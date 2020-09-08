Глава ВТБ Андрей Костин предложил ввести «отрицательный НДФЛ» для бедных — чтобы простимулировать их интерес к работе Материал редакции
В январе 2019 года Костин предлагал полностью отменить НДФЛ для бедных, но правительство это не поддержало.
Глава ВТБ Андрей Костин считает, что Россия могла бы простимулировать интерес к работе у малоимущих и многодетных граждан за счёт налоговых вычетов вплоть до отрицательных ставок НДФЛ. Об этом он заявил на пленарной сессии Московского финансового форума.
Костин считает, что «отрицательный» НДФЛ может стать для таких граждан стимулом к работе. «Если ты выходишь [на работу], у тебя дети, это, наверное, ведёт к повышению издержек и это можно было бы компенсировать даже за счёт даже отрицательного НДФЛ», — объяснил он. Костин уточнил, что такую меру можно было-бы использовать только к тем, кто имеет официальное трудоустройство, при этом получая очень низкую зарплату. Глава ВТБ сравнил такую меру с выплатами 10 тысяч рублей на ребёнка в период пандемии, но отметил, что эта поддержка нужна «на регулярной основе».
После этого предложения мэр Москвы Сергей Собянин спросил, не планирует ли глава ВТБ возглавить «партию социального роста» на выборах в Госдуму в 2021 году. «Ни в коем случае. Я уже прикипел к месту банкира», — ответил банкир. Собянин ответил: «Что-то не похоже». Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что предложение Костина «казалось бы очень позитивное», но власти уже «увеличили ставку НДФЛ и эти деньги направили на помощь нуждающимся в государственной помощи детям».
Костин напомнил, что он предлагал полностью отменить НДФЛ для бедных в январе 2019 года, но эта идея «не нашла поддержки». Глава ВТБ неоднократно напоминал об этой инициативе, например, в сентябре того же года. Идею поддержал глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Занимавший тогда пост премьер-министра Дмитрий Медведев называл вопрос «чувствительным», так как некоторые россияне могли бы сказать: «Мы тоже не богатые, а с нас почему-то НДФЛ всё-таки решили брать». В апреле 2020 года Костин назвал отмену НДФЛ для бедных на фоне пандемии коронавируса несвоевременной — по его мнению, тогда было важнее помочь бизнесу.
Россия могла бы простимулировать интерес к работе у малоимущих и многодетных граждан за счёт налоговых вычетов вплоть до отрицательных ставок НДФЛ
А после сентябрьских выборов введут для Ротенбергов и Тимченко
Сечин уже просит субсидии для добычи на дальнем востоке.
Пока все мировые компании делают прогнозы на снижение спроса в будущем, наши вкладывают триллионы в ненужные трудноизвлекаемые запасы или северный поток 2, который вообще хуй окупится когда либо
Ну да, малоимущим и многодетным только интереса к работе и не хватает
спасибо за актуальную аналитику этого вопроса!
Экспериментальный кран
пасибо за актуальную аналитику этого вопроса!
До скольки умеешь считать?
господи, ты каждой дырке затычка. Специалист по всем вопросам. Я щас Вахтёра позову за шейминг тупых людей
Незаконный крюк
@Дмитрий Орлов Марля
Один ¼×4
Не, Путин пока хочет во власти сидеть, а не голодные бунты подавлять
Это мнение Костина или мнение партии(после ситуации в Белоруси особенно, чтобы подмаслить народ)?
Для тех кто не понял что было сказано.
Вместо того чтобы отдавать деньги отрицательным НДФЛ непосредственно гражданам, мы сначала собираем налоги, а потом сами распределяем между теми кому эти деньги нужны.
То есть народ тупой, не понимает как деньги тратить, а вот мы соберем и все правильно решим.
После этого предложения мэр Москвы Сергей Собянин спросил, не планирует ли глава ВТБ возглавить «партию социального роста» на выборах в Госдуму в 20201 году. «Ни в коем случае. Я уже прикипел к месту банкира», — ответил банкир. Собянин ответил: «Что-то не похоже». Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что предложение Костина «казалось бы очень позитивное», но власти уже «увеличили ставку НДФЛ и эти деньги направили на помощь нуждающимся в государственной помощи детям».
Вы на полном серьёзе эту хуйню выносите в новости?