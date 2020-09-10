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Ольга Щербинина
4568

Российские вещатели предложили регулировать видео в сети по правилам телевидения Материал редакции

Это связано с тем, что молодёжь и люди среднего возраста всё чаще смотрят видео именно в интернете.

43 комментария
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В России предложили законодательно регулировать деятельность «контентных интернет-платформ» и приблизить требования к ним к тем, которые действуют для телевещателей. Об этом пишет РБК со ссылкой на копию проекта Концепции развития телерадиовещания на 2020-2025 годы.

Под такими платформами в документе понимают интернет-телевидение, новостные агрегаторы, соцсети, сайты и другие средства доступа к информации, «которые по многим признакам могут быть отнесены к СМИ, но не являются таковыми».

По словам нескольких источников РБК, документ готовит рабочая группа при правительственной комиссии по развитию телерадиовещания. В состав группы входят представители Минкомсвязи, Роскомнадзора, Национальной ассоциации телерадиовещания, ВГТРК, Первого канала. Работу над концепцией приостановили из-за пандемии, но сейчас возобновили.

Авторы предлагают:

  • законодательно обязать владельцев сервисов интернет-вещания использовать единую технологическую платформу для распространения пакета каналов, вещающих на одной частоте, которые после перехода с аналогового на цифровой ТВ-формат должны быть доступны практически всему населению страны;
  • определить правовой статус единого измерителя телевизионной аудитории и аудитории в интернете;
  • создать единую систему маркировки аудиовизуального контента специальными метками, которая позволит собирать и анализировать информацию о контенте в интернете;
  • законодательно запретить приоритизацию трафика иностранных видео и музыкальных сервисов, но разрешить операторам связи предоставлять пользователям видео отечественных сервисов на лучшей скорости и повышенного качества.

Отмечается, что финальная версия документа ещё не готова. Разработчики концепции считают, что должны создаваться условия, обеспечивающие доступ населения к телевизионному и радиоконтенту во всех средах распространения при сохранении ведущей роли обязательных общедоступных телерадиоканалов как гарантии обеспечения информационных прав граждан.

Гендиректор Института исследований интернета Карена Казаряна сказал, что под приведённое в концепции определение могут подходить, например, «ВКонтакте», поисковые сервисы «Яндекса» и Mail.ru Group, онлайн-кинотеатры Ivi и «Окко», Facebook и Google. По данным Mediascope, в июле 2020 года чаще всего россияне посещали поисковые сервисы Google и «Яндекс», видеохостинг YouTube, соцсети «ВКонтакте», Instagram и «Одноклассники», мессенджер WhatsАpp.

#новости #youtube

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43 комментария
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alexferman

74

Как же их корёжит от того, что интернет несколько свободнее, чем три с половиной кнопки на ТВ-пульте

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Сталинский Мурод

alexferman
12

Тут скорее у них подгорает от того, что доля рынка рекламы уходит от них. В основном им бабла хочется поиметь. А пропаганда - это уже вторично.

Ответить

Al

Сталинский
0

Первый канал стабильно терпит убытки каждый год. 

Ответить

Имя Фамилия

alexferman
4

Как лить говно в уши через телевизор, если все сидят в инете

Ответить

Alina Lavrova

Имя
0

вот это и есть главный посыл + ограничить то, что хоть как-то можно посмотретьв интернете

Ответить

Добровольный паркур

Имя
0

Они уже и так давно и успешно сидят в интернете. Другое дело рынок рекламы, это да

Ответить

Дмитрий Дмитриев

42

Яндекс с мейлом уже заранее радостно разрабатывают очко и готовы в едином порыве прыгнуть на бутылку.

Ответить

Соколов Андрей

Дмитрий
2

Мейлсру с нее не слезал

Ответить

Кирилл Втюрин

18

законодательно запретить приоритизацию трафика иностранных видео и музыкальных сервисов

Гугл: строит свои CDN по всему миру, чтобы ютубчик работал быстро
Российские законодатели: давайте заставим операторов резать трафик ютуба, чтобы он работал так же убого, как рутуб

Ответить

Александр Ярви

Кирилл
0

Вот кстати, всегда удивляло, почему в РФ так и смогли создать годный видеохостинг

Ответить

Кирилл Втюрин

Александр
15

Потому что у российских пользователей нет запроса на российский видеохостинг

Ответить

Александр Ярви

Кирилл
0

Пожалуй, что так

Ответить

Илья Гераськин

Кирилл
0

Да они не смогут зарезать ютуб. Инфа 100%

Ответить

Ничтожный браслет

4

законодательно запретить приоритизацию трафика иностранных видео

То есть если я буду смотреть на ютубчике клип например слипкнота, мне следующими видосами для просмотра будет предлагаться ваенга или кто там щас популярный?

