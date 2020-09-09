В Екатеринбурге вынесли первые в России приговоры за создание паблика на тему АУЕ. Администратор получил 7 лет колонии Материал редакции
Другие фигуранты получили 4 года условно и 3,9 года колонии общего режима.
Екатеринбургский гарнизонный военный суд приговорил к 7 годам колонии общего режима Николая Бабарика, создавшего паблик во «ВКонтакте» на тему АУЕ. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.
Дело возбудили по статьям о призывах к экстремизму, создании и участии в экстремистском сообществе, а также возбуждении ненависти или вражды к сотрудникам ФСБ и полиции. По делу проходили трое фигурантов: Николай Бабарика, его жена Наталья и друг семьи Артём Зуев.
Наталья Бабарика получила 4 года условно, Зуев — 3 года и 9 месяцев колонии общего режима. Также фигурантам дела запретили администрировать сайты: Зуеву и Наталье Бабарике на 3 года, Николаю Бабарике — на 4 года.
- Следствие посчитало, что Николай Бабарика создал группу в ноябре 2011 года и в период до мая 2018 года опубликовал в ней около 30 тысяч материалов, в том числе содержащие призывы к экстремизму;
- Наталья Бабарика вступила в созданную мужем группу в 2017 году, она «распространяла предметы с символикой движения», продавала их и администрировала сообщество, утверждает следствие. Кроме того, она опубликовала около 2 тысяч материалов на тему АУЕ, часть из которых содержат призывы к экстремизму, говорится в заявлении;
- Зуев с марта по сентябрь 2017 года «систематически предоставлял» свой аккаунт Наталье Бабарике для администрирования группы и общения с подписчиками. Кроме того, в июне 2017 года он создал паблик, где публиковал материалы о движении и продавал товары с символикой АУЕ, сообщает Генпрокуратура.
Генпрокуратура сообщила, что «пресекла деятельность руководителя и участников экстремистского сообщества» в мае 2018 года.
17 августа Верховный суд России признал движение АУЕ («Арестантское уголовное единство») экстремистским и запретил на территории страны. Как заявляла Генпрокуратура, у движения больше 34 тысяч сторонников в 40 регионах. Силовики считают, что члены движения пропагандируют воровские и тюремные понятия, а также требуют соблюдения «воровского кодекса».
@кто это
Я не знаю других имен Православие. Патриотизм.
Неизменный украинец
!дед пихто это правда?
Неизменный украинец
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я не понял но за смешного кота лайкосик
Его судят по статье, которой на момент совершения преступления ещё не было и дают срок равный среднему IQ подписчика этих групп
При чем тут создание, если он админ на данном этапе?
Мужик, я не знаю :(
вполне старые
чч. 1, 2 ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества), ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности), п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
Конкретный дым
В уголовном праве обратной силы нет, за крайне редкими исключениями. Но раз паблик на момент изменений продолжал существовать - то вот вам и состав
Ценный ключ
Статья 54 Конституции РФ.
1. Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет.
Близкий корабль
Дело возбудили по статьям о призывах к экстремизму, создании и участии в экстремистском сообществе, а также возбуждении ненависти или вражды к сотрудникам ФСБ и полиции
Экстремизм - старая статья
Создаешь паблик на тема «АУЕ» получаешь 7 лет, убиваешь человека по пьяне получаешь 8 лет. Какая-то неравноценная история.
Дальше заголовка умеем читать?
Дело возбудили по статьям о призывах к экстремизму, создании и участии в экстремистском сообществе, а также возбуждении ненависти или вражды к сотрудникам ФСБ и полиции.
И что? В одном случае убили человека, во втором типичное "преступление без жертв".
И ничего. Представляешь, за призывы к террористическому акту или за подготовку теракта тоже дают больше чем за убийство одного человека, вот это да.
пиздец
Акционерный хот-дог
Дарья, спасибо за Ваш отличный комментарий! ✨ Впредь будьте более вежливой собеседкой и не используйте в своих выражениях матные слова! 😊
Самая уважаемая статья, перспективная
«Екатеринбургский гарнизонный военный суд приговорил к 7 годам колонии общего режима Николая Бабарика, создавшего паблик во «ВКонтакте» на тему АУЕ»
Теоретическая база у чела есть, теперь отправиться на практику
Блин, с одной стороны, я против такой фигни, когда гос-во садит на посты в нете.
