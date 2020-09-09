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Артём Мазанов
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Киноакадемия объявила новые критерии для «Оскара» за «лучший фильм». Один из них: тема картины — проблемы меньшинств Материал редакции

Согласно второму критерию, минимум 30% актёров должны быть женщинами, представителями ЛГБТ, расовых меньшинств или людей с ограниченными возможностями.

72 комментария
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Американская киноакадемия представила новые критерии, которым должны соответствовать картины для номинации в категории «Лучший фильм». Об этом сообщается на сайте премии.

Новые правила начнут действовать с 2024 года, критерии для всех остальные номинаций «Оскара» останутся прежними. Претендент на статуэтку за «лучший фильм» должен соответствовать минимум двум из четырёх следующих стандартов:

Стандарт A (для его достижения нужно соответствовать одному из пунктов):

  • Главную или ведущую роль второго плана должен играть как минимум один азиат/афроамериканец/латиноамериканец/житель Ближнего Востока или представитель другой этнической группы;
  • Не менее 30% исполнителей второстепенных и менее значимых ролей — женщины, представители расовой или этнической группы, ЛГБТ, люди с ограниченными возможностями;
  • Основная тема фильма должна касаться расовых, гендерных проблем или проблем людей с ограниченными возможностями.

Стандарт B (для его достижения нужно соответствовать одному из пунктов):

  • Минимум двое работающих над картиной на руководящих должностях — женщины, представители расовой или этнической группы, ЛГБТ, люди с ограниченными возможностями.
  • Шесть технических сотрудников — представители расовой или этнической группы;
  • Минимум 30% съёмочной группы — женщины, представители расовой или этнической группы, ЛГБТ, люди с ограниченными возможностями.

Стандарт C:

  • В качестве стажёров должны быть набраны несколько представителей этнических групп, женщин, членов ЛГБТ-сообщества;
  • Компания должна оплатить стажировку таким людям.

Стандарт D:

  • Несколько руководителей маркетинговых, рекламных или дистрибьюторских командах — женщины, представители расовой или этнической группы, ЛГБТ, люди с ограниченными возможностями.

Киноакадемия уточнила, что такие стандарты рассчитаны на то, чтобы на «справедливой основе обеспечить разнообразие людей на экране и вне его с целью отразить различия среди кинозрителей».

#новости #кино #оскар

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72 комментария
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Zasad Asdasd

46

Проблема меньшинств в том, что их протекторат уже остопиздел. 
И давно у нас женщины меньшинства, кстати? 

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Max Payne

Zasad
1

одни только оплачиваемые декреты с сохранением рабочего места в госкомпаниях чего стоит. нет, ну хочешь рожать - увольняйся и делай чё хочешь. почему я должен за чужого выблядка платить и работать. и хуй кто пойдет на декретное место, не постоянка же.

Ответить

NiemandDa

Max
11

А нахуй потом этому чужому выблядку твою пенсию оплачивать?

Ответить

walkindizaster

NiemandDa
6

Потому что он оплатил пенсию его деду, бабке и родителям

Ответить

Max Payne

walkindizaster
0

хуйня это все. пенсии надо отменить.

Ответить

Денис Вселенский

walkindizaster
0

А родители ребёнка оплатили пенсию его старикам ¯\_(ツ)_/¯

Ответить

Max Payne

NiemandDa
0

так ты 22% от з\п отдаешь, а получаешь 1% и то если доживешь. заебись система. я сам себе пенсию обеспечу. а тугосерю на кол!

Ответить

Бесплатный Даниль

Max
1

Государство заботится о социальных гарантиях, иначе ты при потере трудоспособности из-за травмы или болезни окажешься на улице и будешь побираться.

Ответить

Никита Зимин

Бесплатный
2

Я просто напомню, что у нас солидарная пенсионная и социальная системы. Мы не "загнивающий запад", где можно прийти и забрать все пенсионные накопления на покупку дома, лечение или еще на что заблагорассудится. У нас в стране нет никаких сбережений на выплаты населению в случае проблем, пенсионный фонд давно трещит по швам. Так что это уж совсем никак не государство беспокоится. Наоборот, здесь оно работает скорее "вопреки".

Ответить

Благоприятный дым

Бесплатный
1

Чот очень ИЗБИРАТЕЛЬНО государство о них заботится.
Напоминаю, что если баба запузячится (по своему желанию!) и уйдёт в декрет, ей будут три года держать рабочее место и потом возьмут на работу.
А если мужика (не по его желанию, а по требованию государства!) загребут в армию - его рабочее место никто не держит, приходишь из армии ищи работу заново сам.
Нахуй, нахуй такие "гарантии".

