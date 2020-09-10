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Артём Мазанов
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В «Международной пилораме» показали «раздражённую белорусскую горожанку», вышедшую на митинг ради «объятий» ОМОНа Материал редакции

Спустя несколько дней актриса извинилась перед белорусами за такой ролик для шоу Тиграна Кеосаяна, назвав это «безбожным» поступком.

51 комментарий
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5 сентября на НТВ вышел выпуск «Международной пилорамы» Тиграна Кеосаяна, один из сюжетов которой посвятили протестам белорусов, «не признающих победу Александра Лукашенко на президентских выборах».

В шоу показали «раздражённую белорусскую горожанку», которая кричала «Жыве Беларусь» и пела отрывки песни «Перемен» группы «Кино». Девушка также заявила, что бело-красно-белый флаг на её лице — символ болельщика «Спартака».

Кеосаян: А что вас не устраивает?

Актриса: Сиськи маленькие.

Кеосаян: А почему вы пошли на митинг против Лукашенко?

Актриса: А ты где-нибудь видел митинг против маленьких сисек?

На вопрос Кеосаяна о том, зачем девушка вышла на митинг, она ответила, что там «крепкие» сотрудники ОМОНа, которые «уж обнимут, так обнимут».

10 сентября актриса «Международной пилорамы» Екатерина Шмакова опубликовала на Фейсбуке пост, где извинилась перед белорусами за такой ролик. «Мне ужасно стыдно за то, что я сделала, лично моя мораль была нарушена», — заявила девушка.

Оправдывать себя тем, что я получаю текст за три минуты до мотора, это уже не важно. Я просто искренне прошу прощения перед всеми людьми, я знаю, как вам больно. Это было ужасно безбожно с моей стороны.

Екатерина Шмакова
актриса

Это не первый раз, когда актриса «Международной пилорамы» записывает ролик с объяснениями после участия в шоу. 10 марта Навальный опубликовал расследование, где заявил, что семья Маргариты Симоньян получила от госструктур 720 миллионов рублей за три года. ФБК утверждал, что Симоньян — художественный руководитель программы «Международная пилорама», которую ведёт её муж. Навальный также рассказал про одну из актрис шоу, Альбину Кабалину, которая получала 10 тысяч рублей за съёмки в одном выпуске. Через два дня после выхода расследования актриса пожаловалась на травлю и заявила, что «не делала ничего плохого», а «выживала».

#новости #белоруссия #нтв

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51 комментарий
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Приятный нос

29

Семейный челендж - кто больше обмажется говном
Временно лидерство захватывает боброед

Ответить

Иван Касаткин

Приятный
1

Что самое забавное, никто лезть-то её и не просил

Ответить

Вова А.

Иван
0

Бюджет выбивают

Ответить

Подсолнух

Вова
0

Приквел про мост как никак надо снимать.

Ответить

Подсолнух

Приятный
0

Надеюсь в скором времени они для себя откроют Тикток и челендж примотай к шеи огромный камень и прыгни с ним в глубокое озеро.

Ответить

Кожаный чувак

14

Я недавновпервые посмотрел отрывок этой пилорамы.
Какой же ебаный дешевый и пошлый пиздец

Ответить

Дмитрий Григорьев

Кожаный
3

Спасибо за комплимент

Ответить

Закомплексованная Душа

Кожаный
0

Там запредельный уровень кринжа, посмотри другие выпуски

Ответить

призрак не вольных

Закомплексованн…
2

Простите, но я в дурку не хочу.

Ответить

Алексей Панкратов

9

Все посетители ТЖ хуесосы. 

Извините меня пожалуйста, это был безбожный поступок. 

Ответить

Плотный фитиль

Алексей
1

@Шахтёр бан по статье горбонидзе

Ответить

A big purple banana 🍆

Алексей
0

Но ведь все поступки и так безбожны 🤔🤔🤔

Ответить

Mmmax

Алексей
0

Админил подсайт *Грозный*?

Ответить

Киевский украинец

Mmmax
0

Не обижай. Я админ Грозного. Извинись.

Ответить

Mmmax

Киевский
0

Мы точно на одну бутылку поместимся?

Ответить

Artyom Shukanov

8

Как белорус я возмущён. Это всё-таки национальный флаг, и у нас на протестах люди гибли, тут массовые задержания, у меня брат в тюрьме и его жена в тюрьме, они просто шли по городу.
Стыдно должно быть.

