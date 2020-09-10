Чемпиона России по боксу Кушиташвили приговорили к трём годам условно за нападение на силовика и хранение наркотиков Материал редакции
СМИ писали, что в феврале боксёр «забирал закладку», а когда его задержали — сломал нос одному из сотрудников Росгвардии.
Двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили приговорили к трём годам условно за нападение на силовика и хранение наркотиков. Об этом пишет ТАСС.
Кушиташвили признали виновным по части 2 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») и части 1 статьи 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в значительном размере»). Три года условно — запрос прокуратуры. Боксёр признал вину и выплатил сотруднику Росгвардии Михаилу Никанорову 200 тысяч рублей в качестве компенсации. В последнем слове Кушиташвили просил суд дать ему возможность исправиться и «отстаивать честь России на международном ринге».
Дело о нападении на сотрудника Росгвардии в Москве на Кушиташвили завели 2 февраля. Baza рассказала, что боксёра задержали, когда он со своим другом «снимал закладку» — во время задержания он сломал нос одному из сотрудников Росгвардии. При обыске у Кушиташвили нашли 0,61 грамма кокаина, позже экспертиза обнаружила наркотики и в его анализах.
На опубликованных СМИ роликах видно, как в подъезд дома сначала заходят Кушиташвили с другом, а через 10 минут — сотрудники Росгвардии.
Всего лишь братуха-боксуха представителю власти нос сломал когда наркоту забирал, не митинг же, надо понимать
Кирилл Жуков получил три года колонии общего режима. По версии следствия, на акции протеста 27 июля он пытался поднять росгвардейцу забрало шлема, что расценили как насилие.
Чемпиона России по боксу Кушиташвили приговорили к трём годам условно за нападение на силовика и хранение наркотиков
Просто оставлю это здесь
Комментарий про стаканчик
Чемпиона России по боксу Кушиташвили приговорили к трём годам условно за нападение на силовика и хранение наркотиков.
Кириллу Жукову дали три года колонии за то, что он пытался поднять забрало шлема росгвардейцу.
Не помню чтобы за хранение условку давали, тем более он забирал, а это уже сбыт
Не помню чтобы за хранение условку давали
Беспределят, окаянные. Могли бы и вовсе штраф выписать:
Адвокат Алексей Маленков прокомментировал решение Преображенского суда Москвы наказать актрису Наталью Бочкарёву штрафом в размере 30 тысяч рублей за хранение кокаина.
https://life.ru/p/1303087
Надо было не на бокс, а бесконтактный бой родителям отдавать
Администраторы TJ,почему у вас нет пункта, удалить запись,(кроме как редактировать)я случайно сделал два дубликата.
Представитель "правильной" молодежи эталонный продукт "молодежной политики" государства спортсмен с уголовными замашками будущий представитель законодательного органа.