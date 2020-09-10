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Алексей Боржонов
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Премьер-министр Италии сказал о желании Путина создать комиссию по делу Навального. В Кремле это назвали недопониманием Материал редакции

И заверили, что «де-факто» выполняются следственные действия, но «де-юре» оснований для возбуждения уголовного дела нет.

34 комментария
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Президент России Владимир Путин заявил о намерении создать комиссию для расследования ситуации с Навальным, рассказал премьер-министр Италии Джузеппе Конте в интервью газете Il Foglio. В Кремле в ответ предположили, что между политиками «произошло недопонимание».

Конте рассказал журналистам о телефонном разговоре с Путиным, который прошёл 26 августа. Во время него затрагивалась тема госпитализации Навального, и президент России якобы заверил итальянского премьера, что произошедшее будет расследовать специальная комиссия.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков так прокомментировал эти сообщения:

Я не исключаю, что, наверное, произошло какое-то недопонимание. Действительно, тема берлинского больного затрагивалась, и действительно президент информировал своего итальянского коллегу о том, что проводятся уже достаточно значительное время доследственные действия, по-сути, де-факто выполняются следственные действия, и что де-юре нет оснований для возбуждения уголовного дела, потому что все анализы российских специалистов показали отсутствие отравляющих веществ.

Путин повторил, да, мы сами естественно и настроены на то, чтобы пролить свет на причины произошедшего, и заинтересованы в этом.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России, цитата по Би-би-си

Навального госпитализировали 20 августа, после чего он находился на лечении в Омске. Российские врачи не хотели выпускать его за границу, объясняя это рисками транспортировки, однако 22 августа его всё же доставили в берлинскую клинику «Шарите».

Немецкие врачи заявили об отравлении политика, военные токсикологи Германии позже нашли в организме Навального следы яда из группы «Новичок». Немецкое издание Die Zeit сообщило, что Навального отравили усовершенствованным «Новичком», доступным только спецслужбам, и умереть он должен был на борту самолёта, следовавшего из Томска в Москву. Его спасла реакция пилотов, экстренно посадивших самолёт в Омске, и действия российских врачей, которые ввели ему атропин.

#навальный #отравлениенавального #новости

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Госпожа Дыня

54

"Берлинский больной", реж. Песков Д.

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Шахматный американец

Госпожа
4

Этот болезный господин

Ответить

Denis Denis

Госпожа
3

берлинский больной блоггер

Ответить

Сергей Королевский

Госпожа
1

«де-юре» оснований для возбуждения уголовного дела нет

Вот если бы Навальный умер, тогда да!!!!111!

Ответить

Роковой татарин

Сергей
0

Ты правда король? Или прикидываешься?

Ответить

Международный микрофон

26

тема берлинского больного

Ответить

Госпожа Дыня

19

Возможное неуточненное недопонимание неисключенного характера

Ответить

Неопределенный щит

11

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solawind

8

по-сути, де-факто выполняются следственные действия, и что де-юре нет оснований для возбуждения уголовного дела

Бля, что за пиздеж. Такое чувство что они после общения с журналистами ржут от наглости над ними.

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Litnikov Danil

solawind
1

То есть в их логике они проебывают бюджетные деньги на расследование, которого быть не должно. Кругом фейл

Ответить

Aleksandr Bajev

7
Ответить

Dra

6

берлинского больного

Этого гражданина.

Ответить

Защитный Мурод

5

 тема берлинского больного

это уже даже не смешно

Ответить

Романелло Кивогенс

Защитный
2

Вообще какой-то фарс. Не представляю себе цивилизованную страны, где пресс-секретарь высказывался как полный судак. То есть тут либо Песков делает это по собственному почину из-за личной обиды на Навального и его расследований или высказываний в свой адрес, но тогда возникает резонный вопрос: "Что это ни**ер себе позволяет?" В том смысле, что ты на работе как никак и стало быть должен вести себя как профессионал, а не как обидчивая школьница.

Либо сам Путин запрещает Пескову называть Навального по фамилии. Но это совсем тогда звиздец какой-то, после которого начинает казаться, что нашей страной руководит этакий клон Лукашенко. За тем исключением, что этот клон не высказывается так же часто как его белорусский коллега, а также не зажат в угол, и только поэтому мы не слышим от него столько же глупостей. Но кардинальных отличий между ними нет. И потому не стоит удивляться, что недруги режима травятся у нас с завидным постоянством.

Ответить

Технический рубин

3

В Кремле в ответ уточнили, что за границей мы говорим одно, а дома делаем другое.

Ответить

камикадзе

2

каждый раз когда читаю что сказал Песков не могу избавиться от мысли что он адвокат-прощелыга. вихляет как сучка, так и хочется заорать ему в ухо ДА ХВАТИТ УЖЕ ПИЗДЕТЬ МУДИЛА

Ответить

Атлант поправил плечи

камикадзе
2

Ох, ему бы с Лукашенко поработать 
 Такой дует свел бы миллионов с ума 

Ответить

Max Payne

камикадзе
1

а хули ты ему сделаешь - она в другмо городе

Ответить

Litnikov Danil

Max
1

В другмо реальности

Ответить

Дмитрий Григорьев

2

берлинского больного

Вангую подпись на стаканчике в следующем выпуске России Будущего с Навальным

Ответить

Rusty Nail

2

Я не исключаю, что, наверное, произошло какое-то недопонимание. Нам абсолютно похуй на больного, передайте остальным

Полная цитата

Ответить

Eugene Panfilov

2

по-сути, де-факто выполняются следственные действия, и что де-юре нет оснований для возбуждения уголовного дела

следственные действия Шрёдингера

Ответить

Egor

2

Де-факто ответ Пескова звучит так

Ответить

Закомплексованная Душа

0

Это какая стадия - принятие?

Ответить

Госпожа Дыня

Закомплексованн…
4

Опизденение с метастазами

Ответить

Израильский жар

Закомплексованн…
3

Торг

Ответить

Израильский жар

1

Берлинский больной

Ответить

Илья Гераськин

1

Это явно какая-то фобия. Когда ищут пропавших людей, возбуждают дело об убийстве, чтобы было больше возможностей для следственных действий. Тут же идёт сознательный отказ от возбуждения, как будто таким образом они признают свою вину. При этом что-то там расследуют.
В чём проблема возбудить дело и потом закрыть его если не подтвердится? Ссыкотно просто?

Ответить

alexferman

Илья
0

Миллион вариантов может быть

Ответить

Alex Antipov

1

В какой-то ветке комментариев писали, что если бы наши власти говорили на несуществующем языке, то ничего бы не поменялось.

Ответить

Михаил Набоков

1

 оснований для возбуждения уголовного дела нет

За отравление не сажают?

Ответить

norm

1

Великая трилогия:

Берлинский больной
Кремлевский карлик
Усатый хуй

Ответить

Антон Пострунин

0

 де-факто выполняются следственные действия

Это называется "доследственная проверка", и ее требуют с самого первого дня.

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