Пост уже удалили.

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Пресс-служба футбольного клуба «Балтика» анонсировала предстоящий трансфер, пошутив про отравление Алексея Навального. Через некоторое время записи калининградского клуба в соцсетях удалили.

«По официальным данным, в организме футбольного клуба „Балтика“ обнаружен „Новичок“. Все подробности клуб озвучит в ближайшее время. Следите за новостями!» — написали во «ВКонтакте». К посту приложили фото берлинской клиники Charite, где проходит лечение политик.

Как сообщили «Подъёму» в пресс-службе «Балтики», это была попытка креативно представить нового игрока. Там отметили, что никого не будут увольнять за неудачную шутку.

«Почитали комментарии — не всем зашло. Решили, что лучше это убрать. А за что наказывать? Если увольнять людей каждый раз, когда кому-то что-то не зашло, мы столько сотрудников не соберём», — отметили в клубе.

Навального госпитализировали 20 августа, после чего он находился на лечении в Омске. Российские врачи не хотели отпускать его за границу, объясняя это рисками транспортировки, однако 22 августа его всё же доставили в берлинскую клинику Charite. 7 сентября Навального вывели из искусственной комы.