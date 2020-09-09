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Ольга Щербинина
7335

Zeit: Навального отравили усовершенствованным «Новичком», доступным только спецслужбам Материал редакции

По данным издания, политик должен был умереть ещё в самолёте из Томска в Москву.

126 комментариев
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Алексея Навального отравили новым, более опасным видом вещества «Новичок», который доступен только спецслужбам. Об этом сообщает издание Die Zeit со ссылкой на неназванные источники.

По данным газеты, Навальный должен был умереть ещё в самолёте из Томска в Москву. Его спасла быстрая реакция пилота, посадившего самолет в Омске, и оперативно введённый российскими врачами атропин.

Следы яда нашли на руках Навального и на бутылке воды, из которой он пил. Предположительно, вещество нанесли на чашку, из которой политик пил чай в аэропорту, или добавили в сам напиток. Источник отмечает, что эту разновидность «Новичка» специально сделали медленнее других вариантов.

Немецкие специалисты считают, что операцию с таким смертоносным и сложным ядом может провести только спецслужба, утверждает Die Zeit. Отмечается, что двухкомпонентный яд требует специальной лаборатории и не может контролироваться обычными преступниками.

«Немецкие службы считают немыслимым, что на территории России действовала иностранная спецслужба — на глазах у ФСБ, пристально следившей за Навальным. Всё это оставляет только один правдоподобный вывод: именно Кремль отдал приказ убрать с дороги нежелательного критика», — пишет газета.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Он впал в кому. Замглавврача омской больницы Анатолий Калиниченко после результатов обследования заявил, что медики не обнаружили ядов в крови и моче Навального. Главный врач назвал основным диагнозом Навального нарушение обмена веществ.

22 августа Навального доставили в немецкую клинику, где считают, что оппозиционера отравили веществом из той же группы, что и «Новичок». 2 сентября военные токсикологи Германии нашли в организме Навального следы яда из этой группы. Источники «Медузы» утверждают, что омские врачи сразу определили у Алексея Навального симптомы отравления нервно-паралитическим агентом, но сомневались в постановке диагноза из-за нетипичных симптомов.

7 сентября немецкие врачи сообщили, что вывели Алексея Навального из искусственной комы. Его состояние улучшилось.

#новости #отравлениенавального

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126 комментариев
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Берг

84

Старый новичок теперь официально "старичок" 

Ответить

Неизменный украинец

Берг
8

Пожилой новичок 

Ответить

Качественный диод

Берг
1

всё новое хорошо забытое старое

Ответить

Ilia Gurtovoy

Берг
1

Но ведь старый Новый год....

Ответить

Tural M

Берг
1

фуит, ха! А новый теперь реально Новичок

Ответить

красивый комбинатор

26

Об этом сообщает издание Die Zeit со ссылкой на неназванные источники.

Ебаный в рот, опять журналистика высшего класса.

Ответить

KSA

красивый
3

Спид до сих пор распространяется?

Ответить

Понятный череп

KSA
16

Да
И судя по-твоему удивлению, советую провериться

Ответить

KSA

Понятный
2

Я думал что он не пережил 90-е

Ответить

аятомат

KSA
0

Половым путём 

Ответить

KSA

аятомат
0

Продавец предлагает секс за выпуск газеты?

Ответить

Акционерный хот-дог

KSA
0

Спид нет, ВИЧ да

Ответить

KSA

Акционерный
0

Но на картинке спид!

Ответить

web-watcher

красивый
4

Ну а как иначе) я бы тоже хотел, чтобы была ссылка на прямую цитату генерала бундесвера с его ФИО, но по понятным причинам этого не сделают.

Ответить

красивый комбинатор

web-watcher
0

Чем тогда они лучше RT?

Ответить

web-watcher

красивый
4

Ну, хотя бы тем, что им не выделяют по 20 млрд евро в год из бюджета ФРГ в отличие от RT с их новостями про Путинбургер и великим интервью с "Петровым" и "Бошировым"

Ответить

красивый комбинатор

красивый
0

Самый популярный коммент к статье на zeit.de. 15 рублевые и туда пробрались, просто недопустимо!

