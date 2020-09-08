По его словам, всё, что предлагает совет — «катастрофа» для белорусского народа.

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Александр Лукашенко заявил, что не будет общаться с Координационным советом белорусской оппозиции, так как «не знает, кто эти люди». Его слова привёл журналист Роман Бабаян, который участвовал в интервью с президентом.

Они никакая не оппозиция. Всё, что они предлагают, — катастрофа для Беларуси и белорусского народа. Они хотят разорвать все наши связи с братской Россией, хотят, чтобы у нас были платными образование и медицина. Они хотят, чтобы все наши промышленные предприятия были уничтожены, а рабочие стали бы безработными!

По словам Лукашенко, страна готова продолжать интеграцию с Россией, но вначале надо, «чтобы реально заработали» все институты и проекты, существующие в рамках Союзного государства.

Лукашенко также заявил, что члена Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову задержали на границе с Украиной, когда она пыталась «убежать» из страны. Корреспондент телеканала «Россия 1» Евгений Рожков отметил, что Лукашенко, «как пограничник, считает, что её задержали правильно».

Утром 7 сентября люди в масках посадили Колесникову в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении, с тех пор она не выходила на связь. На следущий день стало известно о её задержании.