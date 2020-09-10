Новости
Ольга Щербинина
943

Датский изобретатель Петер Мадсен признался в убийстве журналистки на борту своей подлодки Материал редакции

Раньше он это отрицал и говорил, что женщина погибла из-за несчастного случая.

4 комментария
В закладки

Датчанин Питер Мадсен, приговорённый к пожизненному заключению за убийство шведской журналистки Ким Валль, признался в этом преступлении. Об этом он сказал в телефонном разговоре с документалистами сети Discovery, пишет The Local.

Изобретатель ответил утвердительно на вопрос журналиста о том, убил ли он 30-летнюю женщину, которая брала у него интервью на борту его подводной лодки. «Виноват только один человек, и это я», — сказал Мадсен в документальном фильме об убийстве журналистки.

Канал Discovery Networks Denmark сообщил, что для документального проекта журналист Кристиан Линнеманн более 20 часов говорил с Мадсеном по телефону. В апреле 2018 года изобретателя приговорили к пожизненному заключению за убийство. Позже он обжаловал приговор, утверждая, что смерть Валль произошла в результате несчастного случая. Апелляционный суд оставил приговор в силе.

В августе 2017 года Валль поднялась на борт подлодки Мадсена «Наутилус», чтобы написать материал про судно. На следующее утро после отправки подлодка затонула, а Мадсена нашли спасатели. На вопрос, куда пропала журналистка, он ответил, что высадил её на берегу и отправился дальше. Полиция Дании обнаружила тело Ким Валль 21 августа, у него не было рук, ног и головы.

Позже Мадсен изменил показания, заявив, что Валль погибла в результате несчастного случая — якобы её по голове ударил 70-килограммовый люк, после чего он решил расчленить её тело и «похоронить её в море». На суде Мадсен высказал третью версию — когда журналистка находилась внутри субмарины, там резко упало давление, что привело к выделению угарного газа. Он пояснил, что расчленил тело Валль ради «защиты семьи журналистки».

На жёстком диске компьютера и частично восстановленных данных с мобильника Мадсена обнаружили 140 видео и ссылок, ведущих на записи пыток и убийств неизвестных женщин.

«Ощущаю её дух»: что изменилось в деле об…
Суд готовится вынести вердикт главному подозреваемому Петеру Мадсену, родители погибшей учредили…
tjournal.ru

#новости #наутилус

Ольга Щербинина PLUS
+38 456
но есть и хорошие новости?
1
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043d\u0430\u0443\u0442\u0438\u043b\u0443\u0441"], "comments": 4, "likes": 6, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 210296, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 10 Sep 2020 11:22:50 +0300", "is_special": false }
МегаФон
Контроль строек, управляемые взрывы — как бизнес использует облака
Об очевидном и неочевидном применении облаков для решения задач компаний и о перспективах рынка в ближайшем будущем…
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
4 комментария
Популярные
По порядку

Романелло Кивогенс

3

 На суде Мадсен высказал третью версию — когда журналистка находилась внутри субмарины, там резко упало давление, что привело к выделению угарного газа. Он пояснил, что расчленил тело Валль ради «защиты семьи журналистки».

У него там не Пашаев в адвокатах числится?

Ответить

Andre Macareno

Романелло
0

Жена Картрайта же

Ответить

Александр Апивалас

0

Жесть какая. Количество версий до Омска все равно не дотягивает, но это полный швах.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Интернет
Утерянное искусство скинов для Winamp
Легендарный плеер создал на рубеже 90-х и «нулевых» целую культуру обложек разной степени абсурдности и креативности. Теперь интернет-археологи создают из них цифровые музеи.
149
Интернет
Технические кандидаты или оппозиционные с низкими шансами: в твиттере спорят, как должно работать «Умное голосование»
Максим Кац и Леонид Волков не могут согласиться, каких кандидатов выгоднее поддерживать.
255
Новости
В тиктоке стал распространяться ролик с самоубийством мужчины. Пользователи начали предупреждать друг друга о видео
TikTok заверил, что блокирует видео, однако некоторые пользователи продолжают перезаливать его и маскировать в безобидных роликах.
180
Популярное за три дня
Новости
«Всю страну засрали»: в Зеленограде курьера Delivery Club уволили за нападение на подростка из-за крашеных волос
Курьер и ещё один мужчина оскорбляли группу подростков, а потом затеяли драку.
273
Новости
Фото: Белорусские женщины сопротивляются задержанию на акции солидарности с Марией Колесниковой
Участниц демонстрации задерживали люди в камуфляже без опознавательных знаков.
92
Новости
В Минске похитили Марию Колесникову
Свидетельница сообщила, что оппозиционерку увезли люди в масках.
187
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Andre Macareno

Датский изобретатель Петер…

Кузькин отец

В ЦБ России могли знать об…

Атлант поправил…

В ЦБ России могли знать об…

Евгений Мартынов

The Insider: Навальный…

Александр Апивалас

Датский изобретатель Петер…

Твоего деда дед

В Солигорске шахтёр приковал…

Михаил Ефименко

"Ростех" посчитал, во сколько…

Потрясающие крутые…

В Солигорске шахтёр приковал…

Evgeniy Smirnov

Себастьян Феттель подписал…

Бармаглот

Госсекретарь США Майк Помпео…

Романелло Кивогенс

Датский изобретатель Петер…

Marhal_New _Arleana

Запись в подсайте Животные

Danya Rubik

Российские вещатели предложили…

[Unknown]

The Insider: Навальный…

листочек

Визитные карточки Москвы – 2020

Авдеев

Визитные карточки Москвы – 2020

Владимир Земсков

Microsoft назвала российские…

Sergey Fedotov

Заключенные в республике Коми…