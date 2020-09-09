Планируется, что в эксперименте примут участие 40 тысяч человек.

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В Москве 9 сентября в рамках пострегистрационного исследования началась вакцинация горожан против Covid-19. Первые участники уже сделали прививку. Об этом сообщает оперативный штаб со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Ранее Ракова говорила, что первая партия вакцины поступила в три московских поликлиники – №2, №220 и №62. Планируется, что в исследовании примут участие 40 тысяч человек. Вакцинация проходит бесплатно.

Сегодня важный день не только для города, но и для всей страны. Это позволит нам приблизить момент, когда вакцина станет доступна для каждого. Анастасия Ракова вице-мэр Москвы

Введение вакцины будет проходить в два этапа. На первом добровольцам введут первый компонент вакцины, а через 21 день — второй. Они отличаются входящими в их состав активными веществами — это сделано для усиления иммунной защиты организма.

11 августа Владимир Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от Covid-19 — «Спутник V». Позже «Фонтанка» изучила непубличный отчёт Центра Гамалеи и выяснила, что вакцину зарегистрировали без третьего этапа исследований, а у 38 добровольцев нашли 144 побочных эффекта. Третий этап в условиях пандемии решили проводить в условиях пострегистрационного исследования.