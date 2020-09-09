Утром 7 сентября люди в масках посадили Колесникову в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении, с тех пор она не выходила на связь. В МВД, Следственном комитете и Комитете госконтроля утвреждали, что не знают о задержании. Позже стало известно, что Колесникову задержали на белорусско-украинской границе про попытке покинуть страну.