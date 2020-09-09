Сейчас она находится в СИЗО.

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Член президиума Координационного совета Мария Колесникова стала подозреваемой по делу о попытке захвата власти. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на её адвоката Людмилу Казак.

Она уточнила, что Колесникова проходит подозреваемой по так называемому «делу Координационного совета». Насколько задержана оппозиционерка, пока не известно.

9 сентября стало известно, что Колесникова находится в СИЗО. Следователь сказал её отцу, что она арестована.

Утром 7 сентября люди в масках посадили Колесникову в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении, с тех пор она не выходила на связь. В МВД, Следственном комитете и Комитете госконтроля утверждали, что не знают о задержании. Позже стало известно, что Колесникову задержали на белорусско-украинской границе про попытке покинуть страну.