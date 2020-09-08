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Артём Мазанов
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«Медуза»: омские врачи сразу определили у Навального признаки отравления, но сомневались из-за нетипичных симптомов Материал редакции

Навальному ввели атропин в машине скорой, затем продолжили курс в реанимации и отменили после нескольких доз — из-за увеличения частоты сердечных сокращений.

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Омские врачи сразу определили у Алексея Навального симптомы отравления нервно-паралитическим агентом, но сомневались в постановке диагноза из-за нетипичных симптомов. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на источники.

Два собеседника журналистов, участвовавших в консилиумах врачей в Омске, сообщили, что у Навального наблюдалась «чёткая картина отравления фосфорорганическими соединениями (ФОС)», но также присутствовали нетипичные для такого диагноза признаки. У основателя ФБК зафиксировали суженные зрачки, повышение слюноотделения, потливость, гипертонус мышц, но у него отсутствовали бронхоспазма, бронхорея лёгких и проблемы с желудочно-кишечным трактом. У Навального зафиксировали и нетипичный для отравления ФОС симптом — кетоацидоз (состояние, характерное для дефицита инсулина), поэтому медики могли предположить, что у политика мог случиться в самолёте резкий скачок сахара.

Результаты анализов тоже не смогли подтвердить отравление. «Анализы по токсикологии нам не показывали, мы видели только стандартную биохимию, в которой были выраженные нарушения кислотно-основного состояния и нарушения углеводного обмена», — рассказал участник консилиума.

Из-за типичных признаков отравления ФОС Навальному ввели атропин в машине скорой помощи, что, по мнению собеседника журналистов, могло снять проблемы с лёгкими и желудочно-кишечным трактом. Курс атропина продолжили в реанимации, но отменили после нескольких доз из-за того, что у Навального началось увеличение частоты сердечных сокращений. Трое собеседников «Медузы» заявили, что картина отравления ФОС сохранялась те двое суток, что Навальный провел в реанимации.

Стандартная доза атропина — один миллиграмм. При отравлении доза может быть гораздо выше, до ста миллиграммов, рисковать мы не могли

собеседник «Медузы»

Двое участников консилиума в Омске считают, что отсутствие проблем с легкими и желудочно-кишечным трактом можно объяснить тем, что Навального «отравили смесью из двух компонентов».

Эксперты по химическому оружию, опрошенные «Медузой», считают, что смеси двух компонентов могло и не быть: отсутствие бронхоспазма ожидаемо у тех, кто получил яд не в форме вдыхаемого газа. Владимир Углев, химик разрабатывавший отравляющие вещества по проекту «Новичок» считает, что Навальный получил яд именно «через кожу от зараженной одежды, это достаточно точно коррелируется по динамике развития поражения».

Навальному стало плохо утром 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали в тяжёлом состоянии и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Замглавврача омской больницы Анатолий Калиниченко после результатов обследования заявил, что медики не обнаружили ядов в крови и моче Навального — после уже главный врач назвалосновным диагнозом Навального нарушение обмена веществ.

22 августа Навального доставили в немецкую клинику, где считают, что оппозиционера отравили веществом из той же группы, что и «Новичок». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ заявил, что в Кремле не понимают спешки с озвучиванием версии об отравлении Навального. 2 сентября военные токсикологи Германии нашли в организме Навального следы яда из группы «Новичок». 4 сентября СМИ сообщили, что отправляющее вещество обнаружили на образцах кожи, крови и мочи Навального, а также на бутылке, из которой политик пил после отправления.

#новости #отравлениенавального

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39 комментариев
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Ваня Погост

31

Омские врачи сразу определили у Алексея Навального симптомы отравления 

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So Dope

17

"присутствовали НЕТИПИЧНЫЕ для такого диагноза признаки. У основателя ФБК зафиксировали суженные зрачки, гипертонус мышц"

тем временем создатель этой хуйни:

Ответить

Jabas

So
8

Создатель в очередной раз сходил поссать не снимая штанов

Ответить

So Dope

Jabas
1

как и омские врачи, тут натуральный win-win

Ответить

Оранжевый глобус

0

Эксперты по химическому оружию, опрошенные «Медузой», считают

ПОЧЕМУ ЭТО НЕ СДЕЛАЛИ В ТЖ? @Сергей Звезда 

Ответить

Виноватый фитиль

Оранжевый
6

Почему не сделали?
Просто все ещё ожидают их комментариев

Ответить

Экспериментальный кран

Оранжевый
–5

Зачем засрал комментарии несмешным офтопом

Ответить

Правый чувак

Экспериментальн…
1

Зачем удалил очередной пост?

