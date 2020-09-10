13 августа Семченко уволился с государственного телеканала ОНТ.

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Бывшего главу президентского пула журналистов Александра Лукашенко Дмитрия Семченко задержали в Белоруссии. Об этом пишет «Белсат».

Издание уточнило, что около 16:30 по московскому времени силовики пришли домой к Семченко и забрали его. Эту информацию подтвердила жена Семченко. О причинах задержания журналиста правоохранительные органы пока не сообщили.

Пришёл один мужчина не в форме, а также 2-3 человека в масках. У нас дома маленький ребёнок, но они [силовики] вели себя корректно, ребёнка не напугали. Дали пять минут собраться и увезли во Фрунзенский РУВД. Сказали, что будут проверять, участвовал ли муж в несанкционированных акциях.

Юлия Семченко

Семченко возглавлял президентский пул Лукашенко и работал на государственном телеканале ОНТ, откуда уволился 13 августа. «Как я могу говорить с экрана про шатающихся по улице наркоманов и безработных или снимать про уборочную, когда наших девочек насилуют в автозаках?», — объяснил он.