Киноакадемия объявила новые критерии для «Оскара» за «лучший фильм». Один из них: тема картины — проблемы меньшинств Материал редакции
Согласно второму критерию, минимум 30% актёров должны быть женщинами, представителями ЛГБТ, расовых меньшинств или людей с ограниченными возможностями.
Американская киноакадемия представила новые критерии, которым должны соответствовать картины для номинации в категории «Лучший фильм». Об этом сообщается на сайте премии.
Новые правила начнут действовать с 2024 года, критерии для всех остальные номинаций «Оскара» останутся прежними. Претендент на статуэтку за «лучший фильм» должен соответствовать минимум двум из четырёх следующих стандартов:
Стандарт A (для его достижения нужно соответствовать одному из пунктов):
- Главную или ведущую роль второго плана должен играть как минимум один азиат/афроамериканец/латиноамериканец/житель Ближнего Востока или представитель другой этнической группы;
- Не менее 30% исполнителей второстепенных и менее значимых ролей — женщины, представители расовой или этнической группы, ЛГБТ, люди с ограниченными возможностями;
- Основная тема фильма должна касаться расовых, гендерных проблем или проблем людей с ограниченными возможностями.
Стандарт B (для его достижения нужно соответствовать одному из пунктов):
- Минимум двое работающих над картиной на руководящих должностях — женщины, представители расовой или этнической группы, ЛГБТ, люди с ограниченными возможностями.
- Шесть технических сотрудников — представители расовой или этнической группы;
- Минимум 30% съёмочной группы — женщины, представители расовой или этнической группы, ЛГБТ, люди с ограниченными возможностями.
Стандарт C:
- В качестве стажёров должны быть набраны несколько представителей этнических групп, женщин, членов ЛГБТ-сообщества;
- Компания должна оплатить стажировку таким людям.
Стандарт D:
- Несколько руководителей маркетинговых, рекламных или дистрибьюторских командах — женщины, представители расовой или этнической группы, ЛГБТ, люди с ограниченными возможностями.
Киноакадемия уточнила, что такие стандарты рассчитаны на то, чтобы на «справедливой основе обеспечить разнообразие людей на экране и вне его с целью отразить различия среди кинозрителей».
Проблема меньшинств в том, что их протекторат уже остопиздел.
И давно у нас женщины меньшинства, кстати?
Потому что он оплатил пенсию его деду, бабке и родителям
А родители ребёнка оплатили пенсию его старикам ¯\_(ツ)_/¯
Бесплатный Даниль
Государство заботится о социальных гарантиях, иначе ты при потере трудоспособности из-за травмы или болезни окажешься на улице и будешь побираться.
Я просто напомню, что у нас солидарная пенсионная и социальная системы. Мы не "загнивающий запад", где можно прийти и забрать все пенсионные накопления на покупку дома, лечение или еще на что заблагорассудится. У нас в стране нет никаких сбережений на выплаты населению в случае проблем, пенсионный фонд давно трещит по швам. Так что это уж совсем никак не государство беспокоится. Наоборот, здесь оно работает скорее "вопреки".
Благоприятный дым
Чот очень ИЗБИРАТЕЛЬНО государство о них заботится.
Напоминаю, что если баба запузячится (по своему желанию!) и уйдёт в декрет, ей будут три года держать рабочее место и потом возьмут на работу.
А если мужика (не по его желанию, а по требованию государства!) загребут в армию - его рабочее место никто не держит, приходишь из армии ищи работу заново сам.
Нахуй, нахуй такие "гарантии".
хуй знает какие там гарантии. вон за псевдокарантин никто никому не заплатил. все за бабки сейчас.
Щас бы поставить женщин в один ряд с инвалидами
в рот ебать этот оскар
Насильник и хуемразь
Белоус
Ещё и расист!
Бесплатный Даниль
Это он про седину
Нехороший мангал
Нет, это я про расовое превосходство
Бесплатный Даниль
А над кем?
Над черноусыми унтерменшами
Бесплатный
А что насчёт рыжеусых?
