Президент Белоруссии заявил сотрудникам прокуратуры, что при внешних угрозах «иногда не до законов».

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Александр Лукашенко допустил нарушение законов при внешних угрозах. Об этом президент Белоруссии рассказал при представлении Андрея Шведа в должности генерального прокурора. Видео со встречи опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».

Лукашенко заявил сотрудникам прокуратуры, что он не призывает их спасти государство «в нарушение закона», но допустил такую возможность при внешних угрозах.

Хотя когда осуществляется практически наглая интервенция, как я её называю, извне, и она подогревается изнутри и руководится извне. Вы знаете, там иногда не до законов. Надо принять жёсткие меры, чтобы остановить всякую дрянь, которая на это претендует. Александр Лукашенко

Глава государства также считает, что органы прокуратуры действуют недостаточно эффективно для периода, который переживает страна. «Я лично не вижу той активности прокуратуры, которая бы соответствовала нынешнему периоду», — уточнил он. Новый генеральный прокурор Андрей Швед заявил, что нарушения общественного порядка «будут пресекаться на корню».

Лукашенко на встрече с силовиками также рассказал, что не отдаст власть, так как его «не для того народ избрал». По его словам, «в середине 90-х власть валялась в грязи, о неё вытирали ноги», поэтому «никто кинуть власти в грязь не посмеет». «Наклонить меня не получился», — добавил глава государства.

Меня часто упрекают в том, что «власть он не отдаст». Правильно упрекают. Меня народ не для этого избрал. Как и вы тоже — обладатели этой власти, носители, если хотите, её. Власть не для того даётся, чтобы её взял и бросил — и отдал. Александр Лукашенко