По данным СМИ, речь идёт о хищениях при реализации госпрограммы, на которую выделяли 968 миллионов рублей.

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Анатолий Тихонов Фото Министерства энергетики Российской Федерации

В Москве задержали замминистра энергетики Анатолия Тихонова по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом пишут «Интерфакс», ТАСС и «Коммерсантъ».

По данным журналистов, Тихонова задержали в качестве подозреваемого после допроса по делу о крупном мошенничестве. СМИ сообщили, что сотрудники ФСБ и главного следственного управления СКР провели обыски у него дома и на рабочем месте, а также у гендиректора ФГБУ «Российское энергетическое агентство» (ФГБУ РЭА) министерства Игоря Кожуховского и других чиновников.

«Ъ» выяснил, что обыски прошли в рамках уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») — речь идёт о хищениях при реализации утверждённой в 2014 году госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013-2015 годы. РЭА получило на эти цели от Минэнерго субсидии на общую сумму 968 миллионов рублей, часть из которых, по версии следствия, была похищена.

Дело находится в производстве следователя по особо важным делам Максима Бакуна, который до этого расследовал дело в отношении главы фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в хищении 2,5 миллиардов рублей.