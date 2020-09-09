Советник французского министра попытался запретить книгу «Я ненавижу мужчин». В итоге её продажи выросли Материал редакции
И печатью более крупного тиража заинтересовалось большое издательство.
Попытки французского чиновника запретить эссе «Я ненавижу мужчин» за «разжигание ненависти по признаку пола» дали обратный эффект. Продажи феминистской книги резко возросли, пишет The Guardian.
Эссе 25-летней Полин Арманж вышло в небольшом французском издательстве Monstrograph. В нём девушка пытается ответить на вопрос, есть ли у женщин «веские причины ненавидеть мужчин» и является ли на самом деле «гнев по отношению к мужчинам радостным и освободительным путём, если ему позволено выражаться».
Специальный советник министерства Франции по вопросам гендерного равенства Ральф Цурмели назвал книгу «одой противозаконному поведению». Он отметил, что «разжигание ненависти по признаку пола является уголовным преступлением», и попросил издателя изъять книгу из оборота «под страхом уголовного преследования». Позже министерство заявило, что угроза разбирательства была «личной инициативой» чиновника.
В издательстве заявили, что книга не призывает к насилию, а её название — намеренная провокация. Сама Арманж сказала, что её эссе — это приглашение женщинам «представить новую жизнь, перестать учитывать часто не поддерживаемое мнение мужчин и задуматься над поговоркой „Лучше быть одной, чем с кем попало“». Писательница также раскритиковала реакцию Цурмели на её работу. «Государственный чиновник, у которого кризис власти, столкнулся с 80-страничной книгой, выпущенной тиражом 400 экземпляров. Я нахожу это очень проблематичным», — сказала она.
Monstrograph изначально планировало напечатать всего 400 экземпляров эссе, но после нападок чиновника первые три тиража книги были распроданы, а всего через две недели после её выпуска продали почти 2500 копий. Теперь переизданием книги займётся более крупный издатель.
Это другое
Это не французская книгa
А если попытаться издать книгу "Я ненавижу черных женщин-лесбиянок"?
Обширный динозавр
Тупые спермобаки только в войнушки играть умеют и какать. Как хорошо что их чморят и унижают, надеюсь они вынесут урок, забьются в уголке и будут выдрачивать семя для искусственного оплодотворения.
Студенческий мангал
Это проигрыш обиженок. Норм мужик не боится книг каких-то ))
Возможно я ошибаюсь, но книга называется "Мои мужчины, я их ненавижу". @serguun42 подтверди/опровергни, пожалуйста.
Да, перевод названия на русский в посте очень вольный. Понять можно и без знания французского – буквально по количеству слов.
Ну это да, вообще то...
Спасибо! Мерси, ёпта.
Я бы перевёл как «Моя история: "Мужчины – я их ненавижу"»
Не менее вольный перевод имхо)
Зато десятки людей запомнят этот перевод, и начнут ныть о обратном сексизме, лол
Прохладный историк
Ща мы разберемся. Я учителя своего спрошу в следующий раз на уроке как переводится.
Но там и правда что-то плохое про мужчин в самой книге. Потом и ее посмотрю...может быть.
@Liquid Porcupine давно не практиковал французский, поэтому роль «moi» немного не понимаю
Мои, меня, моего и т.д.
Это же mon и т.д?
Прохладный
Кстати и это да.
Вижу, что moi представляет говорящего.
И примеры
C’est à moi - это мое
Dis-moi ce que tu en penses - скажи мне что ты думаешь
Il est plus grand que moi - он выше меня
Там именно местоимение «Я». Притяжательные прилагательные и местоимения другую форму имеют. К тому же, там артикль «les»
Раньше я удивлялся, как можно было допустить появление такой формы фашизма/национал-социализма и считал, что сейчас-то люди более просвещённые, но вроде как нихуя ¯\_(ツ)_/¯
Ну ненавидит и ненавидит, тоже мне проблема. Сколько таких поехавших кошатниц и собачниц, обиженных жизнью. Смешно только, что весь фемдискурс последовательно подводит к тому, что женщины это по дефолту эталон человека, беспроблемные, совершенные и достойнейшие создания, которым не повезло иметь дело с дефектным, недоработанным, первородно порочным мужским племенем. В реальности же все хороши, а начни аккуратно на конкретных примерах изучать этих борцуних - там ебанашка на ебанашке. Казалось бы, и почему бабам, у которых беды с башкой, не везет, никак не попадутся нормальные мужчины, удивительно!
Показательнпя ситуация. Чинуша хотел что-то запретить, его поставили на место. У нас бы поставили на место издателя.
Я тоже. Люблю женщин. С ними делать всякое можно...
Киньте в коменты фото этой авторки. Много мир потерял от её ненависти? Или это очередная бабо-мужик никому не нужная?