Раньше он это отрицал и говорил, что женщина погибла из-за несчастного случая.

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Датчанин Питер Мадсен, приговорённый к пожизненному заключению за убийство шведской журналистки Ким Валль, признался в этом преступлении. Об этом он сказал в телефонном разговоре с документалистами сети Discovery, пишет The Local.

Изобретатель ответил утвердительно на вопрос журналиста о том, убил ли он 30-летнюю женщину, которая брала у него интервью на борту его подводной лодки. «Виноват только один человек, и это я», — сказал Мадсен в документальном фильме об убийстве журналистки.

Канал Discovery Networks Denmark сообщил, что для документального проекта журналист Кристиан Линнеманн более 20 часов говорил с Мадсеном по телефону. В апреле 2018 года изобретателя приговорили к пожизненному заключению за убийство. Позже он обжаловал приговор, утверждая, что смерть Валль произошла в результате несчастного случая. Апелляционный суд оставил приговор в силе.

В августе 2017 года Валль поднялась на борт подлодки Мадсена «Наутилус», чтобы написать материал про судно. На следующее утро после отправки подлодка затонула, а Мадсена нашли спасатели. На вопрос, куда пропала журналистка, он ответил, что высадил её на берегу и отправился дальше. Полиция Дании обнаружила тело Ким Валль 21 августа, у него не было рук, ног и головы.

Позже Мадсен изменил показания, заявив, что Валль погибла в результате несчастного случая — якобы её по голове ударил 70-килограммовый люк, после чего он решил расчленить её тело и «похоронить её в море». На суде Мадсен высказал третью версию — когда журналистка находилась внутри субмарины, там резко упало давление, что привело к выделению угарного газа. Он пояснил, что расчленил тело Валль ради «защиты семьи журналистки».

На жёстком диске компьютера и частично восстановленных данных с мобильника Мадсена обнаружили 140 видео и ссылок, ведущих на записи пыток и убийств неизвестных женщин.