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Ольга Щербинина
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Московский суд на год запретил фанату ЦСКА ходить на стадион за бело-красно-белый флаг и кричалку «Жыве Беларусь» Материал редакции

Мужчину также оштрафовали на 3 тысячи рублей.

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Савеловский районный суд Москвы оштрафовал болельщика ЦСКА Дмитрия Голембевского на 3 тысячи рублей. Ему также на год запретили посещать спортивные мероприятия. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

поляк @po1lak
БЧБ флаг в поддержку беларусов на трибуне московского ЦСКА. https://t.co/QYEBy1BtrF

Голембевского признали виновными по ст. 20.31 КоАП («Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований») за вывешенный на стадионе бело-красно-белый флаг и кричалку «Жыве Беларусь».

На суде мужчина пояснил, что не считает свой поступок административным правонарушением. По его словам, флаг он вывешивал единолично. Гомбелевский подтвердил, что выкрикивал фразу «Жыве Беларусь», когда белорусский игрок ЦСКА забил гол в ворота соперника.

«Этот флаг является бывшим флагом Республики Беларусь. <...> Я не подразумевал политических жестов. Я не признаю то, что мой поступок является правонарушением», — заявил болельщик в суде. По его словам, так он хотел проявить солидарность с жертвами произвола со стороны силовиков. Мужчина отметил, что после вывешивания флага у него не было конфликтов с другими зрителями.

16 августа после матча ЦСКА с «Тамбовом» задержали не менее 15 болельщиков московской команды. Они начали скандировать «Жыве Беларусь» в знак поддержки белорусского нападающего Ильи Шкурина после того, как он забил дебютный гол за красно-синих. Перед матчем игрок отказался выступать за сборную Белоруссии по футболу, «пока действует режим Лукашенко». Он также поддержал протестующих в своей стране.

#новости #белоруссия #футбол

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14 комментариев
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Маленький меч

6

А в чем выражается нарушение? Разрешены только флаги России и атрибутика команд?

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Акционерный хот-дог

Маленький
9

Разрешены только флаги России, ДНР, ЛНР, колорадский флаг, все остальные флаги по умолчанию фашистские.

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Дневной магнит

Маленький
4

Дедов пугать нельзя

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Lofoten Forsake

2

Без комментариев.

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Студенческий мангал

1

Нормисам не шарящим за футбол, политические акции на стадионах запрещены даже фифа

ФИФА оштрафовала ФФУ за красно-чёрный флаг на…
Стала известна причина, по которой федерация футбола Украины была оштрафована на 15 тыс…
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Privetandrey

1

Красно-белые - это не цвета цска. Судья тоже топит за коней, и не простил атрибутики московского спартака на трибуне армейцев. Всё просто.

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Дневной магнит

0

Всегда можно приехать на матч Крумкачоў ..)

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Ze Katze

0

Нужно Диму Лысого, чтоб он зарядил Беларусь

Ответить

Privetandrey

0

И вопрос ещё: вывешеный на любом стадике бело-желто-черный имперский флаг в такой логике судьи должен так же являться правонарушением. что делатб, судья?

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Алиса Барышман

Privetandrey
0

Напомню

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Privetandrey

Алиса
0

да безусловно, но на стадионе обычно так...

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Имя Фамилия

0

Один дед в одной стране помогает репрессиями другому деду из другой страны. Это так мило.

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Неизменный украинец

–2

Вообще похуй на любителей этого дегенеративного вида спорта 

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Имя Фамилия

Неизменный
0

А какой спорт не дегенеративный и почему?

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