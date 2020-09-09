К сожалению, российская пропаганда пытается максимально исказить происходящее в Белоруссии. Я призываю вас не поддаваться влиянию этой лжи и знать истинную причину, почему белорусский народ требует ухода Лукашенко.

К выборам 2020 года Лукашенко подошёл без шанса на переизбрание, без реальной поддержки в результате многолетнего кризиса экономики, неготовности граждан мириться с отсутствием базовых прав и свобод. Из-за этого Лукашенко выбрал единственную тактику, которую он знает: не допускать к выборам независимых кандидатов, бросать их в тюрьмы и выдворять из страны, а также отказываться от международных наблюдателей и препятствовать законному праву белорусских граждан по наблюдению за выборами.