РБК: Белоруссия представила России и ОБСЕ план выхода из кризиса — новая Конституция и выборы президента до 2022 года Материал редакции
Проект изменений в Конституцию уже готов, он разрабатывался судьями Конституционного суда.
28 августа в Вене прошло специальное заседание постоянного совета ОБСЕ, на котором представитель Белоруссии Андрей Лозовик представил план выхода страны из кризиса. Об этом пишет РБК со ссылкой на собеседников, которые видели текст заявления.
Лозовик рассказал, что к 2022 году в стране проведут конституционную реформу. Он назвал это единственным способом провести новые выборы до истечения пятилетнего срока действующего президента Александра Лукашенко. Лозовик уточнил, что с новой Конституцией произойдёт либерализация политической системы — часть полномочий президента отдадут парламенту и повысится роль партии.
Собеседник РБК в одном из российских министерств, «работающий на белорусском направлении», рассказал, что поправки уже готовы, их разрабатывали судьи Конституционного суда под руководством заместителя председателя КС Наталии Карпович, но Лукашенко их пока не одобрил. Источники журналистов также рассказали, что 3 сентября досрочные выборы президента и парламента обсуждали главы МИД России Сергея Лаврова и главы МИД Белоруссии Владимира Макея, который назвал выборы способом выхода из кризиса.
17 августа Лукашенко допустил проведение новых выборов президента, но только после принятия новой Конституции. Президент Белоруссии тогда не назвал конкретных сроков проведения реформы.
Правый чувак
Не должен
Почему ты о человеке заведомо плохо думаешь?
Вирусный месяц
Да хуй знает, предубеждение у меня к нему какое-то
Усатые дядьки обычно добрые
Молодежный кот
в Россию и ОБСЕ
А им и норм
России точно норм, более того, думаю при участии России и разрабатывалось.
Сейчас главное не бухтеть. К 2022 всё будет в лучшем виде
Россиянам на заметку. Главное не бухтеть и не дестабилизировать ситуацию, а в 24 году точно победят на выборах президента.
Да нас-то чего, у нас против пыни протестов особо и нет, чтобы конституция на что-то влияла.
Слышный Валера
Кого? Печенегов?
Кто верит в эту хуету — минусит (что будут выборы и тд)
Кто не верит(и думает что это очередной пиздеж лукаша) ставит плюсик 😂(мне на мой комент)
Вирусный месяц
Ты стратег, прям как Лукашенко
Коленьку своего звать не надо, тут не все члены любят, а маленькие и подавно
За два года построит более эффективную систему внутренней (собственной) безопасности, чтоб не наебнули через 2 года, когда вновь станет президентом
всмысли? ты хоть в одной стране мира видел столько технических средств для подавления внутренних неспокойств? ему, блять, только ров вокруг резиденции вырыть осталось и мост подъёмный установить, а на башни лучников. на фото брдм-2 модификиции «рубеж».
Подготовится, чтобы больше такой хуйни как щас не происходило, займется организаторами и провокаторами плотнее
Я не видел средства для подавления внутренних беспокойств, и ты как мне кажется тоже не всё видел и знаешь
Думаю через нее легко перелезть просто приставив лесницу или хоть просто доски. Было бы желание. Больше для психологического устрашения толпы чем реально препятствие
Легендарный Валера
в теории да. в реальности там на крыше стоят «парни в балаклавах» с какой-то лютой перцовкой и наверняка огнестрелом. вот поставил ты лестницу, твои действия дальше?
Да не будут они из огнестрелов стрелять в невооруженную толпу. Это для Лукашенко проигрыш
Легендарный
так ведь стреляли уже в первые дни. ну хорошо, допустим в этом раз не будут. в еблет летит тебе струя адовой черемухи. твои действия?
Бессмысленная хуета. Не повторяйте ошибок Украины и не давайте заднюю. Вы чё, ебанулись им верить?
Так майдан был организован олигархами, которые против России. Как они против коррупции будут бороться?
Если бы не Крым и прочее, то вообще мало что изменилось.
Так в Украине же не дали заднюю. Власти пытались пойти на компромисс, но в самый ответственный момент люди пошли на здание правительства.
Дали. Назови мне большие коррупционные дела, которые увенчались сроком для подсудимых? Большая рыба уплыыла. Тот же Ефремов, например. Блять, есть же видео, где он орёт про захват администрации то ли в Луганске, то ли в Донецке... Пару лет просидел в сизо, в камере с компьютером (тоже видео есть) и отпустили. Ничего не свершилось и никакого даже намека на справедливость нет. Или мне может про то, как ветеранов боевых действий на востоке на землю обещанную кидают заговорить? А это всё до сих пор происходит по причине того, что их (ты знаешь о ком я) нужно было убивать — чтобы они от страха в штаны гадили. В стране коррупцию даже на самую малость не смогли искоренить. А всё что происходит — это вершки.
