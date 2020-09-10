Чемпиона России по боксу Кушиташвили приговорили к трём годам условно за нападение на силовика и хранение наркотиков.

СМИ писали, что в феврале боксёр «забирал закладку», а когда его задержали — сломал нос одному из сотрудников Росгвардии.

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Двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили приговорили к трём годам условно за нападение на силовика и хранение наркотиков. Об этом пишет ТАСС.

Кушиташвили признали виновным по части 2 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») и части 1 статьи 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в значительном размере»). Три года условно — запрос прокуратуры. Боксёр признал вину и выплатил сотруднику Росгвардии Михаилу Никанорову 200 тысяч рублей в качестве компенсации. В последнем слове Кушиташвили просил суд дать ему возможность исправиться и «отстаивать честь России на международном ринге».

Дело о нападении на сотрудника Росгвардии в Москве на Кушиташвили завели 2 февраля. Baza рассказала, что боксёра задержали, когда он со своим другом «снимал закладку» — во время задержания он сломал нос одному из сотрудников Росгвардии. При обыске у Кушиташвили нашли 0,61 грамма кокаина, позже экспертиза обнаружила наркотики и в его анализах.