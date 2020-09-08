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Артём Мазанов
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РБК: Белоруссия представила России и ОБСЕ план выхода из кризиса — новая Конституция и выборы президента до 2022 года Материал редакции

Проект изменений в Конституцию уже готов, он разрабатывался судьями Конституционного суда.

87 комментариев
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28 августа в Вене прошло специальное заседание постоянного совета ОБСЕ, на котором представитель Белоруссии Андрей Лозовик представил план выхода страны из кризиса. Об этом пишет РБК со ссылкой на собеседников, которые видели текст заявления.

Лозовик рассказал, что к 2022 году в стране проведут конституционную реформу. Он назвал это единственным способом провести новые выборы до истечения пятилетнего срока действующего президента Александра Лукашенко. Лозовик уточнил, что с новой Конституцией произойдёт либерализация политической системы — часть полномочий президента отдадут парламенту и повысится роль партии.

Собеседник РБК в одном из российских министерств, «работающий на белорусском направлении», рассказал, что поправки уже готовы, их разрабатывали судьи Конституционного суда под руководством заместителя председателя КС Наталии Карпович, но Лукашенко их пока не одобрил. Источники журналистов также рассказали, что 3 сентября досрочные выборы президента и парламента обсуждали главы МИД России Сергея Лаврова и главы МИД Белоруссии Владимира Макея, который назвал выборы способом выхода из кризиса.

17 августа Лукашенко допустил проведение новых выборов президента, но только после принятия новой Конституции. Президент Белоруссии тогда не назвал конкретных сроков проведения реформы.

#новости #белоруссия

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И это не новость ИА «Панорама»
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87 комментариев
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Вирусный месяц

36

Наебёт

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Правый чувак

Вирусный
17

Не должен

Ответить

rossoshmap

Правый
20

что вы минусите, это же (Ебнет? Не должно)

Ответить

solawind

Вирусный
4

Безусловно, наверняка в новой конституции уже для него пожизненное участие в власти прописано и никакого преследования нынешней власти не может быть. Ещё в самом начале кризиса писали что если на силовом подавлении не получится выехать, выедет наобещав населению реформ.

Ответить

Госпожа Дыня

Вирусный
0

Почему ты о человеке заведомо плохо думаешь?

Ответить

Вирусный месяц

Госпожа
0

Да хуй знает, предубеждение у меня к нему какое-то

Ответить

Нормальный теркин30см

Вирусный
1

наитие

Ответить

Zoid Q

Госпожа
0

Это уже не человек) Кровь со своих рук он не отмоет.

Ответить

A big purple banana 🍆

Госпожа
0

Усатые дядьки обычно добрые

Ответить

Виктор Мерзляков

A
0
Ответить

A big purple banana 🍆

Виктор
0

я ожидал Сталина

Ответить

Молодежный кот

Вирусный
0

в Россию и ОБСЕ

А им и норм

Ответить

solawind

Молодежный
1

России точно норм, более того, думаю при участии России и разрабатывалось.

Ответить

Молодежный кот

solawind
0

А что ЕС уже ввели санкции?

Ответить

Eugen T

35

Сейчас главное не бухтеть. К 2022 всё будет в лучшем виде

Ответить

Marhal_New _Arleana

Eugen
6

Россиянам на заметку. Главное не бухтеть и не дестабилизировать ситуацию, а в 24 году точно победят на выборах президента.

Ответить

solawind

Marhal_New
2

Да нас-то чего, у нас против пыни протестов особо и нет, чтобы конституция на что-то влияла.

Ответить

Слышный Валера

Marhal_New
0

Кого? Печенегов?

Ответить

Откровенный Макс

Слышный
0

Финикийцев

Ответить

Практический кубок

28

Потерпите еще 2 года, а потом я вас опять наебу

Ответить

Аня Любимова

Практический
2
Ответить

Вирусный месяц

12

А зачем оппозиции новые выборы, если они и предыдущие выиграли, в этом документе как нибудь объясняется, интересно?

