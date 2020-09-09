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Ольга Щербинина
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Адвокат: Марию Колесникову похитили, угрожали расправой и требовали добровольно покинуть Белоруссию Материал редакции

Ожидается, что 10 сентября её вызовут на допрос.

23 комментария
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Адвокат Людмила Казак встретилась с членом Координационного совета Белоруссии Марией Колесниковой. Та рассказала об угрозах и поделилась подробностями своего вывоза на границу с Украиной, пишет штаб Виктора Бабарико.

Колесникова сообщила, что после задержания 7 сентября её доставили в Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Там она провела почти полдня. В это время Колесникова, по её словам, столкнулась с угрозами физической расправы, которые «воспринимать кроме как реальными не могла».

Позже оппозиционерку отвезли в КГБ, где до позднего вечера требовали согласиться добровольно покинуть страну. После отказа её насильно вывезли на белорусско-украинскую границу.

Адвокат отметила, что у Колесниковой нет никаких документов о задержании. Задержанная рассказала, что ей вручили только постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, санкционированное Генпрокуратурой 8 сентября. Из-за этого неясно, с какого времени исчислять десятидневный срок, установленный для предъявления обвинения.

Колесникова расценивает эти события как похищение. Она планирует составлять обращения, чтобы установить всех виновных, а также подать заявление из-за угроз лишения жизни.

В СИЗО Колесниковой оказывали помощь: у неё поднималось давление и беспокоит сердце. На теле есть ушибы, побаливают руки, так как её силой заталкивали в машину и удерживали. Сейчас она находится в камере с ещё шестью женщинами. Вечером 9 сентября отец Колесниковой смог передать дочери необходимые вещи. Адвокат ожидает, что 10 сентября её вызовут на допрос.

Утром 7 сентября люди в масках посадили Колесникову в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении, с тех пор она не выходила на связь. В МВД, Следственном комитете и Комитете госконтроля утверждали, что не знают о задержании. Позже стало известно, что Колесникову задержали на белорусско-украинской границе про попытке покинуть страну. Её подозревают в попытке захвата власти.

#новости #белоруссия

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23 комментария
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Удивленный бас

21

требовали добровольно

Классика

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Кирилл Вселенский

9

Ах какая женщина

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Eduard Vakhitov

5

КГБ Беларуси на 100% оправдывает своё название 

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Роман Яремчук

Eduard
0

Надо переименовань в мгб, а мвд в НКВД 

Ответить

Госпожа Дыня

2

 похитили, угрожали расправой и требовали добровольно

Што бл 

Ответить

Egor

0

Путин в неудобной позиции оказывается, если он продолжит поддерживать Лукашенко, а следовательно и его методы.

Ответить

Романелло Кивогенс

Egor
3

В неудобной позиции перед кем, простите?

Ответить

Egor

Романелло
0

Перед западом, гражданами РФ и Белоруси.

Ответить

Oldfag TV

Egor
2

Даааа, в настолько неудобной позиции, что для интервью с Бацькой вызывают аж целый отряд российских телехуесосов. Очень неудобная позиция.

Ответить

Dra

Egor
0

гражданами РФ

Ахххахпхпхпхпппаахахахваха

Ответить

Oldfag TV

Egor
0

Ага. Правда, до этого российские власти поддерживали и Шеварднадзе, и Кучму, и Януковича, и множество других пидорасов, и как-то ничего, им норм.
В неудобной позиции скорее оказываемся мы, вынужденные наблюдать за всем этим пиздецом и на своей шкуре ощущать его последствия.

Ответить

Egor

Oldfag
0

Что-то я не припомню чтобы эти трое до такого днища опускались.

Ответить

Oldfag TV

Egor
0

Память, значит, не оч.

Ответить

Вова А.

1

Цирк. Конферансье объявляет:
- Смертельный номер! Иван Повидлов будет есть гавно!
Выходит мужик в черном плаще, сапогах и т. д. Свет меркнет. Барабаны. Из-за кулис выносят накрытый крышкой горшок. Актер снимает крышку, заглядывает внутрь, морщится, закрывает крышку, отдает горшок и уходит за кулисы.
Конферансье:
- Иван Повидлов есть дерьмо не будет! там волос!
Так вот, а волос оказался с усов Лукашенко

Ответить

solawind

0

Если бы ей дали уголовный срок, это могло бы стать триггером. Маловероятно, но могло бы

Ответить

Романелло Кивогенс

solawind
2

Если бы ей дали уголовный срок, это могло бы стать триггером.

Во-первых, его пока ещё не дали даже Бабарико и Тихановскому, хотя они сидят уже несколько месяцев. Вот и Колесниковой перед судом предстоят месяцы предварительно заключения. Во-вторых, после того, что случилось ещё один арест ещё одного оппозиционера (пусть и довольного заметного) едва ли сподвигнет граждан снова массово повалить на улицы (за исключением воскресного дня). Силовики уже давно оправились от былой растерянности и теперь не чураются задерживать даже женщин, которые ещё совсем недавно были для них неприкосновенны.

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solawind

Романелло
0

Ну на мужиков похер, там привыкли что они сидят, а посадка женщины могла бы помочь. Это в эмоциональном спектре работает, а не в логическом

Ответить

Романелло Кивогенс

solawind
0

Там женщин задерживают уже десятками и почти никто из мужиков уже не чешется. Я понимаю, что десять суток это не несколько лет, но всё равно не представляю себе людей, которые все эти дни покорно сносили многочисленные новости о том беспределе, который творят силовики Беларуси, а вот после ареста Колесниковой стукнут наконец по столу, скажут, что это уже явный перебор, и выйдут на улицы.

Ответить

Vadim Nemnasev

solawind
1

ей он и светит, насколько я понимаю.

но это пиздец. как они будут объяснять этот вывоз из страны? что она сама бежала? даже после всех фактов? это какой-то кромешный пиздец, все, что там происходит. 

Ответить

Романелло Кивогенс

Vadim
1

но это пиздец. как они будут объяснять этот вывоз из страны? 

Да им по*уй - в очередной раз соврут, как врали до этого десятки и сотни раз. Плебс схавает, силовики схавают, российские власти тоже схавают, а на всех остальных им глубоко плевать. И когда я говорю "хавают" я не подразумеваю, что они в это "верят". Очень многие и здесь и в Беларуси отлично понимают, что происходит на самом деле. Но тем не менее закрывают на это глаза, считая, что в борьбе с оппонентами такие методы вполне годятся. 

Ответить

YeezySpace

solawind
0

Триггером могло бы стать - уголовный срок Тихановской за которую люди голосовали

Ответить

solawind

YeezySpace
0

Тихановская предпочла уехать, ее можно понять и люди поинмают, но это не триггер , не то ради чего под дубинки лезут

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Jabas

solawind
0

потребовали уехать

предпочла

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