Ответить

Max Payne

Бесплатный
1

хуй знает какие там гарантии. вон за псевдокарантин никто никому не заплатил. все за бабки сейчас.

Ответить

Бесплатный Даниль

Zasad
1

Левачки говорят "угнетаемый класс"

Ответить

alexferman

48

В голосину

Ответить

Глеб Горохов

28

Щас бы поставить женщин в один ряд с инвалидами

Ответить

alexferman

Глеб
19

Но женщины и есть инвалиды, у них члена нет

Ответить

пепси

Глеб
0

А они и не против))

Ответить

Благоприятный дым

Глеб
0

Ментальными, видимо.

Ответить

Нехороший мангал

16

Да в рот ебать этот оскар. Уже давно не показатель хорошего кино

Ответить

alexferman

Нехороший
6

в рот ебать этот оскар

Насильник и хуемразь

Белоус

Ещё и расист!

Ответить

пепси

alexferman
1

Белоус

Ответить

Бесплатный Даниль

alexferman
0

Это он про седину

Ответить

Нехороший мангал

Бесплатный
0

Нет, это я про расовое превосходство

Ответить

Бесплатный Даниль

Нехороший
0

А над кем?

Ответить

Нехороший мангал

Бесплат…
2

Над черноусыми унтерменшами

Ответить

Бесплатный

Нехорош…
2

А что насчёт рыжеусых?

Ответить

Нехороший мангал

Бесплат…
7

Рыжеусь (Рыжеуссия) - дружественное нам государство

Ответить

Elijah Garrison

Бесплат…
0

Рыжеусые - это еще не начавшийся тренд, не торопите события, а то заминусят :)

Ответить

Серьезный торшер

16

Добьются только одного: теперь эта награда ничего не будет значить. Раньше  оскар у фильма  как-бы говорил: посмотри, получишь удовольствие; а теперь: посмотри, это тебе "полезно" будет, дружочек. Т.е. не то, что интересно зрителям, а то, что, по-мнению других им нужно смотреть

Ответить

Semyon Bochkaryov

12

Оскар уже давно про политику, а не про искусство. 
В реальности же всё будут решать сборы, а не кинокритики.

Ответить

AZP

Semyon
4

Скачивания, скорее.

Ответить

пепси

AZP
0

мне один торрент и моему сыну тоже

Ответить

Slow Dimon

10

минимум 30% актёров должны быть женщинами, представителями ЛГБТ, расовых меньшинств или людей с ограниченными возможностями

Минимум 100 спартанцев геи...
Что-то мне подсказывает, что такое кино уже есть...

Ответить

Tick

Slow
6

Вы не учитываете, что в фильме также есть 10 000 персов, представителей ближнеазиатской национальности. 

Ответить

Sergey Mazhurin

9

Что-то мне подсказывает, что невозможно снять фильм,который не будет соответствовать данным критериям, почему-то не могу вспомнить ни одного фильма-победителя.
Скорее всего, пункты уже давно выполняются, сейчас их сформулировали и закрепили.

Ответить

AZP

6

Это точно новость не ИА Панорама?
Если да, то весь мир ебанулся.

Ответить

Владислав Васильев

5

Кино – это искусство, у него не должно быть рамок.

Киноакадемия: короче, вот вам список критериев, которым вы должны соответствовать, чтобы стать лучшим фильмом.

Ответить

AZP

5

Скоро и на канале Дискавери введут такие требования для их документальных фильмов.
-"почему в кадре нет ни одного негра, женщины или инвалида?
-но ведь мы снимаем, как трахаются богомолы.
-оторвите одному из них лапу, он станет инвалидом".
 Или:
"-мы снимаем, как на БелАЗе строят карьерный самосвал размером с пятиэтажный дом. Но на заводе ни одного негра. 
-зато есть грязь! Измажьте сварщика Василия, в титрах напишите "Мганга Мпбапане'.

Ответить

Rusty Nail

4

Почему это не в разделе мемов?

Ответить

Лев Бабенко

4

1. Это Американская киноакадемия и проблематика США, их право решать, что и как со своими номинациями делать.
2. Но теперь ценность этой номинации сведена к нулю.

Ответить

Просто Хэнк

4

Ждем появления антиоскара, где будут оценивать фильм, а не состав съемочной группы.