Ответить

DC Maniac

–12

Кто верит в эту хуету — минусит (что будут выборы и тд)

Кто не верит(и думает что это очередной пиздеж лукаша) ставит плюсик 😂(мне на мой комент)

Ответить

Вирусный месяц

DC
19

Ты стратег, прям как Лукашенко

Ответить

DC Maniac

Вирусный
3

Ща Коленьку позову ... всех разгоним 😉😂

Ответить

Атлант поправил плечи

DC
1

Коленьку своего звать не надо, тут не все члены любят, а маленькие и подавно

Ответить

Никита Жуковский

DC
1

не верю — поставил минус, кажется что-то перепутал

Ответить

Госпожа Дыня

8

За два года построит более эффективную систему внутренней (собственной) безопасности, чтоб не наебнули через 2 года, когда вновь станет президентом 

Ответить

Легендарный Валера

Госпожа
4

всмысли? ты хоть в одной стране мира видел столько технических средств для подавления внутренних неспокойств? ему, блять, только ров вокруг резиденции вырыть осталось и мост подъёмный установить, а на башни лучников. на фото брдм-2 модификиции «рубеж».

Ответить

Госпожа Дыня

Легендарный
0

Подготовится, чтобы больше такой хуйни как щас не происходило, займется организаторами и провокаторами плотнее 

Я не видел средства для подавления внутренних беспокойств, и ты как мне кажется тоже не всё видел и знаешь

Ответить

Легендарный Валера

Госпожа
0

а какая сейчас хуйня и о каких провокаторах речь?

Ответить

solawind

Легендарный
0

Думаю через нее легко перелезть просто приставив лесницу или хоть просто доски. Было бы желание. Больше для психологического  устрашения толпы чем реально препятствие 

Ответить

Легендарный Валера

solawind
0

в теории да. в реальности там на крыше стоят «парни в балаклавах» с какой-то лютой перцовкой и наверняка огнестрелом. вот поставил ты лестницу, твои действия дальше?

Ответить

solawind

Легендарный
0

Да не будут они из огнестрелов стрелять в невооруженную толпу. Это для Лукашенко проигрыш

Ответить

Легендарный

solawind
0

так ведь стреляли уже в первые дни. ну хорошо, допустим в этом раз не будут. в еблет летит тебе струя адовой черемухи. твои действия?

Ответить

пепси

6

Бессмысленная хуета. Не повторяйте ошибок Украины и не давайте заднюю. Вы чё, ебанулись им верить?

Ответить

Данила Романов

пепси
0

Так майдан был организован олигархами, которые против России. Как они против коррупции будут бороться?
Если бы не Крым и прочее, то вообще мало что изменилось.

Ответить

Marhal_New _Arleana

пепси
0

Так в Украине же не дали заднюю. Власти пытались пойти на компромисс, но в самый ответственный момент люди пошли на здание правительства.

Ответить

пепси

Marhal_New
0

Дали. Назови мне большие коррупционные дела, которые увенчались сроком для подсудимых? Большая рыба уплыыла. Тот же Ефремов, например. Блять, есть же видео, где он орёт про захват администрации то ли в Луганске, то ли в Донецке... Пару лет просидел в сизо, в камере с компьютером (тоже видео есть) и отпустили. Ничего не свершилось и никакого даже намека на справедливость нет. Или мне может про то, как ветеранов боевых действий на востоке на землю обещанную кидают заговорить? А это всё до сих пор происходит по причине того, что их (ты знаешь о ком я) нужно было убивать — чтобы они от страха в штаны гадили. В стране коррупцию даже на самую малость не смогли искоренить. А всё что происходит — это вершки. 

Ответить

Roman Buyak

пепси
0

А к протестам это как относится? Януковича убрали,а дальше что навыбирали. Демократия!

Ответить

пепси

Roman
0

Прочитай ещё раз

Ответить

Roman Buyak

пепси
0

Лучше сам перечитай свой первый комментарий.
Бессмысленная хуета. Не повторяйте ошибок Украины и не давайте заднюю. Вы чё, ебанулись им верить?

Видимо беды с башкой все-таки, если ты сравнил Украину после ухода Януковича с РБ до ухода Лукашенко. 