Ответить

Излишний бас

6

Оправдывать себя тем, что я получаю текст за три минуты до мотора, это уже не важно

По видео не скажешь 

Ответить

Александр Демьяненко

Излишний
4

Отмаза не работает потому что передача идет хз сколько времени, на кого это расчитано? на дурачков? какой еще там текст мог быть? 

Ответить

Атлант поправил плечи

Излишний
3

Такой вот человек, сыграть за три минуты может, а проанализировать текст нет.

Ответить

Целевой чайник

7

Я когда это увидел, то подумал что это тупой дешевый тролленг на ютубе, а оказывается это целая программа на ТВ....

Ответить

Киевский украинец

Целевой
0

Ты давно тв не смотрел? Там говном не меньше обмазываются.

Ответить

Целевой чайник

Киевский
0

5 лет( как в Польшу переехал...

Ответить

Миша

5

Почему ведут программу и пишут сюжеты они, а стыдно мне?

Ответить

Eugene Panfilov

Миша
3

Потому что это наш с тобой федеральный канал, спонсируемый нашим с тобой Газпромом

Ответить

Готовый бас

Eugene
0

И твоими нологамм

Ответить

Атлант поправил плечи

5

Они все еще думают что смогут "дружить" с путинской Россией? 
Ну-ну, это даже оскорбительнее чем распятые мальчики и съеденные младенцы 

Ответить

Dead Horse

5

Какие тупые и мерзкие шуточки... Жесть. Люди это добровольно смотрят? 

Ответить

God Damn

3

Просто ебаный стыд. Уже ничего не исправит этот телек

Ответить

Павел Железняк

God
2

Она же просто актриса. А это "сатирическое шоу". Гнобить надо не её, а сценаристов шоу.

Ответить

Готовый бас

Павел
0

Да, про сценаристов нельзя забывать, но она прекрасно понимала в каком говне она снималась

Ответить

Повседневный диод

3

Как это говорится? Дичь творят они, а стыдно мне.

Ответить

literale

2

треш-ТВ, но по-другому никак

Ответить

Alexandr Panasyuk

1

потом ватники будут жаловаться на русофобские настроения

Ответить

Аналитический яд

1

Давайте ещё два раза запостим, для ровного счёта...

Ответить

FOX

Аналитический
1

давай - у нас демократия

Ответить

Parfianov Boris

1

Судя по жестам ведущего, не нос, а пылесос )

Ответить

Сталинский Мурод

1

Гонорар она вернёт?

Ответить

Изящный франт

1

Какой же это пиздец)

Ответить

Телевизионный диод

1

Кринж. Что Ке***ян, что Сим***ян.

Ответить

[Unknown]

1

впервые это убожество увидела в фильме Навального про сочинскую жабу и ее большую воровитую армянскую семейку. у него там подборка была «избранного», глазам поверить не могла, это феноменальная пошлятина и тупость. но с самцом жабы и с ней самой все  ясно, но как, вот как это могут показывать по НТВ? это еще отвратительнее малахова, соловьева, киселева, малышевой и гузеевой.

Ответить

Eugene Panfilov

0

Какой мрак

Ответить

Китайский диод

0

Сообщение удалено

Ответить

Илья Ерохин

0

Зачем вы смотрите это говно и несете его сюда?

Ответить

Китайский диод

0

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Ответить

Серебряный Джонни

0

Фу бля, какая же мерзотнейшая хуйня

Ответить

товстий кіт

0

«Оправдывать себя тем, что я получаю текст за три минуты до мотора, это уже не важно»

Ну да, читала и играла уже после мотора

Ответить

ouxen

0

Похоже на правду

Ответить

аятомат

0

господи блять боже мой

Ответить

Романелло Кивогенс

0

К слову, до этого на протяжении лет Кеосаян также ретиво чморил Батьку и Беларусь. Вот к примеру:

 Ведущий телепередачи Тигран Кеосаян довольно эмоционально отреагировал на решение правительства Белоруссии, заявив, что «даже белорусы поняли, что на Украине — ж*па». «Наконец-то белорусы нашли кого-то беднее себя», — продолжил он.

https://cont.ws/@vasilevskiy117/616592

Или на ролике ниже. Но как сверху дали отмашку, тут же развернул флюгер в обратную сторону и помчался жать руку Лукашенко и гнобить в эфире его конкурентов. В общем, кто не смотрел - советую глянуть фильм Алексея Навального под названием "Паразиты".

Ответить

Temp Temper

0

Симпатичная

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KSA

0

Симонян красивая старуха, могла бы молоденького оппозиционера в мужья взять, как Пугачева

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