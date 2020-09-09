СМИ сообщали об объявлении о продаже данных 60 миллионов кредитных карт, но банк признался в утечке только 5 тысяч учётных записей.

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Красногорский городской суд Московской области вынес приговор бывшему работнику Сбербанка Сергею Зеленину. Его признали виновным в краже данных 5 тысяч учётных записей карт клиентов, пишет vc.ru со ссылкой на копию приговора.

Мужчину приговорили к двум годам и десяти месяцам тюрьмы и обязали выплатить компенсацию в размере 25 миллионов рублей за испорченную репутацию Сбербанка.

Зеленин работал начальником сектора управления прямых продаж Московского банка ПАО «Сбербанк». В августе-октябре 2019 года он скопировал данные о счетах, реквизитах, номерах телефонов и учётных записях клиентов.

В октябре 2019 года «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию DeviceLock рассказал об объявлении о продаже данных 60 миллионов клиентов Сбербанка. В тестовом фрагменте было 200 строк — банк подтвердил только эту утечку. Позже банк рассказал об утечке данных карт 5 тысяч клиентов. Организация нашла виновника. Он признался, что «попытался осуществить хищение клиентской информации в корыстных целях».