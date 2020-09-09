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Лукашенко: Белоруссия показала только «кусочек» разговора между Варшавой и Берлином о Навальном. Есть ещё «ягодки» Материал редакции

Президент Белоруссии заявил, что разговор перехватила станция радиоэлектронной разведки.

88 комментариев
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Александр Лукашенко рассказал, что Белоруссия показала только «кусочек плёнки» разговора между Варшавой и Берлином об отравлении Алексея Навального. Об этом в эфире «Говорит Москва» сообщил главный редактор Роман Бабаян, который участвовал в интервью с президентом Белоруссии.

Лукашенко уточнил, что разговор перехватила станция радиоэлектронной разведки в Гродно. Он заявил, что российские журналисты могут попросить запись у директора ФСБ Александра Бортникова.

Я могу вам сказать, что это ерунда, это цветочки. Вы даже не представляете, какая у нас есть информация и какие ягодки ещё впереди.

Александр Лукашенко
цитата по «Говорит Москва»

4 сентября белорусское телевидение опубликовало запись «перехваченных переговоров» Варшавы и Берлина о состоянии Навального.

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#новости #отравлениенавального

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88 комментариев
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Евгений Большаков

101

предыдущая запись начинается с "добрый день" и заканчивается "пока". Как это может быть только часть "разговора"? Что, Майк опять позвонил?

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Litnikov Danil

Евгений
73

Майк, привет это снова я. Да, я знаю что сам сказал что не по телефону но меня пиздец распирает говорить. Давай обсудим наши ближайшие планы по захвату мира, ну почему бы и нет.
Постой, кажется нас кто то прослушивает... Впрочем доктор на обходе говорит что это из-за того что пропустил прием таблеток

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Никон Макиенко

Litnikov
3

Только настрой соединение через радиоканалы Гродно, чтоб подешевле вышло

Ответить

Сергей Королевский

Евгений
12

После "пока" там такие слова :
"А вот ещё, подожди" 
И тут начались ягодки

Ответить

Vasily Protopchenko

Евгений
10

- Майк, клади трубку.
- Нет, ты клади трубку, Ник.
- Нет, Майк, давай ты)
- Ну Ник))

Ответить

Конституционный щит

Евгений
7

На самом деле, там есть продолжение:
- а, Майк, забыл, слушай, есть ещё несколько тем, которые все-таки можно обсудить по телефону...
- да, и что это за темы?
- ну, например, даже если нам каким-то чудом удастся убрать Лукашенко, хотя я уже не верю в это и никто у нас не верит, а многие даже симпатизируют этому усатому чёрту, но что мы будем делать с Николаем, этим красавцем, получившим популярность в интернете и, по моей информации, претендующим на роль Итана Ханта в Миссии Невыполнима 8?
- Ник, давай все-таки не по телефону. Хотя... а что ещё за темы у тебя там, можно я выберу?
- да, погоди, только мне нужно сходить в сортир, я уже минуты три терплю, с того момента, как мы попрощались.
Фрагмент заканчивается

Ответить

Удивленный бас

Евгений
1

Несколько лет уже перехватывают просто, там целый сериал

Ответить

FOX

Евгений
–1

как вариант другие разговоры, другие темы, ага :)

Ответить

Обширный динозавр

62

Он решил собственный сериал снимать?

Ответить

Aleksandr Olegovich

Обширный
29

"Он оказался крепким орешком.
Пора высылать Т-1000 и порвать паспорт Сарре Коннор"

Ответить

Студенческий мангал

Обширный
15

Внутри Лукашенко

Ответить

Понятный череп

Студенческий
1

Быть Александром Лукашенко 

Ответить

Илья Щибрик

Обширный
4

Йеп, белорусская политическая мыльная опера.

Всё ещё думают над названием: «Тираны тоже плачут», «Олигархиня Изаура» или «Усатый ангел».

Ответить

alexferman

62

Во второй части:

Берлин: Честно говоря, мы уже сами не верим, что наша ложь - во благо.
Варшава: Да-да-да, полностью согласен, я уже плохо сплю от осознания факта, что мы льём такую грязь на Россию и Белоруссию.
Берлин: Но дороги назад нет, если вздумаем дать заднюю - нас убьют ЦРУшники.
Варшава: Да, мы фактически рабы Америки. Уже поневоле уважаю свободную Россию и её великого лидера. И свободную Белоруссию тоже уважаю, а какой у неё лидер, ммммм...

Ответить

YeezySpace

alexferman
9

Выглядит весьма правдоподобно, для вселенной Лукашенко.

