«Если сегодня Беларусь рухнет, следующей будет Россия»: главное из интервью Лукашенко российским СМИ Материал редакции
Колесникову задержали «как положено», с оппозицией не о чем разговаривать, а «просто так» нынешний президент не уйдёт.
9 сентября вышло полное интервью российских СМИ — RT, Первого канала, ВГТРК и «Говорит Москва» — с Александром Лукашенко, который, по официальным данным ЦИКа, победил на выборах президента Белоруссии. Накануне оно публиковалось лишь фрагментами.
О том, как задержали Марию Колесникову — единственную, кто из «оппозиционного трио» остался в стране
Лукашенко высказался на главную тему последних дней в Белоруссии — задержание члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой, которая пропала утром 7 сентября. Более суток о ней ничего не было известно, пока власти страны не сообщили о её задержании якобы при попытке незаконно выехать через границу с Украиной.
По словам Лукашенко, Колесникову задержали «как положено». Президент назвал причиной «побега» то, что её сестра живёт на Украине. Однако отец Колесниковой отверг такие намерения, отметив, что его дочь не хотела сбежать в другую страну и повторяла «что бы ни случилось, я буду в Беларуси».
О том, зачем Лукашенко прилетел на вертолёте с сыном и автоматами
«А вы не разгадали [значение]? Это очень просто», — отметил Лукашенко, объяснив, зачем 23 августа прилетел на вертолёте ко Дворцу независимости в Минске с сыном Николаем и почему они держали в руках автоматы. «Я продемонстрировал, что моя страна здесь и я эту страну буду защищать, чего бы это ни стоило», — заявил президент.
По словам главы государства, на его поступок повлияли слухи в СМИ о бегстве его и его детей в Россию. «Я показал, что я на месте. И я не трус, и я не боюсь», — подчеркнул он. Лукашенко добавил, что в тот момент был «несколько разгорячившийся», а теперь стал «воспринимать это более спокойно».
О том, почему он не будет вести переговоры с оппозицией
Лукашенко заявил, что не намерен вести переговоры с Координационным советом белорусской оппозиции, поскольку «не знает, кто эти люди». Несмотря на то, что он знает как минимум писательницу и нобелевского лауреата Светлану Алексиевич, которую поздравлял в 2015 году, и бывшего министра культуры Павла Латушко.
Говоря о переговорах с оппозицией в целом, президент сказал, что не видит возможных тем, приведя в пример белорусский и русский язык, здравоохранение, а также вопрос доли государства в бизнесе.
О досрочных выборах и о том, что белорусам надо «пережить» что-то серьёзное
Лукашенко признал, что «возможно, немного пересидел» на посту президента Белоруссии, но отметил, что сейчас только он «может защитить Беларусь». Следующие выборы намечены на 2025 год, но нынешний глава государства не исключает досрочной кампании.
Лукашенко заявил, что в России и на Украине белорусов считают «непуганым» народом, и говорят: «Вот их попугают, и они узнают, почём фунт лиха».
О «внешних» факторах протестов, телеграм-каналах и угрозе «краха» России
По мнению Лукашенко, в Белоруссии нет «дестабилизации»: «по воскресеньям люди ходят», а уже в понедельник наблюдается обыкновенная ситуация. Он заявил о наличии нескольких «внешних» центров «управления» протестов: «американцы из центра под Варшавой через известные телеграм-каналы» (очевидно, имеется в виду Nexta – прим. TJ), Чехия, Литва и «к сожалению, в Украине создают опорные пункты для того, чтобы влиять на Беларусь».
Лукашенко отметил, что через интернет и телеграм-каналы «так глубоко залезли в головы людей», от чего некоторые стали «очумевшими». В частности президент обратил внимание на молодёжь, которой «задурили мозги».
Исправьте его кто то, рухнет не Беларусь или Россия а рухнет режим. Он видимо оговорился. Бывает.
Они мне машут руками, особенно женщины
Интересно, найдётся толковый психотерапевт, проанализировавший бы то, что он тут наговорил?
Я думал каждый сам для себя выбирает систему координат. А оно вона как. Страдай, паскуда, пока не смеришься и не начнешь жить как "правильно".
Я облетел, посмотрел, как там в городе. Они мне машут руками, особенно женщины
сук, даже тут не удержался самонадрачивания вставить а
Лукасов решил по легкому срубить, флюгер?
Желающий шмель
Да
Красавчик
100р что инаугурации не будет
Защитный холод
Просто не все готовы окунаться в говно публично, тут особый склад характера нужен
Ущемление русского языка, падение промышленности, платная медицины. У политтехнологов подход тот же, что и в 14 году. Надеюсь до большой крови не дойдёт