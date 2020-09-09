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Артём Мазанов
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Суд в Свердловской области признал нарушения на производстве аппаратов ИВЛ, горевших в больницах Москвы и Петербурга Материал редакции

Иск подавал Росздравнадзор, который выявил многочисленные нарушения, в том числе на стадии финальных испытаний аппаратов.

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8 сентября арбитражный суд Свердловской области признал Уральский приборостроительный завод виновным в нарушении требований работы по лицензии во время производства аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом пишет Ura.ru.

Иск к заводу подавало управление Росздравнадзора по Свердловской области, которое во время проверки нашло «нарушение лицензионных требований при осуществлении деятельности по производству и техническому обслуживанию медицинской техники, а также нарушения требований в сфере обращения медицинских изделий». Нарушения выявили и на стадии финальных испытаний аппаратов.

Вместо 100 часов проводилось 40 часов или менее 40. По некоторым пунктам вообще не проводились испытания. При производстве более 60 штук аппаратов брался всего один экземпляр из общей массы, в то время как должны браться не менее трёх.

Константин Олейник
заместитель начальника отдела Росздравнадзора по Свердловской области

Завод выполнял контракт на поставку в больницы регионов России 6711 аппаратов «Авента-М» на сумму 7,5 миллиардов рублей. 9 мая в московской больнице имени Спасокукоцкого произошёл пожар, в результате которого погиб один человек. 12 мая пожар произошёл в больнице Святого Георгия в Петербурге — там погибли пять человек. Источники ТАСС в правоохранительные органах заявили, что причиной этих пожаров стали аппараты ИВЛ, изготовленные на Уральском приборостроительном заводе. Сам производитель заявил, что возгорание аппаратов ИВЛ могло быть вызвано нарушением мер противопожарной безопасности или причинами технического характера. После этого в больницах прекратили использовать «Авента-М», произведённые с 1 апреля. 22 июля Росздравнадзор снова разрешил использовать эти аппараты ИВЛ.

#новости

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И это не новость ИА «Панорама»
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5 комментариев
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vvtwittep

2

А кто-то сомневался? ОТК это для мирного времени, а у нас война! 

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solawind

0

https://www.rbc.ru/politics/03/04/2020/5e8617ef9a794717ba5653ff

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XBOX Russia

solawind
0

А вот и он, хитрый план Путина по уничтожению Америки!

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Витя Яковлюк

solawind
0

Они их забраковали сразу после первого пожара.

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Andrey Dolg

0

По старой советской традиции на ОТК положили болт. Как же приятно видеть что, хоть что-то неизменное в этом мире. =)

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