Ответить

Сергей Королевский

YeezySpace
8

Lukashenkoverse

Ответить

камикадзе

alexferman
4

А можно без спойлеров???

Ответить

Конкретный дым

41

Сашка заручился поддержкой Путина и теперь метает говном в Европу.
Как ребенок, который обзывает других детей, стоя рядом со старшим братом.
Бля, и это усатище еще и президент.

Ответить

FOX

Конкретный
1

технологи же отечественные туда подъехали - методы один в один!

Ответить

Конкретный дым

FOX
4

Ну Симоньян приехала за интервью - и сразу появилось "продолжение". Совпадение? *фотка Киселева*

Ответить

[Unknown]

Конкретный
4

сразу была мысль про первый «перехват» - идея симоняши, исполнение - ее подчиненных. все очень напоминает по степени тупости и убогости боброедку и кеосаяна с их «пилорамой». таракан бы до такого извращенного бреда и не додумался. 

Ответить

Всякий кубок

Конкретный
0

А что если Киселев платит огромные деньги Соловьеву и Симоньян, чтобы они поспособствовали тому, чтобы про него забыли? Ну вообще же не отсвечивает уже. 

Ответить

Конкретный дым

Всякий
0

Что Киселев, что Соловьев с Симоньян едят с одного корыта. Киселев сейчас просто выгоднее в качестве "голоса с телевизора". 

Ответить

Павел Мухунов

18

Вырезанный эпизод про огромный член Лукашенко таки увидит свет!
Лукашенкокат на HBO. Все 4 часа.

Ответить

Dra

16

Лолблять. Когда настолько зачистил политическое поле вокруг себя, что не осталось никого, кто бы ему сказал "Саша, ты же себя выставляешь клоуном на весь мир, остановись".

Ответить

Dmitry Kórotkov

Dra
0

На это и расчет. Лучше пусть обсуждают что он клоун, чем то, что его вообще-то в кресле президента быть не должно.

Ответить

Dra

Dmitry
0

Так себе расчёт, если честно.

Ответить

Имя Фамилия

Dra
0

Как-то мало верится, что эту запись создали сторонники Лукаша) они просто рофлят с него

Ответить

Эдуард Суровый

Dra
0

Сын, может, и говорит переодически. 

Ответить

Илья Ерохин

10

Крепкий орешек 2?

Ответить

Andy Bezbozhny

Илья
0

Крепкий Орешек 2: Теперь в Поезде

Ответить

Natron

10

Я так и думал, что там тизер был.

Ответить

Andrey Svetlov

9
Ответить

Dmitriy Volkov

Andrey
0

Ахахахах 

Ответить

Экологический Паша

8
Ответить

DC Maniac

1

Вот вы тут все смеетесь
А у мужика может сериал зарождается , он нашел себя в кинематографе , готовится стать сценаристом

Эх выыы... 🤔😂

Ответить

Анатолий Польский

DC
19

Картофельный домик

Ответить

Владимир Филатов

DC
0

Выходит, что он знает чем в жизни заняться. Но почему-то до сих пор сидит на тёплом местечке.

Ответить

Широкий микрофон

6
Ответить

Vyacheslav Gorin

5

Да, мы обосрались, но подождите ...

Ответить

Andrey Svetlov

0

Студия срывает дедлайны походу

Ответить

alexferman

Andrey
9

дед лайны

Ответить

Владимир Филатов

alexferman
0

и дед панчи

Ответить

Словесный Интервент

3

Ждём продолжение! 

Ответить

Серьёзный Валера

3

Майк, почему так нахуй?

Ответить

Андрей Рядькин

2

@Артём Мазанов
Псс, там у Ходорковского обыски кругом идут, а его компания поддерживает 500 независимых кандидатов по всей стране. Незначительная новость, но все же

Ответить

Dra

Андрей
2

Всем пофиг на то, что происходит в стране рабов.

Ответить

Александр Антонов

2

Вои кого он напоминает из персонажей.

Ответить

Студенческий мангал

2

Вы тоже заметили, как Лукаш генерирует мемы почти каждую неделю

Ответить

Marhal_New _Arleana

Студенческий
0

Каждый день

Ответить

Дмитрий Ярыш

2

Мы должны быть благодарны Лукашенко только за ролфы, которые он генерируют. Вот уйдет он — а над кем смеяться будете? Украинцы вон вообще комика президентом сделали — а всё равно не дотягивает.

Ответить

Gale Nibble

Дмитрий
0

Потому что на Украине другая ситуация: там решили, что даже комик понимает, как быть хорошим президентом, лучше, чем Порошенко.

