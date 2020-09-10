Лукашенко на встрече с силовиками допустил нарушение законов при внешних угрозах — чтобы «остановить всякую дрянь» Материал редакции
Президент Белоруссии заявил сотрудникам прокуратуры, что при внешних угрозах «иногда не до законов».
Александр Лукашенко допустил нарушение законов при внешних угрозах. Об этом президент Белоруссии рассказал при представлении Андрея Шведа в должности генерального прокурора. Видео со встречи опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».
Лукашенко заявил сотрудникам прокуратуры, что он не призывает их спасти государство «в нарушение закона», но допустил такую возможность при внешних угрозах.
Глава государства также считает, что органы прокуратуры действуют недостаточно эффективно для периода, который переживает страна. «Я лично не вижу той активности прокуратуры, которая бы соответствовала нынешнему периоду», — уточнил он. Новый генеральный прокурор Андрей Швед заявил, что нарушения общественного порядка «будут пресекаться на корню».
Лукашенко на встрече с силовиками также рассказал, что не отдаст власть, так как его «не для того народ избрал». По его словам, «в середине 90-х власть валялась в грязи, о неё вытирали ноги», поэтому «никто кинуть власти в грязь не посмеет». «Наклонить меня не получился», — добавил глава государства.
Президент Белоруссии напомнил, что смена власти в стране произойдёт только в соответствии с законом. «Рано или поздно эту власть возьмут другие, но возьмут по закону, не под давлением улицы», — уточнил он.
Меня народ не для этого избрал. Как и вы тоже — обладатели этой власти, носители, если хотите, её. Власть не для того даётся, чтобы её взял и бросил — и отдал.
Так народ уже хуй знает сколько раз передумал.
Там столько людей сидит, неужели ни у одного не возникло мысли встать, подойти к нему и наканифолить по лицу пару раз, чтобы понял. Как вообще такие диктаторы держатся? Его же очень легко скинуть, особенно если ты сидишь в том зале
Там такие же утырки.
Но все утырки думают о своей жопе, о своих деньгах. Кому-то из них может быть выгоднее, если эта скотина отойдет в мир иной
Любимый месяц
Там у каждого в зале бэкграунд такой, что лучше тихо сидеть, ччем потом твоя рожа на всех каналах будет, а потом в тюрьме
Мне кажется, за счёт отрицательной селекции таких там почти не осталось. Наоборот, существование этого мудака является гарантом хотя бы того, что они будут живы и на свободе.
Есть искренне убежденные. За годы такого существования в пузыре мозги раскисают, критичность теряется - зомби и то адекватнее выглядят.
за четверть века всех зачистил, слишком серьезно на лукаша повлияли "предательства" в середине 90ых
"Вы знаете, там иногда не до законов."
Ну и что тогда мешает мирным гражданам так же взять и положить хуй на закон?
Почему страны не назначат награду за его голову?
Вот кстати свежая иллюстрация подоспела о том, что иногда "не до законов". Жёсткое видео, удивляюсь только как оно уцелело...
upd. А, я понял. Вероятно силовики экспроприировали регистратор, удалили ролик, и вернули его затем владельцу, который только сейчас видимо был выпущен на свободу. О том же, что видео можно восстановить - не подумали. Вот и результат.
Прям выпускает материалы для будущего суда, хорошо, что он это на камеру проговорил
Неужели среди силовиков не найдется идейного человека, который завалит уже этого старого пидараса