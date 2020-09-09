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Артём Мазанов
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Кремль отменил прямую линию с Путиным из-за коронавируса. Ежегодная пресс-конференция президента состоится в декабре Материал редакции

Традиционное общение президента с россиянами отменили впервые за восемь лет.

21 комментарий
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Владимир Путин на прямой линии Фото пресс-службы президента РФ

Кремль отменил проведение в 2020 году прямой линии с Владимиром Путиным — ежегодного общения президента с россиянами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Песков уточнил, что её отменили из-за коронавируса. «Президент проводит прямую линию уже последние несколько месяцев», — добавил он.

Поэтому мы, безусловно, попробуем добавить какие-то элементы прямой линии, элементы, которые позволят президенту получить обратную связь от граждан из различных регионов, в ежегодную пресс-конференцию Путина в декабре.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Путин проводил прямые линии 17 раз — ежегодно с 2001 года, кроме 2004 и 2012 годов. Самой продолжительной стал разговор президента с россиянами в 2013 году — 4 часа 47 минут.

#новости #путин #прямаялиния

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21 комментарий
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Александр Тыртый-Ол

27
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Аня Любимова

Александр
0

Такой трешовый фильм, что даже классный. Надо пересмотреть

Ответить

Шахматный кран

7

Старикашка зассал из бункера вылезать

Ответить

sf

6

какая потеря

Ответить

Положенный пистолет

4

какие-то элементы прямой линии, элементы, которые позволят президенту получить обратную связь от граждан из различных регионов

Дед, открой интернет, почитай! Обратной связи будет завались.

Ответить

Благоприятный дым

Положенный
1

Он как раз поэтому хочет интернет закрыть, а не открыть.

Ответить

Положенный пистолет

Благоприятный
3

Закрывать интернет никто не хочет, не надо этих панических фантазий. Они уже прекрасно освоили и продолжают осваивать интернет как средство пропаганды и влияния. Все действия направлены на усиление контроля, а не на закрытие.

Ответить

Благоприятный дым

2

https://www.youtube.com/watch?v=XvJ1TCkzLMI
Вот эта лучшая

Ответить

Конкретный дым

1

А кто-нибудь сказал Лучезарному, что все ограничения сняли и можно выползать из бункера? А то отсутствие солнечного света пагубно влияет на людей в возрасте

Ответить

Mikhail Dragunov

1

Ее уже и в 19 никто не смотрел.

Ответить

Осенний диод

1

Жаль
Очень хотел посмотреть на моего любимого президента

Ответить

AZP

Осенний
0

На президента Словакии.

Ответить

Sergey Feiler

0

- А зачем вы отравили Орального?
- А хм пф фр хм, ну э, пук!

Ответить

Положенный пистолет

Sergey
1

- Отравление это сильное слово. Вы готовы его подтвердить? Как говорили в одной конторе, где я раньше работал: адреса, явки, пароли. Отпечатки? Какие отпечатки?

Ответить

AZP

0

Старый ссыкун.

Ответить

Alex Fielding

0

Запилите картинку с одинокой грустной прямой линией

Ответить

MrZlydnya

0

Не отменили, а перенесли. Это удобно.

Ответить

Алексей Иванов

0

Это означает, что очковый ревун до декабря будет ковида бояться, не меньше? Хуево дело значит будет

Ответить

Серьёзный Валера

0

Муцураева включи!

Ответить

Оральное обезболивающее

0

А шо было в 2004ом?

Ответить

Alexey Betev

0

То есть себе он вакцину делать не стал

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