Ответить

Dimitri Knopov

–3

Не стану вашу новость репостить к себе в многотысячный инст только из-за вашего великодержавного шовинизма с названиями стран.

Ответить

Владимир Земсков

Dimitri
5
Ответить

Вирусный Даниль

1

ой ля, Саша, мы это слышали и про ковид, но ты как всегда пукнул

Ответить

Владимир Филатов

Вирусный
0

Вы видите Навального? И я не вижу.

Ответить

Вирусный Даниль

Владимир
2

забавно, кстати, как даже в отключке Лексей что нашего деда пугает, что соседнего деда приводит в возбуждение

Ответить

Владимир Филатов

Вирусный
0

Так его уже вывели из комы. Интересно, как он там?

Ответить

Вирусный Даниль

Владимир
0

Эх, ни знат, но надеюсь на лучшее(

Ответить

Marhal_New

Вирусный
0

Как ты думаешьего не хлопнут по приезду в Россию?

Ответить

Вирусный Даниль

Marhal_…
0

Не. Иначе точно народ высыпет на улицы

Ответить

Marhal_New

Вирусный
0

Ну да. Это только озлобет протестующих в Москве. Раньше они требовали справедливо расследование, а сейчас уже захотят отмщения.

Ответить

Евгений Большаков

1

придумали вторую серию?

Ответить

Ленинград Amsterdam

1

Ждём часовой спешл на нетфликсе

Ответить

Лиса Музыка

1

Это коварный план - показать "ягодки" что б люди умерли от смеха. Такими жестокими не были даже фашисты. 

Ответить

Владимир Филатов

Лиса
0

Нам смешно, а он это всё всерьёз.

Ответить

Particular Cunt

0

Контора пишет!

Ответить

Валютный хичхакер

0

«Это еще что... У меня есть такое, ТАКОЕ!!!»

Ответить

Darya Timofeeva

0

Подыхаю с комментов....

Ответить

Внезапный велосипед

0

Берлин: Да-да, понимаю, тогда до встречи, пока.

Варшава: Пока.

Так они вроде договорили 

Ответить

саша

0

Как кому-то могло показаться, что после пилота все ждут второй эпизод…

Ответить

Владимир Земсков

0

Мне порой кажется, что лукошенка специально генерирует лулзы для TJ, для того, что бы местные плюсы собирали в комментах.

Ответить

камикадзе

0

Кажется среди российских политтехнологов, приехавших спасать батьку, затесался жирный тролль

Ответить

Удачный торшер

0

Ебанько.

Ответить

Руслан Астратов

0

Когда казалось, что дно уже пробили. Но снизу постучали

Ответить

Руслан Астратов

0

Люди во власти настолько тупые, что даже при всех своих ресурсах не могут сделать убедительный фейк

Сюжет фильма "Идиократия" становится почти пророческим

Ответить

Руслан Астратов

0

Все эти "Майки и Ники" на уровне тизера очередной Call of Duty

Ответить

XBOX Russia

0

Интересно будет глянуть полный разговор.Очень давно не смотрел хорошей комедии.

Ответить

Евгений Киров

0

— Похоже, они подумали, что наш разговор это фейк, Майк.
— Хорошо, что нам удалось их одурачить, Ник. Ты сам прекрасно понимаешь, что разговор был настоящим.
— Да, в самом деле всё так и было.

Ответить

Sergey Volkov

0

Ееее кринж продолжается

Ответить

ivanderful

0

Орешек покажет ягодки

Ответить

Смешанный огонь

0

Ник: — лукашенко твердая ягодка
Майк: — Да, он крепкий орешек, удачи тебе

Ответить

Игорь Валерьевич

0

На полной видимо еще час Майк рассказывает какой же Лукашенко все-таки офигенский. 

Ответить

Artur Karamov

0

Анонс второй серии

Ответить

Aleksandr Olegovich

0

- Остальное при встрече, не по телефону.
- Да, я понимаю.
- .....
- .....
- ..... Ник, клади трубку....
- .....нет, ты первый...
- ....я скучаю по тебе, Ник
- ....и я скучаю по тебе Майк,как хорошо, что мы живём в толерантных странах...

Ответить

Sergiy Sev

0
Ответить

Смешанный огонь

0

Коля: — Папа папа, но ведь никто не поверит в этот бред
АГЛ: — ТЫ, НЕ ВЕРИШЬ ЧТО Я ВЯЛИКИЙ, ЗА МЕНЯ МИЛЛИОНЫ, ДА Я ТЕБЯ КАЗНЮ! СТРАЖА УБЕРЫТЕ ЕГО. 
×коля уезжает учиться в самую элитную школу России. 

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