Zeit: Навального отравили усовершенствованным «Новичком», доступным только спецслужбам Материал редакции
По данным издания, политик должен был умереть ещё в самолёте из Томска в Москву.
Алексея Навального отравили новым, более опасным видом вещества «Новичок», который доступен только спецслужбам. Об этом сообщает издание Die Zeit со ссылкой на неназванные источники.
По данным газеты, Навальный должен был умереть ещё в самолёте из Томска в Москву. Его спасла быстрая реакция пилота, посадившего самолет в Омске, и оперативно введённый российскими врачами атропин.
Следы яда нашли на руках Навального и на бутылке воды, из которой он пил. Предположительно, вещество нанесли на чашку, из которой политик пил чай в аэропорту, или добавили в сам напиток. Источник отмечает, что эту разновидность «Новичка» специально сделали медленнее других вариантов.
Немецкие специалисты считают, что операцию с таким смертоносным и сложным ядом может провести только спецслужба, утверждает Die Zeit. Отмечается, что двухкомпонентный яд требует специальной лаборатории и не может контролироваться обычными преступниками.
«Немецкие службы считают немыслимым, что на территории России действовала иностранная спецслужба — на глазах у ФСБ, пристально следившей за Навальным. Всё это оставляет только один правдоподобный вывод: именно Кремль отдал приказ убрать с дороги нежелательного критика», — пишет газета.
Навальному стало плохо утром 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Он впал в кому. Замглавврача омской больницы Анатолий Калиниченко после результатов обследования заявил, что медики не обнаружили ядов в крови и моче Навального. Главный врач назвал основным диагнозом Навального нарушение обмена веществ.
22 августа Навального доставили в немецкую клинику, где считают, что оппозиционера отравили веществом из той же группы, что и «Новичок». 2 сентября военные токсикологи Германии нашли в организме Навального следы яда из этой группы. Источники «Медузы» утверждают, что омские врачи сразу определили у Алексея Навального симптомы отравления нервно-паралитическим агентом, но сомневались в постановке диагноза из-за нетипичных симптомов.
7 сентября немецкие врачи сообщили, что вывели Алексея Навального из искусственной комы. Его состояние улучшилось.
Старый новичок теперь официально "старичок"
Об этом сообщает издание Die Zeit со ссылкой на неназванные источники.
Ебаный в рот, опять журналистика высшего класса.
Понятный череп
Да
И судя по-твоему удивлению, советую провериться
Акционерный хот-дог
Спид нет, ВИЧ да
Ну а как иначе) я бы тоже хотел, чтобы была ссылка на прямую цитату генерала бундесвера с его ФИО, но по понятным причинам этого не сделают.
Чем тогда они лучше RT?
Ну, хотя бы тем, что им не выделяют по 20 млрд евро в год из бюджета ФРГ в отличие от RT с их новостями про Путинбургер и великим интервью с "Петровым" и "Бошировым"
Самый популярный коммент к статье на zeit.de. 15 рублевые и туда пробрались, просто недопустимо!
«Немецкие службы также считают немыслимым, чтобы на территории России действовала иностранная секретная служба, на глазах у ФСБ, которая внимательно следила за Навальным».
И Джеймс Бонд смеется в рукав ...
Если он опаснее, то где труп?
Осенний диод
Хайпит на своей смерти
Что ты несёшь?
Громадный Влад
Давно тебя не было в уличных гонках
В Берлине считают, что после такого отравления политик должен был умереть на борту самолета, но остался жив, «благодаря последовательности удачных совпадений: быстрой реакции пилота, совершившего вынужденную посадку, и врачей в Омске, немедленно вколовших Навальному атропин».
Персональный единорожек88
Вот они, двойные стандарты. Здесь у них цепочка «удачных совпадений» это нормально, а совпадения в показателях вакцины - такого не может быть.
Смею предположить, что и пилот, и врач скорой помощи слышали, что имя пассажира и пациента - Алексей Навальный и не в их интересах было давать настолько значимому человеку умереть. Можно сказать, что они в каком-то роде изменили своими действиями страницу в истории России.
вот она - попытка натянуть сову на глобус
Близкий корабль
В Солсбери дождь пошёл. Тут другие случайные причины.
Нефартовый Новичок.
Его спасла быстрая реакция пилота, посадившего самолет в Омске, и оперативно введённый атропин.
Удивленный бас
Никто не говорил что он опаснее
Удивленный бас
А не, говорят, но еще говорят что действует медленнее. Судя по той статье на zeit
Недавний браслет
Как ты смеешь такими вопросами вносить здравый смысл в этот тред, дохуя умный?
опаснее ≠ неминуемая смерть
У тебя внутри
Казахские
Когда мне было 11 лет, меня тоже привлекали левые идеи.
Прохладный историк
Все казахские дети живут такой же активной политической жизнью?
следующая разработка - наиновейший
А все остальные- летящие с Алексеем, врачи в Омске,в Германии, оказались иммунны к новейшему химическому оружию)
Видимо плохое оружие, раз оно не смогло потравить даже Скрипаля и единственный кто от него умер - бомжиха, которая его прямо пила. Остаётся надеяться что Путин(хотя очень вероятно что это не его приказ, а местного царька) сделает выводы об эффективности этого яда.