«Немецкие службы также считают немыслимым, чтобы на территории России действовала иностранная секретная служба, на глазах у ФСБ, которая внимательно следила за Навальным».

И Джеймс Бонд смеется в рукав ...

Ответить

solawind

красивый
–1

А у тебя с юмором не очень, я вижу.

Ответить

красивый комбинатор

solawind
0

у немцев, почему у меня?

Ответить

solawind

красивый
–1

У немцев как раз хорошо, а ты тормоз.

Ответить

красивый

solawind
0

@Вахтёр, немец порвался

Ответить

Михаил Кометов

–37

Если он опаснее, то где труп?

Ответить

Осенний диод

Михаил
41

Хайпит на своей смерти

Ответить

Михаил Кометов

Осенний
–2

Что ты несёшь?

Ответить

Громадный Влад

Михаил
2

Давно тебя не было в уличных гонках

ФБК показал фильм, который Навальный снимал в…
Это первый ролик из фильмов-расследований о региональной политике Сибири. Он посвящён Новосибирску.
tjournal.ru
Ответить

Emile Zäkiev

Громадный
2

Узнали? Согласны?

Ответить

Майский жук

Михаил
–1

а ты?

Ответить

Vladimir Medvedev

Михаил
7

В Берлине считают, что после такого отравления политик должен был умереть на борту самолета, но остался жив, «благодаря последовательности удачных совпадений: быстрой реакции пилота, совершившего вынужденную посадку, и врачей в Омске, немедленно вколовших Навальному атропин».

Ответить

Персональный единорожек88

Vladimir
2

Вот они, двойные стандарты. Здесь у них цепочка «удачных совпадений» это нормально, а совпадения в показателях вакцины - такого не может быть.

Ответить

Lee

Персональный
4

Смею предположить, что и пилот, и врач скорой помощи слышали, что имя пассажира и пациента - Алексей Навальный и не в их интересах было давать настолько значимому человеку умереть. Можно сказать, что они в каком-то роде изменили своими действиями страницу в истории России.

Ответить

Майский жук

Персональный
1

вот она - попытка натянуть сову на глобус

Ответить

Персональный единорожек88

Майский
1

не разговаривай с ботом

Ответить

Близкий корабль

Vladimir
0

В Солсбери дождь пошёл. Тут другие случайные причины.

Нефартовый Новичок.

Ответить

merzikin

Михаил
2

Ты такое тут не пиши, тут Навальный уважаемый человек, слова плохого сказать нельзя.

Ответить

foobaredbaz

merzikin
0

Ага, он настолько хуевый, что заслуживает смерти...

Ответить

Владимир Земсков

Михаил
1

Его спасла быстрая реакция пилота, посадившего самолет в Омске, и оперативно введённый атропин.

Ответить

Удивленный бас

Михаил
0

Никто не говорил что он опаснее

Ответить

Удивленный бас

Удивленный
2

А не, говорят, но еще говорят что действует медленнее. Судя по той статье на zeit

Ответить

Недавний браслет

Михаил
–4

Как ты смеешь такими вопросами вносить здравый смысл в этот тред, дохуя умный?

Ответить

A patient patient

Недавний
1

опаснее ≠ неминуемая смерть

Ответить

solawind

A
0

У ботов одна тактика — переварать и думать что не заметят. На каких-то средних людях работает, видимо

Ответить

A patient patient

Михаил
0

У тебя внутри

Ответить

камикадзе

A
0

в штанах же

Ответить

Намерен щит

6

Неужели ЦРУ постарались??

