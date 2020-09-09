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Алексей Боржонов
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ЦИК назвал придомовое голосование «голосованием на пеньке» и ужесточил требования к нему Материал редакции

И заодно показал сюжет о пне в Ульяновской области, где проходило голосование по поправкам в Конституцию.

24 комментария
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Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова во время заседания ЦИК назвала голосование на придомовых территориях «голосованием на пеньке». Об этом говорится в телеграм-канале Центризбиркома.

По словам Памфиловой, на предстоящем голосовании 11-13 сентября будет организовано 4500 таких участков. Требования к ним ужесточили и пообещали обеспечить тайну голосования, а также возможность наблюдения. «Голосование на пеньке должно проходить на высшем уровне!» — говорится в сообщении ЦИК.

Также телеграм-канал ЦИК опубликовал сюжет о пне в селе Комаровка Ульяновской области, фотографии которого стали поводом для шуток во время голосования по поправкам в Конституцию.

Кроме того, Памфилова высказалась о призывах игнорировать досрочное голосование.

Трехдневное голосование организовано в первую очередь для того, чтобы не допустить скученности, столпотворения, и, как следствие, вероятного заражения людей. Поэтому призыв некоторых партий не голосовать в два предшествующих дня — безответственный.

Элла Памфилова
глава ЦИК

Голосование по поправкам в Конституцию рекомендовалось проводить на открытом воздухе из-за рисков заболевания коронавирусом. Потому некоторые участки находились на пне, в поле или в багажнике автомобиля, что стало поводом для шуток в соцсетях и критики ЦИК за организацию процедуры. Памфилова при этом отрицала, что избирательные участки могут находиться в таких местах: «Найдите мне хоть одного человека, который проголосовал на пеньке!»

В багажнике, на пне и в чистом поле: из-за…
Голосование на открытом воздухе проходит где придётся. Самое удивительное — это считается законным.
tjournal.ru

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24 комментария
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Былой Макс

26

 «Найдите мне хоть одного человека, который проголосовал на пеньке!»

 «Голосование на пеньке должно проходить на высшем уровне!»

Ответить

Былой Макс

Былой
8

Мастер спорта по скоростному переобуванию

Ответить

Anton Golovanov

15

27 июня: Глава ЦИК России Элла Памфилова считает, что авторы сообщений о голосовании "на пеньках и в багажниках" намеренно дискредитируют процедуру голосования на дому и на придомовых территориях

9 сентября: По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, в комиссии решили закрепить за голосованием на придомовых территориях неофициальное название "на пеньке"

Быстро они адаптировались.

Ответить

Валютный хичхакер

Anton
4

Как же неприятно, что Интернет всё помнит...

Ответить

Защитный холод

7

Найдите мне хоть одного человека, который проголосовал на пеньке!

Найдите мне хоть одного пиздабола в ЦИК!

Ответить

Litnikov Danil

3

Как же эта мразь раздражает. Не знаю, убедили ее или запугали, но так просрать свою репутацию...

Ответить

Конкретный дым

Litnikov
4

Все нормально у нее с репутацией - в ее круге общения ее репутация с каждыми выборами все растет и растет, как и у других приближенных. И ложится спать она, зная, что сделала все охуенно.
А мы тут, кроме того, что бы поливать говном, больше ничего и не сделаем.

Ответить

Евгений Кочин

Конкретный
1

Что верно, то верно. Представляю сидят чуваки в АП и думают как бы провернуть оередную дикую аферу, один сидит ломается и думает "ну как в эту херню поверят!?", а второй скажет "вот тебе номерок Эллы, серьезныё специалист. Позвони пообщайся, поделится советом дельным."

Ответить

Конкретный дым

Евгений
0

И скидывают ссылку на сегодняшнего гостя ТЖ

Ответить

Дон Карлионе

2

У путложивотных от таких новостей безудержное веселье! Это огромная радость - убить выборы в собственной стране.

Ответить

пепси

2

ну и свиноматка 

Ответить

Конкретный дым

1

Голосование по поправкам в Конституцию на пне

Увидел новость от Боржонова - порадовался, что не на бутылке.

Ответить

Пётр Дерябин

1

If you can’t beat ‘em, join ‘em

Ответить

Мир Май

1

И это блядь не ИА Панорама...

Ответить

Защитный холод

0

Садовые скульптуры из пней весьма популярны в современном ландшафтном искусстве!

Ответить

Защитный холод

Защитный
1

Блять, у меня жопа сгорела от этого ролика

Ответить

Shmax

0

«голосование на пеньке»
Испанский стыд.

Ответить

Защитный холод

0

Не сведущие в сельском колорите критики, вот кто вы

Ответить

Конкретный дым

0

Голосование на пеньке должно проходить на высшем уровне!

Можно не переживать за Россию будущего

Ответить

Ze Katze

0

И заодно показал сюжет о пне в Ульяновской области, где проходило голосование по поправкам в Конституцию.

Вот вы вдумайтесь. Прочитайте это на английском. Вы бы поверили что такое в Европе? Сразу бы возник вопрос, что это фейк. Прочитайте на русском. И даже не удивлены. Это не подразумевается как фейк уже. Это просто типичная ситуация. Глупая, но типичная. Ебучее окно Овертона... 

Ответить

Слышный танк88

0

ЦИК опиздюлился?

Ответить

dmzkrsk

0

Пень зацвел после голосования?

Ответить

Владимир Филатов

0

Анонимное голосование в деревне на пеньке, где все тебя знают.

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Lee

0

Ролик от создателей "Виталия Наливкина, председателя исполкома города Уссурийска"?

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