Ответить

Совершенный фитиль

Ничтожный
10

Ты не будешь смотреть клипы слипнота

Ответить

Ничтожный браслет

Совершенный
2
Ответить

Александр Ярви

Совершенный
0

Представил, как вместо надписей на заборах и стенах про продажу спайсов и солей будут надписи "Википедия, Флибуста, клипы с ютьюба"

Ответить

Кирилл Втюрин

Ничтожный
3

Нет, это про другое. Это про то, что видосики на Ютубе будут грузиться несколько медленнее

Ответить

Антон Тимофеев

Кирилл
0

Не, тут идея какая... ютьюб предлагает тебе те видео что ты с большей вероятностью будешь смотреть, если ты смотришь клип Слипнот, то скорее всего тебе будут рекомендовать других иностранных исполнителей типа слипнот, а это уже тянет на "приоритизацию трафика иностранных видео".. Я думаю объянить нашим дуболомам что так работает алгоритм будет сложно:\

Ответить

Кирилл Втюрин

Антон
0

Вы не так читаете предложение. Там написано "видео и музыкальных сервисов". Именно сервисов. В этом случае законодатели точно понимают, чего они хотят - сделать Ютуб медленнее и некомфортнее для пользователей российских операторов

Ответить

Антон Тимофеев

Кирилл
0

Да, тут ты прав)) я отталкивался от сообщения пользователя выше)

Ответить

Лишенный Гоша

Кирилл
0

Видосики с утуба же кэшируются у толстых провайдеров.

Ответить

Педагогический месяц

7
Ответить

Входной цветок

6

Опять пердуны суют свой нос в интернет 

Ответить

Дипломатический щит

4

Хотят свои замшелые ручонки дотянуть до ютубчика, а затем и модерировать всё что оттуда транслируется. Небось пригорает от миллионов просмотров видосов ФБК.

Ответить

Tural M

Дипломатический
1

выглядит как отмена сетевого нейтралитета в Америке, только у нас такое лерьмо схавают молча

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Излишний ихтиандр

Tural
0

твой коммент раскрывает неплохо суть

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Sergey Smirnov

2

Продам интернет из 2005го, недорого. 

Ответить

bor_vn

Sergey
5

Ржунимагу 
Аффтор жжот!

Ответить

Международный микрофон

2

Скорей бы уже Маск нашёл способ раздавать интернет по всей планете в обход глушилок. Платил бы любые деньги просто чтобы не думать, что там завтра бесполезные паразиты ещё придумают запретить.

Ответить

Излишний ихтиандр

Международный
0

проще из страны эмигрировать. суть в том что без большинства любой ресурс загибается, яркий пример рутуб. падает количество контента итд

Ответить

Semyon Bochkaryov

1

при сохранении ведущей роли обязательных общедоступных телерадиоканалов как гарантии обеспечения информационных прав граждан

То есть, чтобы все были равны, но Первый канал и Россия-1 всё равно были равнее. Пусть для начала реформируют свои же богадельни, чтобы там была не только оголтелая государственная пропаганда.

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Артём Саетгараев

1

законодательно запретить приоритизацию трафика иностранных видео и музыкальных сервисов, но разрешить операторам связи предоставлять пользователям видео отечественных сервисов на лучшей скорости и повышенного качества.

Сетевой нейтралитет, не?

Ответить

Peter Brand

1

чебурнет наступает

Ответить

Правительственный кофе

1

Пачку хуёв им за воротник.

Ответить

Al

1

А нахуй тв нужно? Я как-то посмотрел СТС, где главным героям фильма, когда они курят. рты замазали. Это пиздец. 

Ответить

Дмитрий Н.

0

Дожили, скоро новости только в даркнете можно будет почитать...

Ответить

Jesus Surfer

0

Думаю это типа как со спутником будет. Миллиарды вьебут потом поймут что это нереально и оставят в покое. То что они предложили неосуществимо. А что там смотрят старики и пиздюки впще насрать, для них говнокал по первому каналу идет 24/7

Ответить

Jazz Ra

0

Приветик, я подсяду?
Я - цензура, для новых русских сериалов от сервисов потокового видео.

Ответить

Илья Казаков

0

Да здравствует ВВП 💪

Ответить

Zoid Q

0

Куда лезут эти деды? Давайте ещё регулировать подачу воздуха и продолжительность светового дня. Им лишь бы всё заблокировать, всё контролировать. А дороги как были в дырах, так и остаются, как помирали старики в бедности, так и помирают, как воровали бюджеты, так продолжают воровать. Регуляторы херовы.

Ответить

Al

0

Не выдерживаешь конкуренции? Запретить, ограничить всех и вся. 

Ответить

Al

0

Никогда по тв не будет столько годных техноканалов. Я не про распаковки вилсакома, а про лекции. разработки техники, куча тематических каналов.

И главное то, что ты смотришь то, что выберешь. А не то, что крутят и к кааому времени ты должен это смотреть. 

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