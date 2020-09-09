«Коммерсантъ» рассказал о жалобах клиентов Сбербанка на навязывание страховки от хищений карт. Её выдают за обязательную Материал редакции
И не предупреждают, что от услуги можно отказаться.
Сбербанк стал навязывать страховку от хищений карт своим клиентам на фоне участившихся случаев мошенничества во время пандемии, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пользователей банка и отзывы на профильном форуме Banki.ru.
Один из клиентов рассказал изданию, что ему отказались выдать перевыпущенную карту без подключения услуги «Защита карты», которая обеспечивает страховку от несанкционированных операций на сумму до 60 тысяч рублей. После оплаты услуги, которая стоит 1590 рублей, клиент получил квитанцию, где получателем платежа значился «Сбербанк страхование». Об условиях страхования и возможности отказа клиенту, по его словам, не рассказали.
Похожие ситуации описаны и другими клиентами Сбербанка. Один из них рассказал, что после подписания документов на «Защиту карты» сотрудник банка произнёс «Обратного пути нет» — он имел в виду, что отказаться от услуги нельзя. Другая клиентка рассказала, что процедура перевыпуска карты, обычно занимающая 10 минут, «растянулась на полчаса», поскольку ей пытались навязать страховку, однако она отказалась от услуги.
В Сбербанке не стали комментировать «Коммерсанту» случаи с навязыванием страховки и заверили, что оформление такой услуги не обязательно для выдачи карты. Кроме того, в банке сказали, что уплаченную сумму можно вернуть в полном объёме в течение двух недель после заключения договора.
В других банках, среди которых «Райффайзенбанк», ВТБ и «Русский стандарт», «Коммерсанту» рассказали, что у них есть программы защиты от хищения средств, но они не слишком востребованы. В ВТБ отдельно отметили, что такая страховка не является обязательной.
В Центробанке практику навязывания услуг назвали недобросовестной, но отметили, что подобные жалобы поступают нечасто.
По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, за время пандемии число звонков от мошенников клиентам банков выросло на 200%. С января по май зафиксировано около 165 тысяч попыток мошеннических операций на сумму около 1,6 миллиарда рублей.