The Insider: Навальный полностью пришёл в себя после выхода из комы, охрана клиники «Шарите» усилена Материал редакции
Политик вспомнил, что происходило с ним до потери сознания, но его пресс-секретарь утверждает, что информация СМИ преувеличена.
Алексей Навальный полностью пришёл в себя после выхода из кома и вспомнил события, происходившие с ним до потери сознания в самолёте. Об этом говорится в материале The Insider, подготовленном совместно с Bellingcat и Der Spiegel.
Состояние основателя ФБК улучшается, он чувствует себя «лучше, чем можно было бы ожидать в такой ситуации». Кроме того, ему удалось вспомнить, что предшествовало отравлению — вплоть до потери сознания в туалете самолёта, но дальнейшие подробности издание не приводит.
Также The Insider утверждает, что охрана берлинской клиники, где находится политик, усилена: «Высший уровень безопасности («Красная угроза») был введён вчера именно после того, как стало ясно, что Навальный всё помнит, что делает его положение более опасным». Источник издания утверждает, что немецкие спецслужбы готовятся не только к физическим угрозам, но также и к «дезинформационному шторму».
Врачи считают, что психически Навальный восстановился почти полностью, а физически ему удастся восстановиться минимум на 90%. Они уверены, что это стало возможным благодаря быстрой реакции пилотов, посадивших самолёт в Омске, а также тому, что он получил атропин ещё в аэропорту. К нему стали пускать посетителей, раньше доступ в палату был только у жены Навального. Восстановление Сергея Скрипаля и Емельяна Гебрева проходило сложнее и дольше, утверждает The Insider.
Пресс-секретарь Навального Кирая Ярмыш при этом утверждает, что материалы о состоянии политика содержат фактические неточности. Какие именно, она не уточнила.
Немецкое издание Die Zeit сообщило накануне, что Навального отравили усовершенствованным «Новичком», доступным только спецслужбам, и умереть он должен был на борту самолёта, следовавшего из Томска в Москву. Его спасла реакция пилотов, экстренно посадивших самолёт в Омске, и действия российских врачей, которые ввели ему атропин, — издание привело точку зрения, совпадающую с данными The Insider.
- После госпитализации 20 августа Навальный находился на лечении в Омске. Российские врачи не хотели выпускать его за границу, объясняя это рисками транспортировки, однако 22 августа его всё же доставили в берлинскую клинику «Шарите»;
- Немецкие врачи заявили об отравлении политика, военные токсикологи Германии позже нашли в организме Навального следы яда из группы «Новичок».
Пакетик нури передержал?
Солидный американец
Говяжий дошик заварил, вспомнил
Давай ещё раз
Совершенный фитиль
Нихуя себе чайку попил
Если он успеет написать весточку к воскресным выборам - эффект будет мощный, полагаю.
В комментариях
Если сможет Навальный Live запустить, это будет символично
Международный микрофон
"Отдел нарушений обмена веществ".
Отдел нарушений обмена веществ - обосремся сами и других заставим.
Давай Навальный, поправляйся, а то бомж Кац опять тявкает.
Проснулся и такой - «Привет, это Навальный»
Очень надеюсь, что лидеры Европейский стран навестят Алексея в больнице. Для плешивого это будет очередной «удар в спину»
Представляю, заходят они к нему в палату, тот -Привет, это Навальный!
-Здравствуйте господин президент
За Немцова вышли. Ну такое, лучше бы жил.
Плотный фитиль
Немцов империалист и фашист. Таких не жалко
Бывший торшер
Мартингал, подвинься
Солидный американец
Комитет по набросам и дизлайкам, следим за развитием событий
Аккуратный огонь
Жаль, что тебе плевать на человека, который борется и что-то делает. Таким как ты лишь бы набросить в комментариях.
Минимальный завод
@Пожилой Мартингал тут товарищ Орлов хочет вернуть титул и рекорд по дизлайкам!
Чувак, ты можешь как угодно относиться к его личности, действиям и так далее. Но желать смерти из-за этого - ну чот такое
Интересно, если забежать вперёд, как будет дальше развиваться его карьера. Вернётся ли он в РФ, потому что вряд ли что-то подобное с ним произойдёт снова (если следовать здравому смыслу). С другой стороны ему уже предложили полит.убежище в Европе.
Это, конечно, не скоро, когда полностью выздоровеет.
потому что вряд ли что-то подобное с ним произойдёт снова
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Политковская,_Анна_Степановна
Ну знаешь ли, обжечься и решить дальше сидеть на костре довольно глупая идея.
Глупая идея - это сделать всё то, что сделал он и превратиться в Каспарова. Нэвэльны явно не слабак и ещё поржёт над этим как нибудь в четверг, очень скоро. Я в него верю.
Он заслужил остаться в Германии, здесь уже есть хорошая сеть ФБК + главштаб
"Чертов обмен веществ, мать его, и диета эта ещё, и можно мне раффаэлку, на всякий случай"
Первые слова Алексея
Проясняется ситуация с тем, кто тут реально крепкий орешек, а кто полностью поехавший.
Ох даже 2 пуша прилетело
Получается Путину помешали быстро среагировавшие пилоты и врачи, которые ему дали атропин ещё в аэропорту
Запишет из больнички видео "Ребят, я вам сколько говорил - нужно что-то менять, а вы только смешнявочки в интернете постите. Я понял, что вы безнадёжные и меняю большую политику на ресторанный бизнес - открываю кофейню в Германии"
Когда все утихнет Алексею надо врываться в медиаполе отсюда. Это будет лучшая серия этого сериала
Первый раз поставил лайк новости. Спасибо.
Навальному здоровья! ФБК желаю боевого настроя. Надеюсь Навальный сможет хоть видео открытку к 13 сентября сделать )
Молодец Леха, его силе и духу можно только позавидовать.
Надеемся восстановление тоже будет идти успешно