Рыжеусые - это еще не начавшийся тренд, не торопите события, а то заминусят :)
Добьются только одного: теперь эта награда ничего не будет значить. Раньше оскар у фильма как-бы говорил: посмотри, получишь удовольствие; а теперь: посмотри, это тебе "полезно" будет, дружочек. Т.е. не то, что интересно зрителям, а то, что, по-мнению других им нужно смотреть
Оскар уже давно про политику, а не про искусство.
В реальности же всё будут решать сборы, а не кинокритики.
минимум 30% актёров должны быть женщинами, представителями ЛГБТ, расовых меньшинств или людей с ограниченными возможностями
Минимум 100 спартанцев геи...
Что-то мне подсказывает, что такое кино уже есть...
Что-то мне подсказывает, что невозможно снять фильм,который не будет соответствовать данным критериям, почему-то не могу вспомнить ни одного фильма-победителя.
Скорее всего, пункты уже давно выполняются, сейчас их сформулировали и закрепили.
Кино – это искусство, у него не должно быть рамок.
Киноакадемия: короче, вот вам список критериев, которым вы должны соответствовать, чтобы стать лучшим фильмом.
Скоро и на канале Дискавери введут такие требования для их документальных фильмов.
-"почему в кадре нет ни одного негра, женщины или инвалида?
-но ведь мы снимаем, как трахаются богомолы.
-оторвите одному из них лапу, он станет инвалидом".
Или:
"-мы снимаем, как на БелАЗе строят карьерный самосвал размером с пятиэтажный дом. Но на заводе ни одного негра.
-зато есть грязь! Измажьте сварщика Василия, в титрах напишите "Мганга Мпбапане'.
1. Это Американская киноакадемия и проблематика США, их право решать, что и как со своими номинациями делать.
2. Но теперь ценность этой номинации сведена к нулю.
Ждем появления антиоскара, где будут оценивать фильм, а не состав съемочной группы.
Киноакадемия уточнила, что такие стандарты рассчитаны на то, чтобы на «справедливой основе обеспечить разнообразие людей на экране и вне его с целью отразить различия среди кинозрителей».
Иными словами, чтобы повысить продажи своего поточного говна киногероев делают такими чтобы средний босяк мог себя с ними соотносить.
Хорошее бизнес-решение.
А если никто не станет снимать фильмы, соответствующие этим рамкам?🤔
Региональный микроскоп
Все снимали, а тут вдруг перестанут?
Ну вот Игорь Готовчиц точно перестанет, а там и остальные подтянутся
Они просто сегодня в завтрашний день смотрят.
Раньше все шутили про эти критерии, а теперь их закрепили официально. Ничего не поменялось, по факту
Т.е. чз 4 года можно будет уже официально хоронить Оскар?
Так и запишем
То есть они озвучили критерии, которые и так уже давно неофициально работают для этой награды? Молодцы, лучше уж честно.
Ох бля, как же меня заминусовали всякие ебанаты когда я пошутил что новый ролик Intel не по канонам снят, потому что там есть азиат и негр, но нет геев. Но киноакадемия расставила все точки на ё :)
Надеюсь дожить до того дня, когда эта «позитивная дискриминация» будет признана такой же постыдной хуйней как и расовая сегрегация. И все будут крутить пальцем у виска и спрашивать дедов, как они могли придумать и поддерживать такую дичь.
Да господи. Ничего такого. Возьми 6 Мигелей Деспаситовых таскать оборудование и декорации (стандарт B выполнен). И пидорков-стажеров найми за копейки (стандарт С выполнен). Все. Два из двух необходимых. Можешь снимать ленту про превосходство белой расы и номинировать ее на лучший фильм.
Итак все это в каждый фильм пихаюит, нормального кина не сыщешь... взять хотя бы ту же "Старую гвардию", главные героини две женщины, одна из них негритянка... нормальные мужские персонажи - геи, все остальные мужики либо предатели либо слюнтяи либо сволочи распоследние... :((
Это как объяснение тому, что происходило с оскаром последние годы, официально.
Умер несколько лет назад, но на камне напишут "...-2024".