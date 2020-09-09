Лукашенко: Белоруссия показала только «кусочек» разговора между Варшавой и Берлином о Навальном. Есть ещё «ягодки» Материал редакции
Президент Белоруссии заявил, что разговор перехватила станция радиоэлектронной разведки.
Александр Лукашенко рассказал, что Белоруссия показала только «кусочек плёнки» разговора между Варшавой и Берлином об отравлении Алексея Навального. Об этом в эфире «Говорит Москва» сообщил главный редактор Роман Бабаян, который участвовал в интервью с президентом Белоруссии.
Лукашенко уточнил, что разговор перехватила станция радиоэлектронной разведки в Гродно. Он заявил, что российские журналисты могут попросить запись у директора ФСБ Александра Бортникова.
4 сентября белорусское телевидение опубликовало запись «перехваченных переговоров» Варшавы и Берлина о состоянии Навального.
предыдущая запись начинается с "добрый день" и заканчивается "пока". Как это может быть только часть "разговора"? Что, Майк опять позвонил?
Майк, привет это снова я. Да, я знаю что сам сказал что не по телефону но меня пиздец распирает говорить. Давай обсудим наши ближайшие планы по захвату мира, ну почему бы и нет.
Постой, кажется нас кто то прослушивает... Впрочем доктор на обходе говорит что это из-за того что пропустил прием таблеток
Только настрой соединение через радиоканалы Гродно, чтоб подешевле вышло
После "пока" там такие слова :
"А вот ещё, подожди"
И тут начались ягодки
- Майк, клади трубку.
- Нет, ты клади трубку, Ник.
- Нет, Майк, давай ты)
- Ну Ник))
Конституционный щит
На самом деле, там есть продолжение:
- а, Майк, забыл, слушай, есть ещё несколько тем, которые все-таки можно обсудить по телефону...
- да, и что это за темы?
- ну, например, даже если нам каким-то чудом удастся убрать Лукашенко, хотя я уже не верю в это и никто у нас не верит, а многие даже симпатизируют этому усатому чёрту, но что мы будем делать с Николаем, этим красавцем, получившим популярность в интернете и, по моей информации, претендующим на роль Итана Ханта в Миссии Невыполнима 8?
- Ник, давай все-таки не по телефону. Хотя... а что ещё за темы у тебя там, можно я выберу?
- да, погоди, только мне нужно сходить в сортир, я уже минуты три терплю, с того момента, как мы попрощались.
Фрагмент заканчивается
"Он оказался крепким орешком.
Пора высылать Т-1000 и порвать паспорт Сарре Коннор"
Студенческий мангал
Внутри Лукашенко
Йеп, белорусская политическая мыльная опера.
Всё ещё думают над названием: «Тираны тоже плачут», «Олигархиня Изаура» или «Усатый ангел».
Во второй части:
Берлин: Честно говоря, мы уже сами не верим, что наша ложь - во благо.
Варшава: Да-да-да, полностью согласен, я уже плохо сплю от осознания факта, что мы льём такую грязь на Россию и Белоруссию.
Берлин: Но дороги назад нет, если вздумаем дать заднюю - нас убьют ЦРУшники.
Варшава: Да, мы фактически рабы Америки. Уже поневоле уважаю свободную Россию и её великого лидера. И свободную Белоруссию тоже уважаю, а какой у неё лидер, ммммм...
Выглядит весьма правдоподобно, для вселенной Лукашенко.
технологи же отечественные туда подъехали - методы один в один!
Конкретный дым
Ну Симоньян приехала за интервью - и сразу появилось "продолжение". Совпадение? *фотка Киселева*
сразу была мысль про первый «перехват» - идея симоняши, исполнение - ее подчиненных. все очень напоминает по степени тупости и убогости боброедку и кеосаяна с их «пилорамой». таракан бы до такого извращенного бреда и не додумался.
Всякий кубок
А что если Киселев платит огромные деньги Соловьеву и Симоньян, чтобы они поспособствовали тому, чтобы про него забыли? Ну вообще же не отсвечивает уже.
Конкретный дым
Что Киселев, что Соловьев с Симоньян едят с одного корыта. Киселев сейчас просто выгоднее в качестве "голоса с телевизора".
Вырезанный эпизод про огромный член Лукашенко таки увидит свет!
Лукашенкокат на HBO. Все 4 часа.
Лолблять. Когда настолько зачистил политическое поле вокруг себя, что не осталось никого, кто бы ему сказал "Саша, ты же себя выставляешь клоуном на весь мир, остановись".
На это и расчет. Лучше пусть обсуждают что он клоун, чем то, что его вообще-то в кресле президента быть не должно.
Как-то мало верится, что эту запись создали сторонники Лукаша) они просто рофлят с него
Крепкий орешек 2?
Вот вы тут все смеетесь
А у мужика может сериал зарождается , он нашел себя в кинематографе , готовится стать сценаристом
Эх выыы... 🤔😂
Выходит, что он знает чем в жизни заняться. Но почему-то до сих пор сидит на тёплом местечке.
Студия срывает дедлайны походу
@Артём Мазанов
Псс, там у Ходорковского обыски кругом идут, а его компания поддерживает 500 независимых кандидатов по всей стране. Незначительная новость, но все же
Мы должны быть благодарны Лукашенко только за ролфы, которые он генерируют. Вот уйдет он — а над кем смеяться будете? Украинцы вон вообще комика президентом сделали — а всё равно не дотягивает.
Потому что на Украине другая ситуация: там решили, что даже комик понимает, как быть хорошим президентом, лучше, чем Порошенко.
Не стану вашу новость репостить к себе в многотысячный инст только из-за вашего великодержавного шовинизма с названиями стран.
Вы видите Навального? И я не вижу.
забавно, кстати, как даже в отключке Лексей что нашего деда пугает, что соседнего деда приводит в возбуждение
Так его уже вывели из комы. Интересно, как он там?
Эх, ни знат, но надеюсь на лучшее(
Как ты думаешьего не хлопнут по приезду в Россию?
Вирусный Даниль
Не. Иначе точно народ высыпет на улицы
Ну да. Это только озлобет протестующих в Москве. Раньше они требовали справедливо расследование, а сейчас уже захотят отмщения.
Это коварный план - показать "ягодки" что б люди умерли от смеха. Такими жестокими не были даже фашисты.
Мне порой кажется, что лукошенка специально генерирует лулзы для TJ, для того, что бы местные плюсы собирали в комментах.
Кажется среди российских политтехнологов, приехавших спасать батьку, затесался жирный тролль
Люди во власти настолько тупые, что даже при всех своих ресурсах не могут сделать убедительный фейк
Сюжет фильма "Идиократия" становится почти пророческим
Интересно будет глянуть полный разговор.Очень давно не смотрел хорошей комедии.
— Похоже, они подумали, что наш разговор это фейк, Майк.
— Хорошо, что нам удалось их одурачить, Ник. Ты сам прекрасно понимаешь, что разговор был настоящим.
— Да, в самом деле всё так и было.
На полной видимо еще час Майк рассказывает какой же Лукашенко все-таки офигенский.
- Остальное при встрече, не по телефону.
- Да, я понимаю.
- .....
- .....
- ..... Ник, клади трубку....
- .....нет, ты первый...
- ....я скучаю по тебе, Ник
- ....и я скучаю по тебе Майк,как хорошо, что мы живём в толерантных странах...