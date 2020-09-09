Член президиума Координационного совета Мария Колесникова стала подозреваемой по делу о попытке захвата власти. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на её адвоката Людмилу Казак.

Утром 7 сентября люди в масках посадили Колесникову в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении, с тех пор она не выходила на связь. В МВД, Следственном комитете и Комитете госконтроля утверждали, что не знают о задержании. Позже стало известно, что Колесникову задержали на белорусско-украинской границе про попытке покинуть страну.