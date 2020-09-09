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Ольга Щербинина
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Белорусские оппозиционеры Мария Колесникова и Максим Знак стали подозреваемыми по делу о призывах к захвату власти Материал редакции

Их взяли под стражу.

79 комментариев
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Член президиума Координационного совета Мария Колесникова стала подозреваемой по делу о попытке захвата власти. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на её адвоката Людмилу Казак.

Обновление 17:21

Член Координационного совета Максим Знак, задержанный утром 9 сентября, также проходит подозреваемым по делу о призывах к захвату власти, сообщил Следственный комитет. Колесникову и Знака взяли под стражу.

Она уточнила, что Колесникова проходит подозреваемой по так называемому «делу Координационного совета». Насколько задержана оппозиционерка, пока не известно.

9 сентября стало известно, что Колесникова находится в СИЗО. Следователь сказал её отцу, что она арестована.

Утром 7 сентября люди в масках посадили Колесникову в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении, с тех пор она не выходила на связь. В МВД, Следственном комитете и Комитете госконтроля утверждали, что не знают о задержании. Позже стало известно, что Колесникову задержали на белорусско-украинской границе про попытке покинуть страну.

#новости #белоруссия

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79 комментариев
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Marhal_New _Arleana

47

Надеюсь он закончит как Хусейн. Его должны повесить

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Конкретный дым

Marhal_New
11

Все хочу увидеть, когда в какой-то момент Лучезарный его кинет, и останется Сашка без поддержки но с набросанным в сторону Европы и США говном.
Интересная жизнь у него будет.

Ответить

Pavel Romanov

Конкретный
10

Не кинет. 

Ответить

Андрей Рядькин

Конкретный
1

Лучезарный сегодня ему реструктуризировал долг.

Ответить

Alexander Borkun

Андрей
1

Так это Беларуси, а не ему. Беларусь и после Луки останется.
Вот если пару миллиардов докинет 14 сентября - тогда да, поддержка.

Ответить

Андрей Рядькин

Alexander
3

лука = равно современная преступная Белоруссия. Это дает ему возможность дальше кормить своих фашистов и чинить беспредел 

Ответить

Алексей Панкратов

Alexander
0

Тут такое дело. Беларусь это и есть Лукашенко. По крайней мере он так считает. 

Ответить

Alexander Borkun

Алексей
–4

Считает Путин?
Сами подумайте, вам нужна Венесуэла у границ своей страны?
Это ни Европе, ни Путину не нужно.

Ответить

Алексей

Alexand…
1

Для Путина лучше ручная Венесуэла под боком чем Украина. 

Ответить

Виктор Запруднов

Андрей
0

Пруф?

Ответить

Marhal_New _Arleana

Конкретный
1

Надеюсь его кинут и останется он один обосранный.

Ответить

Святой спрей

Marhal_New
6

закружится в хороводе с девчонками
утонет в букетах цветов

Ответить

Владимир Филатов

Marhal_New
2

В чём адвокат-то виноват?

Ответить

Viktor Vasilyev

Владимир
0

Это про Луку я так понял

Ответить

Владимир Филатов

Viktor
0

Я понял, это шутка

Ответить

Имя Фамилия

Marhal_New
0

Явно умрёт не сам, у него уже очень много врагов.

Ответить

Романелло Кивогенс

25

Забавно получается. Ведь раз Колесникову пропустили белорусские пограничники, следовательно, на неё ещё не было заведено никаких уголовных дел. Но стоило ей порвать паспорт, как оно тут же нарисовалось. Бывают же чудеса.

Ответить

涼宮ハ ルヒ

4

Алло, змагары, выходим

Ответить

Metalcoreman

涼宮ハ
28

выходим уже ровно месяц. выйдем и в этот раз

Ответить

涼宮ハ ルヒ

Metalcoreman
–4

я тоже
но то, как мы выходим — хуйня

Ответить

Metalcoreman

涼宮ハ
4

хуйня - это выйти и дать то, что нужно лошкам-петушкам.

Ответить

涼宮ハ ルヒ

Metalcoreman
6

им ничего не нужно
они пиздят и садят тогда, когда захотят

Ответить

Alexander Borkun

涼宮ハ
4

Когда 200 тыщ в центре, почему-то никогда не хотят.

Ответить

Сергей Шестеров

涼宮ハ
1

Ок. Твои идеи. Или ждешь что кто-то другой начнет лезть на амбразуру? 

Ответить

涼宮ハ ルヒ

Сергей
5

Я не жду, что кто-то начнет лезть на амбразуру, но людей выходит все меньше (в будние дни — точно)
Практически никто и никогда не пытается отбить людей от бандитов без опозновательных знаков и в балаклавах. Вяжут, кого хотят и когда хотят, а получают в ответ ничего.
Перестали устраивать забастовки, перестают выходить на улицы, а репрессии только усиливаются и с каждым днем будет только хуже. Всех снимают, номера квартир с флагами записывают. Если тебя не посадили сегодня на 15 суток, то посадят через неделю, и это уже не остановить с таким отношением

Ответить

1L1dan

涼宮ハ
0

Ты сам откуда?

