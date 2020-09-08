В опубликованном видео он призывает администраторов оппозиционного телеграм-канала последовать его примеру.

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В сети появилось видео, на котором голый молодой человек называет себя администратором телеграм-канала «1ADAT», извиняется за это и садится на бутылку. Ролик доступен в «1ADAT» (осторожно, в нём есть сцены насилия).

Юноша представился 19-летним Салманом Тепсуркаевым, передаёт «Кавказ. Реалии». Он называет «1ADAT» «грязным каналом», администраторы которого занимались недостойным делом, и утверждает, что решил сам наказать себя, переводит Би-би-си его слова. «Я передаю эстафету всем сотрудникам телеграм-канала „1ADAT“», — говорит молодой человек и садится на бутылку.

«1ADAT» пояснил, что человек на видео был модератором чата канала, но не администратором, и его сняли с должности «из-за разногласий с руководством». Участники сообщества считают, что Тепсуркаева похитили чеченские силовики и подвергли унижениям. 5 сентября он перестал выходить на связь, сообщив перед этим, что к нему в квартиру пытаются попасть люди в чёрной форме.

В аппарате уполномоченного по правам человека при главе Чечни «Кавказ.Реалии» сообщили, что знают о произошедшем, но пострадавший или его родные за помощью не обращались. При этом там заявили, что готовы заняться проверкой.