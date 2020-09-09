И заодно показал сюжет о пне в Ульяновской области, где проходило голосование по поправкам в Конституцию.

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Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова во время заседания ЦИК назвала голосование на придомовых территориях «голосованием на пеньке». Об этом говорится в телеграм-канале Центризбиркома.

По словам Памфиловой, на предстоящем голосовании 11-13 сентября будет организовано 4500 таких участков. Требования к ним ужесточили и пообещали обеспечить тайну голосования, а также возможность наблюдения. «Голосование на пеньке должно проходить на высшем уровне!» — говорится в сообщении ЦИК.

Также телеграм-канал ЦИК опубликовал сюжет о пне в селе Комаровка Ульяновской области, фотографии которого стали поводом для шуток во время голосования по поправкам в Конституцию.

Кроме того, Памфилова высказалась о призывах игнорировать досрочное голосование.

Трехдневное голосование организовано в первую очередь для того, чтобы не допустить скученности, столпотворения, и, как следствие, вероятного заражения людей. Поэтому призыв некоторых партий не голосовать в два предшествующих дня — безответственный. Элла Памфилова глава ЦИК