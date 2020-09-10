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Ольга Щербинина
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«Спид.Центр»: Росздравнадзор изымает из аптек экспресс-тесты на ВИЧ «Ораквик». Таким пользовался Дудь в своём фильме Материал редакции

Ведомство заявило, что этот тест нельзя использовать самостоятельно.

63 комментария
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Росздравнадзор начал изымать из российских аптек экспресс-тесты на ВИЧ «Ораквик». Ведомство считает, что инструкция к тесту вводит покупателей в заблуждение, утверждая, что его можно использовать самостоятельно. Об этом сообщил «Спид.Центр».

В регистрационных документах теста указывается, что он может применяться «только для профессионального использования». То есть тестирование с помощью «Ораквика» должно проходить при участии медика.

В компании-экспортёре тестов «Юнидент» рассказали, что регистрационное досье оформляли ещё в 2011 году. Компания утверждает, что это изделие предназначалось именно для домашнего тестирования, но в досье попала информация о профессиональном использовании. «Росздравнадзор начал это трактовать так, что он может использоваться только в медучреждениях», — сказали в компании.

При этом «Спид.Центр» отмечает, что использовать тест очень просто. Например, для исследования слюны необходимо приложить лопаточку к деснам и опустить её на 20-40 минут в контейнер с раствором. Именно такими тестами пользовались Юрий Дудь и Антон Красовский в фильме журналиста про ВИЧ.

После выхода фильма Юрия Дудя «ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят» число Google-запросов о покупке теста на ВИЧ увеличилось на 5550%.

«Эпидемия, про которую не говорят»: о чём…
Выпуск, который, вероятнее всего, станет новым поводом для широкого обсуждения проблемы.
tjournal.ru

#новости #здоровье #вич

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63 комментария
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Педагогический месяц

64

Слишком медленно русские вымирают. Нехорошо. Надо ускорять. Тесты на СПИД изымать из аптек, медицину оптимизировать, арбидол прописывать. Сейчас ещё пукцину выпустят для ускорения.

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миша лисицын

Педагогический
3

Пукцина))) метко

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Случайный Артем

Педагогический
0

А какой смысл способствовать вымиранию пусть и необразованного населения, когда каждый живой человек - налогоплательщик.. ладно бы они цены подняли, тут ещё хоть какая-то логика

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Педагогический месяц

Случайный
4

когда каждый живой человек - налогоплательщик

Общий баланс налогов должен быть значительно выше, чем общий баланс социальных затрат, только в этом случае налогоплательщики выгодны.

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Stanislav Sobolev

Случайный
0

от ВИЧ как и от алкоголя люди умирают не быстро, но у них нет требований к режиму и окружению, покорный народ

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Max Payne

Случайный
–1

количество налогов не изменится. представь остался один человек который зарабатывает за всех и платит столько же налогов. им наоборот заебись (и мне тоже) чтобы людей меньше было. тогда больше бабла и ресурсов другим достанется.

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Toliyn

Педагогический
1

План Даллеса в действии

Ответить

Данила Романов

Педагогический
0

Да, не оставят на рептилоиды в покое.

Ответить

Повседневный диод

Педагогический
0

У одного моего друга обнаружили ковид - выписали Арбдол, а Арбидола в аптеках нет.

Ответить

Израильский жар

Повседневный
0

и не надо

Ответить

Пластиковое Окно

Педагогический
0

На деле просто статистику портит не хотят, мудаки.

Ответить

Дипломатический щит

Педагогический
0

Новичок-5

Ответить

Плотный фитиль

–66

Заебали пиарить этого русофоба Дудя. Он своим роликом про Колыму уже показал, насколько он ненавидит русский народ. Зачем слушать русофоба.

Ответить

Педагогический месяц

Плотный
33
Ответить

Litnikov Danil

Педагогический
0

Это прямая цитата?

Ответить

Anatolii Nesterov

Litnikov
3

Да
https://youtu.be/oFxyayBj2uQ

Ответить

Litnikov Danil

Anatolii
3

А он... Умен

Ответить

кум кумич

Педагогический
1
Ответить

Аккуратный огонь

Плотный
–5

Он не руссофоб, он быдло журналист. Но иногда снимает правильные вещи. Но с его хомячков всегда ору.

Ответить

serguun42

Плотный
3

‎​​‎‎‎​​‎‎​​‎​‎​‎​​‎‎‎​​‎‎​​‎‎‎​‎​​‎‎​​‎‎​​‎‎‎​​‎‎​​‎​​​‎​​‎‎​​‎‎‎​‎​​‎​‎‎​​‎​​​‎​​‎‎​‎‎‎​​‎‎‎​​‎‎​​‎‎‎​‎‎​‎​​‎​‎‎​​‎​‎‎‎‎​​‎‎‎​‎​​‎‎​‎‎‎​​‎‎‎​‎‎‎​‎​​‎​‎‎​​​‎‎​‎‎​​‎​​​‎‎​​‎​​‎‎‎​​​‎‎‎‎‎​‎​​‎​‎‎​​​‎‎‎‎‎​​‎‎‎​‎‎​​​‎‎​‎‎​​‎​‎‎‎‎​​​‎‎‎‎​​‎‎‎‎​‎‎​​‎​‎‎‎​​‎‎‎​‎‎​​‎‎​‎‎‎‎​​​‎‎​‎​​‎‎​​‎‎​​‎‎‎​‎Ты не прав (скрыто)

Ответить

Антон Т

Плотный
2

Наблюдаю стабильный рост.

