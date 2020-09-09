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Артём Мазанов
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СК Белоруссии подтвердил задержание Марии Колесниковой, её доставили в СИЗО Материал редакции

Накануне люди в масках посадили Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении.

47 комментариев
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СК Белоруссии подтвердил задержание члена Координационного совета белорусской оппозици Марии Колесниковой. Об этом пишет Tyt.by со ссылкой на отца Колосниковой.

Руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и уведомил, что она арестована. Предложил привезти передачу.

Александр Колесников
отец Марии Колесниковой

Утром 7 сентября люди в масках посадили Колесникову в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении, с тех пор она не выходила на связь. В МВД, Следственном комитете и Комитете госконтроля утвреждали, что не знают о задержании. Позже стало известно, что Колесникову задержали на белорусско-украинской границе про попытке покинуть страну.

После задержания Марии Колесниковой только двое из семи лидеров Координационного совета Белоруссии остаются на свободе и не за границей.

Колесникову задержали, Алексиевич допросили: что…
Пятеро из семи членов президиума либо не на свободе, либо за границей. Остальных вызывали в СК.
tjournal.ru

#новости #белоруссия

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47 комментариев
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solawind

15

Если задержание всего КС не вынудит белорусов перейти к более активным действиям, что тогда вынудит? Раньше они себя успокаивали тем  что митинги "просто поддержка", а все вопросы КС порешает.

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Marhal_New _Arleana

solawind
2

Все что угодно может стать спусковым крючком.

Ответить

Elijah Garrison

Marhal_New
8

Или не стать.

Ответить

Защитный холод

Elijah
7

Или стать, но не крючком.

Ответить

Elijah Garrison

Защитный
6

Или крючком, но не спусковым.

Ответить

Vlad dzyurman

Elijah
0

Или спусковым, но не крючком

Ответить

Ваша Закладко

Vlad
0

затвором

Ответить

Иван Иванович

solawind
2

кто себя так успокаивал?

Ответить

solawind

Иван
1

Мне здесь в @Беларусь  так неоднократно обьясняли.

Ответить

Иван Иванович

solawind
0

ТЖ - главный координатор протестов, это да

Ответить

Атлант поправил плечи

solawind
0

Отряды самообороны уже формируются 

Ответить

Jabas

Атлант
0

Каков шанс того что его также пересадят да депортируют ? 99.9 % ? И какова его функция вообще

Ответить

Авиационный яд

Jabas
0

Кого депортируют? Всех крепких мужиков со всех районов?

Ответить

Max Okhrimenko

Авиационный
8

все крепкие мужики со всех районов сейчас бегают в камуфляже без опознавательных знаков и ловят протестных

Ответить

Авиационный яд

Max
0

Самые крепкие из 3%, имеешь в виду?

Ответить

Jabas

Авиационный
0

А все крепкие мужики со всех районов пойдут на вооруженных аборигенов чтобы пули ловить ? Я думаю нет

Ответить

Атлант поправил

Jabas
1

там не будет уже рационального мышления, и тог таких противостояний непредсказуем от слова совсем. 

Ответить

Jabas

Атлант
0

в случае если крепкие мужики попрут, да, вы правы.

Ответить

Авиационный яд

Jabas
0

А где пули? У тихарей оружия нет

Ответить

Jabas

Авиацио…
0

Ну если они попрут только на тихарей, пристроют к ним тех у кого есть табельное. И приколы уже будут не с резиновыми, сразу все разбегуться 

Ответить

Авиационный яд

Jabas
0

Да вот чет не сработало в первые дни. На резиновые-то пули все сагрились, с огнестрелом очень не факт что все сразу утихомирятся, может быть еще хуже

Ответить

Jabas

Авиацио…
0

Ну понятное дело что будет хуже, там уже не митиги будут. Ну сработало или не сработало, все же такого нет. И к лучшему

Ответить

Авиационный яд

Jabas
1

Давайте депортируем все население, тогда митинговать будет некому.
М Н О Г О Х О Д О В О Ч К А

Ответить

Jabas

Авиационный
0

И будет таракан сам себя дубинками пиздить

Ответить

Василий Герасимов

Авиационный
0

Я за, билет в Сан-Франциско, город в стиле диско, пожалуйста))

Ответить

Jabas

solawind
0

Падажжи щас в сизо порешает

Ответить

Внезапный велосипед

solawind
0

более активным действиям

Каким конкретно?

Ответить

Молодой диод

11

По БТ вечером сказали, что она сбежала на Украину и уже пьёт кофе в Киеве. Что уже сегодня пропагандоны придумают

Ответить

Elijah Garrison

Молодой
5

Вернулась потому что забыла дома свой любимый тросниковый сахар, и была геройски обезврежена ротой ОМОНа

Ответить

DC Maniac

6

Сейчас батя Марий повезет ей передачу — там его сцапают и будут использовать как рычаг

Далеко ходить не надо 🤷🏻‍♂️🤦🏻‍♂️

Ответить

Эмиль Рубанов

1

Пиздец, что ж он творит-то.

Ответить

Иван Грозный

Эмиль
1

очередной поехавший кукухой диктатор. 
вроде не первый раз такое

Ответить

Андрей Рядькин

1

Продержат пока не восстановят паспорт и повезут на границу. Мрази

Ответить

Защитный холод

Андрей
1

Это еще не самый грустный сценарий.

Ответить

Лишенный блик

1

На сколько букетов тянет этот перформанс?

Ответить

Dmitry Yashin

0

Только одного не понимаю: почему просто сразу не арестовать было? Нахера эти долбоебические сценки?

Ответить

Илья Геков

Dmitry
2

Хотели выдворить из страны, не получилось, пришлось арестовывать

Ответить

Dmitry Yashin

Илья
0

Ааа, типа МВД само хочет всех выпиздить?

Ответить

Илья Геков

Dmitry
0

Ну, если верить новостям последних дней

Ответить

Dmitry Yashin

Илья
1

Штош, гуманно.

Ответить

Паша Сасковец

Dmitry
2

Создать иллюзию, дескать оппозиция сама бежит из страны и диалог с властью вести некому. Тогда можно демонизировать улицу дальше, называя ее кучкой наркоманов без целей и повестки.

Ответить

Василий Герасимов

Dmitry
0

Потому что долбоебы, это ж очевидно. Да и было бы за что арестовывать)

Ответить

Хозяйственный микрофон

0

КоАП РФ Статья 19.16?)))

Ответить

Хозяйственный микрофон

Хозяйственный
0

точнее аналогичная

Ответить

Chasopis

0

Блядский цырк

Ответить

涼宮ハ ルヒ

0

только двое из семи лидеров Координационного совета Белоруссии остаются на свободе и не за границей

уже только Алексиевич на свободе, Максима Знака тоже неизвестные в масках сегодня задержали

Ответить

Лев Глебович

0

Ребята, давайте будем откровенны. Власть никогда не менялась мирными протестами. Белый террор, красный террор, расстрел белого дома и т. д. 

P.S. 
А на западе просто другая цивилизация живёт. Там другой механизм. 

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