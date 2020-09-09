Согласно второму критерию, минимум 30% актёров должны быть женщинами, представителями ЛГБТ, расовых меньшинств или людей с ограниченными возможностями.

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Американская киноакадемия представила новые критерии, которым должны соответствовать картины для номинации в категории «Лучший фильм». Об этом сообщается на сайте премии.

Новые правила начнут действовать с 2024 года, критерии для всех остальные номинаций «Оскара» останутся прежними. Претендент на статуэтку за «лучший фильм» должен соответствовать минимум двум из четырёх следующих стандартов:

Стандарт A (для его достижения нужно соответствовать одному из пунктов):

Главную или ведущую роль второго плана должен играть как минимум один азиат/афроамериканец/латиноамериканец/житель Ближнего Востока или представитель другой этнической группы;

Не менее 30% исполнителей второстепенных и менее значимых ролей — женщины, представители расовой или этнической группы, ЛГБТ, люди с ограниченными возможностями;



Основная тема фильма должна касаться расовых, гендерных проблем или проблем людей с ограниченными возможностями.



Стандарт B (для его достижения нужно соответствовать одному из пунктов):

Минимум двое работающих над картиной на руководящих должностях — женщины, представители расовой или этнической группы, ЛГБТ, люди с ограниченными возможностями.

Шесть технических сотрудников — представители расовой или этнической группы;

Минимум 30% съёмочной группы — женщины, представители расовой или этнической группы, ЛГБТ, люди с ограниченными возможностями.



Стандарт C:

В качестве стажёров должны быть набраны несколько представителей этнических групп, женщин, членов ЛГБТ-сообщества;

Компания должна оплатить стажировку таким людям.

Стандарт D:

Несколько руководителей маркетинговых, рекламных или дистрибьюторских командах — женщины, представители расовой или этнической группы, ЛГБТ, люди с ограниченными возможностями.

Киноакадемия уточнила, что такие стандарты рассчитаны на то, чтобы на «справедливой основе обеспечить разнообразие людей на экране и вне его с целью отразить различия среди кинозрителей».