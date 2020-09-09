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Алексей Боржонов
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В Екатеринбурге вынесли первые в России приговоры за создание паблика на тему АУЕ. Администратор получил 7 лет колонии Материал редакции

Другие фигуранты получили 4 года условно и 3,9 года колонии общего режима.

87 комментариев
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Екатеринбургский гарнизонный военный суд приговорил к 7 годам колонии общего режима Николая Бабарика, создавшего паблик во «ВКонтакте» на тему АУЕ. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Дело возбудили по статьям о призывах к экстремизму, создании и участии в экстремистском сообществе, а также возбуждении ненависти или вражды к сотрудникам ФСБ и полиции. По делу проходили трое фигурантов: Николай Бабарика, его жена Наталья и друг семьи Артём Зуев.

Наталья Бабарика получила 4 года условно, Зуев — 3 года и 9 месяцев колонии общего режима. Также фигурантам дела запретили администрировать сайты: Зуеву и Наталье Бабарике на 3 года, Николаю Бабарике — на 4 года.

  • Следствие посчитало, что Николай Бабарика создал группу в ноябре 2011 года и в период до мая 2018 года опубликовал в ней около 30 тысяч материалов, в том числе содержащие призывы к экстремизму;
  • Наталья Бабарика вступила в созданную мужем группу в 2017 году, она «распространяла предметы с символикой движения», продавала их и администрировала сообщество, утверждает следствие. Кроме того, она опубликовала около 2 тысяч материалов на тему АУЕ, часть из которых содержат призывы к экстремизму, говорится в заявлении;
  • Зуев с марта по сентябрь 2017 года «систематически предоставлял» свой аккаунт Наталье Бабарике для администрирования группы и общения с подписчиками. Кроме того, в июне 2017 года он создал паблик, где публиковал материалы о движении и продавал товары с символикой АУЕ, сообщает Генпрокуратура.

Генпрокуратура сообщила, что «пресекла деятельность руководителя и участников экстремистского сообщества» в мае 2018 года.

17 августа Верховный суд России признал движение АУЕ («Арестантское уголовное единство») экстремистским и запретил на территории страны. Как заявляла Генпрокуратура, у движения больше 34 тысяч сторонников в 40 регионах. Силовики считают, что члены движения пропагандируют воровские и тюремные понятия, а также требуют соблюдения «воровского кодекса».

#новости #суды

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87 комментариев
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Акционерный хот-дог

61

Теперь администратор этого канала перешёл от теории к практике.

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Кхалиси Бот

Акционерный
2

Тепейь администьятор этёгё кяняё пейешёл от тиойии к пьягтики.

Ответить

Неизменный украинец

Акционерный
0

@кто это

Ответить

Кто это

Неизменный
0

Я не знаю других имен Православие. Патриотизм.

Ответить

Неизменный украинец

Кто
0

!дед пихто это правда?

Ответить

Акционерный хот-дог

Неизменный
1

Нашёл, что вспомнить

Ответить

Неизменный украинец

Неизменный
0

@Аниме Бот Игра Дарвина

Ответить

Аниме Бот

Неизмен…
1

Игра Дарвина (Январь 2020 — Март 2020) [TV]
Японское название: ダーウィンズゲーム
Английское название: Darwin's Game
Рейтинг: 7.37
Жанры: Экшен, Детектив, Сёнен
Описание: Однажды семнадцатилетнему парню по имени Канамэ Судо приходит SMS от лучшего друга с просьбой о помощи в одной мобильной игре, и недолго думая Канамэ...

Darwin's Game
Однажды семнадцатилетнему парню по имени Канамэ Судо приходит SMS от лучшего друга с просьбой о…
shikimori.one
Ответить

Неизменный украинец

Акционерный
0

@Кхалиси Бот 

Ответить

Мощный микрофон

40

17 августа Верховный суд России признал движение АУЕ экстремистским и запретил на территории страны

создал группу в ноябре 2011 года

7 лет колонии

Ответить

Emile Zäkiev

Мощный
6

я не понял но за смешного кота лайкосик

Ответить

Sanek Igoshev

Emile
29

Его судят по статье, которой на момент совершения преступления ещё не было и дают срок равный среднему IQ подписчика этих групп

Ответить

Игорь Головин

Sanek
5

При чем тут создание, если он админ на данном этапе? 

Ответить

Sanek Igoshev

Игорь
3

Мужик, я не знаю :(

Ответить

🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀

Sanek
3

По идее админ должен был закрыть паблик когда появилась статья. Но он решил что это не "по-пацански" и наплевал на закон. Как-то так )

Ответить

Данила Романов

Sanek
0

вполне старые
чч. 1, 2 ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества), ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности), п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Ответить

Идеальный кот

Emile
1
Обратная сила закона
Обратная сила закона, ретроактивность закона — действие закона или другой нормы права в отношении…
ru.wikipedia.org
Ответить

Конкретный дым

Идеальный
6

В уголовном праве обратной силы нет, за крайне редкими исключениями. Но раз паблик на момент изменений продолжал существовать - то вот вам и состав

Ответить

Ценный ключ

Идеальный
3

Статья 54 Конституции РФ.
1. Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет.