А все остальные- летящие с Алексеем, врачи в Омске,в Германии, оказались иммунны к новейшему химическому оружию)
Ну нам не уточняют как они летели туда, может в защитных костюмах, там один из сторонников навального говорил про то, что какой-то местный полицейский или типо того говорил про то, что им опасно находиться рядом с навальным, вероятно рили был новичок
Да-да, оружие плохое, готовы на любое оправдание, лишь бы не признать, что вся эта ситуация дурно пахнет
Странно, вроде не весна, а шиза так и прёт. У подобных вам вечно из одного перекоса в другой
Оружие запугивания. Типа трюк с выживанием выполнен кадровым чекистом, не пытайтесь повторить!
Продолжите цепочку:
Вы не умираете от огнестрельных ранений, если стреляют не в вас.
Вы не умираете от ножевых, если ножом бьют не вас.
Вы не умираете от химического оружия, если...
химического оружия не было
Ща атропин запретят
или разрешат новичок, чтобы был доступен не только спецслужбам
Zeit: Навального отравил лично Пунит! По данным журнала, Навального должен был убить лично Пунит в самолёте, так как он его ненавидит.
Доказательств не будет, просто верьте!
удивлюсь ли я, если окажется что отравил его прямо этот чувак с самой первой фотки?
#jтравлениенавального
tj травление Навального ?
Козлы смеющиеся над тем, что новоновичёк не убил Алексея (иславабогу!) - Вы просто не понимаете.
Эт действительно новый чудо новичек - таргетированного действия! Он определяет по IMEI свою цель и наносит сокрушительный удар только по ней, не затрагивая никого рядом (что раньше кстати не могло ни одно вещество из группы, даже при пероральном попадании).
Благо злые агенты не очень ладят с цифрами (они же арабские и потенциально террористические) и допустили опечатку.
Мммм, это даже лучше Майкла и Ника! Спасибо!
У российских спецслужб есть десятки разных ядов. убивающих мгновенно и не оставляющих следов. Но убивать конечно будут при помощи БОВ, которые проектируются какбэ для полевого применения против армии.
Хотели бы убить тихо, пропал бы без вести да и все, а потом всплывали бы в Рашатудей фотки якобы его видели на ямайке.. но тут хотели убить громко.
1. Заявить всему миру - да это мы и нихуя вы нам не сделаете.
2. Заявить оппозиционерам - будете рыпаться всех перемочим и нихуя нам за это не будет.
Ну тогда стоило бы просто его на красной площади из калашей расстрелять.
Хотят запугать, заткнуть, чтобы больше в политику не вернулся. В следующий раз всё будет по-настоящему!
У российских спецслужб есть десятки разных ядов. убивающих мгновенно и не оставляющих следов.
Например?
а старый Новичок обычным смертным не доступен уже?
Можно купить в любой аптеке.
А после выхода нового новичка старый сможет работать с новыми оппозиционерами или останется только для старых версий?
А вам не кажется, что рандомному немецкому изданию могли заплатить заинтересованные люди за наброс фэйковой версии, дабы потом её собственноручно раскрыть и создать прецендент? Кто разбирается в немецких СМИ, Zeit с его неназванными источниками можно верить?
По данным журнала, Навальный должен был умереть в самолёте. Его спасла быстрая реакция пилота, посадившего самолет в Омске, и оперативно введённый атропин.
Если его действительно траванули новичком с целью убить - то это жуткая некомпетентность... Новичок же - боевое вещество. Предназначение - травля толп, а не единичных целей.
А как они понимают, что это новый "новичок", а не старый какой-нибудь "боровичок".
Ну там, у них база данных смертельных ядов спецслужб есть.
Есть ссыль на материал, как они яды определяют?
Если Новичок оказался на руках, то он должен был "заляпать" пол-самолёта, в случае Скрипалей же чуть ли не квартал чистили и десятки обратившихся за медпомощью, а здесь ничего.
А между тем:
Берлин направил результаты проб блогера Алексея Навального экспертам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), сообщил представитель минобороны Германии.
«Результаты проб были переданы в организацию (ОЗХО). Россия является членом этой организации», – цитирует представителя минобороны страны ТАСС.
https://vz.ru/news/2020/9/9/1059531.html
А как же нарушение обмена? А то там уже запутались в том какого именно https://t.me/aavst55/9091
«вот главный токсиколог Омской области Александр Сабаев в программе «Время покажет»: «У Навального была гипергликемическая кома, резкое повышение сахара». Но в самом начале нам говорили, что это гипогликемическая кома, резкое понижение сахара. Легенда помен...
«вот главный токсиколог Омской области Александр Сабаев в программе «Время покажет»: «У Навального была гипергликемическая кома, резкое повышение сахара». Но в самом начале нам говорили, что это гипогликемическая кома, резкое понижение сахара. Легенда поменялась? Или главный токсиколог не знает элементарных вещей, путает? Только меня, диабетика с 30-летним стажем, не проведешь.»
Именно