Ответить

Руденко Сергей

3
Ответить

Легкий чувак

3

Раньше всем Барнаулом смотрели ваш Оскар, а теперь не будем больше. 

Ответить

Mezzo Deesa

3

 Киноакадемия уточнила, что такие стандарты рассчитаны на то, чтобы на «справедливой основе обеспечить разнообразие людей на экране и вне его с целью отразить различия среди кинозрителей».

Иными словами, чтобы повысить продажи своего поточного говна киногероев делают такими чтобы средний босяк мог себя с ними соотносить.
Хорошее бизнес-решение.

Ответить

Четкий историк

3

Голосовал бы за фильм о том, как белому гею, полюбившему женщину и понявшему, что он гетеро, приходится пройти через осуждение и порицание общества.

Ответить

пепси

Четкий
0

soon

Ответить

Игорь Готовчиц

1

А если никто не станет снимать фильмы, соответствующие этим рамкам?🤔

Ответить

Региональный микроскоп

Игорь
5

Все снимали, а тут вдруг перестанут?

Ответить

Elijah Garrison

Региональный
1

Ну вот Игорь Готовчиц точно перестанет, а там и остальные подтянутся

Ответить

пепси

Elijah
0

А фамилия для режиссерского кресла подходящая!

Ответить

Транспортный Гоша

1

Организаторы Оскара сильно перестарались конечно 

Ответить

Ilia Gurtovoy

Транспортный
4

Они просто сегодня в завтрашний день смотрят.

Ответить

пепси

Ilia
0

и не только лишь все 

Ответить

Яня

1

Раньше все шутили про эти критерии, а теперь их закрепили официально. Ничего не поменялось, по факту

Ответить

Baileys

Яня
1

Ну например в этом году критерии не выполнялись и был хороший отбор

Ответить

Региональный микроскоп

Baileys
1

Какой фильм не соответствует указанным критериям?

Ответить

Даниил Шинкаренко

1

Соболезную.

Ответить

Александр Добриневский

1

Т.е. чз 4 года можно будет уже официально хоронить Оскар?
Так и запишем

Ответить

Олександр Жилко

1

То есть они озвучили критерии, которые  и так уже давно неофициально работают для этой награды? Молодцы, лучше уж честно.

Ответить

Elijah Garrison

1

Ох бля, как же меня заминусовали всякие ебанаты когда я пошутил что новый ролик Intel не по канонам снят, потому что там есть азиат и негр, но нет геев. Но киноакадемия расставила все точки на ё :)

Ответить

пепси

Elijah
0

А вдруг это гей-капл?

Ответить

Alex Fielding

1

Пиздос

Ответить

Alexander Kuznetsov

1

Надеюсь дожить до того дня, когда эта «позитивная дискриминация» будет признана такой же постыдной хуйней как и расовая сегрегация. И все будут крутить пальцем у виска и спрашивать дедов, как они могли придумать и поддерживать такую дичь.

Ответить

Мистер Апельсин

1

Да господи. Ничего такого. Возьми 6 Мигелей Деспаситовых таскать оборудование и декорации (стандарт B выполнен). И пидорков-стажеров найми за копейки (стандарт С выполнен). Все. Два из двух необходимых. Можешь снимать ленту про превосходство белой расы и номинировать ее на лучший фильм.

Ответить

Ze Katze

0

Оскар это уже давно зашквар. Каждый год падают рейтинги

Ответить

сироп от щекотки

0

Чет ни одного комментика про барнаул. Приплыли..

Ответить

Антон Тимофеев

0

Итак все это в каждый фильм пихаюит, нормального кина не сыщешь... взять хотя бы ту же "Старую гвардию", главные героини две женщины, одна из них негритянка... нормальные мужские персонажи - геи, все остальные мужики либо предатели либо слюнтяи либо сволочи распоследние... :((

Ответить

Crazy .

0

Надоело им без кодекса Хейса – решили ввести свой прогрессивный

Ответить

Персональный пришелец

0

такими темпами будем жить в исламской Африке скоро

Ответить

Алиса Селезнёва

0

Оскар превратился в Евровидение

Ответить

ilowen

0

Это как объяснение тому, что происходило с оскаром последние годы, официально. 
Умер несколько лет назад, но на камне напишут "...-2024".

Ответить

[Unknown]

0

молодцы. поддерживать тех, кто слабее, это здорово, до такого надо дорасти. 

Ответить

Антон Пострунин

0

 И это не новость ИА «Панорама»

Спасибо, я не сразу понял. 

Ответить
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