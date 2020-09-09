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Ольга Щербинина
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Экс-сотрудника Сбербанка осудили за кражу данных. Его приговорили к тюремному сроку и штрафу в 25 миллионов рублей Материал редакции

СМИ сообщали об объявлении о продаже данных 60 миллионов кредитных карт, но банк признался в утечке только 5 тысяч учётных записей.

12 комментариев
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Красногорский городской суд Московской области вынес приговор бывшему работнику Сбербанка Сергею Зеленину. Его признали виновным в краже данных 5 тысяч учётных записей карт клиентов, пишет vc.ru со ссылкой на копию приговора.

Мужчину приговорили к двум годам и десяти месяцам тюрьмы и обязали выплатить компенсацию в размере 25 миллионов рублей за испорченную репутацию Сбербанка.

Зеленин работал начальником сектора управления прямых продаж Московского банка ПАО «Сбербанк». В августе-октябре 2019 года он скопировал данные о счетах, реквизитах, номерах телефонов и учётных записях клиентов.

В октябре 2019 года «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию DeviceLock рассказал об объявлении о продаже данных 60 миллионов клиентов Сбербанка. В тестовом фрагменте было 200 строк — банк подтвердил только эту утечку. Позже банк рассказал об утечке данных карт 5 тысяч клиентов. Организация нашла виновника. Он признался, что «попытался осуществить хищение клиентской информации в корыстных целях».

#новости #сбербанк #утечки

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но есть и хорошие новости?
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12 комментариев
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Госпожа Дыня

15

Наконец-то фраза из СИЗО "Здравствуйте, вас беспокоит служба безопасности Сбербанка" станет по-настоящему легитимной 

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Евгений Клочков

Госпожа
8

Здравствуйте, вас беспокоит служба безопасности Сбербанка, мы заметили, что с вашей карты недостаточно хорошо подогревается воровской ход, исправьте это

Ответить

Всякий кубок

4

Просто переедет в новый офис

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Руслан Астратов

1

Каждый раз, когда в России кто то говорит о безопасности данных, это звучит как форменное издевательство 

Т.к. никакие технологии не защитят от корыстных уёбков, имеющих доступ к данным 

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Благоприятный дым

Руслан
0

Всё верно, важно отметить, что в РФ именно корыстные уёбки и имеют доступ к данным.

Ответить

Officer Bubenbosh

1

испорченная репутация

сбербанка

Лол

Ответить

S/ A/ S

1

Офигеть убил - компенсация семье жертвы 3 копейки, а тут 25000000. Правосудие ;()₽&!

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Дима Орлов

S/
0

Семья жертвы (если про дело Ефремова речь идёт) сама запросила символическую компенсацию в 1 рубль, так как "деньги не вернут погибшего", это не наш самый гуманный в мире так захотел

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S/ A/ S

Дима
0

Про Ефремова слышал, что запросили 7ля, утвердили 800тыс

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Студенческий мангал

0

Простота хуже воровства. А тут ещё и совпало

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Dra

0

Ну тут без вариантов банкротиться.

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Sergey Volkov

0

Что не новость то Сбербанк

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