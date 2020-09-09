В Москве началась вакцинация от Covid-19. Она проходит в рамках исследования препарата Материал редакции
Планируется, что в эксперименте примут участие 40 тысяч человек.
В Москве 9 сентября в рамках пострегистрационного исследования началась вакцинация горожан против Covid-19. Первые участники уже сделали прививку. Об этом сообщает оперативный штаб со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Ранее Ракова говорила, что первая партия вакцины поступила в три московских поликлиники – №2, №220 и №62. Планируется, что в исследовании примут участие 40 тысяч человек. Вакцинация проходит бесплатно.
Введение вакцины будет проходить в два этапа. На первом добровольцам введут первый компонент вакцины, а через 21 день — второй. Они отличаются входящими в их состав активными веществами — это сделано для усиления иммунной защиты организма.
11 августа Владимир Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от Covid-19 — «Спутник V». Позже «Фонтанка» изучила непубличный отчёт Центра Гамалеи и выяснила, что вакцину зарегистрировали без третьего этапа исследований, а у 38 добровольцев нашли 144 побочных эффекта. Третий этап в условиях пандемии решили проводить в условиях пострегистрационного исследования.
Был же по-моему пост, писал кто-то как раз об опыте болезни месяца полтора назад
У меня переболели оба родителя, сестра, муж сестры и оба родителя мужа сестры. С кого-то оно там по цепочке пошло.
Я не с ними живу, так что вроде не болел.
Ничего интересного, температура от пары часов до суток. Почти у всех пропало обоняние, почти у всех достаточно быстро вернулось, только матушка месяц почти запахов не чувствовала.
Все продолжали ходить на работу на завод, так как больничный было не взять. С температурой принимали только ковидных, а чтобы приехали тесты брать – три дня должно пройти. В итоге тесты только у родителей мужа сестры брали, полечили в больничке, и отправили на дачу на пару недель.
Громадный Влад
Все продолжали ходить на работу на завод, так как больничный было не взять
Сверхдержавно
Обширный динозавр
Ты веришь в теорию заговора?
Нет, мне просто интересно послушать рассказ об ощущениях и симптомах непосредственно от болевшего
переболело так много людей, в чем проблема самому найти спросить?
сестра болела с мужем болели буквально один день, легкая головная боль и отсутствие обоняния
дядя болел 3 недели, после 2-х недель госпитализация из-за тяжелого состояния
друг, спортсмен и крепкий парень болел очень тяжело недельку в мае, до сих пор обоняние не вернулось
у всех официальный ковид, как видишь все индивидуально, от того что один челик напишет как он болел, реальной картины ты не получишь
Громадный Влад
в чем проблема самому спросить?
А я что сделал только что?
Самый главный симптом это слабость.Просто ужасная слабость,когда ты реально понимаешь что нет ни энергии ни сил.Кашель немного взрывной,теряешь вкус.И слабость кстати долго сохраняется.Около месяца.
Конституционный щит
У меня батя болел. Случился инфаркт, лежал в 36 больнице, где, судя по всему, подхватил ковид. После операции и 10 дней дома добились от врачей госпитализации. Мама каким-то чудом не заболела. Он месяц лежал в больнице, перепрофилированной под ковид, где-то в районе Университета. Сейчас антитела зашкаливащие, типа 120, хотя там норма гораздо ниже вроде. Я даже выкладывал пост на эту тему, но потом снёс, посчитав слишком личным.
Обширный кубок
у меня мама и родственница сейчас лежат в больнице с ковидом. высокая температура уже неделю где-то держится
На всякий случай напоминаю всем желающим вакцинироваться этим.
пострегистрационного исследования
Соболезную москвичам.
Я сегодня видел, как подъехал бус и спецназ людей с остановки загнал туда, видать повезли "добровольцев".
Добровольно чипироваться? Ну уж нет, дудки!
Ничего непонятно, может кто-нибудь в двух словах объяснить:
1) Что с третьей стадией испытаний? Или это она и будет сейчас?
2) Мы что, правда первые, никто кроме нас еще не смог изобрести вакцину, которую можно начинать масштабно использовать?
1) Что с третьей стадией испытаний? Или это она и будет сейчас?
Да, это она и есть.
2) Мы что, правда первые, никто кроме нас еще не смог изобрести вакцину, которую можно начинать масштабно использовать?
Нет, не первые. На 3 стадии сейчас находятся вакцины от американской Moderna (с 27 июля), от немецкого BioNTech с партнерами Pfizer и Fosun Pharma (с 27 июля), китайской CanSino Biologics (с августа), британско-шведской AstraZeneca (с августа; к слову о важности масштабного тестирования, они вчера приостановили 3ю стадию из-за обнаружения очень сильной побочки у одного волонтера), китайской Sinovac Biotech (с июля), китайской Sinopharm (с июля).
Парадный Даниль
так вот первых 40к человек, кому уколят — это и будет третья фаза клинических испытаний.
Вторые после Китая, кто зарегал вакцину для вакцинации отдельных групп до завершения 3ей фазы. Так себе.
Ждем, как утром у привитых выйдет черепаха.