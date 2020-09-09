Кремль отменил прямую линию с Путиным из-за коронавируса. Ежегодная пресс-конференция президента состоится в декабре Материал редакции
Традиционное общение президента с россиянами отменили впервые за восемь лет.
Кремль отменил проведение в 2020 году прямой линии с Владимиром Путиным — ежегодного общения президента с россиянами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Песков уточнил, что её отменили из-за коронавируса. «Президент проводит прямую линию уже последние несколько месяцев», — добавил он.
Путин проводил прямые линии 17 раз — ежегодно с 2001 года, кроме 2004 и 2012 годов. Самой продолжительной стал разговор президента с россиянами в 2013 году — 4 часа 47 минут.
Благоприятный дым
Он как раз поэтому хочет интернет закрыть, а не открыть.
Положенный пистолет
Закрывать интернет никто не хочет, не надо этих панических фантазий. Они уже прекрасно освоили и продолжают осваивать интернет как средство пропаганды и влияния. Все действия направлены на усиление контроля, а не на закрытие.
- А зачем вы отравили Орального?
- А хм пф фр хм, ну э, пук!
Положенный пистолет
- Отравление это сильное слово. Вы готовы его подтвердить? Как говорили в одной конторе, где я раньше работал: адреса, явки, пароли. Отпечатки? Какие отпечатки?
Это означает, что очковый ревун до декабря будет ковида бояться, не меньше? Хуево дело значит будет