Новости
Артём Мазанов
2384

Педагоги тюменской школы провели для детей учения по борьбе с терроризмом. При «захвате заложников» ученику стало плохо Материал редакции

Детей «взяли в заложники», чтобы оценить их поведение в такой ситуации.

15 комментариев
В закладки
Изображения из сообщества «Ишим пере Подслушано»

Педагоги средней школы в городе Ишим Тюменской области провели для детей учения по борьбе с терроризмом. Об этом 5 сентября рассказали подписчики сообщества «Ишим пере Подслушано», а 8 сентября сообщило 72.ru со ссылкой на родителей учеников.

О таком уроке сообщалось и в сообществе школы, но потом публикацию изменили, убрав оттуда упоминание «учебно-тренировочной игры по закреплению навыков самосохранительного поведения при захвате заложников». В новости также говорилось, что по окончанию игры с учениками обсудили их ошибки.

По словам родителей школьников, на этом уроке учеников пятого класса «взяли в заложники для того чтобы показать детям как следует себя вести при террористических актах». На фотографиях видео, что в класс к детям пришёл человек в маске и камуфляжной одежде, держащий в руках предмет, похожий на автомат.

Родители рассказали, что дети от таких учений испугались. В классе находился ребёнок с больным сердцем, которому стали плохо, его забрали домой и вызвали скорую.

Сотрудники школы решили провести мероприятие, при котором учеников пятого класса взяли в заложники, чтобы показать детям, как следует себя вести при террористических актах. Но родителей никто не предупреждал об этом мероприятии и детей, соответственно, тоже.

мама ученика пятого класса в школе города Ишим

Директор школы подтвердила журналистам проведение урока на тему терроризма, она также сообщила, что после публикаций в интернете на учения отреагировали местные органы управления образования — они начали проверку.

#новости #регионы #образование

Артём Мазанов PLUS
+133 304
И это не новость ИА «Панорама»
1
9
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u0435\u0433\u0438\u043e\u043d\u044b","\u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 15, "likes": 9, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 209518, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 08 Sep 2020 17:24:16 +0300", "is_special": false }
Мероприятия на vc.ru
Поиск ближайших лекций, конференций и других событий в сфере ИТ
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
15 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Денежный велосипед

18

Надо ещё провести учения "при захвате ОМОНом". Как правильно группироваться, чтобы голову не отбили, какие фразы не говорить, чтобы не злить псов. Ну и вообще, к сапогу надо смолоду приучать.

Ответить

Ринат Вакилов

Денежный
0
Ответить

Системный историк

5

Ждём учения против педофилов с участием @alexferman 

Ответить

Иван Прохоров

Системный
3

Уже было

Ответить

Оборонный паркур

Иван
1

Бггг, даже тут камент аут засветился!

Ответить

Иван Прохоров

Оборонный
0

Не видел ни одного выпуска этого шоу, рекомендуешь?

Ответить

Оборонный паркур

Иван
0

 рекомендуешь?

Ответить

Оборонный паркур

Системный
2

 Родители Дитковского рассказали, что он от таких учений испугался. Он ребёнок с больным сердцем, которому стало плохо, его забрали домой, вызвали скорую и напоили кофе.

Ответить

Dmitry Seleznyov

1

Ну теперь в суд на диркектора всем классом можно подавать.

Ответить

Stanislav Sobolev

1

Предлагаю провести учение в педагогических вузах, как правильно рисовать явку, а так же как выжить на член с солью 

Ответить

Руслан Астратов

1

Директор ёбнутый наглухо

На  месте родителей я бы коллективно подал в суд и разнёс бы его ко всем хуям

Люди до сих пор после Беслана отойти не могут, а тут такая инициатива.

Ответить

sony360

0

Прочитал как "педагюги"

Ответить

Костя Павлюченко

0
Ответить

Иван Иванов

–1

Правильно, холопов надо с детства запугивать, а то расслабились совсем, пишут всякую чухню в интернетах, совсем власть уважать перестали.

Ответить

Декоративный Петя

–8

Стало плохо

Ха-ха ха-ха ха-ха

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Пропавший член Координационного совета Мария Колесникова задержана на белорусско-украинской границе
Два других участника совета «сбежали» на Украину, утверждает белорусское информагентство.
237
Новости
Немецкие врачи: Навального вывели из искусственной комы и отключили от ИВЛ
Его состояние улучшилось.
290
Новости
«Всю страну засрали»: в Зеленограде курьера Delivery Club уволили за нападение на подростка из-за крашеных волос
Курьер и ещё один мужчина оскорбляли группу подростков, а потом затеяли драку.
259
Популярное за три дня
Новости
В Минске похитили Марию Колесникову
Свидетельница сообщила, что оппозиционерку увезли люди в масках.
187
Животные
Запись в подсайте Животные
Котик учится залезать в гамак
1
Интернет
Российский фотограф снял хранилища и отстойники заводов и ТЭЦ по всей стране, выбросы с которых угрожают экологии
Александр Сухарев считает, что «внешняя красота этих мест прячет в себе чудовищную угрозу для экологии».
42
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Неуверенный Егор

Apple проведёт главную осеннюю…

A big purple…

Запись в подсайте Twitter

Уютный Багажник

Apple проведёт главную осеннюю…

Илюхер XXX

Минтруд опубликовал проект…

Сергей Васильев

«Вирус покинул чат»: оперштаб…

Miku Hatsune

«Вирус покинул чат»: оперштаб…

qq

Apple анонсировала презентацию…

Сергей Васильев

«Вирус покинул чат»: оперштаб…

Cyril

В Москве представили новые…

Сергей Васильев

«Вирус покинул чат»: оперштаб…

Alexandr Ivanov

Модератор чеченского…

Настя Кудри

Запись в подсайте Twitter

Закомплексованная…

«Вирус покинул чат»: оперштаб…