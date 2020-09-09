Георгий Албуров и Кира Ярмыш заявили, что республикой руководит «клан, члены которого ценой процветания собственного народа стали богатейшими людьми страны».

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Фонд борьбы с коррупцией показал расследование о властях Казани, столице Республики Татарстан. В начале ролика Кира Ярмыш рассказала, что в этом фильме «перед камерой должен был быть Алексей Навальный» — Казань по плану была одной из остановок политика в поездке по регионам России.

На момент записи видео Алексей находится в коме уже две недели. А мы вместо него продолжаем то, что начали. Кира Ярмыш пресс-секретарь Навального

ФБК рассказал, что Минтимер Шаймиев — первый президент Татарстана — стоял у истоков «Единой России», он также является доверенным лицом Владимира Путина на всех выборах. По мнению ФБК, между Татарстаном и Москвой было заключено «негласное соглашение» — «заоблачные проценты поддержки Путина и „Единой России“ взамен на разрешение воровать безнаказанно, в любых количествах». ФБК уточнил, что это соглашение распространяется и на действующего президента Татарстана Рустама Минниханова.

Георгий Албуров заявил, что в Татарстане из-за действующей власти «полностью зачищено политическое поле», нет независимых СМИ, а местные полицейские известны тем, что «пытают, насилуют и убивают прямо у себя в отделениях». ФБК напомнил, что 13 сентября в Татарстане пройдут выборы президента и в несколько городских советов, а также призвал всех голосовать против Минниханова, используя «Умное голосование» — чтобы «вышвырнуть единоросов».

ФБК заявил, что «поймал» Минниханова на взятке в три миллиарда рублей. Фонд выяснил, что жена президента Татарстана в 2017 году задекларировала доход в 2,3 миллиарда рублей за год, обосновав это продажей доли в собственном спа-комплексе. Эту долю купил офшор, который на следущий год внёс в капитал спа-комплекса 10 миллионов долларов, позже обесценив эту инвестицию — как и при покупке доли. ФБК рассказал, что офшор принадлежит российскому предпринимателю Рубену Варданяну, которого с Татарстаном связывают «близкие отношения».

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