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Алексей Боржонов
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Модератор чеченского телеграм-канала извинился за работу и сел на бутылку. Коллеги считают, что его похитили силовики Материал редакции

В опубликованном видео он призывает администраторов оппозиционного телеграм-канала последовать его примеру.

53 комментария
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В сети появилось видео, на котором голый молодой человек называет себя администратором телеграм-канала «1ADAT», извиняется за это и садится на бутылку. Ролик доступен в «1ADAT» (осторожно, в нём есть сцены насилия).

Юноша представился 19-летним Салманом Тепсуркаевым, передаёт «Кавказ. Реалии». Он называет «1ADAT» «грязным каналом», администраторы которого занимались недостойным делом, и утверждает, что решил сам наказать себя, переводит Би-би-си его слова. «Я передаю эстафету всем сотрудникам телеграм-канала „1ADAT“», — говорит молодой человек и садится на бутылку.

«1ADAT» пояснил, что человек на видео был модератором чата канала, но не администратором, и его сняли с должности «из-за разногласий с руководством». Участники сообщества считают, что Тепсуркаева похитили чеченские силовики и подвергли унижениям. 5 сентября он перестал выходить на связь, сообщив перед этим, что к нему в квартиру пытаются попасть люди в чёрной форме.

В аппарате уполномоченного по правам человека при главе Чечни «Кавказ.Реалии» сообщили, что знают о произошедшем, но пострадавший или его родные за помощью не обращались. При этом там заявили, что готовы заняться проверкой.

Сообщество «1ADAT» выступает с критикой чеченской власти. «1ADAT» называет себя «народным движением» «против кадыровской диктатуры» и предлагает помощь тем, у кого возникли проблемы «с кадыровской властью».

#новости #чечня

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53 комментария
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Отчаянный турник

72

пиздец

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Прямой файл

30

Бля, это что, реальная новость? Я уж думал Боржонов стебется

Ответить

Kirill Nikolaev

Прямой
8

я сначала в телеге подумал, что двач читаю, ну потому что это просто пиздец

Ответить

Cyril

Прямой
0

Я подумал это читательский материал, а нет..

Ответить

Какой Кошмар

18

Новости 2020

Ответить

Ze Katze

18

Я даже коментировать это не буду.
Лучше извинюсь

Ответить

Emile Zäkiev

15

Я думал у вас кто-то из редакторов с шуточными заголовками играется, оказалось все правда

Ответить

Экспериментальный кран

6

Ну а русским нормально, они потерпят. Ну че там в их стране такое происходит, в первый раз что ли? А бутылка в сознании русских уже давно превратилась в смищной мемас. 

Ответить

Renat Simakov

Экспериментальн…
14

Зачем порвался, казах?

Ответить

Системный историк

Экспериментальн…
4

Модератор подсайта VTS извинился за работу и сел на бутылку

Ответить

Оранжевый глобус

Системный
2

MTC

Ответить

Оранжевый глобус

Экспериментальн…
1

Это же чеченец

Ответить

Jabas

Оранжевый
1

Перенимают опыт

Ответить

Свойственный Валера

Экспериментальн…
1

"Салманом Тепсуркаевым" - как бы не совсем русский

Ответить

Андрей Галицкий

8

заголовок смешной а ситуация страшная

Ответить

Оранжевый глобус

7

@Перенесите В @Грозный 

Ответить

Анатолий Польский

5

Короче хватит с меня сегодня интернета

Ответить

Иван Иванов

4

Россия — священная наша держава,
Россия — любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава —
Твоё достоянье на все времена!

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Ответить

??? ???

Иван
0

Пирог аж прослезился... КАК БОЛЬНО ТА, А

Ответить

kawaiika

4

В полиции Чечни ввели самообслуживание?

Ответить

Оранжевый глобус

1

https://t.me/IADAT/2877
Жаль.