Ответить

Берг

Намерен
26

@Вахтёр Травля ЦРУ 

Ответить

Акционерный хот-дог

Берг
4

@usrusj_za_rusj 

Ответить

Happymeal

Намерен
2

Центральная разведка Украины

Ответить

KSA

Намерен
1

Британские шакалы

Ответить

Намерен щит

7

Новость хуйня и ссылается на нихуя. Анонимные источники у газеты это что ли российские ФСБшники, лол?

Ответить

KSA

Намерен
3

Highly likely!

Ответить

Zero-one-one

Намерен
1

Казахские

Ответить

Намерен щит

Zero-one-one
1

Когда в швеции построят развитой социализм?

Ответить

Намерен щит

Zero-one-one
1

Когда мне было 11 лет, меня тоже привлекали левые идеи. 

Ответить

Прохладный историк

Намерен
0

Все казахские дети живут такой же активной политической жизнью?

Ответить

Качественный диод

8

Новый новичок, кек

Ответить

Valery Vaflef

Качественный
3

следующая разработка - наиновейший

Ответить

Качественный диод

Valery
0

инновационный

Ответить

Valery Vaflef

Качественный
6
Ответить

Дмитрий Соловьев

–3

А все остальные- летящие с Алексеем, врачи в Омске,в Германии, оказались иммунны к новейшему химическому оружию)

Ответить

Дмитрий Цветов

Дмитрий
3

Видимо плохое оружие, раз оно не смогло потравить даже Скрипаля и единственный кто от него умер - бомжиха, которая его прямо пила. Остаётся надеяться что Путин(хотя очень вероятно что это не его приказ, а местного царька) сделает выводы об эффективности этого яда.
А все остальные- летящие с Алексеем, врачи в Омске,в Германии, оказались иммунны к новейшему химическому оружию)

Ну нам не уточняют как они летели туда, может в защитных костюмах, там один из сторонников навального говорил про то, что какой-то местный полицейский или типо того говорил про то, что им опасно находиться рядом с навальным, вероятно рили был новичок

Ответить

Дмитрий Соловьев

Дмитрий
1

Да-да, оружие плохое, готовы на любое оправдание, лишь бы не признать, что вся эта ситуация дурно пахнет

Ответить

So Dope

Дмитрий
0

И вообще его никто не травил, а тело с агентом госдепа переодетого в Навэльного сейчас хотят использовать в геополитической войне объединенного запада против Белоруссии, используя РФ как разменную монету

Ответить

Дмитрий Соловьев

So
0

Странно, вроде не весна, а шиза так и прёт. У подобных вам вечно из одного перекоса в другой

Ответить

KSA

Дмитрий
–2

Живым Скрипаля никто не видел. После того, как британские спецслужбы зафейлили отравление Скрипаля его спрятали и убили британские спепцслужбы
А кота вообще сожгли!

Ответить

Максим Ростокин

KSA
0

Оружие запугивания. Типа трюк с выживанием выполнен кадровым чекистом, не пытайтесь повторить!

Ответить

A patient patient

Дмитрий
1

Продолжите цепочку:
Вы не умираете от огнестрельных ранений, если стреляют не в вас.
Вы не умираете от ножевых, если ножом бьют не вас.
Вы не умираете от химического оружия, если...

Ответить

красивый комбинатор

A
2

химического оружия не было

Ответить

A patient patient

красивый
1

Твои джедайские штучки на меня не действуют

Ответить

Прохладный историк

A
0

Скажи это той бездомной из Великобритании.

Ответить

Акционерный хот-дог

8

Требую немецкую газету немедленно удалить эту информацию!

Ответить

Ed Dream

Акционерный
0

И заранее, на всякий случай извиниться. 

Ответить

Stanley H. Tweedle

5

Ща атропин запретят

Ответить

Дамир Камалетдинов

Stanley
5

или разрешат новичок, чтобы был доступен не только спецслужбам

Ответить

Сергей Павлов

Stanley
0

или пилотов посадять

Ответить

Валентин Жетонофф

–7

Zeit: Навального отравил лично Пунит! По данным журнала, Навального должен был убить лично Пунит в самолёте, так как он его ненавидит.
Доказательств не будет, просто верьте!

