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Алексей Боржонов
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The Insider: Навальный полностью пришёл в себя после выхода из комы, охрана клиники «Шарите» усилена Материал редакции

Политик вспомнил, что происходило с ним до потери сознания, но его пресс-секретарь утверждает, что информация СМИ преувеличена.

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Алексей Навальный полностью пришёл в себя после выхода из кома и вспомнил события, происходившие с ним до потери сознания в самолёте. Об этом говорится в материале The Insider, подготовленном совместно с Bellingcat и Der Spiegel.

Состояние основателя ФБК улучшается, он чувствует себя «лучше, чем можно было бы ожидать в такой ситуации». Кроме того, ему удалось вспомнить, что предшествовало отравлению — вплоть до потери сознания в туалете самолёта, но дальнейшие подробности издание не приводит.

Также The Insider утверждает, что охрана берлинской клиники, где находится политик, усилена: «Высший уровень безопасности («Красная угроза») был введён вчера именно после того, как стало ясно, что Навальный всё помнит, что делает его положение более опасным». Источник издания утверждает, что немецкие спецслужбы готовятся не только к физическим угрозам, но также и к «дезинформационному шторму».

Врачи считают, что психически Навальный восстановился почти полностью, а физически ему удастся восстановиться минимум на 90%. Они уверены, что это стало возможным благодаря быстрой реакции пилотов, посадивших самолёт в Омске, а также тому, что он получил атропин ещё в аэропорту. К нему стали пускать посетителей, раньше доступ в палату был только у жены Навального. Восстановление Сергея Скрипаля и Емельяна Гебрева проходило сложнее и дольше, утверждает The Insider.

Пресс-секретарь Навального Кирая Ярмыш при этом утверждает, что материалы о состоянии политика содержат фактические неточности. Какие именно, она не уточнила.

Кира Ярмыш @Kira_Yarmysh
В связи с последними материалами об Алексее: о том, что он приходит в сознание и реагирует на окружающих, мы сообщали ещё в понедельник, но в основном статья очень сильно преувеличена и содержит много фактических неточностей

Немецкое издание Die Zeit сообщило накануне, что Навального отравили усовершенствованным «Новичком», доступным только спецслужбам, и умереть он должен был на борту самолёта, следовавшего из Томска в Москву. Его спасла реакция пилотов, экстренно посадивших самолёт в Омске, и действия российских врачей, которые ввели ему атропин, — издание привело точку зрения, совпадающую с данными The Insider.

  • После госпитализации 20 августа Навальный находился на лечении в Омске. Российские врачи не хотели выпускать его за границу, объясняя это рисками транспортировки, однако 22 августа его всё же доставили в берлинскую клинику «Шарите»;
  • Немецкие врачи заявили об отравлении политика, военные токсикологи Германии позже нашли в организме Навального следы яда из группы «Новичок».

#новости #навальный #отравлениенавального

Спасибо за наводку Universaw
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81 комментарий
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Потребительский Орзэмэс

106

И сказал "Нихуя себе чайку попил!"

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Ivan

Потребительский
20

Пакетик нури передержал?

Ответить

Солидный американец

Ivan
1

Говяжий дошик заварил, вспомнил

Ответить

CallMeBeardman !

Солидный
2
Ответить

Филипп Дориан

Потребительский
1

Давай ещё раз

Ответить

Совершенный фитиль

Филипп
7

Нихуя себе чайку попил

Ответить

Солидный американец

Совершенный
0

Давай ещё раз

Ответить

Eugene Gultyaev

Потребительский
0

Чифирнул

Ответить

Руслан Ефремов

Потребительский
0

Рафаэлку попросил первым делом. 

Ответить

Руслан Эксиго

62

Если он успеет написать весточку к воскресным выборам - эффект будет мощный, полагаю.

