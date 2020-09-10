Я не исключаю, что, наверное, произошло какое-то недопонимание. Действительно, тема берлинского больного затрагивалась, и действительно президент информировал своего итальянского коллегу о том, что проводятся уже достаточно значительное время доследственные действия, по-сути, де-факто выполняются следственные действия, и что де-юре нет оснований для возбуждения уголовного дела, потому что все анализы российских специалистов показали отсутствие отравляющих веществ.

Путин повторил, да, мы сами естественно и настроены на то, чтобы пролить свет на причины произошедшего, и заинтересованы в этом.