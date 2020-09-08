Модератор чеченского телеграм-канала извинился за работу и сел на бутылку. Коллеги считают, что его похитили силовики Материал редакции
В опубликованном видео он призывает администраторов оппозиционного телеграм-канала последовать его примеру.
В сети появилось видео, на котором голый молодой человек называет себя администратором телеграм-канала «1ADAT», извиняется за это и садится на бутылку. Ролик доступен в «1ADAT» (осторожно, в нём есть сцены насилия).
Юноша представился 19-летним Салманом Тепсуркаевым, передаёт «Кавказ. Реалии». Он называет «1ADAT» «грязным каналом», администраторы которого занимались недостойным делом, и утверждает, что решил сам наказать себя, переводит Би-би-си его слова. «Я передаю эстафету всем сотрудникам телеграм-канала „1ADAT“», — говорит молодой человек и садится на бутылку.
«1ADAT» пояснил, что человек на видео был модератором чата канала, но не администратором, и его сняли с должности «из-за разногласий с руководством». Участники сообщества считают, что Тепсуркаева похитили чеченские силовики и подвергли унижениям. 5 сентября он перестал выходить на связь, сообщив перед этим, что к нему в квартиру пытаются попасть люди в чёрной форме.
В аппарате уполномоченного по правам человека при главе Чечни «Кавказ.Реалии» сообщили, что знают о произошедшем, но пострадавший или его родные за помощью не обращались. При этом там заявили, что готовы заняться проверкой.
Сообщество «1ADAT» выступает с критикой чеченской власти. «1ADAT» называет себя «народным движением» «против кадыровской диктатуры» и предлагает помощь тем, у кого возникли проблемы «с кадыровской властью».
я сначала в телеге подумал, что двач читаю, ну потому что это просто пиздец
Я думал у вас кто-то из редакторов с шуточными заголовками играется, оказалось все правда
Системный историк
Модератор подсайта VTS извинился за работу и сел на бутылку
Оранжевый глобус
Это же чеченец
Россия — священная наша держава,
Россия — любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава —
Твоё достоянье на все времена!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
https://t.me/IADAT/2877
Жаль.
Аппарат уполномоченного по правам человека
В чечне
Он там вообще работал когда нибудь ? или для виду, как и все в чечне ?
Они пытались взломать нас технически, отправляли десятки кротов, но, осознав, что заполучить нас не удастся, с помощью крота поймали 19-летнего модератора, которого мы и сами не знали.
А что за кроты про которые пишут в телеграм посте? Типа шпионское ПО?
В данном случае это засланные казачки. Вероятно, авторам канала писали с разных аккаунтов, что мы ваши единомышленники и давайте вместе разоблачать режим. Но авторы не велись. А вот модератор чата в силу молодости доверился одному из таких, за что и поплатился.
Удивился фигуре речи в заголовке, но ещё больше удивился содержанию видео.
извинился за работу и сел на бутылку,
сначала показалось, что открыл ТГ сообщение от МДК, потом увидел, что это ТЖ, пришлось перечитать несколько раз
Бутылка, как скрепа Великой России! Раньше она ассоциировалась с повальным пьянством, но теперь уверено расширяет горизонты... и сфинктеры.
расия расия расия
В аппарате уполномоченного по правам человека при главе Чечни «Кавказ.Реалии» сообщили, что знают о произошедшем, но пострадавший или его родные за помощью не обращались.
чего только не придумаешь, чтобы оправдать отравление Навального с лахты 2 за 15 рублей.
А вы там в тж понимаете, что "садиться на бутылку" это жаргон, а не термин? Как минимум эвфемизм. Где стандарты то профессиональные.
Человек на видео в прямом смысле садится на бутылку. Какой к черту жаргон