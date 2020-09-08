Проект изменений в Конституцию уже готов, он разрабатывался судьями Конституционного суда.

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28 августа в Вене прошло специальное заседание постоянного совета ОБСЕ, на котором представитель Белоруссии Андрей Лозовик представил план выхода страны из кризиса. Об этом пишет РБК со ссылкой на собеседников, которые видели текст заявления.

Лозовик рассказал, что к 2022 году в стране проведут конституционную реформу. Он назвал это единственным способом провести новые выборы до истечения пятилетнего срока действующего президента Александра Лукашенко. Лозовик уточнил, что с новой Конституцией произойдёт либерализация политической системы — часть полномочий президента отдадут парламенту и повысится роль партии.

Собеседник РБК в одном из российских министерств, «работающий на белорусском направлении», рассказал, что поправки уже готовы, их разрабатывали судьи Конституционного суда под руководством заместителя председателя КС Наталии Карпович, но Лукашенко их пока не одобрил. Источники журналистов также рассказали, что 3 сентября досрочные выборы президента и парламента обсуждали главы МИД России Сергея Лаврова и главы МИД Белоруссии Владимира Макея, который назвал выборы способом выхода из кризиса.

17 августа Лукашенко допустил проведение новых выборов президента, но только после принятия новой Конституции. Президент Белоруссии тогда не назвал конкретных сроков проведения реформы.