Суд отлучил от церкви схимонаха Сергия, отрицавшего коронавирус и захватившего монастырь на Урале Материал редакции
Ранее церковный суд лишил его священного сана.
Суд Екатеринбургской епархии отлучил от церкви схимонаха Сергия, отрицавшего коронавирус и захватившего монастырь на Урале, сообщает ТАСС. Это решение теперь должен утвердить патриарх Кирилл.
Сергий известен как «мятежный схимонах» из-за своих проповедей и захвата Среднеуральского женского монастыря. Его заявления стали обсуждаться весной 2020 года на фоне пандемии коронавируса. Священнослужитель отрицал инфекцию, проклинал тех, кто закрывает храмы, и призывал не подчиняться церковным и светским властям.
Его сначала отстранили от служб, а потом лишили церковного сана схиигумена, признав виновным в нарушении священнической присяги и монашеских правил. Таким образом, он стал схимонахом.
Из-за этого отец Сергий заперся в Среднеуральском женском монастыре, свергнув настоятельницу и отказавшись подчиняться церковной власти. Спустя две недели монастырь освободили.
На поведение схимонаха Сергия в начале июля отреагировал Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Он написал открытое письмо, где обвинил отца Сергия во лжи, восхвалении Сталина и попытке скрыть информацию о судимости.
Не суд, а церковный суд
Троллинг автора зачтён, я в первый миг подумал что государственные суды стали от церкви отлучать
Ну что, начало раскола
Не, это местечковая самодеятельность. Таких поехавших всегда было в достатке.
Ну так откровенно идти контрой самому патриарху раньше не находилось смельчаков
Согласен, но вот попался отмороженный персонаж. Расколом это смело можно было бы назвать будь у него хотя бы сотня тысяч последователей. А так всё же не
Суд отлучил от церкви
Суд Екатеринбургской епархии отлучил от церкви
Это решение теперь должен утвердить патриарх
Ебаная дурка, блядь.
Шёл 2020 год, а в РФ фанбои средневековой литературной франшизы запилили декоративный суд внутри фандома с автономией уровня суда внутри песочницы - кому бы ни присудили куличик, толстячок Слава с кулаком-дынькой должен утвердить, потому что у него лопатка и она больно бьёт.