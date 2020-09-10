Политик вспомнил, что происходило с ним до потери сознания, но его пресс-секретарь утверждает, что информация СМИ преувеличена.

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Алексей Навальный полностью пришёл в себя после выхода из кома и вспомнил события, происходившие с ним до потери сознания в самолёте. Об этом говорится в материале The Insider, подготовленном совместно с Bellingcat и Der Spiegel.

Состояние основателя ФБК улучшается, он чувствует себя «лучше, чем можно было бы ожидать в такой ситуации». Кроме того, ему удалось вспомнить, что предшествовало отравлению — вплоть до потери сознания в туалете самолёта, но дальнейшие подробности издание не приводит.

Также The Insider утверждает, что охрана берлинской клиники, где находится политик, усилена: «Высший уровень безопасности («Красная угроза») был введён вчера именно после того, как стало ясно, что Навальный всё помнит, что делает его положение более опасным». Источник издания утверждает, что немецкие спецслужбы готовятся не только к физическим угрозам, но также и к «дезинформационному шторму».

Врачи считают, что психически Навальный восстановился почти полностью, а физически ему удастся восстановиться минимум на 90%. Они уверены, что это стало возможным благодаря быстрой реакции пилотов, посадивших самолёт в Омске, а также тому, что он получил атропин ещё в аэропорту. К нему стали пускать посетителей, раньше доступ в палату был только у жены Навального. Восстановление Сергея Скрипаля и Емельяна Гебрева проходило сложнее и дольше, утверждает The Insider.

Пресс-секретарь Навального Кирая Ярмыш при этом утверждает, что материалы о состоянии политика содержат фактические неточности. Какие именно, она не уточнила.

Кира Ярмыш @Kira_Yarmysh В связи с последними материалами об Алексее: о том, что он приходит в сознание и реагирует на окружающих, мы сообщали ещё в понедельник, но в основном статья очень сильно преувеличена и содержит много фактических неточностей

Немецкое издание Die Zeit сообщило накануне, что Навального отравили усовершенствованным «Новичком», доступным только спецслужбам, и умереть он должен был на борту самолёта, следовавшего из Томска в Москву. Его спасла реакция пилотов, экстренно посадивших самолёт в Омске, и действия российских врачей, которые ввели ему атропин, — издание привело точку зрения, совпадающую с данными The Insider.

После госпитализации 20 августа Навальный находился на лечении в Омске. Российские врачи не хотели выпускать его за границу, объясняя это рисками транспортировки, однако 22 августа его всё же доставили в берлинскую клинику «Шарите»;

Немецкие врачи заявили об отравлении политика, военные токсикологи Германии позже нашли в организме Навального следы яда из группы «Новичок».