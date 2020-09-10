В «Международной пилораме» показали «раздражённую белорусскую горожанку», вышедшую на митинг ради «объятий» ОМОНа Материал редакции
Спустя несколько дней актриса извинилась перед белорусами за такой ролик для шоу Тиграна Кеосаяна, назвав это «безбожным» поступком.
5 сентября на НТВ вышел выпуск «Международной пилорамы» Тиграна Кеосаяна, один из сюжетов которой посвятили протестам белорусов, «не признающих победу Александра Лукашенко на президентских выборах».
В шоу показали «раздражённую белорусскую горожанку», которая кричала «Жыве Беларусь» и пела отрывки песни «Перемен» группы «Кино». Девушка также заявила, что бело-красно-белый флаг на её лице — символ болельщика «Спартака».
На вопрос Кеосаяна о том, зачем девушка вышла на митинг, она ответила, что там «крепкие» сотрудники ОМОНа, которые «уж обнимут, так обнимут».
10 сентября актриса «Международной пилорамы» Екатерина Шмакова опубликовала на Фейсбуке пост, где извинилась перед белорусами за такой ролик. «Мне ужасно стыдно за то, что я сделала, лично моя мораль была нарушена», — заявила девушка.
Это не первый раз, когда актриса «Международной пилорамы» записывает ролик с объяснениями после участия в шоу. 10 марта Навальный опубликовал расследование, где заявил, что семья Маргариты Симоньян получила от госструктур 720 миллионов рублей за три года. ФБК утверждал, что Симоньян — художественный руководитель программы «Международная пилорама», которую ведёт её муж. Навальный также рассказал про одну из актрис шоу, Альбину Кабалину, которая получала 10 тысяч рублей за съёмки в одном выпуске. Через два дня после выхода расследования актриса пожаловалась на травлю и заявила, что «не делала ничего плохого», а «выживала».
Что самое забавное, никто лезть-то её и не просил
Там запредельный уровень кринжа, посмотри другие выпуски
Все посетители ТЖ хуесосы.
Извините меня пожалуйста, это был безбожный поступок.
Как белорус я возмущён. Это всё-таки национальный флаг, и у нас на протестах люди гибли, тут массовые задержания, у меня брат в тюрьме и его жена в тюрьме, они просто шли по городу.
Стыдно должно быть.
Отмаза не работает потому что передача идет хз сколько времени, на кого это расчитано? на дурачков? какой еще там текст мог быть?
Такой вот человек, сыграть за три минуты может, а проанализировать текст нет.
Почему ведут программу и пишут сюжеты они, а стыдно мне?
Потому что это наш с тобой федеральный канал, спонсируемый нашим с тобой Газпромом
Они все еще думают что смогут "дружить" с путинской Россией?
Ну-ну, это даже оскорбительнее чем распятые мальчики и съеденные младенцы
Просто ебаный стыд. Уже ничего не исправит этот телек
Она же просто актриса. А это "сатирическое шоу". Гнобить надо не её, а сценаристов шоу.
Готовый бас
Да, про сценаристов нельзя забывать, но она прекрасно понимала в каком говне она снималась
впервые это убожество увидела в фильме Навального про сочинскую жабу и ее большую воровитую армянскую семейку. у него там подборка была «избранного», глазам поверить не могла, это феноменальная пошлятина и тупость. но с самцом жабы и с ней самой все ясно, но как, вот как это могут показывать по НТВ? это еще отвратительнее малахова, соловьева, киселева, малышевой и гузеевой.
Я искренне желаю этому негодяю попить чаю
«Оправдывать себя тем, что я получаю текст за три минуты до мотора, это уже не важно»
Ну да, читала и играла уже после мотора
К слову, до этого на протяжении лет Кеосаян также ретиво чморил Батьку и Беларусь. Вот к примеру:
Ведущий телепередачи Тигран Кеосаян довольно эмоционально отреагировал на решение правительства Белоруссии, заявив, что «даже белорусы поняли, что на Украине — ж*па». «Наконец-то белорусы нашли кого-то беднее себя», — продолжил он.
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Или на ролике ниже. Но как сверху дали отмашку, тут же развернул флюгер в обратную сторону и помчался жать руку Лукашенко и гнобить в эфире его конкурентов. В общем, кто не смотрел - советую глянуть фильм Алексея Навального под названием "Паразиты".
Симонян красивая старуха, могла бы молоденького оппозиционера в мужья взять, как Пугачева