Ответить

solawind

пепси
–1

Так координационный совет посажен, кто людям объяснит выход это или нет, и верить или нет? Тем более для людей это подмена цели, можно будет удобно думать что добились чего хотели и не нужно больше идти под омон

Ответить

Валентин Жетонофф

solawind
0

людям никто ни разу ничего не обьяснял и посадили при этом Лукашенко на бутылку Путина. Будут продолжать делать то, что делают и все получится

Ответить

пепси

solawind
0

Свою голову на плечах иметь нужно. Ну и тут всё очевидно: любой исход кроме ухода Лукашенко и суд над истязателями — это проигрыш.

Ответить

solawind

пепси
0

Много чего "нужно", я про то что сейчас есть.

Ответить

пепси

solawind
0

Да вас послушать, так вообще ничего нет, никто ничего не знает и думать вообще слоооожнаааа. 

Ответить

solawind

пепси
0

Так и есть.

Ответить

пепси

solawind
0

Ну так вот и участь, которая ждёт — плата за тупость, глупость и малодушие

Ответить

Barska Manikula

4
Ответить

Экспериментальный кран

2

Неужели он протянет ещё два года?

Ответить

пепси

Экспериментальн…
1

А разве по тому, что происходит не видно?

Ответить

Научный Мурод

пепси
1

Всегда хотел спросить: засунешь себе в жопу ментос за 5$?

Ответить

Антон Лисин

Экспериментальн…
1

На экологически чистой картошке сидит. 

Ответить

Романелло Кивогенс

2

Повторюсь, при нынешней избирательной системе Лукашенко может проводить выборы хоть каждый месяц, рисуя себе любые цифры - даже 100%, и у оппозиции не будет ни единого шанса опротестовать результат. Потому как хрен вам с маслом вместо копий избирательных протоколов. Потому как хрен вам без масла вместо пересчёта избирательных бюллетеней. Есть видеодоказательства фальсификаций? Молодцы, подотритесь ими, нам на это глубоко начихать: никаких проверок и допросов проводить не будет, никаких уголовные дела возбуждать не станем. 

И вот как в этих условиях оппозиция может выиграть выборы?

Что до парламента, так он тоже полностью подконтролен Лукашенко. Да и никаких ключевых функций депутатам он не отдаст - силовики явно останутся под полным контролем Батьки. Так в чём тогда смысл реформы?

Ответить

solawind

Романелло
1

Смысл реформы — наебать тех кто поверит, создать перед ОБСЕ и миром видимость идти на встречу протестующим. Большинство в то что ты пишешь не вникают

Ответить

Leon

2

с новой Конституцией произойдёт либерализация политической системы — часть полномочий президента отдадут парламенту и повысится роль партии.

И возглавит эту партию сам Александр Лукашенко, конечно же. А в оппозиции к нему будет партия молодых демократов во главе с Колей Лукашенко.

Хотя и сегодняшний парламент тоже ничего.

Все что нужно знать о беларуском парламенте этого созыва:

Ответить

Просто Тимуррр

0

Ребят, ну это стадия торга

Ответить

Dra

Просто
3

Стадия наёба

Ответить

пепси

Просто
0

Меж львом и человеком уговоров быть не может

Ответить

solawind

Просто
0

Нет

Ответить

Ранний звук

1

Если только выборы с наблюдателями от этой же ОБСЕ

Ответить

Mitori Hayabusa

Ранний
1

Если чесно, от них пользы, что с козла молока. Вон, наблюдателей высылают на восток Украины, да только наблюдателей там в одном месте видали, вот и наблюдать им не получается. Зато самим наблюдателям очень даже получается ОБСЕ-шный бабки на "блекджек с куртизанками" просаживать.

Ответить

Европейский цветок

1

Блять а судьи кто?

Ответить

Антон Лисин

Европейский
1

Ефремов

Ответить

Полный танк88

1

выборы президента до 2022 года

пиздешь

Ответить

пепси

1

хуета хует

Ответить

Крепкий стоячок

1

Meanwhile

Ответить

Антон Лисин

Крепкий
0

На выборы несут.

