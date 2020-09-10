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Артём Мазанов
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Лукашенко на встрече с силовиками допустил нарушение законов при внешних угрозах — чтобы «остановить всякую дрянь» Материал редакции

Президент Белоруссии заявил сотрудникам прокуратуры, что при внешних угрозах «иногда не до законов».

28 комментариев
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Александр Лукашенко допустил нарушение законов при внешних угрозах. Об этом президент Белоруссии рассказал при представлении Андрея Шведа в должности генерального прокурора. Видео со встречи опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».

Лукашенко заявил сотрудникам прокуратуры, что он не призывает их спасти государство «в нарушение закона», но допустил такую возможность при внешних угрозах.

Хотя когда осуществляется практически наглая интервенция, как я её называю, извне, и она подогревается изнутри и руководится извне. Вы знаете, там иногда не до законов. Надо принять жёсткие меры, чтобы остановить всякую дрянь, которая на это претендует.

Александр Лукашенко

Глава государства также считает, что органы прокуратуры действуют недостаточно эффективно для периода, который переживает страна. «Я лично не вижу той активности прокуратуры, которая бы соответствовала нынешнему периоду», — уточнил он. Новый генеральный прокурор Андрей Швед заявил, что нарушения общественного порядка «будут пресекаться на корню».

Лукашенко на встрече с силовиками также рассказал, что не отдаст власть, так как его «не для того народ избрал». По его словам, «в середине 90-х власть валялась в грязи, о неё вытирали ноги», поэтому «никто кинуть власти в грязь не посмеет». «Наклонить меня не получился», — добавил глава государства.

Меня часто упрекают в том, что «власть он не отдаст». Правильно упрекают. Меня народ не для этого избрал. Как и вы тоже — обладатели этой власти, носители, если хотите, её. Власть не для того даётся, чтобы её взял и бросил — и отдал.

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии напомнил, что смена власти в стране произойдёт только в соответствии с законом. «Рано или поздно эту власть возьмут другие, но возьмут по закону, не под давлением улицы», — уточнил он.

#новости #белоруссия

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28 комментариев
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В ХУИПЕ

23

Фашист 

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Alexander Petcoglo

13

 Меня народ не для этого избрал. Как и вы тоже — обладатели этой власти, носители, если хотите, её. Власть не для того даётся, чтобы её взял и бросил — и отдал.

Так народ уже хуй знает сколько раз передумал.

Ответить

Израильский жар

Alexander
9

Начнем с того, что народ его не избирал

Ответить

Stanislav Sobolev

5

Там столько людей сидит, неужели ни у одного не возникло мысли встать, подойти к нему и наканифолить по лицу пару раз, чтобы понял. Как вообще такие диктаторы держатся? Его же очень легко скинуть, особенно если ты сидишь в том зале  

Ответить

Посторонний

Stanislav
12

Там такие же утырки.

Ответить

Stanislav Sobolev

Посторонний
1

Но все утырки думают о своей жопе, о своих деньгах. Кому-то из них может быть выгоднее, если эта скотина отойдет в мир иной 

Ответить

Любимый месяц

Stanislav
14

Там у каждого в зале бэкграунд такой, что лучше тихо сидеть, ччем потом твоя рожа на всех каналах будет, а потом в тюрьме

Ответить

Alexander Petcoglo

Stanislav
10

Мне кажется, за счёт отрицательной селекции таких там почти не осталось. Наоборот, существование этого мудака является гарантом хотя бы того, что они будут живы и на свободе.

Ответить

Litnikov Danil

Stanislav
3

Есть искренне убежденные. За годы такого существования в пузыре мозги раскисают, критичность теряется - зомби и то адекватнее выглядят. 

Ответить

Данила Романов

Stanislav
1

за четверть века всех зачистил,  слишком серьезно на лукаша повлияли "предательства" в середине 90ых

Ответить

solawind

Stanislav
0

Там все с одной кормушки едят, зачем им бить руку дающую. 

Ответить

Руслан Астратов

7

"Вы знаете, там иногда не до законов." 

Ну и что тогда мешает мирным гражданам так же взять и положить хуй на закон? 

Ответить

Alexander Petcoglo

Руслан
3

А вот это будет не по закону.

Ответить

Litnikov Danil

5

Наклонить меня не получился

В итоге сам стал в позу

Ответить

Andre Macareno

5

О, новый сезон «баек из дурки»

Ответить

Дон Карлионе

4

Почему страны не назначат награду за его голову?

Ответить

AZP

Дон
0

Потому что всем похуй. 
Ебитесь как хотите.

Ответить

Владимир Земсков

4

Ну раз не до законов, тогда можно и отпиздить усача.

Ответить

Романелло Кивогенс

2

Вот кстати свежая иллюстрация подоспела о том, что иногда "не до законов". Жёсткое видео, удивляюсь только как оно уцелело... 

upd. А, я понял. Вероятно силовики экспроприировали регистратор, удалили ролик, и вернули его затем владельцу, который только сейчас видимо был выпущен на свободу. О том же, что видео можно восстановить - не подумали. Вот и результат.

Ответить

Илюхер XXX

1

Сука

Ответить

Савва Маркус

1

Прям выпускает материалы для будущего суда, хорошо, что он это на камеру проговорил

Ответить

Федеральный кофе

1

Вы образованные люди...

Дальше можно не смотреть

Ответить

Андрей Владимирович

0

Он в этом деле не....новичок

Ответить

Не я

0

Неужели среди силовиков не найдется идейного человека, который завалит уже этого старого пидараса

Ответить

Рома Кунцевич

0

Пиздатый у нас гарант конституции

Ответить

Dra

0

внешних угрозах

Угу, угу, да, да.

Ответить

Потребительский Орзэмэс

0

Серьезно? Типа под отмазкой внешней угрозы можно творить со своим народом любую дичь? 

Ответить

Евгений Шухов

0

Типичная цель оправдывает средства

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