Ответить

Вирусный Даниль

Валентин
7

Скушай рафаэлку

Ответить

Персональный единорожек88

5

Я примерно так же проекты называю

Ответить

Sloy Pyli

Персональный
1

Новая новая папка?

Ответить

Хозяйственный микрофон

5

отравили новым «Новичком», доступным только спецслужбам

А обычный новичок тем временем завезли в ближайшую пятерочку

Ответить

KSA

Хозяйственный
1

Подтверждаю, корреспондент медузы нашел его в отделе с молочкой

Ответить

камикадзе

5

удивлюсь ли я, если окажется что отравил его прямо этот чувак с самой первой фотки? 

Ответить

Dmitriy Volkov

4

Новый новичок \ НН \ привет гитлеру 
Совпадение?

Ответить

Вирусный Даниль

1

Постарались, мудаки. Но, к счастью, как всегда по-мудацки

Ответить

Евгений Большаков

3

 #jтравлениенавального

tj травление Навального ? 

Ответить

Тео Брех Великий и Ужасный

Евгений
1

да, взяли и затравили. 

Ответить

Andrey Gorby

3

Так-то старый в аптеке продавался

Ответить

KSA

2

кг/ам
Zeit завидует лаврам Charlie Ebdo

Ответить

Alexander Usupov

–3

Козлы смеющиеся над тем, что новоновичёк не убил Алексея (иславабогу!) - Вы просто не понимаете.
Эт действительно новый чудо новичек - таргетированного действия! Он определяет по IMEI свою цель и наносит сокрушительный удар только по ней, не затрагивая никого рядом (что раньше кстати не могло ни одно вещество из группы, даже при пероральном попадании).
Благо злые агенты не очень ладят с цифрами (они же арабские и потенциально террористические) и допустили опечатку.

Ответить

KSA

Alexander
2

Дело раскрыто! Навальный выжил из-за того, что недавно перешел с Мегафона на Теле-2 и его не опознали

Ответить

Dmitry Yashin

–7

Мммм, это даже лучше Майкла и Ника! Спасибо!

Ответить

Валентин Жетонофф

Dmitry
–8

вот-вот, но местные хавают.

Ответить

Алексей Михайлов

–3

У российских спецслужб есть десятки разных ядов. убивающих мгновенно и не оставляющих следов. Но убивать конечно будут при помощи БОВ, которые проектируются какбэ для полевого применения против армии.

Ответить

Дмитрий Пелипас

Алексей
1

Хотели бы убить тихо, пропал бы без вести да и все, а потом всплывали бы в Рашатудей фотки якобы его видели на ямайке.. но тут хотели убить громко.
1. Заявить всему миру - да это мы и нихуя вы нам не сделаете.
2. Заявить оппозиционерам - будете рыпаться всех перемочим и нихуя нам за это не будет.

Ответить

Алексей Михайлов

Дмитрий
0

Ну тогда стоило бы просто его на красной площади из калашей расстрелять.

Ответить

Дмитрий Пелипас

Алексей
1

Это будет позже, но с другим политиком)

Ответить

Максим Ростокин

Дмитрий
0

Хотят запугать, заткнуть, чтобы больше в политику не вернулся. В следующий раз всё будет по-настоящему! 

Ответить

Алиса Барышман

Алексей
0

убивающих мгновенно и не оставляющих следов

давай с примерами

Ответить

Романелло Кивогенс

Алексей
0

У российских спецслужб есть десятки разных ядов. убивающих мгновенно и не оставляющих следов. 

Например?

Ответить

solawind

Алексей
0

Десятки разных ядов оставляют следы и легко детектятся.

Ответить

Maxim Plotnikov

1

а старый Новичок обычным смертным не доступен уже?

Ответить

Евгений Киров

Maxim
0

Можно купить в любой аптеке.

