Замминистра энергетики Анатолия Тихонова задержали по делу о крупном мошенничестве Материал редакции
По данным СМИ, речь идёт о хищениях при реализации госпрограммы, на которую выделяли 968 миллионов рублей.
В Москве задержали замминистра энергетики Анатолия Тихонова по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом пишут «Интерфакс», ТАСС и «Коммерсантъ».
По данным журналистов, Тихонова задержали в качестве подозреваемого после допроса по делу о крупном мошенничестве. СМИ сообщили, что сотрудники ФСБ и главного следственного управления СКР провели обыски у него дома и на рабочем месте, а также у гендиректора ФГБУ «Российское энергетическое агентство» (ФГБУ РЭА) министерства Игоря Кожуховского и других чиновников.
«Ъ» выяснил, что обыски прошли в рамках уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») — речь идёт о хищениях при реализации утверждённой в 2014 году госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013-2015 годы. РЭА получило на эти цели от Минэнерго субсидии на общую сумму 968 миллионов рублей, часть из которых, по версии следствия, была похищена.
Дело находится в производстве следователя по особо важным делам Максима Бакуна, который до этого расследовал дело в отношении главы фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в хищении 2,5 миллиардов рублей.
Не факт, что он спиздил, кстати, весь этот ярд. Он - подчиненный какого-то руководителя, например Новака. Какие бумажки Новак говорил подписать, те он и подписывал, и довольствовался крошками с батона министра. Начались проверки или расследования, либо просто захотелось - провели аудит, вызвали следственный комитет и наебнули мужика. Подписи его были, вот и вся хуйня, а то куда по факту деньги разлетелись одному министру известно и тем кто над ним.
Молодежный кот
Не факт, что он спиздил, кстати, весь этот ярд.
Кто сказал, что спиздили весь ярд?
Ну пара десятков лямов ему точно перепало
Слабенько. Даже миллиард украсть ее могут. Ровняйтесь на начальство.
Неужели? Не может такого быть. Немецкий министр энергетики не считает это подставой?
Кому и чем он насолил?
Тиханов... это муж Тихановской?
Сестра