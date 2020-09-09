Ожидается, что 10 сентября её вызовут на допрос.

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Адвокат Людмила Казак встретилась с членом Координационного совета Белоруссии Марией Колесниковой. Та рассказала об угрозах и поделилась подробностями своего вывоза на границу с Украиной, пишет штаб Виктора Бабарико.

Колесникова сообщила, что после задержания 7 сентября её доставили в Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Там она провела почти полдня. В это время Колесникова, по её словам, столкнулась с угрозами физической расправы, которые «воспринимать кроме как реальными не могла».

Позже оппозиционерку отвезли в КГБ, где до позднего вечера требовали согласиться добровольно покинуть страну. После отказа её насильно вывезли на белорусско-украинскую границу.

Адвокат отметила, что у Колесниковой нет никаких документов о задержании. Задержанная рассказала, что ей вручили только постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, санкционированное Генпрокуратурой 8 сентября. Из-за этого неясно, с какого времени исчислять десятидневный срок, установленный для предъявления обвинения.

Колесникова расценивает эти события как похищение. Она планирует составлять обращения, чтобы установить всех виновных, а также подать заявление из-за угроз лишения жизни.

В СИЗО Колесниковой оказывали помощь: у неё поднималось давление и беспокоит сердце. На теле есть ушибы, побаливают руки, так как её силой заталкивали в машину и удерживали. Сейчас она находится в камере с ещё шестью женщинами. Вечером 9 сентября отец Колесниковой смог передать дочери необходимые вещи. Адвокат ожидает, что 10 сентября её вызовут на допрос.

Утром 7 сентября люди в масках посадили Колесникову в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении, с тех пор она не выходила на связь. В МВД, Следственном комитете и Комитете госконтроля утверждали, что не знают о задержании. Позже стало известно, что Колесникову задержали на белорусско-украинской границе про попытке покинуть страну. Её подозревают в попытке захвата власти.