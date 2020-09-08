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Ольга Щербинина
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«Я не знаю кто эти люди, они никакая не оппозиция» — Лукашенко о Координационном совете Материал редакции

По его словам, всё, что предлагает совет — «катастрофа» для белорусского народа.

25 комментариев
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Александр Лукашенко заявил, что не будет общаться с Координационным советом белорусской оппозиции, так как «не знает, кто эти люди». Его слова привёл журналист Роман Бабаян, который участвовал в интервью с президентом.

Они никакая не оппозиция. Всё, что они предлагают, — катастрофа для Беларуси и белорусского народа. Они хотят разорвать все наши связи с братской Россией, хотят, чтобы у нас были платными образование и медицина. Они хотят, чтобы все наши промышленные предприятия были уничтожены, а рабочие стали бы безработными!

По словам Лукашенко, страна готова продолжать интеграцию с Россией, но вначале надо, «чтобы реально заработали» все институты и проекты, существующие в рамках Союзного государства.

Лукашенко также заявил, что члена Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову задержали на границе с Украиной, когда она пыталась «убежать» из страны. Корреспондент телеканала «Россия 1» Евгений Рожков отметил, что Лукашенко, «как пограничник, считает, что её задержали правильно».

Утром 7 сентября люди в масках посадили Колесникову в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении, с тех пор она не выходила на связь. На следущий день стало известно о её задержании.

#новости #белоруссия #лукашенко

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25 комментариев
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Jabas

9

По словам Лукашенко, страна готова продолжать интеграцию с Россией, но вначале надо, «чтобы реально заработали» все институты и проекты, существующие в рамках Союзного государства.

Помянем картофельных собратьев

Ответить

Данила Романов

5

Бляяя, впереди девальвация в разы, гиперинфляция и продажа вкусных активов России за копейки. И только из-за его сидения в кресле.

Ответить

Свойственный Валера

4

Катастрофа уже произошла, страна лишается суверенитета. По милости Сашка.

Ответить

Владимир Филатов

4

Александра Лукашенко

Уже и пол сменил

Ответить

YeezySpace

3

Вместе с двумя попутчиками минувшей ночью она пыталась выехать на Украину. На пограничном переходе они предъявили документы белорусским пограничникам, после чего были пропущены на территорию между Республикой Беларусь и Украиной. Здесь при повторной проверке Колесникову выбросили из машины, а её попутчики на авто прорвались на территорию Украины

Эта история ещё больше похоже на боевик)

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Романелло Кивогенс

YeezySpace
1

Колесникова спутала карты силовикам, разорвал свой паспорт. Вот и пришлось придумывать бредовую историю про то, что женщину зачем-то выбросили из машины, а сама машина зачем-то прорывалась на территорию Украины.

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YeezySpace

Романелло
0

Самое забавное, что им настолько пофиг, сначала говорит "были пропущены на территорию между Республикой Беларусь и Украиной", а потом в следующем предложении говорит, что машина прорвалась)

Ответить

Вирусный месяц

YeezySpace
0

Надеюсь, они прорывались с боем, а украинские пограничники отстреливались и кричали "валите в Польшу"

Ответить

Ebloiden

2

Лукашенко:

Ответить

Всеобщий самолет

1

Не хотели как в Украине - получите.

Ответить

Владимир Филатов

1

Они не оппозиция, но я их боюсь.

Ответить

Alexandr Panasyuk

1

Вот ведь пидорас, нарочно создаёт видимость русофобских настроений у оппозиции для зрителей-ватников первого канала. Знает гад на что надавить

Ответить

Нормальный теркин30см

0

Уже бы съебал в «братскую Россию»в домик на рублевке, да не пиздел бы.

Ответить

Данила Романов

Нормальный
1

Это было возможно до выборов, но не сейчас.

Ответить

Всеобщий самолет

Данила
0

Возможно

Ответить

Прямой файл

0

хотят разорвать все наши связи с братской Россией

Саша, язык и так уже в говне, хватит жопу вылизывать

Ответить

Слышный фитиль

0

Отрицание
=== вы находитесь здесь ===
Гнев
Торг
Депрессия
Принятие

Ответить

Sergey Kotelnikov

0

Да в Беларуси ж так много нобелевских лауретов, что можно и не знать Светлану Алексиевич

Ответить

Erika Erka

0

Катастрофа это ты, чудовище усатое!

Ответить

Shero Mamoian

0

да как он заебал уже

Ответить

Rusty Nail

0

Ну и гениальный же план у этих дурачков, да, батька?))0нуль Заставить за всё платить и чтоб никто не работал))0 ахах
Ладно, оставайся у власти брат, передам остальным

Ответить

Сергей Королевский

0

По его словам, всё, что предлагает совет — «катастрофа» для белорусского народа

Не знал, что Лукашенко - это целый народ

Ответить

Marhal_New _Arleana

0

Какой же он пидарас

Ответить

Здешний Женя

0

 Они никакая не оппозиция.

Разумеется, оппозиция это как раз он

Ответить

Chasopis

0

Саня, твои страшилки уже не работают ни на кого. Даже бабки у подъезда уже плюются от твоих заявлений!

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