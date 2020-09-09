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Ольга Щербинина
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В Москве началась вакцинация от Covid-19. Она проходит в рамках исследования препарата Материал редакции

Планируется, что в эксперименте примут участие 40 тысяч человек.

35 комментариев
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В Москве 9 сентября в рамках пострегистрационного исследования началась вакцинация горожан против Covid-19. Первые участники уже сделали прививку. Об этом сообщает оперативный штаб со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Ранее Ракова говорила, что первая партия вакцины поступила в три московских поликлиники – №2, №220 и №62. Планируется, что в исследовании примут участие 40 тысяч человек. Вакцинация проходит бесплатно.

Сегодня важный день не только для города, но и для всей страны. Это позволит нам приблизить момент, когда вакцина станет доступна для каждого.

Анастасия Ракова
вице-мэр Москвы

Введение вакцины будет проходить в два этапа. На первом добровольцам введут первый компонент вакцины, а через 21 день — второй. Они отличаются входящими в их состав активными веществами — это сделано для усиления иммунной защиты организма.

11 августа Владимир Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от Covid-19 — «Спутник V». Позже «Фонтанка» изучила непубличный отчёт Центра Гамалеи и выяснила, что вакцину зарегистрировали без третьего этапа исследований, а у 38 добровольцев нашли 144 побочных эффекта. Третий этап в условиях пандемии решили проводить в условиях пострегистрационного исследования.

В российской вакцине от Covid-19 неизвестна…
Российскую вакцину зарегистрировали без третьего этапа исследований.
tjournal.ru

#новости #covid19 #москва

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35 комментариев
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Громадный Влад

9

Почему тж до сих пор не взяло интервью хоть у одного больного ковидом? Среди пользователей тж есть переболевшие этим?

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Пётр Дерябин

Громадный
10

Был же по-моему пост, писал кто-то как раз об опыте болезни месяца полтора назад

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Eugene Podosenov

Громадный
1

У меня переболели оба родителя, сестра, муж сестры и оба родителя мужа сестры. С кого-то оно там по цепочке пошло.
Я не с ними живу, так что вроде не болел.
Ничего интересного, температура от пары часов до суток. Почти у всех пропало обоняние, почти у всех достаточно быстро вернулось, только матушка месяц почти запахов не чувствовала.
Все продолжали ходить на работу на завод, так как больничный было не взять. С температурой принимали только ковидных, а чтобы приехали тесты брать – три дня должно пройти. В итоге тесты только у родителей мужа сестры брали, полечили в больничке, и отправили на дачу на пару недель.

Ответить

Громадный Влад

Eugene
16

Все продолжали ходить на работу на завод, так как больничный было не взять

Сверхдержавно

Ответить

Обширный динозавр

Громадный
2

Ты веришь в теорию заговора?

Ответить

Громадный Влад

Обширный
2

Нет, мне просто интересно послушать рассказ об ощущениях и симптомах непосредственно от болевшего

Ответить

Сергей Сергеев

Громадный
14

переболело так много людей, в чем проблема самому найти спросить?
сестра болела с мужем болели буквально один день, легкая головная боль и отсутствие обоняния
дядя болел 3 недели, после 2-х недель госпитализация из-за тяжелого состояния
друг, спортсмен и крепкий парень болел очень тяжело недельку в мае, до сих пор обоняние не вернулось

у всех официальный ковид, как видишь все индивидуально, от того что один челик напишет как он болел, реальной картины ты не получишь

Ответить

Громадный Влад

Сергей
4

в чем проблема самому спросить?

А я что сделал только что?

Ответить

Eugene Panfilov

Громадн…
2

Для начала ты спросил, почему не было сделано интервью на ТЖ

Ответить

Андрей Иванов

Громадный
1

Самый главный симптом это слабость.Просто ужасная слабость,когда ты реально понимаешь что нет ни энергии ни сил.Кашель немного взрывной,теряешь вкус.И слабость кстати долго сохраняется.Около месяца.

