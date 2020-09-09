Экс-сотрудника Сбербанка осудили за кражу данных. Его приговорили к тюремному сроку и штрафу в 25 миллионов рублей Материал редакции
СМИ сообщали об объявлении о продаже данных 60 миллионов кредитных карт, но банк признался в утечке только 5 тысяч учётных записей.
Красногорский городской суд Московской области вынес приговор бывшему работнику Сбербанка Сергею Зеленину. Его признали виновным в краже данных 5 тысяч учётных записей карт клиентов, пишет vc.ru со ссылкой на копию приговора.
Мужчину приговорили к двум годам и десяти месяцам тюрьмы и обязали выплатить компенсацию в размере 25 миллионов рублей за испорченную репутацию Сбербанка.
Зеленин работал начальником сектора управления прямых продаж Московского банка ПАО «Сбербанк». В августе-октябре 2019 года он скопировал данные о счетах, реквизитах, номерах телефонов и учётных записях клиентов.
В октябре 2019 года «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию DeviceLock рассказал об объявлении о продаже данных 60 миллионов клиентов Сбербанка. В тестовом фрагменте было 200 строк — банк подтвердил только эту утечку. Позже банк рассказал об утечке данных карт 5 тысяч клиентов. Организация нашла виновника. Он признался, что «попытался осуществить хищение клиентской информации в корыстных целях».
Наконец-то фраза из СИЗО "Здравствуйте, вас беспокоит служба безопасности Сбербанка" станет по-настоящему легитимной
Здравствуйте, вас беспокоит служба безопасности Сбербанка, мы заметили, что с вашей карты недостаточно хорошо подогревается воровской ход, исправьте это
Каждый раз, когда в России кто то говорит о безопасности данных, это звучит как форменное издевательство
Т.к. никакие технологии не защитят от корыстных уёбков, имеющих доступ к данным
Благоприятный дым
Всё верно, важно отметить, что в РФ именно корыстные уёбки и имеют доступ к данным.
Офигеть убил - компенсация семье жертвы 3 копейки, а тут 25000000. Правосудие ;()₽&!
Семья жертвы (если про дело Ефремова речь идёт) сама запросила символическую компенсацию в 1 рубль, так как "деньги не вернут погибшего", это не наш самый гуманный в мире так захотел