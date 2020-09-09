«Призываю вас не поддаваться влиянию лжи»: Тихановская обратилась к россиянам и рассказала о белорусских выборах Материал редакции
Она назвала россиян и белорусов дружественными народами.
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала выидеобращение к россиянам. Оно опубликовано в телеграм-канале «Пул первой».
По словам Тихановской, протесты в Белоруссии направлены против действующей власти, но не против России: «Пожалуйста, не верьте пропагандистским СМИ и политикам, утверждающим обратное. Важно не испортить отношения между нашими народами». Тихановская поблагодарила независимых журналистов и блогеров, освещающих ситуацию в стране, и сказала, что их работа позволяет снизить влияние пропаганды.
Светлана Тихановская была основным оппонентом Александра Лукашенко на прошедших выборах президента страны. По данным ЦИК, она набрала 10% голосов, Лукашенко — 80%.
После выборов Тихановская подала жалобу в Центризбирком, не согласившись с результатами выборов. После этого связь с ней пропала на несколько часов. Когда Тихановская снова вышла на связь, она заявила, что «приняла решение» и уехала в неизвестном направлении. На следующий день после выборов стало известно, что она уехала в Литву.
На самом деле они не большинство, большинство адекватные, умные и красивые.
Намерен щит
Если бы большинство русских было бы адекватным и умным, путин бы не сидел у власти 20 лет...
Положенный пистолет
тот народ, который поголовно любит сталина, бога, христа, путина, ненавидит геев, и желает убить всех американцев ядерным пеплом
Это тот образ, который хотела бы нам внушить российская пропаганда.
Намерен щит
И соцопросы с их 70% ну да
тот народ, который поголовно любит сталина, бога, христа, путина, ненавидит геев, и желает убить всех американцев ядерным пеплом
Ты ещё забыл, что: поголовно пьёт с детства водку, играет на балалайках, катается на медведях и травит всех полониевым новичком.
Те, кто способен не поддаться, уже не поддались. А с теми, кто не способен, диалога быть не может, там уже ничего не исправить. Проверено на 100500 родственников и знакомых.
Исправить нельзя, но они переключатся, когда власть поменяется. Они просто ведомые и это вполне себе стратегия выживания - ни во что не лезу, уважаю власть, любую.
Умнее - нет, убедительнее - вопрос. Нет ничего такого, в чем бы их приходилось убеждать. За все прошедшие годы бессмысленных споров с людьми я пришел к выводу, что люди делятся на два лагеря исключительно по своей природе, а не благодаря пропаганде. Пропаганда лишь удобряет почву, поливая эти семена живительной водой. Внутри у людей все сформировано еще задолго до ТВ. Это длинная цепочка культурных кодов, построенных в период детства, взросления, примера старших, личного жизненного опыта, и еще десятков различных влияющих факторов, в совокупности дающих свой эффект. То же самое в США, и в любой другой стране. Конечно же есть те, кого пропаганда может перекинуть из одного лагеря в другой, но в сравнении с "корневой" устоявшейся массой, их процент лишь статистическая погрешность.
@Дмитрий Орлов в Почему тогда тут большинство уверено, что результаты выборов в России подтасованы? За кого еще может проголосовать такой народ...
Внезапный велосипед
За @Дмитрий Орлов хотя бы, у вас уже есть один казах и очень успешный
Когда они поймут, что мирные протесты сосут хуи, и все изменит только физическое убийство больного деда, эти самые хуи будут уже во всех естественных и неестественных дырках протеста.
Хотелось бы узнать мнение россиян, знакомых с глубинкой: что там думают о ситуации в Беларуси, хотят ли видеть нас в составе РФ, и т.п.?
Ну тут примерно такого уровня "знакомство":
мани сидят в столицах и думают что все в регионах оч тупые. Ониж там нищуки, от бедностью пьют и пырят в тв.
Но ничего-ничего, сейчас пару острых комментиков в интернет, два три озорных репоста из твиттера и все будет чики-чики
то же что и тв каналы. которые основной источник информации. что они еще могут думать?
ну у нас уже давно телик не основной, проникнование инета больше 90% по стране, за это лето люди научились изучать разные источники.
у вас же так же должно быть. не?
в глубинке точно нет, там для большинства источники информации это тв + максимум вк или однокласники. Да и в городах думаю так же, разве что москва может быть исключением. Разочарованных властью хватает, но они опять же уходят в ту "оппозицию" которую им показывает телек, за коммунистов или лдпр
Максимум вк или однокласники, да еще лоялистские сайты типа Царьграда
Да все всё знают, просто у Лукашенко трубы, жд и АЭС и никуда он уходить не собирается. Я вот не понимаю, что хотят дурачки от Путина? Послать смотрителей шпилей?
Экономика Беларуси стремительно тонет, сложно представить, что выкинет Лука, если ему отрезать последнюю ниточку жизни. Он же ебанутый. Поэтому норм, что делают вид, что всё ОК. Пусть белорусы сами с ним бодаются, они же его вырастили.
Она назвала россиян и белорусов дружественными народами.
Но тут есть нюансик, русский народ не дружит сам с собой. Тут можно все что угодно вещать, превалирующей реакцией будет "дайте нам долляр за 250 и панамку хуев и страданий".
Убиваем дракона в себе, так скатi. Ну, особый путь.