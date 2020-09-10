Ранее церковный суд лишил его священного сана.

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Одна из проповедей Сергия, где он отрицает коронавирус и проклинает тех, кто закрывает храмы

Суд Екатеринбургской епархии отлучил от церкви схимонаха Сергия, отрицавшего коронавирус и захватившего монастырь на Урале, сообщает ТАСС. Это решение теперь должен утвердить патриарх Кирилл.

Сергий известен как «мятежный схимонах» из-за своих проповедей и захвата Среднеуральского женского монастыря. Его заявления стали обсуждаться весной 2020 года на фоне пандемии коронавируса. Священнослужитель отрицал инфекцию, проклинал тех, кто закрывает храмы, и призывал не подчиняться церковным и светским властям.

Его сначала отстранили от служб, а потом лишили церковного сана схиигумена, признав виновным в нарушении священнической присяги и монашеских правил. Таким образом, он стал схимонахом.

Из-за этого отец Сергий заперся в Среднеуральском женском монастыре, свергнув настоятельницу и отказавшись подчиняться церковной власти. Спустя две недели монастырь освободили.