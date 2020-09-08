Навальному ввели атропин в машине скорой, затем продолжили курс в реанимации и отменили после нескольких доз — из-за увеличения частоты сердечных сокращений.

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Омские врачи сразу определили у Алексея Навального симптомы отравления нервно-паралитическим агентом, но сомневались в постановке диагноза из-за нетипичных симптомов. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на источники.

Два собеседника журналистов, участвовавших в консилиумах врачей в Омске, сообщили, что у Навального наблюдалась «чёткая картина отравления фосфорорганическими соединениями (ФОС)», но также присутствовали нетипичные для такого диагноза признаки. У основателя ФБК зафиксировали суженные зрачки, повышение слюноотделения, потливость, гипертонус мышц, но у него отсутствовали бронхоспазма, бронхорея лёгких и проблемы с желудочно-кишечным трактом. У Навального зафиксировали и нетипичный для отравления ФОС симптом — кетоацидоз (состояние, характерное для дефицита инсулина), поэтому медики могли предположить, что у политика мог случиться в самолёте резкий скачок сахара.

Результаты анализов тоже не смогли подтвердить отравление. «Анализы по токсикологии нам не показывали, мы видели только стандартную биохимию, в которой были выраженные нарушения кислотно-основного состояния и нарушения углеводного обмена», — рассказал участник консилиума.

Из-за типичных признаков отравления ФОС Навальному ввели атропин в машине скорой помощи, что, по мнению собеседника журналистов, могло снять проблемы с лёгкими и желудочно-кишечным трактом. Курс атропина продолжили в реанимации, но отменили после нескольких доз из-за того, что у Навального началось увеличение частоты сердечных сокращений. Трое собеседников «Медузы» заявили, что картина отравления ФОС сохранялась те двое суток, что Навальный провел в реанимации.

Стандартная доза атропина — один миллиграмм. При отравлении доза может быть гораздо выше, до ста миллиграммов, рисковать мы не могли собеседник «Медузы»

Двое участников консилиума в Омске считают, что отсутствие проблем с легкими и желудочно-кишечным трактом можно объяснить тем, что Навального «отравили смесью из двух компонентов».

Эксперты по химическому оружию, опрошенные «Медузой», считают, что смеси двух компонентов могло и не быть: отсутствие бронхоспазма ожидаемо у тех, кто получил яд не в форме вдыхаемого газа. Владимир Углев, химик разрабатывавший отравляющие вещества по проекту «Новичок» считает, что Навальный получил яд именно «через кожу от зараженной одежды, это достаточно точно коррелируется по динамике развития поражения».

Навальному стало плохо утром 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали в тяжёлом состоянии и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Замглавврача омской больницы Анатолий Калиниченко после результатов обследования заявил, что медики не обнаружили ядов в крови и моче Навального — после уже главный врач назвалосновным диагнозом Навального нарушение обмена веществ.

22 августа Навального доставили в немецкую клинику, где считают, что оппозиционера отравили веществом из той же группы, что и «Новичок». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ заявил, что в Кремле не понимают спешки с озвучиванием версии об отравлении Навального. 2 сентября военные токсикологи Германии нашли в организме Навального следы яда из группы «Новичок». 4 сентября СМИ сообщили, что отправляющее вещество обнаружили на образцах кожи, крови и мочи Навального, а также на бутылке, из которой политик пил после отправления.