А к протестам это как относится? Януковича убрали,а дальше что навыбирали. Демократия!
Лучше сам перечитай свой первый комментарий.
Бессмысленная хуета. Не повторяйте ошибок Украины и не давайте заднюю. Вы чё, ебанулись им верить?
Видимо беды с башкой все-таки, если ты сравнил Украину после ухода Януковича с РБ до ухода Лукашенко.
людям никто ни разу ничего не обьяснял и посадили при этом Лукашенко на бутылку Путина. Будут продолжать делать то, что делают и все получится
А разве по тому, что происходит не видно?
Повторюсь, при нынешней избирательной системе Лукашенко может проводить выборы хоть каждый месяц, рисуя себе любые цифры - даже 100%, и у оппозиции не будет ни единого шанса опротестовать результат. Потому как хрен вам с маслом вместо копий избирательных протоколов. Потому как хрен вам без масла вместо пересчёта избирательных бюллетеней. Есть видеодоказательства фальсификаций? Молодцы, подотритесь ими, нам на это глубоко начихать: никаких проверок и допросов проводить не будет, никаких уголовные дела возбуждать не станем.
И вот как в этих условиях оппозиция может выиграть выборы?
Что до парламента, так он тоже полностью подконтролен Лукашенко. Да и никаких ключевых функций депутатам он не отдаст - силовики явно останутся под полным контролем Батьки. Так в чём тогда смысл реформы?
с новой Конституцией произойдёт либерализация политической системы — часть полномочий президента отдадут парламенту и повысится роль партии.
И возглавит эту партию сам Александр Лукашенко, конечно же. А в оппозиции к нему будет партия молодых демократов во главе с Колей Лукашенко.
Хотя и сегодняшний парламент тоже ничего.
Все что нужно знать о беларуском парламенте этого созыва:
Ребят, ну это стадия торга
Если чесно, от них пользы, что с козла молока. Вон, наблюдателей высылают на восток Украины, да только наблюдателей там в одном месте видали, вот и наблюдать им не получается. Зато самим наблюдателям очень даже получается ОБСЕ-шный бабки на "блекджек с куртизанками" просаживать.
Meanwhile
блаблабла 2022 год, белорусы, вы знаете что делать надо
Встать в цепь солидарности?
Задушить в народных объятиях!
Уже согласен даже делать вид что лишится полномочий.
Чувствую чем больше его загоняют в угол, тем больше шансов что он в итоге договорится с Путиным о объединении
Не понимаю, как может произойти объединение. Тут даже из тех, кто за таракана, больше половины не хочет в россосию. Если будет объявлено, что мы переходим под крыло рф, выйдет в раз 5-10 больше людей. Протесты будут везде, и с позиции мировой общественности это будет захват россосией целой страны, вряд ли путлер пойдет на это, так как за последующими санкциями и его скинуть могут.
Мне более вероятным кажется, что таракану выделят с десяток миллиардов долларов под залог той же калийки, чтобы у него появились деньги держать курс рубля и платить фашистам, постепенно поочередно разруливая все проблемы.
Все кто мог давно вышли. А кто за усатого, тот будет как раз за РФ. Так что
Нет, многие не выходят, так как страшно и страх находит причины, почему неплохо живется и при таракане. Присоединение к рф ломает эту парадигму, многие не хотят туда, так как страна ассоциируется с бандитами, приватизацией всего, минимальной честностью, злыми кавказцами и тд. Тем же элитам, которые сейчас топят за таракана, это объединение невыгодно. Идеологи тоже понимают, что попади они в рф - их поувольняют, и такая ситуация у многих. Больше половины терпил, которые топят за лукашенку ставят ему в плюс, что он защищает страну, но при объединении даже они почувствуют опасность быть разграбленными восточным соседом.
Да одинаковая же парадигма: пой что ты за власть и тебя не тронут. Будешь против выступать = одинаково также бьют по башке и в автозак. Бандиты у нас давно известно кто. Ну и терпилы все те же тут, топят за кгбшника что защищает страну.
Он назвал это единственным способом провести новые выборы до истечения пятилетнего срока действующего президента Александра Лукашенко.
А в отставку этот мудень уйти не хочет? Я уже молчу про "резать начнут".
Мне кажется, главный косяк тут в том, что он допускает проведение новых выборов. Почему? Зачем? Если он уверен, что подавляющее большинство за него, то зачем говорить о возможности повторных выборов? Если же он чётко понимает, что проиграл, то зачем в очередной раз устраивать выборы с тем же результатом?
Судя по всему, старый пидор просто хочет потянуть время.
За два года устранит всех оппозиционных деятелей, вычистит поляну полностью, и включит режим кндр.
Для него это как отключение света в проигранном матче, который переносят на его поле.
До 22го половину страны можно заставить бежать за рубеж, а другую сгноить в тюрьме