Ответить

Андрей Рядькин

Metalcoreman
0

По твоим ощущениям, что будет с протестом через месяц?

Ответить

Metalcoreman

Андрей
6

у меня нет никаких ощущений, я в такой ситуации первый раз. я не знаю, что может случиться завтра, или через неделю. мы просто объединяемся с друзьями, соседями и выходим. никто уже не боится 15 суток или потерять работу.

Ответить

Владислав Кузнецов

Metalcoreman
0

У вас уже радикальные мысли в группах появились? У нас вот да

Ответить

solawind

涼宮ハ
1

не выйдет, хотя триггер мог бы быть хороший, если бы дали реальный срок

Ответить

涼宮ハ ルヒ

solawind
0

Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем, –
наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

Ответить

Хозяйственный микрофон

0

в чём заключалась попытка?

Ответить

Владимир Филатов

Хозяйственный
22

порвала паспорт и пыталась остаться в стране

Ответить

Намерен щит

–23

Похуй

Ответить

Атлант поправил плечи

Намерен
7

 ха ха ха тобi пiзда 

Ответить

Намерен щит

Атлант
0

Ну реально похуй же. То что ее задержали было известно очень давно

Ответить

solawind

Намерен
1

Предыдущим ограничивались административкой или выездом кажись, а тут реальный срок светит.

Ответить

Намерен щит

solawind
1

Где бабарико, напомните?? Почему на него внезапно всем похуй стало

Ответить

Атлант поправил

Намерен
8

Ты такой интересный, ты когда учебники истории читал, что бы Сталина возненавидеть, заметил закономерность что все исторические масштабные события проходят в течении часов, или хотя бы дней? Нет такой закономерности  
Масштабные исторические события растворяются во времени, и даже для 2020 года, свержение 26-летнего строя картопляного диктатора в течении нескольких дней слишком круто. Земля же в 20 году быстрее в несколько раз крутится не начала

Просто иногда кажется, что события в мировой истории должны происходить с такой же скоростью как ты обновляешь вкладку свежее, но нет, планете несколько миллиардов лет, она твои желания и потуги  видеть новые инфоповоды со скоростью света на хую вертела, а будешь набрасывать, в 21 году засуху или рой саранчи на твой Казахстан нашлет. 

Ответить

Намерен щит

Атлант
5

Нихуя ты порвался

Ответить

Vinze Katze

Намерен
1

О, кста. Почему на тж все друг друга обвиняют в "порванности", и как правильно на это реагировать? 

Ответить

Лишенный блик

Vinze
1

Строчить оскорбительные посты на Аляску

Ответить

Владимир Филатов

Vinze
0

Это не обвинение, а констатация факта. На нормальный язык это переводится как жопа горит.

Ответить

Vinze Katze

Владимир
0

А почему это осуждается? Или не осуждается? 

Ответить

Владимир Филатов

Vinze
0

Это не осуждается, просто показывает как бомбит у кого-то.

Ответить

Vinze Katze

Владимир
1

Но зачем, если и так понятно по содержанию комментария, что автора последнего зацепило?

Ответить

Владимир Филатов

Vinze
0

Например, чтобы другие увидели, если комментарий длинный и его не читают. Типа излишне эмоциональное восприятие чего-либо.

Ответить

Vinze Katze

Владимир
0

В принципе, логично. 
Спасибо

Ответить

Намерен щит

Vinze
0

Никак

Ответить

Атлант поправил

Намерен
1

скучно немного 

Ответить

Конкретный дым

solawind
2

Реальный срок - это хорошая эскалация конфликта с протестующими. Хотя Лукашу уже похуй, так что могут и посадить

Ответить

Sanek Igoshev

Намерен
4

Ты прямо рекорд по дизлойсам побить хочешь.

Акционеры ООО «Орлов» вновь будут разочарованы курсом компании

Ответить

AZP

–3

А чего не уехала? В Украине явно комфортнее, чем в камере.

Ответить

Владимир Филатов

AZP
8

потому что она говорила, что не покинет страну

Ответить

AZP

Владимир
–19

Ну, пускай сидит, раз принципиальная.
Лет 15 жизни проебать и здоровье посадить на тюремных харчах - не самый лучший вариант.

Ответить

Слава Инженеров

AZP
4

Колин батя столько не протянет

Ответить

AZP

Слава
0

У колиного бати есть Коля и Витя.

Ответить

Слава Инженеров

AZP
8

Они бастарды

Ответить

No Name

AZP
0

Потому что ее похитили и в центре города, привезли на границу и такие "надо же, кто же он у нас сбежать хочет"

Ответить

AZP

No
1

Она ж паспорт порвала, чтоб в Украину не попасть.

