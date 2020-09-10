Сервис будет поддерживать виртуальные AR-фоны.

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«ВКонтакте» запустила групповые видеозвонки, к которым можно присоединиться даже без профиля в соцсети. Для добавления в звонок пользователю надо будет перейти по ссылке и указать своё имя. Об этом TJ рассказали в компании.

В разговоре смогут участвовать до 128 человек, вызов не будет ограничен по времени. Сервис также поддерживает демонстрацию экрана, пользоваться им можно на любом устройстве без установки дополнительного приложения.

Создатель звонка сможет добавлять и удалять участников во время вызова, отключать и включать микрофоны, у пользователей будет возможность «поднять руку», чтобы ему передали слово. Сервис предупредит, если у участника разговора плохое интернет-соединение или если он начал говорить с выключенным микрофоном.

Всех участников разговора автоматически добавят в чат. Переписка в нём сохранится и после завершения разговора. Сервис поддерживает виртуальные AR-фоны с технологией 360°, которые доступны при общении с помощью мобильного приложения. Собеседники смогут выбрать как брендированные фоны «ВКонтакте», так и другие изображения. Технология используется та же, что и в «Клипах», уточнили в компании.

В соцсети рассказали, что в основе сервиса — собственные разработки компании: технология серверной конференц-связи и адаптивная технология обеспечения лучшего качества связи, которая при увеличении числа собеседников автоматически меняет P2P-соединение на групповую конференцию. Среди технологических нововведений — real-time алгоритм, уменьшающий нагрузку на устройство и сеть пользователя без потери качества звука и видео.

«ВКонтакте» запустила групповые видеозвонки в мае 2020 года. Количество собеседников было ограничено до восьми человек, а для участия в вызове нужно было зарегистрироваться в соцсети.