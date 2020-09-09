Колесникову задержали «как положено», с оппозицией не о чем разговаривать, а «просто так» нынешний президент не уйдёт.

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Фото Николая Петрова, «Белта, РИА «Новости»

9 сентября вышло полное интервью российских СМИ — RT, Первого канала, ВГТРК и «Говорит Москва» — с Александром Лукашенко, который, по официальным данным ЦИКа, победил на выборах президента Белоруссии. Накануне оно публиковалось лишь фрагментами.

О том, как задержали Марию Колесникову — единственную, кто из «оппозиционного трио» остался в стране

Лукашенко высказался на главную тему последних дней в Белоруссии — задержание члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой, которая пропала утром 7 сентября. Более суток о ней ничего не было известно, пока власти страны не сообщили о её задержании якобы при попытке незаконно выехать через границу с Украиной.

По словам Лукашенко, Колесникову задержали «как положено». Президент назвал причиной «побега» то, что её сестра живёт на Украине. Однако отец Колесниковой отверг такие намерения, отметив, что его дочь не хотела сбежать в другую страну и повторяла «что бы ни случилось, я буду в Беларуси».

В силу того, что мне доложили. Её друзья, не то близкие, не то далёкие, бежали в Украину. Документы у них были подготовлены заранее. Наши пограничники пропустили их. Между постами 8-9 километров, на нашей половине мы выставили усиление. Естественно их остановили — они на своём автомобиле, по газам. Её то ли выбросили из машины — ну на ходу. Наши пограничники её задержали, как положено, я как старый пограничник это говорю, и отправили в отряд пограничный. А эти через границу, через пост украинский...украинцы, насколько я знаю, их задержали. Мы сейчас ведём переговоры, чтобы их вернули. Александр Лукашенко

О том, зачем Лукашенко прилетел на вертолёте с сыном и автоматами

«А вы не разгадали [значение]? Это очень просто», — отметил Лукашенко, объяснив, зачем 23 августа прилетел на вертолёте ко Дворцу независимости в Минске с сыном Николаем и почему они держали в руках автоматы. «Я продемонстрировал, что моя страна здесь и я эту страну буду защищать, чего бы это ни стоило», — заявил президент.

По словам главы государства, на его поступок повлияли слухи в СМИ о бегстве его и его детей в Россию. «Я показал, что я на месте. И я не трус, и я не боюсь», — подчеркнул он. Лукашенко добавил, что в тот момент был «несколько разгорячившийся», а теперь стал «воспринимать это более спокойно».

Как разворачивались события. У меня во Дворце независимости ситуационный центр, где я вижу всё, что происходит в Минске со всех камер. То, что видят те, кто управляет войсками в этот период. У нас таких центров много — и у силовиков, и у президента.

Вы помните, они [протестующие] тогда впервые ринулись сюда, ко Дворцу. Ясно, что мы этот вариант просчитывали, поэтому Дворец был защищён. Рядом, в резиденции в Дроздах, у меня самолёт. Думаю: «Я должен посмотреть, что там творится». Сажусь в вертолёт. Но они же, сволочи-американцы, с космоса видят всё и в свой центр под Варшавой сразу сообщили, что президентский вертолёт поднялся. И как только президентский вертолёт поднялся, они побежали, начали расходиться. Я облетел, посмотрел, как там в городе. Они мне машут руками, особенно женщины [...] Александр Лукашенко

О том, почему он не будет вести переговоры с оппозицией

Лукашенко заявил, что не намерен вести переговоры с Координационным советом белорусской оппозиции, поскольку «не знает, кто эти люди». Несмотря на то, что он знает как минимум писательницу и нобелевского лауреата Светлану Алексиевич, которую поздравлял в 2015 году, и бывшего министра культуры Павла Латушко.

Говоря о переговорах с оппозицией в целом, президент сказал, что не видит возможных тем, приведя в пример белорусский и русский язык, здравоохранение, а также вопрос доли государства в бизнесе.