Ответить

Андрей Рядькин

Руслан
10

В комментариях

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Всевозможный бас

Андрей
3

В Твиторе

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Злобный Капитан Немо

Руслан
7

Если сможет Навальный Live запустить, это будет символично

Ответить

Никита Алфимов

Злобный
5

Скорее будет Навальный alive

Ответить

Солидный американец

Руслан
7

Он для этого и воскрес

Ответить

Ленинград Amsterdam

50
Ответить

Международный микрофон

Ленинград
20

"Отдел нарушений обмена веществ".

Ответить

Sanek Igoshev

Международный
5

Отдел нарушений обмена веществ - обосремся сами и других заставим.

Ответить

Просто Хэнк

Международный
2

Отдел обрушения курс рубля.

Ответить

YeezySpace

35

Давай Навальный, поправляйся, а то бомж Кац опять тявкает.

Ответить

Соколов Андрей

YeezySpace
47
Ответить

Антон Пострунин

YeezySpace
4

Давай Навальный, поправляйся, а то бомж Волков опять тявкает.

Ответить

Славный малый

YeezySpace
0

Ты не туда воюешь

Ответить

Малик Янтижанов

26

Проснулся и такой - «Привет, это Навальный»

Ответить

Солидный американец

Малик
0

В голос)

Ответить

Roman E.

23

Очень надеюсь, что лидеры Европейский стран навестят Алексея в больнице. Для плешивого это будет очередной «удар в спину»

Ответить

Litnikov Danil

Roman
10

Представляю, заходят они к нему в палату, тот -Привет, это Навальный!
-Здравствуйте господин президент

Ответить

Плотный фитиль

–144

Жаль. Может он стал бы великомучеником оппозиции и за него вышли бы люди

Ответить

Антон Пострунин

Плотный
51

За Немцова вышли. Ну такое, лучше бы жил. 

Ответить

Плотный фитиль

Антон
–29

Немцов империалист и фашист. Таких не жалко

Ответить

Temp Temper

Плотный
3

Lap 2

Ответить

Litnikov Danil

Temp
1

While (karma > 0)
Loop
...

Ответить

1 2

Плотный
10

Даёшь Орлову 17 тысяч дизов! Ура! Ура! Ура!

Ответить

Китайский диод

Плотный
8

решил побить новый рекорд?

Ответить

Бывший торшер

Плотный
5

Мартингал, подвинься

Ответить

Бывший торшер

Бывший
2

Вот что вывод в соцсети животворящий делает

Ответить

Солидный американец

Плотный
4

Комитет по набросам и дизлайкам, следим за развитием событий

Ответить

Солидный американец

Солидный
3

@Пожилой Мартингал

Ответить

Аккуратный огонь

Плотный
4

Жаль, что тебе плевать на человека, который борется и что-то делает. Таким как ты лишь бы набросить в комментариях.

Ответить

little fox

Плотный
4

Так смешно смотреть, как циферка в реальном времени в минус уходит

Ответить

Минимальный завод

Плотный
3

@Пожилой Мартингал тут товарищ Орлов хочет вернуть титул и рекорд по дизлайкам!

Ответить

Dra

Плотный
1

За 20 минут 102 минуса. Умеешь, могёшь!

Ответить

Плотный фитиль

Dra
1
Ответить

Упоротый Голубь

Плотный
0

Чувак, ты можешь как угодно относиться к его личности, действиям и так далее. Но желать смерти из-за этого - ну чот такое 

Ответить

Федеральный кофе

Плотный
0
Ответить

Low Catch

9

Интересно, если забежать вперёд, как будет дальше развиваться его карьера. Вернётся ли он в РФ, потому что вряд ли что-то подобное с ним произойдёт снова (если следовать здравому смыслу). С другой стороны ему уже предложили полит.убежище в Европе.
Это, конечно, не скоро, когда полностью выздоровеет.

Ответить

Денис Лисовски

Low
14

 если следовать здравому смыслу

Ответить

Антон Пострунин

Low
9

 потому что вряд ли что-то подобное с ним произойдёт снова

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Политковская,_Анна_Степановна

Ответить

Lee

Антон
0

Очень страшно, что следующая попытка убийства уже будет не такой неудачной. Огнестрел осечек не дает.

