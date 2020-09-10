Это связано с тем, что молодёжь и люди среднего возраста всё чаще смотрят видео именно в интернете.

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В России предложили законодательно регулировать деятельность «контентных интернет-платформ» и приблизить требования к ним к тем, которые действуют для телевещателей. Об этом пишет РБК со ссылкой на копию проекта Концепции развития телерадиовещания на 2020-2025 годы.

Под такими платформами в документе понимают интернет-телевидение, новостные агрегаторы, соцсети, сайты и другие средства доступа к информации, «которые по многим признакам могут быть отнесены к СМИ, но не являются таковыми».

По словам нескольких источников РБК, документ готовит рабочая группа при правительственной комиссии по развитию телерадиовещания. В состав группы входят представители Минкомсвязи, Роскомнадзора, Национальной ассоциации телерадиовещания, ВГТРК, Первого канала. Работу над концепцией приостановили из-за пандемии, но сейчас возобновили.

Авторы предлагают:

законодательно обязать владельцев сервисов интернет-вещания использовать единую технологическую платформу для распространения пакета каналов, вещающих на одной частоте, которые после перехода с аналогового на цифровой ТВ-формат должны быть доступны практически всему населению страны;

определить правовой статус единого измерителя телевизионной аудитории и аудитории в интернете;

создать единую систему маркировки аудиовизуального контента специальными метками, которая позволит собирать и анализировать информацию о контенте в интернете;

законодательно запретить приоритизацию трафика иностранных видео и музыкальных сервисов, но разрешить операторам связи предоставлять пользователям видео отечественных сервисов на лучшей скорости и повышенного качества.

Отмечается, что финальная версия документа ещё не готова. Разработчики концепции считают, что должны создаваться условия, обеспечивающие доступ населения к телевизионному и радиоконтенту во всех средах распространения при сохранении ведущей роли обязательных общедоступных телерадиоканалов как гарантии обеспечения информационных прав граждан.

Гендиректор Института исследований интернета Карена Казаряна сказал, что под приведённое в концепции определение могут подходить, например, «ВКонтакте», поисковые сервисы «Яндекса» и Mail.ru Group, онлайн-кинотеатры Ivi и «Окко», Facebook и Google. По данным Mediascope, в июле 2020 года чаще всего россияне посещали поисковые сервисы Google и «Яндекс», видеохостинг YouTube, соцсети «ВКонтакте», Instagram и «Одноклассники», мессенджер WhatsАpp.