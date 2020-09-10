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Ольга Щербинина
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Госсекретарь США Майк Помпео допустил причастность «высокопоставленных российских лиц» к отравлению Навального Материал редакции

США собираются сделать всё возможное, чтобы установить виновных.

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Госсекретарь США Майк Помпео считает, что существует большая вероятность того, что отравление Алексея Навального заказали высокопоставленные чиновники в Москве. Об этом он заявил в радиоинтервью на «Шоу Бена Шапиро». Слова Помпео привели на сайте Госдепартамента США.

Госсекретарь подчеркнул, что США дали понять России, что она должна наказать виновников. Страна также собирается сделать всё возможное, чтобы установить причастных к этому событию.

По словам Помпео, люди во всём мире «видят эту деятельность такой, какая она есть». «Когда они видят попытку отравить диссидента и признают, что существует значительная вероятность того, что это исходило от высокопоставленных российских официальных лиц, я думаю, что это плохо для русского народа. Я считаю, что это плохо для России», — заявил госсекретарь.

Он также подчеркнул, что страны, которые хотят играть важную роль на мировой арене, должны продвигать свободу и демократию, а такие ситуации, как отравление Навального, «оставляют настоящие тёмные пятна на репутации».

Навальному стало плохо утром 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали. 22 сентября его перевезли в берлинскую клинику, а 7 сентября немецкие врачи сообщили, что вывели политика из искусственной комы. Его состояние улучшилось.

#новости #сша #отравлениенавального

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Бывший торшер

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Бояре чего-то совсем охуели

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Серьёзный Валера

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Какой-то ноунейм с ТЖ Серьёзный Валера допустил причастность Майка Помпео к переговорам между Варшавой и Берлином. Хопа!

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Аккуратный огонь

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Если бы от этих пуков в лужу был бы эффект..

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