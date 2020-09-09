Совместное предприятие получит 84,7% сервиса доставки готовой еды, остальная часть останется у основателей.

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«O2O» — совместное предприятие Mail.ru Group и Сбербанка — выкупит контроль над сервисом доставки готовой еды «Кухней на районе». Об этом TJ рассказали представители MRG.

Совместное предприятие получит 84,7% сервиса, остальная часть останется у основателей. Сделку планируют закрыть в 2020 году. «Кухня на районе» уже начала интегрироваться с сервисами «O2O»: заказать обед можно через Delivery Club, сервис встроится в экосистемы Mail.ru Group и Сбербанка, а в будущем там появится авторизация через VK Connect или Сбербанк ID.

«Кухню на районе» в 2017 году запустили основатели «Рокетбанка» Кирилл Родин и Алексей Колесников. По данным Mail.ru Group, у сервиса 34 кухни в Москве, ежедневное количество заказов превышает 20 тысяч. В 2020 году сервис планирует охватить почти всю Москву.

О создании совместного предприятия Mail.ru Group и Сбербанк договорились в июле 2019 года.