Ответить

Конституционный щит

Громадный
3

У меня батя болел. Случился инфаркт, лежал в 36 больнице, где, судя по всему, подхватил ковид. После операции и 10 дней дома добились от врачей госпитализации. Мама каким-то чудом не заболела. Он месяц лежал в больнице, перепрофилированной под ковид, где-то в районе Университета. Сейчас антитела зашкаливащие, типа 120, хотя там норма гораздо ниже вроде. Я даже выкладывал пост на эту тему, но потом снёс, посчитав слишком личным. 

Ответить

Обширный кубок

Громадный
0

у меня мама и родственница сейчас лежат в больнице с ковидом. высокая температура уже неделю где-то держится

Ответить

Громадный Влад

Обширный
2

поправляйтесь

Ответить

Линейный кавалер

Громадный
0

Я писал здесь.

Ответить

Специальный калькулятор

11

Не отношусь к анти-ваксерам, но в этом случае от вакцины я бы отказался

Ответить

Никита Лосев

4

На всякий случай напоминаю всем желающим вакцинироваться этим.

Ученые обнаружили статистические аномалии в…
Группа исследователей из нескольких университетов Италии, США и других стран опубликовали открытое…
meduza.io
Ответить

Dra

3

пострегистрационного исследования

Соболезную москвичам.

Ответить

Данила Романов

Dra
0

Я сегодня видел, как подъехал бус и спецназ людей с остановки загнал туда, видать повезли "добровольцев".

Ответить

Ваша Закладко

3

как похорошеет вакцина при собянине

Ответить

Евгений Мартынов

2

Добровольно чипироваться? Ну уж нет, дудки!

Ответить

Ваша Закладко

Евгений
0

водкой чипируют тоже

Ответить

Шахматный кран

1
Ответить

Eugene Panfilov

1

Ничего непонятно, может кто-нибудь в двух словах объяснить:
1) Что с третьей стадией испытаний? Или это она и будет сейчас?
2) Мы что, правда первые, никто кроме нас еще не смог изобрести вакцину, которую можно начинать масштабно использовать?

Ответить

Anton Golovanov

Eugene
2

1) Что с третьей стадией испытаний? Или это она и будет сейчас?

Да, это она и есть.

2) Мы что, правда первые, никто кроме нас еще не смог изобрести вакцину, которую можно начинать масштабно использовать?

Нет, не первые. На 3 стадии сейчас находятся вакцины от американской Moderna (с 27 июля), от немецкого BioNTech с партнерами Pfizer и Fosun Pharma (с 27 июля), китайской CanSino Biologics (с августа), британско-шведской AstraZeneca (с августа; к слову о важности масштабного тестирования, они вчера приостановили 3ю стадию из-за обнаружения очень сильной побочки у одного волонтера), китайской Sinovac Biotech (с июля), китайской Sinopharm (с июля).

Ответить

Парадный Даниль

Eugene
1

так вот первых 40к человек, кому уколят — это и будет третья фаза клинических испытаний.

Ответить

Eugene Panfilov

Парадный
0

Видимо я закрытыми глазами новость читал, да, спасибо :)

Ответить

Данила Романов

Eugene
0

Вторые после Китая, кто зарегал вакцину для вакцинации отдельных групп до завершения 3ей фазы. Так себе.

Ответить

Maksytoff

1

 +40к к статистике))

Ответить

Мощный микрофон

0

Дефективное сообщение удалено.

Ответить

Aleksej Fedko

0

Только если это меня убьет.

Ответить

Клим Август

0

Ждем, как утром у привитых выйдет черепаха.

Ответить

Клим Август

Клим
0

А в голову вселится Бэтман

Ответить

ExtraMda

0

Здоровья выжившим

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Anton Golovanov

0

DEL

Ответить

Роман Александров

0

Секретное видео результатов испытаний

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