Ответить

Дмитрий Григорьев

Low
2

Я думаю, он вернётся в Россию гораздо быстрее, чем многим кажется.

Ответить

Lofoten Forsake

Low
0

Ну знаешь ли, обжечься и решить дальше сидеть на костре довольно глупая идея.

Ответить

Дмитрий Григорьев

Lofoten
5

Глупая идея - это сделать всё то, что сделал он и превратиться в Каспарова. Нэвэльны явно не слабак и ещё поржёт над этим как нибудь в четверг, очень скоро. Я в него верю.

Ответить

Игорь Голованов

Low
0

Перейдет с чая на хороший кофе.

Ответить

FOX

Low
0

на навального первый раз нападают чтоли? 

Ответить

Евгений Майер

13
Ответить

Valeriy Avdeyev

10

Немного ссыкотно с таким бэкграундом возвращаться в Россию. 

Ответить

Михаил Мятный

8

Воистину воскрес!

Ответить

Михаил Октябрьский

5

Ура! Отличная новость

Ответить

Universaw

5

бля, ну фотку ту хоть оставьте, заебали новости пиздить

Ответить

Смертный хичхакер

3

ну че, вселенная не на стороне гэбистов, получается

Ответить

Кисель Имбиревич

3

Он заслужил остаться в Германии, здесь уже есть хорошая сеть ФБК + главштаб

Ответить

Мутный корабль

3

Алексей Навальный полностью пришёл в себя после выхода из кома

Большой ком был. Долго по нему ходил. Но всё-таки вышел из него

Ответить

Илья Синица

2

"Чертов обмен веществ, мать его, и диета эта ещё, и можно мне раффаэлку, на всякий случай"
Первые слова Алексея

Ответить

Дмитрий Григорьев

2

Проясняется ситуация с тем, кто тут реально крепкий орешек, а кто полностью поехавший.

Ответить

Ivan

1

Ох даже 2 пуша прилетело

Ответить

Litnikov Danil

Ivan
2

По хорошему поводу мало пущей не бывает

Ответить

Zoid Q

1

Отличная новость!) 

Ответить

Степан Анейчик

1

Получается Путину помешали быстро среагировавшие пилоты и врачи, которые ему дали атропин ещё в аэропорту

Ответить

Max Krot

1

Запишет из больнички видео "Ребят, я вам сколько говорил - нужно что-то менять, а вы только смешнявочки в интернете постите. Я понял, что вы безнадёжные и меняю большую политику на ресторанный бизнес - открываю кофейню в Германии"

Ответить

Дуайт Шрут

–2

Когда все утихнет Алексею надо врываться в медиаполе отсюда. Это будет лучшая серия этого сериала

Ответить

Великий франт

0

Хайпит на выздоровлении

Ответить

сироп от щекотки

0

Что-то с памятью моей на днях стало:
Все, что было я со мной вспомнил

Ответить

Встречный браслет

0

#СвободуНавальному

Ответить

Тарас Набутылко

0

Слъозы радости на моих очах!!!

Ответить

Алексей Кузин

0

Не шарим

Ответить

Вежливый Снайпер

0

Первый раз поставил лайк новости. Спасибо.
Навальному здоровья! ФБК желаю боевого настроя. Надеюсь Навальный сможет хоть видео открытку к 13 сентября сделать )

Ответить

Входной цветок

0

Скоро запретят атропин все больниц. Скриньте. 

Ответить

Emile Zäkiev

0

а представьте себе теперь чтобы обычного гражданина РФ так опекали фрицы

Ответить

Emile Zäkiev

0

щас подлечат и отправят обратно в Россию в запечатанном вагоне?

Ответить

Атлант поправил плечи

0

Молодец Леха, его силе и духу можно только позавидовать.
Надеемся восстановление тоже будет идти успешно

Ответить

Подозрительный Кот

–1

спектакль, акт второй начался.

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