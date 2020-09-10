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Ольга Щербинина
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«ВКонтакте» запустила групповые видеозвонки на 128 человек. К ним можно присоединиться без регистрации Материал редакции

Сервис будет поддерживать виртуальные AR-фоны.

16 комментариев
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«ВКонтакте» запустила групповые видеозвонки, к которым можно присоединиться даже без профиля в соцсети. Для добавления в звонок пользователю надо будет перейти по ссылке и указать своё имя. Об этом TJ рассказали в компании.

В разговоре смогут участвовать до 128 человек, вызов не будет ограничен по времени. Сервис также поддерживает демонстрацию экрана, пользоваться им можно на любом устройстве без установки дополнительного приложения.

Создатель звонка сможет добавлять и удалять участников во время вызова, отключать и включать микрофоны, у пользователей будет возможность «поднять руку», чтобы ему передали слово. Сервис предупредит, если у участника разговора плохое интернет-соединение или если он начал говорить с выключенным микрофоном.

Всех участников разговора автоматически добавят в чат. Переписка в нём сохранится и после завершения разговора. Сервис поддерживает виртуальные AR-фоны с технологией 360°, которые доступны при общении с помощью мобильного приложения. Собеседники смогут выбрать как брендированные фоны «ВКонтакте», так и другие изображения. Технология используется та же, что и в «Клипах», уточнили в компании.

В соцсети рассказали, что в основе сервиса — собственные разработки компании: технология серверной конференц-связи и адаптивная технология обеспечения лучшего качества связи, которая при увеличении числа собеседников автоматически меняет P2P-соединение на групповую конференцию. Среди технологических нововведений — real-time алгоритм, уменьшающий нагрузку на устройство и сеть пользователя без потери качества звука и видео.

«ВКонтакте» запустила групповые видеозвонки в мае 2020 года. Количество собеседников было ограничено до восьми человек, а для участия в вызове нужно было зарегистрироваться в соцсети.

#новости #вконтакте

Ольга Щербинина PLUS
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но есть и хорошие новости?
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Плотный фитиль

9

Говно

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Аккуратный огонь

Плотный
3

в

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Никита Сухов

Плотный
0

Залупа

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Андрей

7

С товарищем майором в комплекте

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Входной цветок

5

Работники секс индустрии будут рады

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Плотный фитиль

Входной
0

Зачем им нужны групповые видеозвонки на 128 человек?

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Долгий хичхакер

Плотный
0

чтобы обслуживать сразу 127 депутатов

Ответить

Coronadoden

Долгий
2

128

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Китайский диод

2

Бывают вообще такие красивые кадры на реальных видеозвонках? 

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Бывший торшер

1

Класс

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Киевский украинец

0

Если зум небезопасный, то ВКонтакте точно с дырами. Возможно даже эти дыры "не баги, а фичи".

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Плотный фитиль

Киевский
–1

Не рвись

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Бывший торшер

Плотный
0

Без впн ВКонтакте не пускают вот и рвется

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Нижний интернет

0

Подключился к групповому коллу в ВК

Товарищ майор классифицировал колл как несанкционированное собрание группы лиц по предварительному сговору

Получил повестку в суд. До 3 лет колонии-поселения

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Grave Digger

0

Классная технология, надеюсь никогда не придётся ей воспользоваться 🤠

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Приятный нос

0

Поправочка
127 человек + 1 майор

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