Ответить

Близкий корабль

Мощный
–1

Дело возбудили по статьям о призывах к экстремизму, создании и участии в экстремистском сообществе, а также возбуждении ненависти или вражды к сотрудникам ФСБ и полиции

Экстремизм - старая статья

Ответить

Малик Янтижанов

21

Создаешь паблик на тема «АУЕ» получаешь 7 лет, убиваешь человека по пьяне получаешь 8 лет. Какая-то неравноценная история.

Ответить

Dmitry Yashin

Малик
6

Верно. За пропаганду больше должно быть.

Ответить

YeezySpace

Малик
1

Дальше заголовка умеем читать?
Дело возбудили по статьям о призывах к экстремизму, создании и участии в экстремистском сообществе, а также возбуждении ненависти или вражды к сотрудникам ФСБ и полиции.

Ответить

Дмитрий Дмитриев

YeezySpace
7

И что? В одном случае убили человека, во втором типичное "преступление без жертв".

Ответить

YeezySpace

Дмитрий
5

И ничего. Представляешь, за призывы к террористическому акту или за подготовку теракта тоже дают больше чем за убийство одного человека, вот это да.

Ответить

Даша Лейзаренко

10

пиздец 

Ответить

Акционерный хот-дог

Даша
8

Дарья, спасибо за Ваш отличный комментарий! ✨ Впредь будьте более вежливой собеседкой и не используйте в своих выражениях матные слова! 😊

Ответить

Неизменный украинец

Акционерный
1
Ответить

Акционерный хот-дог

Неизменный
1
Ответить

Emile Zäkiev

Даша
5

приятно когда редакция говорит на одном языке с подписчиками, спасибо

Ответить

Максим Козаченко

11

Самая уважаемая статья, перспективная

Ответить

умный человек

Максим
4

Статья на TJ

Ответить

Заинтересованный теркин30см

7

7 лет колонии за создание АУЕ паблика

Это как убить самоубийцу

Ответить

Dmitry Yashin

6

Штош, пацан пришёл к успеху, очевидно.

Ответить

Денис Вселенский

5

«Екатеринбургский гарнизонный военный суд приговорил к 7 годам колонии общего режима Николая Бабарика, создавшего паблик во «ВКонтакте» на тему АУЕ»

Теоретическая база у чела есть, теперь отправиться на практику 

Ответить

Сергей Мардс

4

Блин, с одной стороны, я против такой фигни, когда гос-во садит на посты в нете.
А с другой АУЕшники это трэш, а не люди.

Ответить

Seon

4

Интересно были ли там реальные призывы и возбуждение ненависти?
Хотя в любом случае, сажать за мыслепрестпления это неправильно.

Ответить

Maxim Semenov

4

Воннаби ЗЕКи получили свой срок, какая ирония.

а если серьезно  - это пиздец, давать 7 лет за приколы в вк это очередное пробитие дна.

Ответить

Bobby HaveFun

Maxim
0

Воровач-тредам не быть. 

Ответить

Игорь Головин

1

Ахуй
Что скажет анал. отдел?

Ответить

alexferman

Игорь
6

Очередной шаг по уничтожению свободы слова, что тут ещё скажешь

Ответить

Игорь Головин

alexferman
0

Да хз, все сложно на самом деле

Ответить

alexferman

Игорь
2

Что сложного?

Ответить

Игорь Головин

alexferman
2

Что все так происходит, это пиздец. Но факт, что с ауешной движухой надо что-то делать (само-собой работать с первопричиной - бедностью и прочее-прочее) 

Ответить

alexferman

Игорь
4

само-собой работать с первопричиной - бедностью и прочее-прочее

Сам себе ответил

Ответить

Игорь Головин

alexfer…
2

Один вопрос, что делать, чтобы пиздюки не становились этим сбродом, а другой, как уже существующих ауешников исправить. А они, к сожалению, я думаю, понимают только один язык, хз

Ответить

alexferman

Игорь
0

а другой, как уже существующих ауешников исправить

Никак. Что это за совковое уебанство-то - людей "исправлять"? Кто-то уже вывел эталонную модель мышления и поведения человека? Таким макаром можно до полного пиздеца и мракобесия докатиться.

Ответить

Игорь Головин

alexfer…
1

При чем тут совковое уебанство? Иди посмотри в европейских странах на то, как работает система перевоспитания трудных подростков кек

Ответить

alexferman

Игорь
–1

Приводишь евросовок как пример несовковости решения кек

Ответить

Игорь Головин

alexfer…
1

А, ну да, лучше же оставить потенциально криминогенных элементов в покое

Ответить

alexferman

Игорь
0

Потенциально криминогенен каждый человек, всё зависит от условий.