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Andrey Floresku

Антон
1

Отрицательный рост кармы на TJ

Ответить

Входной цветок

Andrey
1

Обвал акций

Ответить

Прозрачный торшер

Плотный
1

Не можешь повторить

Ответить

Указанный хот-дог

Плотный
1

Эх, далеко тебе до идеала

Ответить

Госпожа Дыня

5

В аптеках дохуя чего продается, что нельзя использовать самостоятельно. Тем не менее всем похуй и все всегда занимаются самолечением и самодиагностикой

Ответить

Сергей Королевский

0

Разве можно найти болезнь крови через слюну?! Когда всегда говорили, что через слюну ВИЧ не передается.
Только через нормальные анализы в профессиональной лаборатории с помощью крови из вены.

Ответить

Igor Ivanov

Сергей
5

В слюне есть вирус, но концентрации недостаточно для заражения другого человека 

Ответить

Сергей Королевский

Igor
–4

Пруфы в студию

Ответить

Случайный Артем

Сергей
3

В гугле забанили?

Ответить

Сергей Королевский

Случайный
–5

Слив засчитан

Ответить

Случайный Артем

Сергей
0

Хуив

Ответить

Igor Ivanov

Случайный
0

Видимо, забанили 😂

Ответить

Данила

Сергей
0
Ответить

Lee

Сергей
5

В России существует абсолютно стагнирующая медицинская неграмотность, поэтому всякие байки типа "можно заразиться через касание/слюну/по воздуху" живут до сих пор.
Через кровь точность тестов намного выше при выявлении антител, когда же в тестах со слюны их концентрация меньше, по этой причине если ты заразился недавно, тест не покажет, что ты болен, и рекомендуют сдавать тесты каждые полгода.

Ответить

Masha Kovalyova

Сергей
2

Там не вирус, а антитела

Ответить

Широкий парфюмер

Masha
1

Никаких антител там нету.

Ответить

Masha Kovalyova

Широкий
1

[citation needed]

Ответить

пиу-пиу

2

Ну конечно, как же я за щеку эту штуку возьму без наблюдения врача. Может мне и члены за щеку брать при враче?

Ответить

Израильский жар

пиу-пиу
0

Я видел такое кино

Ответить

Украденная жизнь

0

А что меняется "при участии медика"?

Ответить

камикадзе

Украденная
3

денех больше

Ответить

Павел Афанасьев

камикадзе
2

и заболевших меньше

Ответить

камикадзе

Павел
3

к-к-комбоо

Ответить

Mmmax

Украденная
0

Может ты еще состав выписываемых лекарств читаешь и фуфломицин не хочешь принимать?

Ответить

Кеша Шушпанов

Украденная
0

Так проще вести учет зараженных

Ответить

Кеша Шушпанов

Кеша
0

Более того, сдать тест без паспорта невозможно в большинстве лабораторий.

Ответить

Передаю тебе привет

0

А давно такие тесты появились в аптеках? Почему, когда я спрашивал такие тесты, мне сказали "У нас таких нет, пиздуй в клинику сдавать анализы"?

Ответить

Плотный фитиль

Передаю
2

Тебе не хотели продавать. 

Ответить

Тео Брех Великий и Ужасный

Плотный
3

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Ответить

Плотный фитиль

Тео
0

Привет

Ответить

Передаю тебе привет

Плотный
2

сучки

Ответить

anvarich

1

Всё просто, чувствительность на антитела у этого теста https://en.wikipedia.org/wiki/OraQuick достаточно высокая, а роспотребнадзору надо каждого инфицированного записать в базу и поставить на учет. Желательно при этом чтоб сдавали в вич-центрах городских. Короче вместо просвещения опять ебанная опричнина. 

OraQuick
OraQuick is an at-home HIV test manufactured by Orasure Technologies and approved by the United…
en.wikipedia.org
Ответить

Какой Кошмар

1

Программа по геноциду населения проходит успешно

Ответить

Сергей Лукин

0

Эти тесты - баловство. Стомость как у лабораторного анализа венозной крови в платной клинике (а в государственной вообще бесплатно), а точность и достоверность ниже.

Ответить

anvarich

Сергей
2

Не сильно ниже точность, сильно проще психологически. Чем больше людей протестируются тем лучше.

Ответить

пиу-пиу

Сергей
1

Только два НО:
1) Клиники это время и очереди.
2) Клиники это не экспресс результат далеко.

Ответить

lovesosa

Сергей
0

Насколько ниже?
Зато это удобно, никуда не надо идти, с кем-то контактировать, подписывать бумажки.
Например, можно проверить шалаву, которую подцепил в баре, хоть по пути до дома прямо в такси - кайф же.

Ответить

Добровольный теркин30см

0

Это бюрократический спор с каким-то конкретным производителем? Потому что в аптеках есть как минимум еще тесты по крови.

Ответить

Домашний Мика

0

Нахуя, а главное зачем?

Ответить

Заработный месяц

0

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Ответить

Жесткий кот

0

Кто-то недавно посмотрел II
Советую посмотреть и смешно и страшно

II/Два (2019) – КиноПоиск
II/Два (2019) – КиноПоиск
www.kinopoisk.ru
Ответить

Crazy .

0

Эх, половину бы их усилий на борьбу с гомеопатией: почти в каждой аптеке, где я был, продают сахар под видом лекарств. Как будущего врача сильно с этого бомбит

Ответить
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