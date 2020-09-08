Педагоги тюменской школы провели для детей учения по борьбе с терроризмом. При «захвате заложников» ученику стало плохо Материал редакции
Детей «взяли в заложники», чтобы оценить их поведение в такой ситуации.
Педагоги средней школы в городе Ишим Тюменской области провели для детей учения по борьбе с терроризмом. Об этом 5 сентября рассказали подписчики сообщества «Ишим пере Подслушано», а 8 сентября сообщило 72.ru со ссылкой на родителей учеников.
О таком уроке сообщалось и в сообществе школы, но потом публикацию изменили, убрав оттуда упоминание «учебно-тренировочной игры по закреплению навыков самосохранительного поведения при захвате заложников». В новости также говорилось, что по окончанию игры с учениками обсудили их ошибки.
По словам родителей школьников, на этом уроке учеников пятого класса «взяли в заложники для того чтобы показать детям как следует себя вести при террористических актах». На фотографиях видео, что в класс к детям пришёл человек в маске и камуфляжной одежде, держащий в руках предмет, похожий на автомат.
Родители рассказали, что дети от таких учений испугались. В классе находился ребёнок с больным сердцем, которому стали плохо, его забрали домой и вызвали скорую.
Директор школы подтвердила журналистам проведение урока на тему терроризма, она также сообщила, что после публикаций в интернете на учения отреагировали местные органы управления образования — они начали проверку.
Ждём учения против педофилов с участием @alexferman
Уже было
Бггг, даже тут камент аут засветился!
Не видел ни одного выпуска этого шоу, рекомендуешь?
Оборонный паркур
Родители Дитковского рассказали, что он от таких учений испугался. Он ребёнок с больным сердцем, которому стало плохо, его забрали домой, вызвали скорую и напоили кофе.
Предлагаю провести учение в педагогических вузах, как правильно рисовать явку, а так же как выжить на член с солью
Директор ёбнутый наглухо
На месте родителей я бы коллективно подал в суд и разнёс бы его ко всем хуям
Люди до сих пор после Беслана отойти не могут, а тут такая инициатива.
Правильно, холопов надо с детства запугивать, а то расслабились совсем, пишут всякую чухню в интернетах, совсем власть уважать перестали.