию Украины.
Самое забавное, что им настолько пофиг, сначала говорит "были пропущены на территорию между Республикой Беларусь и Украиной", а потом в следующем предложении говорит, что машина прорвалась)
Вирусный месяц
Надеюсь, они прорывались с боем, а украинские пограничники отстреливались и кричали "валите в Польшу"
Вот ведь пидорас, нарочно создаёт видимость русофобских настроений у оппозиции для зрителей-ватников первого канала. Знает гад на что надавить
Это было возможно до выборов, но не сейчас.
Да в Беларуси ж так много нобелевских лауретов, что можно и не знать Светлану Алексиевич
Ну и гениальный же план у этих дурачков, да, батька?))0нуль Заставить за всё платить и чтоб никто не работал))0 ахах
Ладно, оставайся у власти брат, передам остальным
По его словам, всё, что предлагает совет — «катастрофа» для белорусского народа
Не знал, что Лукашенко - это целый народ
Саня, твои страшилки уже не работают ни на кого. Даже бабки у подъезда уже плюются от твоих заявлений!