Ответить

Vladimir Medvedev

0

блаблабла 2022 год, белорусы, вы знаете что делать надо

Ответить

Крепкий стоячок

Vladimir
2

Встать в цепь солидарности?

Ответить

Vladimir Medvedev

Крепкий
2

Задушить в народных объятиях!

Ответить

foobaredbaz

Vladimir
0

Цветами сук закидать, шоб попередохли от умиления! 

Ответить

ＫＩＢØＵＮＥ

0

Уже согласен даже делать вид что лишится полномочий.
Чувствую чем больше его загоняют в угол, тем больше шансов что он в итоге договорится с Путиным о объединении

Ответить

Lian Niko

ＫＩＢØＵＮＥ
1

Не понимаю, как может произойти объединение. Тут даже из тех, кто за таракана, больше половины не хочет в россосию. Если будет объявлено, что мы переходим под крыло рф, выйдет в раз 5-10 больше людей. Протесты будут везде, и с позиции мировой общественности это будет захват россосией целой страны, вряд ли путлер пойдет на это, так как за последующими санкциями и его скинуть могут.

Мне более вероятным кажется, что таракану выделят с десяток миллиардов долларов под залог той же калийки, чтобы у него появились деньги держать курс рубля и платить фашистам, постепенно поочередно разруливая все проблемы.

Ответить

Nikolay Kapustin

Lian
0

Все кто мог давно вышли. А кто за усатого, тот будет как раз за РФ. Так что

Ответить

Lian Niko

Nikolay
0

Нет, многие не выходят, так как страшно и страх находит причины, почему неплохо живется и при таракане. Присоединение к рф ломает эту парадигму, многие не хотят туда, так как страна ассоциируется с бандитами, приватизацией всего, минимальной честностью, злыми кавказцами и тд. Тем же элитам, которые сейчас топят за таракана, это объединение невыгодно. Идеологи тоже понимают, что попади они в рф - их поувольняют, и такая ситуация у многих. Больше половины терпил, которые топят за лукашенку ставят ему в плюс, что он защищает страну, но при объединении даже они почувствуют опасность быть разграбленными восточным соседом.

Ответить

Nikolay Kapustin

Lian
0

Да одинаковая же парадигма: пой что ты за власть и тебя не тронут. Будешь против выступать = одинаково также бьют по башке и в автозак. Бандиты у нас давно известно кто. Ну и терпилы все те же тут, топят за кгбшника что защищает страну. 

Ответить

YeezySpace

0

А чем старая конституция не устраивает? Или Лукашенко хочет быть елбасы?

Ответить

Алиса Барышман

0

и повысится роль партии

Это он так на однопартийный режим намекает?

Ответить

Marhal_New _Arleana

0

Он назвал это единственным способом провести новые выборы до истечения пятилетнего срока действующего президента Александра Лукашенко.

А в отставку этот мудень уйти не хочет? Я уже молчу про "резать начнут".

Ответить

Антон Лисин

0

Прописал, что сын будет пожизненный президентом.

Ответить

Max

0

Судьи тоже из РФ приедут, похожий опыт ведь есть?

Ответить

Alexander Petcoglo

0

Мне кажется, главный косяк тут в том, что он допускает проведение новых выборов. Почему? Зачем? Если он уверен, что подавляющее большинство за него, то зачем говорить о возможности повторных выборов? Если же он чётко понимает, что проиграл, то зачем в очередной раз устраивать выборы с тем же результатом?

Судя по всему, старый пидор просто хочет потянуть время.

Ответить

A big purple banana 🍆

Alexander
0

он хочет репрессировать всех кто еще сопротивляется

Ответить

Евгений Долгий

0

За два года устранит всех оппозиционных деятелей, вычистит поляну полностью, и включит режим кндр.

Для него это как отключение света в проигранном матче, который переносят на его поле.

Ответить

A big purple banana 🍆

0

До 22го половину страны можно заставить бежать за рубеж, а другую сгноить в тюрьме

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