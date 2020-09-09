Адвокат: белорусская оппозиционерка Мария Колесникова стала подозреваемой по делу о попытке захвата власти Материал редакции
Сейчас она находится в СИЗО.
Член президиума Координационного совета Мария Колесникова стала подозреваемой по делу о попытке захвата власти. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на её адвоката Людмилу Казак.
Она уточнила, что Колесникова проходит подозреваемой по так называемому «делу Координационного совета». Насколько задержана оппозиционерка, пока не известно.
9 сентября стало известно, что Колесникова находится в СИЗО. Следователь сказал её отцу, что она арестована.
Утром 7 сентября люди в масках посадили Колесникову в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении, с тех пор она не выходила на связь. В МВД, Следственном комитете и Комитете госконтроля утверждали, что не знают о задержании. Позже стало известно, что Колесникову задержали на белорусско-украинской границе про попытке покинуть страну.
Надеюсь он закончит как Хусейн. Его должны повесить
Конкретный дым
Все хочу увидеть, когда в какой-то момент Лучезарный его кинет, и останется Сашка без поддержки но с набросанным в сторону Европы и США говном.
Интересная жизнь у него будет.
Лучезарный сегодня ему реструктуризировал долг.
Так это Беларуси, а не ему. Беларусь и после Луки останется.
Вот если пару миллиардов докинет 14 сентября - тогда да, поддержка.
лука = равно современная преступная Белоруссия. Это дает ему возможность дальше кормить своих фашистов и чинить беспредел
Тут такое дело. Беларусь это и есть Лукашенко. По крайней мере он так считает.
Считает Путин?
Сами подумайте, вам нужна Венесуэла у границ своей страны?
Это ни Европе, ни Путину не нужно.
В чём адвокат-то виноват?
Это про Луку я так понял
Забавно получается. Ведь раз Колесникову пропустили белорусские пограничники, следовательно, на неё ещё не было заведено никаких уголовных дел. Но стоило ей порвать паспорт, как оно тут же нарисовалось. Бывают же чудеса.
Алло, змагары, выходим
выходим уже ровно месяц. выйдем и в этот раз
я тоже
но то, как мы выходим — хуйня
хуйня - это выйти и дать то, что нужно лошкам-петушкам.
им ничего не нужно
они пиздят и садят тогда, когда захотят
Ок. Твои идеи. Или ждешь что кто-то другой начнет лезть на амбразуру?
Я не жду, что кто-то начнет лезть на амбразуру, но людей выходит все меньше (в будние дни — точно)
Практически никто и никогда не пытается отбить людей от бандитов без опозновательных знаков и в балаклавах. Вяжут, кого хотят и когда хотят, а получают в ответ ничего.
Перестали устраивать забастовки, перестают выходить на улицы, а репрессии только усиливаются и с каждым днем будет только хуже. Всех снимают, номера квартир с флагами записывают. Если тебя не посадили сегодня на 15 суток, то посадят через неделю, и это уже не остановить с таким отношением
По твоим ощущениям, что будет с протестом через месяц?
у меня нет никаких ощущений, я в такой ситуации первый раз. я не знаю, что может случиться завтра, или через неделю. мы просто объединяемся с друзьями, соседями и выходим. никто уже не боится 15 суток или потерять работу.
ха ха ха тобi пiзда
Ну реально похуй же. То что ее задержали было известно очень давно
Намерен щит
Где бабарико, напомните?? Почему на него внезапно всем похуй стало
Ты такой интересный, ты когда учебники истории читал, что бы Сталина возненавидеть, заметил закономерность что все исторические масштабные события проходят в течении часов, или хотя бы дней? Нет такой закономерности
Масштабные исторические события растворяются во времени, и даже для 2020 года, свержение 26-летнего строя картопляного диктатора в течении нескольких дней слишком круто. Земля же в 20 году быстрее в несколько раз крутится не начала
Просто иногда кажется, что события в мировой истории должны происходить с такой же скоростью как ты обновляешь вкладку свежее, но нет, планете несколько миллиардов лет, она твои желания и потуги видеть новые инфоповоды со скоростью света на хую вертела, а будешь набрасывать, в 21 году засуху или рой саранчи на твой Казахстан нашлет.
Нихуя ты порвался
О, кста. Почему на тж все друг друга обвиняют в "порванности", и как правильно на это реагировать?
Это не обвинение, а констатация факта. На нормальный язык это переводится как жопа горит.
А почему это осуждается? Или не осуждается?
Это не осуждается, просто показывает как бомбит у кого-то.
Но зачем, если и так понятно по содержанию комментария, что автора последнего зацепило?
Например, чтобы другие увидели, если комментарий длинный и его не читают. Типа излишне эмоциональное восприятие чего-либо.
Конкретный дым
Реальный срок - это хорошая эскалация конфликта с протестующими. Хотя Лукашу уже похуй, так что могут и посадить
Ты прямо рекорд по дизлойсам побить хочешь.
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А чего не уехала? В Украине явно комфортнее, чем в камере.
потому что она говорила, что не покинет страну
Колин батя столько не протянет
Конкретный дым
Но вы можете покататься в фургоне "Связь". Это должно быть интересно и напоминает экскурсию по городу.
А что там с забастовками в Беларуси? Что,запугали всех?
Так вроде же заграницей фонды создаются
"Позже стало известно, что Колесникову задержали на белорусско-украинской границе про попытке покинуть страну.". Ага, да
Игорь Эйдман
Враг приходит с востока
Лидеры белорусской оппозиции, обращаясь за поддержкой к российскому обществу и интеллигенции, демонстрируют полное непонимание ситуации в России. Общество здесь давно вытоптана чекистскими носорогами, которые сейчас дожёвывают последних вольно пасущихся травоядных.
Иных уж нет, а те далече. Гулять хоть и под присмотром, но относительно свободно можно только (пока) по фейсбуку. При всём желании многих порядочных россиян, они ничем реально белорусам помочь не могут. Ведь общество в России не имеет никакого влияния на политику власти.
В сегодняшней ситуации из России в Беларусь может прийти (и идёт уже) только кованный чекистский сапог, который растопчет не только ростки свободы, но и остатки суверенитета страны. Путин сейчас - враг Беларуси, опаснее Лукашенко. Именно на его деньгах, лжи и штыках держится режим кровавого Луки.
Дальше Кремль будет постепенно поглощать Беларусь по технологиям питерских рейдеров: вначале поставил свой менеджмент, потом - охрану, а затем приватизирует (аннексирует) страну.
Если революция провалится, через год-другой белорусы окажутся под двойным гнетом своих и российских правящих бандитов, многие лишатся работы в приватизированных и "оптимизированных" российскими олигархами предприятиях, а о свободе и Европе можно будет надолго забыть. Над Беларусью опустится железный занавес азиатской московской империи.
Скажите, дедушки вообще потеряли связь с реальность ?