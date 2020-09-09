Адвокат: Марию Колесникову похитили, угрожали расправой и требовали добровольно покинуть Белоруссию Материал редакции
Ожидается, что 10 сентября её вызовут на допрос.
Адвокат Людмила Казак встретилась с членом Координационного совета Белоруссии Марией Колесниковой. Та рассказала об угрозах и поделилась подробностями своего вывоза на границу с Украиной, пишет штаб Виктора Бабарико.
Колесникова сообщила, что после задержания 7 сентября её доставили в Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Там она провела почти полдня. В это время Колесникова, по её словам, столкнулась с угрозами физической расправы, которые «воспринимать кроме как реальными не могла».
Позже оппозиционерку отвезли в КГБ, где до позднего вечера требовали согласиться добровольно покинуть страну. После отказа её насильно вывезли на белорусско-украинскую границу.
Адвокат отметила, что у Колесниковой нет никаких документов о задержании. Задержанная рассказала, что ей вручили только постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, санкционированное Генпрокуратурой 8 сентября. Из-за этого неясно, с какого времени исчислять десятидневный срок, установленный для предъявления обвинения.
Колесникова расценивает эти события как похищение. Она планирует составлять обращения, чтобы установить всех виновных, а также подать заявление из-за угроз лишения жизни.
В СИЗО Колесниковой оказывали помощь: у неё поднималось давление и беспокоит сердце. На теле есть ушибы, побаливают руки, так как её силой заталкивали в машину и удерживали. Сейчас она находится в камере с ещё шестью женщинами. Вечером 9 сентября отец Колесниковой смог передать дочери необходимые вещи. Адвокат ожидает, что 10 сентября её вызовут на допрос.
Утром 7 сентября люди в масках посадили Колесникову в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении, с тех пор она не выходила на связь. В МВД, Следственном комитете и Комитете госконтроля утверждали, что не знают о задержании. Позже стало известно, что Колесникову задержали на белорусско-украинской границе про попытке покинуть страну. Её подозревают в попытке захвата власти.
КГБ Беларуси на 100% оправдывает своё название
Путин в неудобной позиции оказывается, если он продолжит поддерживать Лукашенко, а следовательно и его методы.
В неудобной позиции перед кем, простите?
Ага. Правда, до этого российские власти поддерживали и Шеварднадзе, и Кучму, и Януковича, и множество других пидорасов, и как-то ничего, им норм.
В неудобной позиции скорее оказываемся мы, вынужденные наблюдать за всем этим пиздецом и на своей шкуре ощущать его последствия.
Цирк. Конферансье объявляет:
- Смертельный номер! Иван Повидлов будет есть гавно!
Выходит мужик в черном плаще, сапогах и т. д. Свет меркнет. Барабаны. Из-за кулис выносят накрытый крышкой горшок. Актер снимает крышку, заглядывает внутрь, морщится, закрывает крышку, отдает горшок и уходит за кулисы.
Конферансье:
- Иван Повидлов есть дерьмо не будет! там волос!
Так вот, а волос оказался с усов Лукашенко
Если бы ей дали уголовный срок, это могло бы стать триггером. Маловероятно, но могло бы
Если бы ей дали уголовный срок, это могло бы стать триггером.
Во-первых, его пока ещё не дали даже Бабарико и Тихановскому, хотя они сидят уже несколько месяцев. Вот и Колесниковой перед судом предстоят месяцы предварительно заключения. Во-вторых, после того, что случилось ещё один арест ещё одного оппозиционера (пусть и довольного заметного) едва ли сподвигнет граждан снова массово повалить на улицы (за исключением воскресного дня). Силовики уже давно оправились от былой растерянности и теперь не чураются задерживать даже женщин, которые ещё совсем недавно были для них неприкосновенны.
Там женщин задерживают уже десятками и почти никто из мужиков уже не чешется. Я понимаю, что десять суток это не несколько лет, но всё равно не представляю себе людей, которые все эти дни покорно сносили многочисленные новости о том беспределе, который творят силовики Беларуси, а вот после ареста Колесниковой стукнут наконец по столу, скажут, что это уже явный перебор, и выйдут на улицы.
ей он и светит, насколько я понимаю.
но это пиздец. как они будут объяснять этот вывоз из страны? что она сама бежала? даже после всех фактов? это какой-то кромешный пиздец, все, что там происходит.
но это пиздец. как они будут объяснять этот вывоз из страны?
Да им по*уй - в очередной раз соврут, как врали до этого десятки и сотни раз. Плебс схавает, силовики схавают, российские власти тоже схавают, а на всех остальных им глубоко плевать. И когда я говорю "хавают" я не подразумеваю, что они в это "верят". Очень многие и здесь и в Беларуси отлично понимают, что происходит на самом деле. Но тем не менее закрывают на это глаза, считая, что в борьбе с оппонентами такие методы вполне годятся.
Триггером могло бы стать - уголовный срок Тихановской за которую люди голосовали
Тихановская предпочла уехать, ее можно понять и люди поинмают, но это не триггер , не то ради чего под дубинки лезут