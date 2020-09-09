ЦИК назвал придомовое голосование «голосованием на пеньке» и ужесточил требования к нему Материал редакции
И заодно показал сюжет о пне в Ульяновской области, где проходило голосование по поправкам в Конституцию.
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова во время заседания ЦИК назвала голосование на придомовых территориях «голосованием на пеньке». Об этом говорится в телеграм-канале Центризбиркома.
По словам Памфиловой, на предстоящем голосовании 11-13 сентября будет организовано 4500 таких участков. Требования к ним ужесточили и пообещали обеспечить тайну голосования, а также возможность наблюдения. «Голосование на пеньке должно проходить на высшем уровне!» — говорится в сообщении ЦИК.
Также телеграм-канал ЦИК опубликовал сюжет о пне в селе Комаровка Ульяновской области, фотографии которого стали поводом для шуток во время голосования по поправкам в Конституцию.
Кроме того, Памфилова высказалась о призывах игнорировать досрочное голосование.
Голосование по поправкам в Конституцию рекомендовалось проводить на открытом воздухе из-за рисков заболевания коронавирусом. Потому некоторые участки находились на пне, в поле или в багажнике автомобиля, что стало поводом для шуток в соцсетях и критики ЦИК за организацию процедуры. Памфилова при этом отрицала, что избирательные участки могут находиться в таких местах: «Найдите мне хоть одного человека, который проголосовал на пеньке!»
27 июня: Глава ЦИК России Элла Памфилова считает, что авторы сообщений о голосовании "на пеньках и в багажниках" намеренно дискредитируют процедуру голосования на дому и на придомовых территориях
9 сентября: По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, в комиссии решили закрепить за голосованием на придомовых территориях неофициальное название "на пеньке"
Быстро они адаптировались.
Как же эта мразь раздражает. Не знаю, убедили ее или запугали, но так просрать свою репутацию...
Конкретный дым
Все нормально у нее с репутацией - в ее круге общения ее репутация с каждыми выборами все растет и растет, как и у других приближенных. И ложится спать она, зная, что сделала все охуенно.
А мы тут, кроме того, что бы поливать говном, больше ничего и не сделаем.
Что верно, то верно. Представляю сидят чуваки в АП и думают как бы провернуть оередную дикую аферу, один сидит ломается и думает "ну как в эту херню поверят!?", а второй скажет "вот тебе номерок Эллы, серьезныё специалист. Позвони пообщайся, поделится советом дельным."
У путложивотных от таких новостей безудержное веселье! Это огромная радость - убить выборы в собственной стране.
И заодно показал сюжет о пне в Ульяновской области, где проходило голосование по поправкам в Конституцию.
Вот вы вдумайтесь. Прочитайте это на английском. Вы бы поверили что такое в Европе? Сразу бы возник вопрос, что это фейк. Прочитайте на русском. И даже не удивлены. Это не подразумевается как фейк уже. Это просто типичная ситуация. Глупая, но типичная. Ебучее окно Овертона...