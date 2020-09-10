Спустя несколько дней актриса извинилась перед белорусами за такой ролик для шоу Тиграна Кеосаяна, назвав это «безбожным» поступком.

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5 сентября на НТВ вышел выпуск «Международной пилорамы» Тиграна Кеосаяна, один из сюжетов которой посвятили протестам белорусов, «не признающих победу Александра Лукашенко на президентских выборах».

В шоу показали «раздражённую белорусскую горожанку», которая кричала «Жыве Беларусь» и пела отрывки песни «Перемен» группы «Кино». Девушка также заявила, что бело-красно-белый флаг на её лице — символ болельщика «Спартака».

Кеосаян: А что вас не устраивает? Актриса: Сиськи маленькие. Кеосаян: А почему вы пошли на митинг против Лукашенко? Актриса: А ты где-нибудь видел митинг против маленьких сисек?



На вопрос Кеосаяна о том, зачем девушка вышла на митинг, она ответила, что там «крепкие» сотрудники ОМОНа, которые «уж обнимут, так обнимут».

10 сентября актриса «Международной пилорамы» Екатерина Шмакова опубликовала на Фейсбуке пост, где извинилась перед белорусами за такой ролик. «Мне ужасно стыдно за то, что я сделала, лично моя мораль была нарушена», — заявила девушка.

Оправдывать себя тем, что я получаю текст за три минуты до мотора, это уже не важно. Я просто искренне прошу прощения перед всеми людьми, я знаю, как вам больно. Это было ужасно безбожно с моей стороны. Екатерина Шмакова актриса