Ответить

Слава Инженеров

AZP
0

Нет не так, а "из Беларуси"

Ответить

Готовый Данила

2

То есть диктатор власть не захватил? Это другое?

Ответить

Alex Dark

1

А что там с забастовками в Беларуси? Что,запугали всех?

Ответить

AZP

Alex
2

Бастующим кушать захотелось.

Ответить

Alex Dark

AZP
0

Так вроде же заграницей фонды создаются

Цепкало объявил о создании фондов помощи белорусам
Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало, который ранее покинул республику…
ria.ru
Ответить

Владислав Кузнецов

Alex
1

А им похуй. У них "кредиты, дети". Большинство резко и сознательно забыли, что нескольких людей застрелили, избили до сметри, всех задержанных пытали.
Наши белазовцы напугали всех этих ублюдков до сметри своими угрозами, но как дошло до дела сдулись.
Хуево

Ответить

Романелло Кивогенс

Владислав
0

Да, рабочие сильно подкачали. Бойко начали, а затем тихо слились, отдав своих наиболее активных представителей в руки силовиков. Ну да посмотрим, что будет дальше. С экономикой в Беларуси беда, некоторые предприятия работают "на склад", а кое-где, если эта не утка, начинают часть зарплаты выдавать продукцией. Золотовалютные резервы за месяц уменьшились на 18%. И если Россия не подбросит деньжат, дальше ситуация будет только ухудшаться.

Ответить

Конкретный дым

0

Всем туристам: Если вы приезжаете в Белоруссию с паспортом и вы за демократию - вас могут задержать за попытку захватить власть. Хорошего отдыха!

Ответить

Конкретный дым

Конкретный
4

Но вы можете покататься в фургоне "Связь". Это должно быть интересно и напоминает экскурсию по городу.

Ответить

Nemiro Ilia

Конкретный
0

там же мешок на голове

Ответить

kubanoid.online

0

Скажите, дедушки вообще потеряли связь с реальность ?

Ответить

Бипедальный Гоминид

kubanoid.online
3

Им деваться некуда, или золотой трон, или виселица.

Ответить

kubanoid.online

Бипедальный
0

Да я за них ) 

Ответить

Владислав Кузнецов

kubanoid.online
0

Все или ничего

Ответить

Alexey Romanov

1

"Позже стало известно, что Колесникову задержали на белорусско-украинской границе про попытке покинуть страну.". Ага, да

https://news.tut.by/economics/699770.html

Порвала паспорт и пошла в сторону белорусской…
Члены Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов находятся в Киеве. Вечером 8 сентября…
news.tut.by
Ответить

Кузькин отец

0

Игорь Эйдман

Враг приходит с востока

Лидеры белорусской оппозиции, обращаясь за поддержкой к российскому обществу и интеллигенции, демонстрируют полное непонимание ситуации в России. Общество здесь давно вытоптана чекистскими носорогами, которые сейчас дожёвывают последних вольно пасущихся травоядных.
Иных уж нет, а те далече. Гулять хоть и под присмотром, но относительно свободно можно только (пока) по фейсбуку. При всём желании многих порядочных россиян, они ничем реально белорусам помочь не могут. Ведь общество в России не имеет никакого влияния на политику власти.
В сегодняшней ситуации из России в Беларусь может прийти (и идёт уже) только кованный чекистский сапог, который растопчет не только ростки свободы, но и остатки суверенитета страны. Путин сейчас - враг Беларуси, опаснее Лукашенко. Именно на его деньгах, лжи и штыках держится режим кровавого Луки.
Дальше Кремль будет постепенно поглощать Беларусь по технологиям питерских рейдеров: вначале поставил свой менеджмент, потом - охрану, а затем приватизирует (аннексирует) страну.
Если революция провалится, через год-другой белорусы окажутся под двойным гнетом своих и российских правящих бандитов, многие лишатся работы в приватизированных и "оптимизированных" российскими олигархами предприятиях, а о свободе и Европе можно будет надолго забыть. Над Беларусью опустится железный занавес азиатской московской империи.

Игорь Эйдман
Враг приходит с востока Лидеры белорусской оппозиции, обращаясь за поддержкой к российскому…
www.facebook.com
Ответить

Lian Niko

Кузькин
0

С учётом того, что сейчас золотой запас в рб тает со скоростью 2млрд в месяц, поддержка обойтеся слишком дорого. 

Ответить

Maksytoff

–1
Ответить

Близкий корабль

–1

Арестовывают кандидатов: Вот в августе выборы будут так и скинем Луку!

Прошли выборы: Вот огласят результаты, так и скинем!

Депортируют Тихановскую: Вот вот, неделя ему осталась!

Раскидали КС: МРАЗЬ, ШОБ ОН СДОХ!

Лукашенко так быстрее сам умрёт.

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