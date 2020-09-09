Традиционное общение президента с россиянами отменили впервые за восемь лет.

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Владимир Путин на прямой линии Фото пресс-службы президента РФ

Кремль отменил проведение в 2020 году прямой линии с Владимиром Путиным — ежегодного общения президента с россиянами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Песков уточнил, что её отменили из-за коронавируса. «Президент проводит прямую линию уже последние несколько месяцев», — добавил он.

Поэтому мы, безусловно, попробуем добавить какие-то элементы прямой линии, элементы, которые позволят президенту получить обратную связь от граждан из различных регионов, в ежегодную пресс-конференцию Путина в декабре. Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ

Путин проводил прямые линии 17 раз — ежегодно с 2001 года, кроме 2004 и 2012 годов. Самой продолжительной стал разговор президента с россиянами в 2013 году — 4 часа 47 минут.