Другие фигуранты получили 4 года условно и 3,9 года колонии общего режима.

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Екатеринбургский гарнизонный военный суд приговорил к 7 годам колонии общего режима Николая Бабарика, создавшего паблик во «ВКонтакте» на тему АУЕ. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Дело возбудили по статьям о призывах к экстремизму, создании и участии в экстремистском сообществе, а также возбуждении ненависти или вражды к сотрудникам ФСБ и полиции. По делу проходили трое фигурантов: Николай Бабарика, его жена Наталья и друг семьи Артём Зуев.

Наталья Бабарика получила 4 года условно, Зуев — 3 года и 9 месяцев колонии общего режима. Также фигурантам дела запретили администрировать сайты: Зуеву и Наталье Бабарике на 3 года, Николаю Бабарике — на 4 года.

Следствие посчитало, что Николай Бабарика создал группу в ноябре 2011 года и в период до мая 2018 года опубликовал в ней около 30 тысяч материалов, в том числе содержащие призывы к экстремизму;

Наталья Бабарика вступила в созданную мужем группу в 2017 году, она «распространяла предметы с символикой движения», продавала их и администрировала сообщество, утверждает следствие. Кроме того, она опубликовала около 2 тысяч материалов на тему АУЕ, часть из которых содержат призывы к экстремизму, говорится в заявлении;



Зуев с марта по сентябрь 2017 года «систематически предоставлял» свой аккаунт Наталье Бабарике для администрирования группы и общения с подписчиками. Кроме того, в июне 2017 года он создал паблик, где публиковал материалы о движении и продавал товары с символикой АУЕ, сообщает Генпрокуратура.



Генпрокуратура сообщила, что «пресекла деятельность руководителя и участников экстремистского сообщества» в мае 2018 года.