Премьер-министр Италии сказал о желании Путина создать комиссию по делу Навального. В Кремле это назвали недопониманием Материал редакции
И заверили, что «де-факто» выполняются следственные действия, но «де-юре» оснований для возбуждения уголовного дела нет.
Президент России Владимир Путин заявил о намерении создать комиссию для расследования ситуации с Навальным, рассказал премьер-министр Италии Джузеппе Конте в интервью газете Il Foglio. В Кремле в ответ предположили, что между политиками «произошло недопонимание».
Конте рассказал журналистам о телефонном разговоре с Путиным, который прошёл 26 августа. Во время него затрагивалась тема госпитализации Навального, и президент России якобы заверил итальянского премьера, что произошедшее будет расследовать специальная комиссия.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков так прокомментировал эти сообщения:
Навального госпитализировали 20 августа, после чего он находился на лечении в Омске. Российские врачи не хотели выпускать его за границу, объясняя это рисками транспортировки, однако 22 августа его всё же доставили в берлинскую клинику «Шарите».
Немецкие врачи заявили об отравлении политика, военные токсикологи Германии позже нашли в организме Навального следы яда из группы «Новичок». Немецкое издание Die Zeit сообщило, что Навального отравили усовершенствованным «Новичком», доступным только спецслужбам, и умереть он должен был на борту самолёта, следовавшего из Томска в Москву. Его спасла реакция пилотов, экстренно посадивших самолёт в Омске, и действия российских врачей, которые ввели ему атропин.
"Берлинский больной", реж. Песков Д.
«де-юре» оснований для возбуждения уголовного дела нет
Вот если бы Навальный умер, тогда да!!!!111!
Берлинский больной. Мы не расследуем, потому что обосраться не могли, но всё же расследуем.
по-сути, де-факто выполняются следственные действия, и что де-юре нет оснований для возбуждения уголовного дела
Бля, что за пиздеж. Такое чувство что они после общения с журналистами ржут от наглости над ними.
То есть в их логике они проебывают бюджетные деньги на расследование, которого быть не должно. Кругом фейл
Вообще какой-то фарс. Не представляю себе цивилизованную страны, где пресс-секретарь высказывался как полный судак. То есть тут либо Песков делает это по собственному почину из-за личной обиды на Навального и его расследований или высказываний в свой адрес, но тогда возникает резонный вопрос: "Что это ни**ер себе позволяет?" В том смысле, что ты на работе как никак и стало быть должен вести себя как профессионал, а не как обидчивая школьница.
Либо сам Путин запрещает Пескову называть Навального по фамилии. Но это совсем тогда звиздец какой-то, после которого начинает казаться, что нашей страной руководит этакий клон Лукашенко. За тем исключением, что этот клон не высказывается так же часто как его белорусский коллега, а также не зажат в угол, и только поэтому мы не слышим от него столько же глупостей. Но кардинальных отличий между ними нет. И потому не стоит удивляться, что недруги режима травятся у нас с завидным постоянством.
каждый раз когда читаю что сказал Песков не могу избавиться от мысли что он адвокат-прощелыга. вихляет как сучка, так и хочется заорать ему в ухо ДА ХВАТИТ УЖЕ ПИЗДЕТЬ МУДИЛА
Ох, ему бы с Лукашенко поработать
Такой дует свел бы миллионов с ума
берлинского больного
Вангую подпись на стаканчике в следующем выпуске России Будущего с Навальным
Я не исключаю, что, наверное, произошло какое-то недопонимание. Нам абсолютно похуй на больного, передайте остальным
Полная цитата
по-сути, де-факто выполняются следственные действия, и что де-юре нет оснований для возбуждения уголовного дела
следственные действия Шрёдингера
Это какая стадия - принятие?
Это явно какая-то фобия. Когда ищут пропавших людей, возбуждают дело об убийстве, чтобы было больше возможностей для следственных действий. Тут же идёт сознательный отказ от возбуждения, как будто таким образом они признают свою вину. При этом что-то там расследуют.
В чём проблема возбудить дело и потом закрыть его если не подтвердится? Ссыкотно просто?
В какой-то ветке комментариев писали, что если бы наши власти говорили на несуществующем языке, то ничего бы не поменялось.
де-факто выполняются следственные действия
Это называется "доследственная проверка", и ее требуют с самого первого дня.