А с другой АУЕшники это трэш, а не люди.
Интересно были ли там реальные призывы и возбуждение ненависти?
Хотя в любом случае, сажать за мыслепрестпления это неправильно.
Воннаби ЗЕКи получили свой срок, какая ирония.
а если серьезно - это пиздец, давать 7 лет за приколы в вк это очередное пробитие дна.
Ахуй
Что скажет анал. отдел?
Очередной шаг по уничтожению свободы слова, что тут ещё скажешь
Да хз, все сложно на самом деле
Что сложного?
Что все так происходит, это пиздец. Но факт, что с ауешной движухой надо что-то делать (само-собой работать с первопричиной - бедностью и прочее-прочее)
само-собой работать с первопричиной - бедностью и прочее-прочее
Сам себе ответил
Один вопрос, что делать, чтобы пиздюки не становились этим сбродом, а другой, как уже существующих ауешников исправить. А они, к сожалению, я думаю, понимают только один язык, хз
а другой, как уже существующих ауешников исправить
Никак. Что это за совковое уебанство-то - людей "исправлять"? Кто-то уже вывел эталонную модель мышления и поведения человека? Таким макаром можно до полного пиздеца и мракобесия докатиться.
При чем тут совковое уебанство? Иди посмотри в европейских странах на то, как работает система перевоспитания трудных подростков кек
Приводишь евросовок как пример несовковости решения кек
А, ну да, лучше же оставить потенциально криминогенных элементов в покое
Потенциально криминогенен каждый человек, всё зависит от условий.
То есть это нормально, что, допустим в соседней квартире от тебя человек увлекается джихадизмом, гуглит целыми днями инфу про убийства, вешает у себя флаги иг в хате и прочее? Ну, пускай занимается тем, чем нравится хуле.
То есть это нормально, что, допустим в соседней квартире от тебя человек увлекается анархо-капитализмом, торчит целыми днями на TJ, вешает у себя фотки Светова в хате и прочее? Ну пускай занимается тем, чем нравится хуле.
Ахуенное сравнение. При чем тут анкап и криминал?
Анкап предполагает ликвидацию государства и анархию, это же кошмар, как мне растить детей в мире где есть эти террористы?
Я блять тебе и говорю, что это нихуя не легкий вопрос этики. Стоит ли вмешиваться государству, насколько сильно. Что выбрать между свободой абсолютной и безопасностью. Это сложно пиздец. И ни одна страна не ответила на этот вопрос еще и вряд ли ответит
Это сложно пиздец
На самом деле, это просто, и ответ давно известен: наказывать за действия, а не за слова.
А с другой стороны, работа с причинами и предпосылками куда продуктивнее работы с последствиями
Верно, поэтому самый эффективный метод это:
работать с первопричиной - бедностью и прочее-прочее
Это что, хуйвейп??
ес.
Жаль
Неизменный украинец
Объясните плз. Паблики существовали законно, потом приняли закон, и тех кто не успел отписаться могут привлечь? Это типа обратная сила закона снова?
Лишенный блик
Там какая-то фигня с длящимся правонарушением, если я правильно понимаю.
Осуждённые могут обжаловать приговор?
7 лет за решеткой за картинки в вк — это слишком жестоко даже для российских реалий. Я не могу понять, почему целых СЕМЬ ЛЕТ человек должен просидеть в тюрьме, когда у нас за убийство в пьяном виде дают всего на год больше.
А дальше что? Будут любетелей ШУЕ закрывать в психушки???
По делу проходили трое фигурантов: Николай Бабарика, его жена Наталья и друг семьи Артём Зуев.
Пока в Минске прессуют Бабарико, у нас взялись за Бабарика. И Зуеву там, кстати, тоже немного перепало:
https://news.tut.by/elections/687440.html
К слову, объясните мне почему такое гендерное неравенство: бабе дали четыре года, но условно, а Зуеву за те же самые деяния - четыре года колонии общего режима?
Потому что у неё писечка, из которой может вылезти новый нологоплотельщик
Думаете, она воспитает порядочного законопослушного работягу, презирающего тунеядство и воровство? )