«Спид.Центр»: Росздравнадзор изымает из аптек экспресс-тесты на ВИЧ «Ораквик». Таким пользовался Дудь в своём фильме Материал редакции
Ведомство заявило, что этот тест нельзя использовать самостоятельно.
Росздравнадзор начал изымать из российских аптек экспресс-тесты на ВИЧ «Ораквик». Ведомство считает, что инструкция к тесту вводит покупателей в заблуждение, утверждая, что его можно использовать самостоятельно. Об этом сообщил «Спид.Центр».
В регистрационных документах теста указывается, что он может применяться «только для профессионального использования». То есть тестирование с помощью «Ораквика» должно проходить при участии медика.
В компании-экспортёре тестов «Юнидент» рассказали, что регистрационное досье оформляли ещё в 2011 году. Компания утверждает, что это изделие предназначалось именно для домашнего тестирования, но в досье попала информация о профессиональном использовании. «Росздравнадзор начал это трактовать так, что он может использоваться только в медучреждениях», — сказали в компании.
При этом «Спид.Центр» отмечает, что использовать тест очень просто. Например, для исследования слюны необходимо приложить лопаточку к деснам и опустить её на 20-40 минут в контейнер с раствором. Именно такими тестами пользовались Юрий Дудь и Антон Красовский в фильме журналиста про ВИЧ.
После выхода фильма Юрия Дудя «ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят» число Google-запросов о покупке теста на ВИЧ увеличилось на 5550%.
Случайный Артем
А какой смысл способствовать вымиранию пусть и необразованного населения, когда каждый живой человек - налогоплательщик.. ладно бы они цены подняли, тут ещё хоть какая-то логика
Педагогический месяц
когда каждый живой человек - налогоплательщик
Общий баланс налогов должен быть значительно выше, чем общий баланс социальных затрат, только в этом случае налогоплательщики выгодны.
от ВИЧ как и от алкоголя люди умирают не быстро, но у них нет требований к режиму и окружению, покорный народ
Повседневный диод
У одного моего друга обнаружили ковид - выписали Арбдол, а Арбидола в аптеках нет.
Педагогический месяц
Это прямая цитата?
Аккуратный огонь
Он не руссофоб, он быдло журналист. Но иногда снимает правильные вещи. Но с его хомячков всегда ору.
Ты не прав (скрыто)
Отрицательный рост кармы на TJ
В аптеках дохуя чего продается, что нельзя использовать самостоятельно. Тем не менее всем похуй и все всегда занимаются самолечением и самодиагностикой
Разве можно найти болезнь крови через слюну?! Когда всегда говорили, что через слюну ВИЧ не передается.
Только через нормальные анализы в профессиональной лаборатории с помощью крови из вены.
В слюне есть вирус, но концентрации недостаточно для заражения другого человека
Пруфы в студию
В гугле забанили?
Слив засчитан
В России существует абсолютно стагнирующая медицинская неграмотность, поэтому всякие байки типа "можно заразиться через касание/слюну/по воздуху" живут до сих пор.
Через кровь точность тестов намного выше при выявлении антител, когда же в тестах со слюны их концентрация меньше, по этой причине если ты заразился недавно, тест не покажет, что ты болен, и рекомендуют сдавать тесты каждые полгода.
Там не вирус, а антитела
Широкий парфюмер
Никаких антител там нету.
Ну конечно, как же я за щеку эту штуку возьму без наблюдения врача. Может мне и члены за щеку брать при враче?
А что меняется "при участии медика"?
денех больше
Может ты еще состав выписываемых лекарств читаешь и фуфломицин не хочешь принимать?
Так проще вести учет зараженных
Более того, сдать тест без паспорта невозможно в большинстве лабораторий.
А давно такие тесты появились в аптеках? Почему, когда я спрашивал такие тесты, мне сказали "У нас таких нет, пиздуй в клинику сдавать анализы"?
Плотный фитиль
Тебе не хотели продавать.
Привет
Всё просто, чувствительность на антитела у этого теста https://en.wikipedia.org/wiki/OraQuick достаточно высокая, а роспотребнадзору надо каждого инфицированного записать в базу и поставить на учет. Желательно при этом чтоб сдавали в вич-центрах городских. Короче вместо просвещения опять ебанная опричнина.
Эти тесты - баловство. Стомость как у лабораторного анализа венозной крови в платной клинике (а в государственной вообще бесплатно), а точность и достоверность ниже.
мда
Кто-то недавно посмотрел II
Советую посмотреть и смешно и страшно
Эх, половину бы их усилий на борьбу с гомеопатией: почти в каждой аптеке, где я был, продают сахар под видом лекарств. Как будущего врача сильно с этого бомбит