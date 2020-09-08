Детей «взяли в заложники», чтобы оценить их поведение в такой ситуации.

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Изображения из сообщества «Ишим пере Подслушано»

Педагоги средней школы в городе Ишим Тюменской области провели для детей учения по борьбе с терроризмом. Об этом 5 сентября рассказали подписчики сообщества «Ишим пере Подслушано», а 8 сентября сообщило 72.ru со ссылкой на родителей учеников.

О таком уроке сообщалось и в сообществе школы, но потом публикацию изменили, убрав оттуда упоминание «учебно-тренировочной игры по закреплению навыков самосохранительного поведения при захвате заложников». В новости также говорилось, что по окончанию игры с учениками обсудили их ошибки.

По словам родителей школьников, на этом уроке учеников пятого класса «взяли в заложники для того чтобы показать детям как следует себя вести при террористических актах». На фотографиях видео, что в класс к детям пришёл человек в маске и камуфляжной одежде, держащий в руках предмет, похожий на автомат.

Родители рассказали, что дети от таких учений испугались. В классе находился ребёнок с больным сердцем, которому стали плохо, его забрали домой и вызвали скорую.

Сотрудники школы решили провести мероприятие, при котором учеников пятого класса взяли в заложники, чтобы показать детям, как следует себя вести при террористических актах. Но родителей никто не предупреждал об этом мероприятии и детей, соответственно, тоже. мама ученика пятого класса в школе города Ишим

Директор школы подтвердила журналистам проведение урока на тему терроризма, она также сообщила, что после публикаций в интернете на учения отреагировали местные органы управления образования — они начали проверку.