С кем-либо президенты не ведут переговоры. Я не знаю сегодня, с кем я буду вести переговоры. Если оппозиция — это те, кто выдвинул эти две программы, то мне не о чем с ними говорить. Мы сейчас говорим на русском языке. Я пользуюсь постоянно русским языком и чётко в послании сказал, что Владимир Владимирович [Путин] поблагодарил меня за такое отношение к русскому языку. Я сказал: «За что меня тут благодарить? Русский язык — это мой язык, государственный язык в Беларуси между прочим».

Или, допустим, все предприятия государственные, которые неплохо работают, [предлагают] поделить на куски и отдать инвесторам. Но что мне говорят инвесторы: половину людей выкидываем, что-то производить перестанете и будете, грубо говоря, гайки крутить. А основные компетенции, например, будут по Белавтогазу у Volvo в Германии. [...] И что, я буду говорить с ними [c оппозицией] на тему таких инвестиций? Или вот платное образование, платное здравоохранение. Если бы у нас было платное здравоохранение, то мы бы трупами в пандемию завалили всю страну. Что такое платное здравоохранение, показала просвещённая Европа. Александр Лукашенко

О досрочных выборах и о том, что белорусам надо «пережить» что-то серьёзное

Лукашенко признал, что «возможно, немного пересидел» на посту президента Белоруссии, но отметил, что сейчас только он «может защитить Беларусь». Следующие выборы намечены на 2025 год, но нынешний глава государства не исключает досрочной кампании.

Если мы меняем Конституцию, то мы должны прописать выборы президента. Но отдельно — и я к этому склонен — провести досрочные президентские выборы. И я это не исключаю. [На вопрос «Года через два?»] Я по срокам не говорю. Надо принять Конституцию, провести выборы в местные органы власти. Если досрочно проводить президентские выборы, то они должны пройти раньше, чем парламентские. Александр Лукашенко

Лукашенко заявил, что в России и на Украине белорусов считают «непуганым» народом, и говорят: «Вот их попугают, и они узнают, почём фунт лиха».

Мне очень бы не хотелось, чтобы мою страну и мой народ начали пугать. А сам, оставшись один с собой, думаю, наверное, нынешнему поколению белорусов надо что-то пережить, чтобы они поняли систему координат, в которой они живут, и чтобы они оценили то, что сделано. Александр Лукашенко

О «внешних» факторах протестов, телеграм-каналах и угрозе «краха» России

По мнению Лукашенко, в Белоруссии нет «дестабилизации»: «по воскресеньям люди ходят», а уже в понедельник наблюдается обыкновенная ситуация. Он заявил о наличии нескольких «внешних» центров «управления» протестов: «американцы из центра под Варшавой через известные телеграм-каналы» (очевидно, имеется в виду Nexta – прим. TJ), Чехия, Литва и «к сожалению, в Украине создают опорные пункты для того, чтобы влиять на Беларусь».

Все это глобализировано и интернационализировано. Если вы думаете, что богатая Россия с этим справится, ошибаетесь. Я разговаривал со многими президентами, со своим старшим другом, старшим братом я его называю, Путиным, я его предупредил: этому противостоять нельзя. Потому что — а как вы противостоите телеграм-каналам? У вас есть возможность блокировать эти телеграм-каналы? Нет, ни у кого нет, даже у тех, кто всю эту паутину придумал, американцы. Вы же видите, что там творится? [...] Даже если интернет сегодня убрать, Telegram-каналы эти из Польши будут работать. Поэтому вы не расслабляйтесь. У вас тоже скоро определённые политические события, а может быть, и на ровном месте. Знаете, мы к чему пришли вместе с российским истеблишментом и руководством? Если сегодня Беларусь рухнет, следующая будет Россия. Я не говорю, что вы рухнете, всё-таки страна мощная, ядерная держава. Хотя и Советский Союз был ядерной державой. И где он сегодня? Александр Лукашенко

Лукашенко отметил, что через интернет и телеграм-каналы «так глубоко залезли в головы людей», от чего некоторые стали «очумевшими». В частности президент обратил внимание на молодёжь, которой «задурили мозги».

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