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Артём Мазанов
2019

Замминистра энергетики Анатолия Тихонова задержали по делу о крупном мошенничестве Материал редакции

По данным СМИ, речь идёт о хищениях при реализации госпрограммы, на которую выделяли 968 миллионов рублей.

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Анатолий Тихонов Фото Министерства энергетики Российской Федерации

В Москве задержали замминистра энергетики Анатолия Тихонова по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом пишут «Интерфакс», ТАСС и «Коммерсантъ».

По данным журналистов, Тихонова задержали в качестве подозреваемого после допроса по делу о крупном мошенничестве. СМИ сообщили, что сотрудники ФСБ и главного следственного управления СКР провели обыски у него дома и на рабочем месте, а также у гендиректора ФГБУ «Российское энергетическое агентство» (ФГБУ РЭА) министерства Игоря Кожуховского и других чиновников.

«Ъ» выяснил, что обыски прошли в рамках уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») — речь идёт о хищениях при реализации утверждённой в 2014 году госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013-2015 годы. РЭА получило на эти цели от Минэнерго субсидии на общую сумму 968 миллионов рублей, часть из которых, по версии следствия, была похищена.

Дело находится в производстве следователя по особо важным делам Максима Бакуна, который до этого расследовал дело в отношении главы фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в хищении 2,5 миллиардов рублей.

#новости #право

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24 комментария
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Центральный спрей

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Не поделился с кем-то...

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Молодежный кот

Центральный
17

Ставьте лайк, с кем не поделился, узнаем сколько нас

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Кузькин отец

Центральный
2
Ответить

Антон Лисин

Центральный
0

Наоборот. Поделился идеей.

Ответить

Госпожа Дыня

2

Не факт, что он спиздил, кстати, весь этот ярд. Он - подчиненный какого-то руководителя, например Новака. Какие бумажки Новак говорил подписать, те он и подписывал, и довольствовался крошками с батона министра. Начались проверки или расследования, либо просто захотелось - провели аудит, вызвали следственный комитет и наебнули мужика. Подписи его были, вот и вся хуйня, а то куда по факту деньги разлетелись одному министру известно и тем кто над ним.

Ответить

Госпожа Дыня

Госпожа
4

Спасибо кэп 

Ответить

Молодежный кот

Госпожа
1

Не факт, что он спиздил, кстати, весь этот ярд.

Кто сказал, что спиздили весь ярд?

Ответить

Госпожа Дыня

Молодежный
0

не душни 

Ответить

Закомплексованная Душа

Госпожа
0

Ну пара десятков лямов ему точно перепало

Ответить

Госпожа Дыня

Закомплексованн…
0

а сидеть будет за все

Ответить

Вова А.

Госпожа
0

либо просто одни пуганули других посадив чувака, который обслуживал интересы вторых, но по факту крохи подбирал, за что и зацепились.

Ответить

Андрей Рядькин

2

Чисто один работал, никто ничего не знал

Ответить

Закомплексованная Душа

1

Никогда такого не было...

Ответить

Антон Лисин

0

Слабенько. Даже миллиард украсть ее могут. Ровняйтесь на начальство.

Ответить

Илюхер XXX

Антон
1

Равняйтесь

Ответить

пепси

Илюхер
1

СМИРНО 

Ответить

Кузькин отец

0

Самый ожидаемый коммент: «Не поделился с кем надо было».

Ответить

Госпожа Дыня

0

Неужели? Не может такого быть. Немецкий министр энергетики не считает это подставой? 

Ответить

Илюхер XXX

–1

Кому и чем он насолил?

Ответить

Антон Лисин

Илюхер
0

Пересолил 

Ответить

Sergiy Sev

–1

Тиханов... это муж Тихановской?

Ответить

Антон Лисин

Sergiy
0

Сестра

Ответить

пепси

Антон
0

и у нее член...

Ответить

Погибший якорь

пепси
0

Мам, так щааас мооодно

Ответить
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