В Белоруссии задержали журналиста Дмитрия Семченко, бывшего главу президентского пула Лукашенко Материал редакции
13 августа Семченко уволился с государственного телеканала ОНТ.
Бывшего главу президентского пула журналистов Александра Лукашенко Дмитрия Семченко задержали в Белоруссии. Об этом пишет «Белсат».
Издание уточнило, что около 16:30 по московскому времени силовики пришли домой к Семченко и забрали его. Эту информацию подтвердила жена Семченко. О причинах задержания журналиста правоохранительные органы пока не сообщили.
Семченко возглавлял президентский пул Лукашенко и работал на государственном телеканале ОНТ, откуда уволился 13 августа. «Как я могу говорить с экрана про шатающихся по улице наркоманов и безработных или снимать про уборочную, когда наших девочек насилуют в автозаках?», — объяснил он.
Через два дня после увольнения Семченко онлайн-вещание телеканала прервалось, за несколько часов до этого ОНТ рассказал на своём сайте об акциях протеста и в качестве иллюстрации поставил фото, на котором виден плакат со словом «Уходи», обращённый к Лукашенко.
Это знак всем остальным на госслужбе, что не рыпайтесь, из игры так просто не выйти, как из наркокартеля.
Чё то втирали люди про то что мирный митинг это самый верный способ свергнуть диктатора, ну и чё где? Жёстко щас гайки вскручивают всем, зато как на Украине не случилось.
В очередной раз убедился что диктаторов можно свергнуть только силовыми методами, и для этого не обязательно чтобы были жертвы. В Грузии без единого выстрела силой захватили власть.
Кто сказал, что если через месяц диктатор не свергнут, то протест провален?
А что изменится ещё через месяц или через полгода? Я бы ещё поверил в долгосрочную борьбу, но опозиция в стране просто умерла. Всех пересадили и повыгоняли из страны.
На что надежда господа? На санкции? Ну Россия поможет, а там уже через годик и Европе станет всё равно.
У Белоруси за месяц 10% золотовалютных резервов убыло. Вечно это шапито продолжаться не может, однажды власть имеющие поймут, что от Лукашенко им больше убыток, чем выгода.
На следующей неделе Лукашенко приедет в Москву. Посмотрим, о чём они договорятся, и будет ли от их лица совместное заявление. Вполне вероятно, что Кремль потребует оплату за свои услуги, а также компенсацию за Белгазпромбанк. Лукашенко нынче не в том положении, чтобы отказывать, но и взамен дать ему практически нечего.
Крупными предприятиями поделиться он не может - АГЛ ведь годами кичился тем, что не дал разбазарить государственное имущество и не отдал госкомпании на разграбление российских олигархам. Кроме того Батька активно стращает население тем, что если оппозиция придёт к власти, они приватизируют все предприятия, посокращают персонал и пустят их по миру. А теперь, получается, он сам их отдаёт их в чужие руки да ещё и зарубежные?
Своей властью поступиться Лукашенко тоже не готов. Когда его спросили на днях в интервью о союзном государстве, он завёл извечную волынку о том, что "готов продолжить интеграцию республики с Россией, однако для этого необходима работа всех существующих проектов и институтов в рамках Союзного государства". Короче, дал понять, что не собирается объединяться с Россией.
В общем, нечего ему предложить Путину кроме разве что места для военной базы. Будет ли наш президент довольствоваться таким положением вещей или всё же начнёт выкручивать Луке руки? Подождём, посмотрим, благо, что недолго осталось.
В Грузии без единого выстрела силой захватили власть.
А в Китае протестующих размазали по асфальту, и лишь сильнее после этого закрутили гайки. И до сих пор многие приводит эту расправу в качестве образца для подражания и даже предлагаю Лукашенко последовать их примеру. Можно ещё вспомнить события в Андижане, которые сам Лукашенко приводил в пример.
Ну вот похожая ситуация происходит и в Беларуси, только тут не танками размазали, а просто дубинками избивали и насиловали. А теперь как и в Китае закручивают гайки. Ты щас просто взял и привел аргумент в мою пользу, что будет если бездействовать.
Кстати, я так заметил, что «похуй» - самый профитный коммент, если твоя цель - собрать дизов
похуй
Израильский жар
Ты чо сегодня токсишь?
< У нас дома маленький ребёнок, но они [силовики] вели себя корректно, ребёнка не напугали.
Что даже по жопе дубинкой ниразу не дали?