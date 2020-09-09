По данным издания, политик должен был умереть ещё в самолёте из Томска в Москву.

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Алексея Навального отравили новым, более опасным видом вещества «Новичок», который доступен только спецслужбам. Об этом сообщает издание Die Zeit со ссылкой на неназванные источники.

По данным газеты, Навальный должен был умереть ещё в самолёте из Томска в Москву. Его спасла быстрая реакция пилота, посадившего самолет в Омске, и оперативно введённый российскими врачами атропин.

Следы яда нашли на руках Навального и на бутылке воды, из которой он пил. Предположительно, вещество нанесли на чашку, из которой политик пил чай в аэропорту, или добавили в сам напиток. Источник отмечает, что эту разновидность «Новичка» специально сделали медленнее других вариантов.

Немецкие специалисты считают, что операцию с таким смертоносным и сложным ядом может провести только спецслужба, утверждает Die Zeit. Отмечается, что двухкомпонентный яд требует специальной лаборатории и не может контролироваться обычными преступниками.

«Немецкие службы считают немыслимым, что на территории России действовала иностранная спецслужба — на глазах у ФСБ, пристально следившей за Навальным. Всё это оставляет только один правдоподобный вывод: именно Кремль отдал приказ убрать с дороги нежелательного критика», — пишет газета.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Он впал в кому. Замглавврача омской больницы Анатолий Калиниченко после результатов обследования заявил, что медики не обнаружили ядов в крови и моче Навального. Главный врач назвал основным диагнозом Навального нарушение обмена веществ.

22 августа Навального доставили в немецкую клинику, где считают, что оппозиционера отравили веществом из той же группы, что и «Новичок». 2 сентября военные токсикологи Германии нашли в организме Навального следы яда из этой группы. Источники «Медузы» утверждают, что омские врачи сразу определили у Алексея Навального симптомы отравления нервно-паралитическим агентом, но сомневались в постановке диагноза из-за нетипичных симптомов.

7 сентября немецкие врачи сообщили, что вывели Алексея Навального из искусственной комы. Его состояние улучшилось.