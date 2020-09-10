Новости
Алексей Боржонов
1483

Суд отлучил от церкви схимонаха Сергия, отрицавшего коронавирус и захватившего монастырь на Урале Материал редакции

Ранее церковный суд лишил его священного сана.

17 комментариев
В закладки
Одна из проповедей Сергия, где он отрицает коронавирус и проклинает тех, кто закрывает храмы

Суд Екатеринбургской епархии отлучил от церкви схимонаха Сергия, отрицавшего коронавирус и захватившего монастырь на Урале, сообщает ТАСС. Это решение теперь должен утвердить патриарх Кирилл.

Сергий известен как «мятежный схимонах» из-за своих проповедей и захвата Среднеуральского женского монастыря. Его заявления стали обсуждаться весной 2020 года на фоне пандемии коронавируса. Священнослужитель отрицал инфекцию, проклинал тех, кто закрывает храмы, и призывал не подчиняться церковным и светским властям.

Его сначала отстранили от служб, а потом лишили церковного сана схиигумена, признав виновным в нарушении священнической присяги и монашеских правил. Таким образом, он стал схимонахом.

Из-за этого отец Сергий заперся в Среднеуральском женском монастыре, свергнув настоятельницу и отказавшись подчиняться церковной власти. Спустя две недели монастырь освободили.

На поведение схимонаха Сергия в начале июля отреагировал Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Он написал открытое письмо, где обвинил отца Сергия во лжи, восхвалении Сталина и попытке скрыть информацию о судимости.

«Монастырь придётся брать штурмом»: что…
Монах, которому РПЦ запретила служение, заперся в женском монастыре под охраной казаков. Он сверг…
tjournal.ru

#новости #захватмонастыря

Алексей Боржонов PLUS
+43 745
1
6
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0437\u0430\u0445\u0432\u0430\u0442\u043c\u043e\u043d\u0430\u0441\u0442\u044b\u0440\u044f"], "comments": 17, "likes": 6, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 210320, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 10 Sep 2020 12:03:48 +0300", "is_special": false }
Новые вакансии в Комитет
Ведущий менеджер коммерческих проектов
Москва
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
17 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Неплохой Никита

9

1. Не суд, а церковный суд
2. Не схимомонаха и даже не схимонаха, а схиигумена
3. Не захватил монастырь, а оставался в своем собственном монастыре, оформленном лично на себя. Смекалочка и профит

Ответить

alexferman

Неплохой
7

Не суд, а церковный суд

Троллинг автора зачтён, я в первый миг подумал что государственные суды стали от церкви отлучать

Ответить

Sergey Michko

Неплохой
0

Бывшего схиигумена: сана лишили 3го июля. 

Ответить

Прозрачный торшер

8

У него уже своя церковь

Ответить

Владимир Климов

Прозрачный
0

уже доказали, что не его

Ответить

Закомплексованная Душа

0

Ну что, начало раскола

Ответить

Саратовский шар

Закомплексованн…
4

Не, это местечковая самодеятельность. Таких поехавших всегда было в достатке.

Ответить

Закомплексованная Душа

Саратовский
1

Ну так откровенно идти контрой самому патриарху раньше не находилось смельчаков

Ответить

Саратовский шар

Закомплексованн…
1

Согласен, но вот попался отмороженный персонаж. Расколом это смело можно было бы назвать будь у него хотя бы сотня тысяч последователей. А так всё же не

Ответить

Закомплексованная Душа

Саратовский
0

Да утрирую я

Ответить

Иван Маслов

1

Теперь он расстроится и уйдёт?

Ответить

Sloy Pyli

1

Какой суд? Небесный?

Ответить

Обязанный торшер

0

Жаль

Ответить

anti kuzma

0

стравлен

Ответить

Dra

0

О, моё любимое. Сергий, тут контрспелл уже не поможет, кастую антимагию!

Ответить

Имя Фамилия

0

Что на это скажет Иисус?

Ответить

Международный микрофон

0

Суд отлучил от церкви

Суд Екатеринбургской епархии отлучил от церкви

Это решение теперь должен утвердить патриарх

Ебаная дурка, блядь.

Шёл 2020 год, а в РФ фанбои средневековой литературной франшизы запилили декоративный суд внутри фандома с автономией уровня суда внутри песочницы - кому бы ни присудили куличик, толстячок Слава с кулаком-дынькой должен утвердить, потому что у него лопатка и она больно бьёт.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Омские врачи исключили отравление Навального «Новичком» и назвали диагноз медиков из Германии «фантастикой»
Главный токсиколог Омской области заявил, что если бы Навального отравили фосфорорганическим соединением, он погиб бы в первые часы.
151
Технологии
Google выпустила Android 11 с улучшениями уведомлений и приватности, а также «пузырями». Что изменилось и как обновиться
Первыми систему получат владельцы смартфонов Pixel, Xiaomi, OnePlus и Realme.
177
Интернет
Утерянное искусство скинов для Winamp
Легендарный плеер создал на рубеже 90-х и «нулевых» целую культуру обложек разной степени абсурдности и креативности. Теперь интернет-археологи создают из них цифровые музеи.
149
Популярное за три дня
Новости
«Перед камерой должен был быть Навальный»: ФБК показал фильм про Татарстан, жителей которого «обманули и обворовали»
Георгий Албуров и Кира Ярмыш заявили, что республикой руководит «клан, члены которого ценой процветания собственного народа стали богатейшими людьми страны».
128
Новости
The Insider: Навальный полностью пришёл в себя после выхода из комы, охрана клиники «Шарите» усилена
Политик вспомнил, что происходило с ним до потери сознания, но его пресс-секретарь утверждает, что информация СМИ преувеличена.
161
Интернет
Пока белорусские силовики срывают бело-красно-белые флаги, жители создают их из подручных (и не совсем) средств
Протестующие развешивают одежду на балконах, включают свет в окнах и украшают сено — всё это в цветах протестного флага.
90
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Dmitry Yashin

Датский изобретатель Петер…

Dmitry Gorbachev

Запись в подсайте Twitter

Настя Иванова

На Кевина Спейси снова подали в…

Евгений Мартынов

Запись в подсайте Twitter

Dmitry Yashin

Датский изобретатель Петер…

Кузькин отец

Запись в подсайте Twitter

Евгений Мартынов

The Insider: Навальный…

Ilya Sh

«Спид.Центр»: Росздравнадзор…

Stepa Demchenko

The Insider: Навальный…

Пожилой Мартингал

Запись в подсайте Twitter

Sergey Volkov

"Ростех" посчитал, во сколько…

Dmitry Yashin

На Кевина Спейси снова подали в…

Игорь Янович

The Insider: Навальный…

Тот самый

Парень заснял нападение группы…

Паша Красников

Парень заснял нападение группы…

Бипедальный Гоминид

«Мой муж — не ваша…

Ешь Черри

«Спид.Центр»: Росздравнадзор…

Daniel Fox

Российские вещатели предложили…

Бипедальный Гоминид

Zeit: Навального отравили…