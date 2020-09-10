Российские вещатели предложили регулировать видео в сети по правилам телевидения Материал редакции
Это связано с тем, что молодёжь и люди среднего возраста всё чаще смотрят видео именно в интернете.
В России предложили законодательно регулировать деятельность «контентных интернет-платформ» и приблизить требования к ним к тем, которые действуют для телевещателей. Об этом пишет РБК со ссылкой на копию проекта Концепции развития телерадиовещания на 2020-2025 годы.
Под такими платформами в документе понимают интернет-телевидение, новостные агрегаторы, соцсети, сайты и другие средства доступа к информации, «которые по многим признакам могут быть отнесены к СМИ, но не являются таковыми».
По словам нескольких источников РБК, документ готовит рабочая группа при правительственной комиссии по развитию телерадиовещания. В состав группы входят представители Минкомсвязи, Роскомнадзора, Национальной ассоциации телерадиовещания, ВГТРК, Первого канала. Работу над концепцией приостановили из-за пандемии, но сейчас возобновили.
Авторы предлагают:
- законодательно обязать владельцев сервисов интернет-вещания использовать единую технологическую платформу для распространения пакета каналов, вещающих на одной частоте, которые после перехода с аналогового на цифровой ТВ-формат должны быть доступны практически всему населению страны;
- определить правовой статус единого измерителя телевизионной аудитории и аудитории в интернете;
- создать единую систему маркировки аудиовизуального контента специальными метками, которая позволит собирать и анализировать информацию о контенте в интернете;
- законодательно запретить приоритизацию трафика иностранных видео и музыкальных сервисов, но разрешить операторам связи предоставлять пользователям видео отечественных сервисов на лучшей скорости и повышенного качества.
Отмечается, что финальная версия документа ещё не готова. Разработчики концепции считают, что должны создаваться условия, обеспечивающие доступ населения к телевизионному и радиоконтенту во всех средах распространения при сохранении ведущей роли обязательных общедоступных телерадиоканалов как гарантии обеспечения информационных прав граждан.
Гендиректор Института исследований интернета Карена Казаряна сказал, что под приведённое в концепции определение могут подходить, например, «ВКонтакте», поисковые сервисы «Яндекса» и Mail.ru Group, онлайн-кинотеатры Ivi и «Окко», Facebook и Google. По данным Mediascope, в июле 2020 года чаще всего россияне посещали поисковые сервисы Google и «Яндекс», видеохостинг YouTube, соцсети «ВКонтакте», Instagram и «Одноклассники», мессенджер WhatsАpp.
Как же их корёжит от того, что интернет несколько свободнее, чем три с половиной кнопки на ТВ-пульте
Сталинский Мурод
Тут скорее у них подгорает от того, что доля рынка рекламы уходит от них. В основном им бабла хочется поиметь. А пропаганда - это уже вторично.
Как лить говно в уши через телевизор, если все сидят в инете
вот это и есть главный посыл + ограничить то, что хоть как-то можно посмотретьв интернете
Добровольный паркур
Они уже и так давно и успешно сидят в интернете. Другое дело рынок рекламы, это да
Яндекс с мейлом уже заранее радостно разрабатывают очко и готовы в едином порыве прыгнуть на бутылку.
законодательно запретить приоритизацию трафика иностранных видео и музыкальных сервисов
Гугл: строит свои CDN по всему миру, чтобы ютубчик работал быстро
Российские законодатели: давайте заставим операторов резать трафик ютуба, чтобы он работал так же убого, как рутуб
Вот кстати, всегда удивляло, почему в РФ так и смогли создать годный видеохостинг
Потому что у российских пользователей нет запроса на российский видеохостинг
Совершенный фитиль
Ты не будешь смотреть клипы слипнота
Представил, как вместо надписей на заборах и стенах про продажу спайсов и солей будут надписи "Википедия, Флибуста, клипы с ютьюба"
Нет, это про другое. Это про то, что видосики на Ютубе будут грузиться несколько медленнее
Не, тут идея какая... ютьюб предлагает тебе те видео что ты с большей вероятностью будешь смотреть, если ты смотришь клип Слипнот, то скорее всего тебе будут рекомендовать других иностранных исполнителей типа слипнот, а это уже тянет на "приоритизацию трафика иностранных видео".. Я думаю объянить нашим дуболомам что так работает алгоритм будет сложно:\
Вы не так читаете предложение. Там написано "видео и музыкальных сервисов". Именно сервисов. В этом случае законодатели точно понимают, чего они хотят - сделать Ютуб медленнее и некомфортнее для пользователей российских операторов
выглядит как отмена сетевого нейтралитета в Америке, только у нас такое лерьмо схавают молча
Продам интернет из 2005го, недорого.
Излишний ихтиандр
проще из страны эмигрировать. суть в том что без большинства любой ресурс загибается, яркий пример рутуб. падает количество контента итд
при сохранении ведущей роли обязательных общедоступных телерадиоканалов как гарантии обеспечения информационных прав граждан
То есть, чтобы все были равны, но Первый канал и Россия-1 всё равно были равнее. Пусть для начала реформируют свои же богадельни, чтобы там была не только оголтелая государственная пропаганда.
законодательно запретить приоритизацию трафика иностранных видео и музыкальных сервисов, но разрешить операторам связи предоставлять пользователям видео отечественных сервисов на лучшей скорости и повышенного качества.
Сетевой нейтралитет, не?
А нахуй тв нужно? Я как-то посмотрел СТС, где главным героям фильма, когда они курят. рты замазали. Это пиздец.
Думаю это типа как со спутником будет. Миллиарды вьебут потом поймут что это нереально и оставят в покое. То что они предложили неосуществимо. А что там смотрят старики и пиздюки впще насрать, для них говнокал по первому каналу идет 24/7
Приветик, я подсяду?
Я - цензура, для новых русских сериалов от сервисов потокового видео.
Куда лезут эти деды? Давайте ещё регулировать подачу воздуха и продолжительность светового дня. Им лишь бы всё заблокировать, всё контролировать. А дороги как были в дырах, так и остаются, как помирали старики в бедности, так и помирают, как воровали бюджеты, так продолжают воровать. Регуляторы херовы.
Никогда по тв не будет столько годных техноканалов. Я не про распаковки вилсакома, а про лекции. разработки техники, куча тематических каналов.
И главное то, что ты смотришь то, что выберешь. А не то, что крутят и к кааому времени ты должен это смотреть.