Ведомство заявило, что этот тест нельзя использовать самостоятельно.

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Росздравнадзор начал изымать из российских аптек экспресс-тесты на ВИЧ «Ораквик». Ведомство считает, что инструкция к тесту вводит покупателей в заблуждение, утверждая, что его можно использовать самостоятельно. Об этом сообщил «Спид.Центр».

В регистрационных документах теста указывается, что он может применяться «только для профессионального использования». То есть тестирование с помощью «Ораквика» должно проходить при участии медика.

В компании-экспортёре тестов «Юнидент» рассказали, что регистрационное досье оформляли ещё в 2011 году. Компания утверждает, что это изделие предназначалось именно для домашнего тестирования, но в досье попала информация о профессиональном использовании. «Росздравнадзор начал это трактовать так, что он может использоваться только в медучреждениях», — сказали в компании.

При этом «Спид.Центр» отмечает, что использовать тест очень просто. Например, для исследования слюны необходимо приложить лопаточку к деснам и опустить её на 20-40 минут в контейнер с раствором. Именно такими тестами пользовались Юрий Дудь и Антон Красовский в фильме журналиста про ВИЧ.