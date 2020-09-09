И печатью более крупного тиража заинтересовалось большое издательство.

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Попытки французского чиновника запретить эссе «Я ненавижу мужчин» за «разжигание ненависти по признаку пола» дали обратный эффект. Продажи феминистской книги резко возросли, пишет The Guardian.

Эссе 25-летней Полин Арманж вышло в небольшом французском издательстве Monstrograph. В нём девушка пытается ответить на вопрос, есть ли у женщин «веские причины ненавидеть мужчин» и является ли на самом деле «гнев по отношению к мужчинам радостным и освободительным путём, если ему позволено выражаться».

Специальный советник министерства Франции по вопросам гендерного равенства Ральф Цурмели назвал книгу «одой противозаконному поведению». Он отметил, что «разжигание ненависти по признаку пола является уголовным преступлением», и попросил издателя изъять книгу из оборота «под страхом уголовного преследования». Позже министерство заявило, что угроза разбирательства была «личной инициативой» чиновника.

В издательстве заявили, что книга не призывает к насилию, а её название — намеренная провокация. Сама Арманж сказала, что её эссе — это приглашение женщинам «представить новую жизнь, перестать учитывать часто не поддерживаемое мнение мужчин и задуматься над поговоркой „Лучше быть одной, чем с кем попало“». Писательница также раскритиковала реакцию Цурмели на её работу. «Государственный чиновник, у которого кризис власти, столкнулся с 80-страничной книгой, выпущенной тиражом 400 экземпляров. Я нахожу это очень проблематичным», — сказала она.

Monstrograph изначально планировало напечатать всего 400 экземпляров эссе, но после нападок чиновника первые три тиража книги были распроданы, а всего через две недели после её выпуска продали почти 2500 копий. Теперь переизданием книги займётся более крупный издатель.