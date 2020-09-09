СК Белоруссии подтвердил задержание Марии Колесниковой, её доставили в СИЗО Материал редакции
Накануне люди в масках посадили Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении.
СК Белоруссии подтвердил задержание члена Координационного совета белорусской оппозици Марии Колесниковой. Об этом пишет Tyt.by со ссылкой на отца Колосниковой.
Утром 7 сентября люди в масках посадили Колесникову в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении, с тех пор она не выходила на связь. В МВД, Следственном комитете и Комитете госконтроля утвреждали, что не знают о задержании. Позже стало известно, что Колесникову задержали на белорусско-украинской границе про попытке покинуть страну.
После задержания Марии Колесниковой только двое из семи лидеров Координационного совета Белоруссии остаются на свободе и не за границей.
Если задержание всего КС не вынудит белорусов перейти к более активным действиям, что тогда вынудит? Раньше они себя успокаивали тем что митинги "просто поддержка", а все вопросы КС порешает.
Все что угодно может стать спусковым крючком.
Или не стать.
Защитный холод
Или стать, но не крючком.
Или крючком, но не спусковым.
кто себя так успокаивал?
Отряды самообороны уже формируются
Кого депортируют? Всех крепких мужиков со всех районов?
все крепкие мужики со всех районов сейчас бегают в камуфляже без опознавательных знаков и ловят протестных
А все крепкие мужики со всех районов пойдут на вооруженных аборигенов чтобы пули ловить ? Я думаю нет
там не будет уже рационального мышления, и тог таких противостояний непредсказуем от слова совсем.
А где пули? У тихарей оружия нет
Да вот чет не сработало в первые дни. На резиновые-то пули все сагрились, с огнестрелом очень не факт что все сразу утихомирятся, может быть еще хуже
Давайте депортируем все население, тогда митинговать будет некому.
М Н О Г О Х О Д О В О Ч К А
Я за, билет в Сан-Франциско, город в стиле диско, пожалуйста))
Вернулась потому что забыла дома свой любимый тросниковый сахар, и была геройски обезврежена ротой ОМОНа
Сейчас батя Марий повезет ей передачу — там его сцапают и будут использовать как рычаг
Далеко ходить не надо 🤷🏻♂️🤦🏻♂️
Пиздец, что ж он творит-то.
Продержат пока не восстановят паспорт и повезут на границу. Мрази
Только одного не понимаю: почему просто сразу не арестовать было? Нахера эти долбоебические сценки?
Хотели выдворить из страны, не получилось, пришлось арестовывать
Ааа, типа МВД само хочет всех выпиздить?
Ну, если верить новостям последних дней
Создать иллюзию, дескать оппозиция сама бежит из страны и диалог с властью вести некому. Тогда можно демонизировать улицу дальше, называя ее кучкой наркоманов без целей и повестки.
Потому что долбоебы, это ж очевидно. Да и было бы за что арестовывать)
только двое из семи лидеров Координационного совета Белоруссии остаются на свободе и не за границей
уже только Алексиевич на свободе, Максима Знака тоже неизвестные в масках сегодня задержали
Ребята, давайте будем откровенны. Власть никогда не менялась мирными протестами. Белый террор, красный террор, расстрел белого дома и т. д.
P.S.
А на западе просто другая цивилизация живёт. Там другой механизм.