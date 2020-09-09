Мужчину также оштрафовали на 3 тысячи рублей.

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Савеловский районный суд Москвы оштрафовал болельщика ЦСКА Дмитрия Голембевского на 3 тысячи рублей. Ему также на год запретили посещать спортивные мероприятия. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Голембевского признали виновными по ст. 20.31 КоАП («Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований») за вывешенный на стадионе бело-красно-белый флаг и кричалку «Жыве Беларусь».

На суде мужчина пояснил, что не считает свой поступок административным правонарушением. По его словам, флаг он вывешивал единолично. Гомбелевский подтвердил, что выкрикивал фразу «Жыве Беларусь», когда белорусский игрок ЦСКА забил гол в ворота соперника.

«Этот флаг является бывшим флагом Республики Беларусь. <...> Я не подразумевал политических жестов. Я не признаю то, что мой поступок является правонарушением», — заявил болельщик в суде. По его словам, так он хотел проявить солидарность с жертвами произвола со стороны силовиков. Мужчина отметил, что после вывешивания флага у него не было конфликтов с другими зрителями.

16 августа после матча ЦСКА с «Тамбовом» задержали не менее 15 болельщиков московской команды. Они начали скандировать «Жыве Беларусь» в знак поддержки белорусского нападающего Ильи Шкурина после того, как он забил дебютный гол за красно-синих. Перед матчем игрок отказался выступать за сборную Белоруссии по футболу, «пока действует режим Лукашенко». Он также поддержал протестующих в своей стране.