Ответить

Максим Ростокин

Евгений
0

Или синтезировать по рецептам Википедии )

Ответить

Zero-one-one

1

Жаль пилота 

Ответить

KSA

1

Копия Копия Новичек (1) (FINAL) (2).eatme

Ответить

Дмитрий Пелипас

1

А после выхода нового новичка старый сможет работать с новыми оппозиционерами или останется только для старых версий?

Ответить

Smerterin .

0

А вам не кажется, что рандомному немецкому изданию могли заплатить заинтересованные люди за наброс фэйковой версии, дабы потом её собственноручно раскрыть и создать прецендент? Кто разбирается в немецких СМИ, Zeit с его неназванными источниками можно верить?

Ответить

ouxen

0

и хуле

Ответить

ouxen

0

кровавая гэбня strike back

Ответить

Lofoten Forsake

0

Пилот бы уволен 2 недели назад. 

Ответить

Evgeny

0

П Х**Л*

Ответить

KSA

Evgeny
0

Вахтер, травля х**лов!

Ответить

Асрор

0

добавьте уже хештег #новичок

Ответить

Максим Ростокин

Асрор
0

Каждому зумерку в профиль)

Ответить

Григорий Иоффе

0

По данным журнала, Навальный должен был умереть в самолёте. Его спасла быстрая реакция пилота, посадившего самолет в Омске, и оперативно введённый атропин.

Если его действительно траванули новичком с целью убить - то это жуткая некомпетентность... Новичок же - боевое вещество. Предназначение - травля толп, а не единичных целей.

Ответить

solawind

Григорий
0

С чего ты взял? Все последние применения были именно по одиночным целям.

Ответить

Александр Федоров

0

А как они понимают, что это новый "новичок", а не старый какой-нибудь "боровичок".
Ну там, у них база данных смертельных ядов спецслужб есть.

Есть ссыль на материал, как они яды определяют?

Ответить

KSA

Александр
0

Конечно база, это же натовские спецслужбы травят

Ответить

Громадный Влад

0

Даже нормально убить не могут

Ответить

KSA

Громадный
0

Кто ж его убьет, он же памятник!

Ответить

Пушкинский бас

0

  со ссылкой на неназванные источники

Началось...

Ответить

Недавний браслет

0

Его спасла быстрая реакция пилота, посадившего самолет в Омске, и оперативно введённый российскими врачами атропин.

Падажи, падажи, так врачи красавцы? В комментариях же решили, что эти твари пособники Кремля, несостыковочка.

Ответить

Drain Bamage

0
Ответить

sony360

0

американским...

Ответить

Tek Tak

0

Если Новичок оказался на руках, то он должен был "заляпать" пол-самолёта, в случае Скрипалей же чуть ли не квартал чистили и десятки обратившихся за медпомощью, а здесь ничего.

Ответить

Романелло Кивогенс

0

А между тем:

Берлин направил результаты проб блогера Алексея Навального экспертам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), сообщил представитель минобороны Германии.

«Результаты проб были переданы в организацию (ОЗХО). Россия является членом этой организации», – цитирует представителя минобороны страны ТАСС.

https://vz.ru/news/2020/9/9/1059531.html

Ответить

solawind

–1

А как же нарушение обмена? А то там уже запутались в том какого именно https://t.me/aavst55/9091

aavst
Александр Мельман -
«вот главный токсиколог Омской области Александр Сабаев в программе «Время покажет»: «У Навального была гипергликемическая кома, резкое повышение сахара». Но в самом начале нам говорили, что это гипогликемическая кома, резкое понижение сахара. Легенда помен...
Александр Мельман -
«вот главный токсиколог Омской области Александр Сабаев в программе «Время покажет»: «У Навального была гипергликемическая кома, резкое повышение сахара». Но в самом начале нам говорили, что это гипогликемическая кома, резкое понижение сахара. Легенда поменялась? Или главный токсиколог не знает элементарных вещей, путает? Только меня, диабетика с 30-летним стажем, не проведешь.»
Именно
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