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Артём Мазанов
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СП Сбербанка и Mail.ru Group выкупит контроль над «Кухней на районе» Материал редакции

Совместное предприятие получит 84,7% сервиса доставки готовой еды, остальная часть останется у основателей.

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«O2O» — совместное предприятие Mail.ru Group и Сбербанка — выкупит контроль над сервисом доставки готовой еды «Кухней на районе». Об этом TJ рассказали представители MRG.

Совместное предприятие получит 84,7% сервиса, остальная часть останется у основателей. Сделку планируют закрыть в 2020 году. «Кухня на районе» уже начала интегрироваться с сервисами «O2O»: заказать обед можно через Delivery Club, сервис встроится в экосистемы Mail.ru Group и Сбербанка, а в будущем там появится авторизация через VK Connect или Сбербанк ID.

«Кухню на районе» в 2017 году запустили основатели «Рокетбанка» Кирилл Родин и Алексей Колесников. По данным Mail.ru Group, у сервиса 34 кухни в Москве, ежедневное количество заказов превышает 20 тысяч. В 2020 году сервис планирует охватить почти всю Москву.

О создании совместного предприятия Mail.ru Group и Сбербанк договорились в июле 2019 года.

#новости #сбербанк #mailrugroup

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Ze Katze

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Ждем синие рюкзаки Меил.ру где еда будет выпадать по дороге

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bor_vn

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Жаль, похоже закроется

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Alfred Hitchcock

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Раз 5 заказывал .... ну, на самом деле, идеальный вариант для тех людей, которым лень готовить или они не умеют готовить. Блюда совершенно обычные, го и не сильно дорогие 

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