Ответить

Оборонный паркур

Оранжевый
9

 Мы являемся мусульманами, чеченцами и натуралами

Ответить

Jabas

3

Аппарат уполномоченного по правам человека

В чечне

Он там вообще работал когда нибудь ? или для виду, как и все в чечне ?

Ответить

Alex Nevi

0

Они пытались взломать нас технически, отправляли десятки кротов, но, осознав, что заполучить нас не удастся, с помощью крота поймали 19-летнего модератора, которого мы и сами не знали.

А что за кроты про которые пишут в телеграм посте? Типа шпионское ПО?

Ответить

Романелло Кивогенс

Alex
6

В данном случае это засланные казачки. Вероятно, авторам канала писали с разных аккаунтов, что мы ваши единомышленники и давайте вместе разоблачать режим. Но авторы не велись. А вот модератор чата в силу молодости доверился одному из таких, за что и поплатился.

Ответить

Системный историк

Alex
0

Кто не понял, тот поймёт

Ответить

Владимир Филатов

2

Удивился фигуре речи в заголовке, но ещё больше удивился содержанию видео.

Ответить

Eugene Panfilov

2

 извинился за работу и сел на бутылку,

сначала показалось, что открыл ТГ сообщение от МДК, потом увидел, что это ТЖ, пришлось перечитать несколько раз

Ответить

Fox

2

Бутылка, как скрепа Великой России! Раньше она ассоциировалась с повальным пьянством, но теперь уверено расширяет горизонты... и сфинктеры. 

Ответить

Удали свой комментарий

0

самонабутылился

Ответить

Денежный велосипед

1

Аж сердечку так тепло стало

Ответить

Иван Сидоров

1

Жаль

Ответить

Ваша Закладко

1

заголовок ад. ситуация тоже. как так то ? 

Ответить

DC Maniac

1

Бля что я только что посмотрел ?🤷🏻‍♂️🤦🏻‍♂️

Ответить

Антон Лисин

1

Заголовки все интереснее.

Ответить

Алексей

1
Ответить

Иван Сидоров

0

расия расия расия 

В аппарате уполномоченного по правам человека при главе Чечни «Кавказ.Реалии» сообщили, что знают о произошедшем, но пострадавший или его родные за помощью не обращались.

Ответить

Алексей Панкратов

0

Хаха. Вы там живете. 

Ответить

Костя Васильев

0

Скоро найдут повешенным 

Ответить

Антон Лисин

0

Европейская республика

Ответить

alex twit

0

Весело у них там

Ответить

Asuka Langley

0

Все мы там окажемся (заранее извиняюсь).

Ответить

Stanislav Sobolev

0

ЭЭЭ НЕ марасииите, вы нипоняли, он сам сел, никто нифчом невиноват 

Ответить

Валентин Жетонофф

0

чего только не придумаешь, чтобы оправдать отравление Навального с лахты 2 за 15 рублей. 

Ответить

Целый чайник

0

Ну вы поняли, кто в РФ президентом в 2036 году станет.

Ответить

Ушёл и не вернулся

0

Ермолов, вернись!

Ответить

Рамиль

0

А вы там в тж понимаете, что "садиться на бутылку" это жаргон, а не термин? Как минимум эвфемизм. Где стандарты то профессиональные. 

Ответить

Рамиль

Рамиль
0

Или он там реально сел на бутылку, как на пенёк садятся?

Ответить

Alexandr Ivanov

Рамиль
0

Человек на видео в прямом смысле садится на бутылку. Какой к черту жаргон 

Ответить

Рамиль

Alexandr
0

"Человек на видео в прямом смысле заходит в хату. Какой к черту жаргон"

Кек. С каких пор то что там происходит это "прямой" смысл выражения "сесть на бутылку"?

Ответить

Егор Харитонов

0

При этом там заявили, что готовы заняться проверкой.

LOL

Ответить

Арсений Томилов

0

Террористы государственного уровня.

Ответить

Григорий Марченко

–1

Половина обиженок на TJ, каждый день сидят на бутылках

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