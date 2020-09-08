В январе 2019 года Костин предлагал полностью отменить НДФЛ для бедных, но правительство это не поддержало.

В закладки

Глава ВТБ Андрей Костин считает, что Россия могла бы простимулировать интерес к работе у малоимущих и многодетных граждан за счёт налоговых вычетов вплоть до отрицательных ставок НДФЛ. Об этом он заявил на пленарной сессии Московского финансового форума.

Костин считает, что «отрицательный» НДФЛ может стать для таких граждан стимулом к работе. «Если ты выходишь [на работу], у тебя дети, это, наверное, ведёт к повышению издержек и это можно было бы компенсировать даже за счёт даже отрицательного НДФЛ», — объяснил он. Костин уточнил, что такую меру можно было-бы использовать только к тем, кто имеет официальное трудоустройство, при этом получая очень низкую зарплату. Глава ВТБ сравнил такую меру с выплатами 10 тысяч рублей на ребёнка в период пандемии, но отметил, что эта поддержка нужна «на регулярной основе».

Мы видим, что в ряде западных стран, в том числе США, используется стимулирование занятости — когда мы из безработных делаем людей работающими. Одним из них может являться вычет НДФЛ вплоть до отрицательного, например для семей малоимущих с большим количеством детей, людей работающих, но с низкими зарплатами. Андрей Костин глава ВТБ

После этого предложения мэр Москвы Сергей Собянин спросил, не планирует ли глава ВТБ возглавить «партию социального роста» на выборах в Госдуму в 2021 году. «Ни в коем случае. Я уже прикипел к месту банкира», — ответил банкир. Собянин ответил: «Что-то не похоже». Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что предложение Костина «казалось бы очень позитивное», но власти уже «увеличили ставку НДФЛ и эти деньги направили на помощь нуждающимся в государственной помощи детям».

Это меры стимулирования экономики, которые вывели бы нас на 3-4% роста ВВП в год, потому что эти темпы роста не могут нас устраивать сегодня. Андрей Костин глава ВТБ

Костин напомнил, что он предлагал полностью отменить НДФЛ для бедных в январе 2019 года, но эта идея «не нашла поддержки». Глава ВТБ неоднократно напоминал об этой инициативе, например, в сентябре того же года. Идею поддержал глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Занимавший тогда пост премьер-министра Дмитрий Медведев называл вопрос «чувствительным», так как некоторые россияне могли бы сказать: «Мы тоже не богатые, а с нас почему-то НДФЛ всё-таки решили брать». В апреле 2020 года Костин назвал отмену НДФЛ для бедных на фоне пандемии коронавируса несвоевременной — по его мнению, тогда было важнее помочь бизнесу.