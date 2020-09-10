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Ольга Щербинина
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«В организме клуба обнаружен „Новичок“». ФК «Балтика» анонсировал переход игрока, пошутив про отравление Навального Материал редакции

Пост уже удалили.

8 комментариев
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Пресс-служба футбольного клуба «Балтика» анонсировала предстоящий трансфер, пошутив про отравление Алексея Навального. Через некоторое время записи калининградского клуба в соцсетях удалили.

«По официальным данным, в организме футбольного клуба „Балтика“ обнаружен „Новичок“. Все подробности клуб озвучит в ближайшее время. Следите за новостями!» — написали во «ВКонтакте». К посту приложили фото берлинской клиники Charite, где проходит лечение политик.

Как сообщили «Подъёму» в пресс-службе «Балтики», это была попытка креативно представить нового игрока. Там отметили, что никого не будут увольнять за неудачную шутку.

«Почитали комментарии — не всем зашло. Решили, что лучше это убрать. А за что наказывать? Если увольнять людей каждый раз, когда кому-то что-то не зашло, мы столько сотрудников не соберём», — отметили в клубе.

Навального госпитализировали 20 августа, после чего он находился на лечении в Омске. Российские врачи не хотели отпускать его за границу, объясняя это рисками транспортировки, однако 22 августа его всё же доставили в берлинскую клинику Charite. 7 сентября Навального вывели из искусственной комы.

Немецкие врачи заявили об отравлении политика, военные токсикологи Германии позже нашли в организме Навального следы яда из группы «Новичок». Немецкое издание Die Zeit сообщило, что Навального отравили усовершенствованным «Новичком», доступным только спецслужбам, и умереть он должен был на борту самолёта, следовавшего из Томска в Москву. Его спасла реакция пилотов, экстренно посадивших самолёт в Омске, и действия российских врачей, которые ввели ему атропин.

#новости #футбол #отравлениенавального

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Минимальный завод

4

 попытка креативно представить нового игрока

Беспощадный региональный СММ'щик.

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Max

2

Тупое говно тупого говна, а не шутка

Ответить

Аккуратный огонь

1

Давайте их травить за это

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Игорь Рачук

Аккуратный
0

Новичком?

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Глеб Горохов

0

Новичка попросили не проникать в других членов команды, а членов — в Новичка

Ответить

сироп от щекотки

0

Не то, нам бы шуток про блины с лопаты, вот там ржака как надо

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Myrolav Dosiak

0

Где пуш?

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Mmmax

–1

Тонкота

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