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Артём Мазанов
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Глава ВТБ Андрей Костин предложил ввести «отрицательный НДФЛ» для бедных — чтобы простимулировать их интерес к работе Материал редакции

В январе 2019 года Костин предлагал полностью отменить НДФЛ для бедных, но правительство это не поддержало.

34 комментария
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Глава ВТБ Андрей Костин считает, что Россия могла бы простимулировать интерес к работе у малоимущих и многодетных граждан за счёт налоговых вычетов вплоть до отрицательных ставок НДФЛ. Об этом он заявил на пленарной сессии Московского финансового форума.

Костин считает, что «отрицательный» НДФЛ может стать для таких граждан стимулом к работе. «Если ты выходишь [на работу], у тебя дети, это, наверное, ведёт к повышению издержек и это можно было бы компенсировать даже за счёт даже отрицательного НДФЛ», — объяснил он. Костин уточнил, что такую меру можно было-бы использовать только к тем, кто имеет официальное трудоустройство, при этом получая очень низкую зарплату. Глава ВТБ сравнил такую меру с выплатами 10 тысяч рублей на ребёнка в период пандемии, но отметил, что эта поддержка нужна «на регулярной основе».

Мы видим, что в ряде западных стран, в том числе США, используется стимулирование занятости — когда мы из безработных делаем людей работающими. Одним из них может являться вычет НДФЛ вплоть до отрицательного, например для семей малоимущих с большим количеством детей, людей работающих, но с низкими зарплатами.

Андрей Костин
глава ВТБ

После этого предложения мэр Москвы Сергей Собянин спросил, не планирует ли глава ВТБ возглавить «партию социального роста» на выборах в Госдуму в 2021 году. «Ни в коем случае. Я уже прикипел к месту банкира», — ответил банкир. Собянин ответил: «Что-то не похоже». Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что предложение Костина «казалось бы очень позитивное», но власти уже «увеличили ставку НДФЛ и эти деньги направили на помощь нуждающимся в государственной помощи детям».

Это меры стимулирования экономики, которые вывели бы нас на 3-4% роста ВВП в год, потому что эти темпы роста не могут нас устраивать сегодня.

Андрей Костин
глава ВТБ

Костин напомнил, что он предлагал полностью отменить НДФЛ для бедных в январе 2019 года, но эта идея «не нашла поддержки». Глава ВТБ неоднократно напоминал об этой инициативе, например, в сентябре того же года. Идею поддержал глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Занимавший тогда пост премьер-министра Дмитрий Медведев называл вопрос «чувствительным», так как некоторые россияне могли бы сказать: «Мы тоже не богатые, а с нас почему-то НДФЛ всё-таки решили брать». В апреле 2020 года Костин назвал отмену НДФЛ для бедных на фоне пандемии коронавируса несвоевременной — по его мнению, тогда было важнее помочь бизнесу.

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34 комментария
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Сергей Королевский

7

Россия могла бы простимулировать интерес к работе у малоимущих и многодетных граждан за счёт налоговых вычетов вплоть до отрицательных ставок НДФЛ

А после сентябрьских выборов введут для Ротенбергов и Тимченко

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Андрей Рядькин

Сергей
3

Сечин уже просит субсидии для добычи на дальнем востоке.
Пока все мировые компании делают прогнозы на снижение спроса в будущем, наши вкладывают триллионы в ненужные трудноизвлекаемые запасы или северный поток 2, который вообще хуй окупится когда либо

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Атлант поправил плечи

7

Ну да, малоимущим и многодетным только интереса к работе и не хватает

Ответить

Экспериментальный кран

3

Правильно. России спасут только лево-либеральные реформы.

Ответить

Великомученик

Экспериментальн…
8

спасибо за актуальную аналитику этого вопроса!

Ответить

Экспериментальный кран

Великомученик
0

пасибо за актуальную аналитику этого вопроса!

Ответить

Системный историк

Экспериментальн…
1

До скольки умеешь считать?

Ответить

Экспериментальный кран

Системный
2

7 класс

Ответить

Системный

Экспери…
1

Жи/Ши?

Ответить

Экспериментальны

Системн…
5

Хуи

Ответить

Системный

Экспери…
1

Сколько?

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Экспериментальны

Системн…
1

Не рвись

Ответить

Системный

Экспери…
2

ГДЗ от Путина?

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Берг

Экспериментальн…
1

господи, ты каждой дырке затычка. Специалист по всем вопросам. Я щас Вахтёра позову за шейминг тупых людей

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Незаконный крюк

Берг
2

@Дмитрий Орлов Марля

Ответить

Берг

Незаконный
1

@Дмитрий Орлов Цапля

Ответить

Молодежный кот

Экспериментальн…
1

Левые либералы не особо любят работать вроде

Ответить

Системный историк

Экспериментальн…
0

Один ¼×4 

Ответить

Системный историк

Системный
1

Цвайн

Ответить

Системный историк

Системный
1

Tree 

Ответить

Системный историк

Системный
0

2 х 2

Ответить

Nikita Zubkov

Системн…
2

Fünf, ёпта

Ответить

Оборонный паркур

Системный
0

Швайне

Ответить

Экспериментальный кран

Системный
1

@Шахтёр тервер

Ответить

Магомед Шереметьев

Экспериментальн…
0

Не, Путин пока хочет во власти сидеть, а не голодные бунты подавлять

Ответить

Anton Tekhtelev

0

От создателей «отрицательного роста»

Ответить

Виноватый фитиль

0

Этого нет в Конституции
Требуется нового голосование за поправочки 

Ответить

Мобильный татарин

0

В РФ очень низкая безработица, ко-ко-ко

Ответить

Оборонный паркур

Мобильный
0

Да, в основном это работающая бедность.

Ответить

Вова А.

0

Это мнение Костина или мнение партии(после ситуации в Белоруси особенно, чтобы подмаслить народ)?

Ответить

Не я

0

Решили у крепкого орешка опыт перенять 

Ответить

Max Okhrimenko

0

Для тех кто не понял что было сказано. 
Вместо того чтобы отдавать деньги отрицательным НДФЛ непосредственно гражданам, мы сначала собираем налоги, а потом сами распределяем между теми кому эти деньги нужны. 
То есть народ тупой, не понимает как деньги тратить, а вот мы соберем и все правильно решим.

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Крепкий стоячок

–1

После этого предложения мэр Москвы Сергей Собянин спросил, не планирует ли глава ВТБ возглавить «партию социального роста» на выборах в Госдуму в 20201 году. «Ни в коем случае. Я уже прикипел к месту банкира», — ответил банкир. Собянин ответил: «Что-то не похоже». Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что предложение Костина «казалось бы очень позитивное», но власти уже «увеличили ставку НДФЛ и эти деньги направили на помощь нуждающимся в государственной помощи детям».

Вы на полном серьёзе эту хуйню выносите в новости?

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Антон Лисин

–1

Своей подруге уже простимулировал 

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