Ответить

Экспериментальный кран

Правый
4

Жаль

Ответить

Правый чувак

Экспериментальн…
2

Солидарен.

Ответить

Оранжевый глобус

Экспериментальн…
–1

Я спрашиваю почему это не сделали редакторы ТЖ. Почему они не опросили специалистов. Зачем перепечатывать сюда статью медузы?

Ответить

Экспериментальный кран

Оранжевый
0

Это так глупо, что даже на наброс не тянет

Ответить

Оранжевый глобус

Экспериментальн…
0

А я не набрасываю. Изначально просили Звезду либо сделать обзор ядов, либо что-то ещё написать на данную тему. Нахера нам мемы из твитера по три раза на день?

Ответить

Тео Брех

Оранжев…
1

tjournal aka twitter journal(

Ответить

Экспериментальны

Оранжев…
–1

Очень печально

Ответить

Оборонный паркур

Экспери…
1

Заплачь

Ответить

Экспериментальны

Оборонн…
0

Да 

Ответить

Оборонный паркур

Экспери…
1
Ответить

awd

Экспериментальн…
1

смешные оффтопы бывают только у тебя

Ответить

Верхний чувак

3

Даже мемить не хочется, прости Господи. Какая же дичь творится

Ответить

Антон Лисин

0

В машине ему ввели лекарство, но так и не поняли, что именно. Просто, то, что было под рукой?

Ответить

Оборонный паркур

Антон
4

 Просто, то, что было под рукой?

Фельдшер перепутал ампулу цианида с атропином, неудачка вышла в этот раз.

Ответить

Экспериментальный кран

Оборонный
8

Повтор

Ответить

Оборонный паркур

Экспериментальн…
1

не рвись

Ответить

Сергей Яковенко

Антон
0

Из-за типичных признаков отравления ФОС Навальному ввели антропин в машине скорой помощи

Ответить

solawind

0

Анализы не показывали яд потому что в Омске просто нет оборудования которое способно  было его выявить https://tjournal.ru/flood/209553 . И думаю то кто травил прекрасно это знали

Ответить

Daniil Minashkin

solawind
0

Британские спецслужбы?

Ответить

Экспериментальный кран

solawind
–1

Говорили же, что проводили анализы ещё и в Москве

Ответить

solawind

Экспериментальн…
1

Ну вот а Москве и наебали врачей, очевидно. Если вообще делали анализ . Для фсб Омские врачи просто ресурс, вот им не поебать на их будущую репутацию.

Ответить

Антон Лисин

solawind
0

Неа вкус по старинке пробовали.

Ответить

Анатолий Польский

0

Какая это стадия уже? Признание?

Ответить

Антон Лисин

Анатолий
0

Утверждения

Ответить

Данила Романов

Анатолий
0

Медуза - проект кремля?

Ответить

Антон Лисин

Данила
0

Давно известно.

Ответить

Антон Лисин

0

"Мы сразу поняли, что у человека рак, но не рискнули ему сказать"

Ответить

Чрезвычайный динозавр

0

Мда.
На всякий случай предупредил девушку, что у меня аллергия на атропин.

Ответить

Антон Т

0

В анализах сразу нашли новичок, но засомневались и решили проверить на немецком оборудовании

Ответить

Альтернативный Валера

0

  При отравлении доза может быть гораздо выше, до ста миллиграммов, рисковать мы не могли

вдруг он бы очнулся

Ответить

Alex Antipov

0

Но ведь только сегодня Омскими врачами отравление было исключено. 

Ближе к утру жду новую версию. 

Омские врачи исключили отравление Навального…
Главный токсиколог Омской области заявил, что если бы Навального отравили фосфорорганическим…
tjournal.ru
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