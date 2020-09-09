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Артём Мазанов
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«Перед камерой должен был быть Навальный»: ФБК показал фильм про Татарстан, жителей которого «обманули и обворовали» Материал редакции

Георгий Албуров и Кира Ярмыш заявили, что республикой руководит «клан, члены которого ценой процветания собственного народа стали богатейшими людьми страны».

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Фонд борьбы с коррупцией показал расследование о властях Казани, столице Республики Татарстан. В начале ролика Кира Ярмыш рассказала, что в этом фильме «перед камерой должен был быть Алексей Навальный» — Казань по плану была одной из остановок политика в поездке по регионам России.

На момент записи видео Алексей находится в коме уже две недели. А мы вместо него продолжаем то, что начали.

Кира Ярмыш
пресс-секретарь Навального

ФБК рассказал, что Минтимер Шаймиев — первый президент Татарстана — стоял у истоков «Единой России», он также является доверенным лицом Владимира Путина на всех выборах. По мнению ФБК, между Татарстаном и Москвой было заключено «негласное соглашение» — «заоблачные проценты поддержки Путина и „Единой России“ взамен на разрешение воровать безнаказанно, в любых количествах». ФБК уточнил, что это соглашение распространяется и на действующего президента Татарстана Рустама Минниханова.

Георгий Албуров заявил, что в Татарстане из-за действующей власти «полностью зачищено политическое поле», нет независимых СМИ, а местные полицейские известны тем, что «пытают, насилуют и убивают прямо у себя в отделениях». ФБК напомнил, что 13 сентября в Татарстане пройдут выборы президента и в несколько городских советов, а также призвал всех голосовать против Минниханова, используя «Умное голосование» — чтобы «вышвырнуть единоросов».

ФБК заявил, что «поймал» Минниханова на взятке в три миллиарда рублей. Фонд выяснил, что жена президента Татарстана в 2017 году задекларировала доход в 2,3 миллиарда рублей за год, обосновав это продажей доли в собственном спа-комплексе. Эту долю купил офшор, который на следущий год внёс в капитал спа-комплекса 10 миллионов долларов, позже обесценив эту инвестицию — как и при покупке доли. ФБК рассказал, что офшор принадлежит российскому предпринимателю Рубену Варданяну, которого с Татарстаном связывают «близкие отношения».

#новости #фбк

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19 комментариев
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Неизменный украинец

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Решил хайпануть на своей смерти

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A big purple banana 🍆

Неизменный
1

Че-то у них инерция большая сегодня

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Намерен щит

2

А почему Навальный не ведущий??

Ответить

A big purple banana 🍆

Намерен
4

Дрыхнет

Ответить

A big purple banana 🍆

Намерен
4

Слился

Ответить

A big purple banana 🍆

Намерен
4

Заболел

Ответить

Евгений Мартынов

Намерен
2

Наелся и спит.

Ответить

Намерен щит

Евгений
0

Рафаэлок переел??

Ответить

Евгений Мартынов

Намерен
1

мягких французских булок

Ответить

Неизменный украинец

Намерен
2

Чай пьёт

Ответить

Дикий химик

Намерен
2

Леша гулять не выйдет, он наказан

Ответить

A big purple banana 🍆

Намерен
2

первый пошел 

Ответить

Soul Messiah

1

Надеюсь доедут до соседнего Башкортостана, там ситуация еще трешовее

Ответить

Максим Шпилёв

Soul
1

тут куда не ткни - треш

Ответить

A big purple banana 🍆

1

Глава ФБК кинул и гоустит команду ФБК. Это так по-фюрерски

Ответить

Владимир Филатов

0

И это не новость ИА «Панорама»

угу

Ответить

solawind

0

Жаль что столько сил уходит на материалы которые посмотрит 0,5% жителей Татарстана

Ответить

Максим Шпилёв

solawind
0

Это же не только для жителей Татарстана

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Max

0

Блядь, как же много охуевших мразей в РФ. И самое обидное, что их дети будут такими же подонками и уродами...

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