Ответить

Игорь Головин

alexfer…
1

То есть это нормально, что, допустим в соседней квартире от тебя человек увлекается джихадизмом, гуглит целыми днями инфу про убийства, вешает у себя флаги иг в хате и прочее? Ну, пускай занимается тем, чем нравится хуле.

Ответить

alexferman

Игорь
0

То есть это нормально, что, допустим в соседней квартире от тебя человек увлекается анархо-капитализмом, торчит целыми днями на TJ, вешает у себя фотки Светова в хате и прочее? Ну пускай занимается тем, чем нравится хуле.

Ответить

Игорь Головин

alexfer…
0

Ахуенное сравнение. При чем тут анкап и криминал?

Ответить

alexferman

Игорь
0

Анкап предполагает ликвидацию государства и анархию, это же кошмар, как мне растить детей в мире где есть эти террористы?

Ответить

Игорь Головин

alexfer…
0

Я блять тебе и говорю, что это нихуя не легкий вопрос этики. Стоит ли вмешиваться государству, насколько сильно. Что выбрать между свободой абсолютной и безопасностью. Это сложно пиздец. И ни одна страна не ответила на этот вопрос еще и вряд ли ответит

Ответить

alexferman

Игорь
0

Это сложно пиздец

На самом деле, это просто, и ответ давно известен: наказывать за действия, а не за слова.

Ответить

Игорь Головин

alexfer…
0

А с другой стороны, работа с причинами и предпосылками куда продуктивнее работы с последствиями  

Ответить

alexferman

Игорь
1

Верно, поэтому самый эффективный метод это:

работать с первопричиной - бедностью и прочее-прочее

Ответить

Игорь Головин

alexfer…
0

ес

Ответить

??? ???

alexfer…
0

Ну и под какими же условиями я буду совершать преступления против человечества?

Ответить

Игорь Головин

alexfer…
0

ну, это один из возможных способов

Ответить

Намерен щит

Игорь
1

Это что, хуйвейп??

Ответить

Игорь Головин

Намерен
0

ес.

Ответить

Намерен щит

Игорь
1

Жаль

Ответить

Неизменный украинец

Намерен
1

@Кхалиси Бот !

Ответить

Кхалиси Бот

Неизмен…
2

!

Ответить

Неизменный

Кхалиси
1

Уууу. Травля, да?

Ответить

Joni Keij

1

Объясните плз. Паблики существовали законно, потом приняли закон, и тех кто не успел отписаться могут привлечь? Это типа обратная сила закона снова?

Ответить

Лишенный блик

Joni
3

Там какая-то фигня с длящимся правонарушением, если я правильно понимаю.

Ответить

Cyril

Joni
2

На момент принятия закона ты должен подчистить все действия в сети, которые под него попадут.

Ответить

Vinze Katze

Cyril
0

И, возможно, получить отягчающее за сокрытие.

Ответить

Обширный динозавр

1

Как бы теперь Д*Ф не закрыли...

Ответить

Jakub Marona

Обширный
4

.........их боялись даже дагестанцы......

Ответить

Андрей Иванов

2

От Теории к Практики.

Ответить

Студенческий мангал

1

Как удолить теперь с ТЖ все шутки с АУЕ??

Ответить

Дон Карлионе

1

Владимир Владимирович должен остаться только один. Как горец!

Ответить

Марк Туллий

–1

Осуждённые могут обжаловать приговор?
7 лет за решеткой за картинки в вк — это слишком жестоко даже для российских реалий. Я не могу понять, почему целых СЕМЬ ЛЕТ человек должен просидеть в тюрьме, когда у нас за убийство в пьяном виде дают всего на год больше.

Ответить

Maxim Semenov

0

А дальше что? Будут любетелей ШУЕ закрывать в психушки???

Ответить

Maxim Semenov

Maxim
2

Анимешников отправлять в Японию?

Ответить

Романелло Кивогенс

0

По делу проходили трое фигурантов: Николай Бабарика, его жена Наталья и друг семьи Артём Зуев.

Пока в Минске прессуют Бабарико, у нас взялись за Бабарика. И Зуеву там, кстати, тоже немного перепало:
https://news.tut.by/elections/687440.html

К слову, объясните мне почему такое гендерное неравенство: бабе дали четыре года, но условно, а Зуеву за те же самые деяния - четыре года колонии общего режима?

Ответить

alexferman

Романелло
1

Потому что у неё писечка, из которой может вылезти новый нологоплотельщик

Ответить

Романелло Кивогенс

alexferman
0

Думаете, она воспитает порядочного законопослушного работягу, презирающего тунеядство и воровство? )

Ответить

alexferman

Романелло
0

Влияние родителей мало что значит

Ответить

Дикий химик

0

Интересно, а муж с женой ранее судимые? А то как то странно для супругов вести криминальный паблик

Ответить

Защитный холод

Дикий
0

Просто бизнес, ничего личного

Ответить

Максим Шпилёв

0

гарнизонный военный суд

Мы на войне?

Ответить
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